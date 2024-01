Plany zimowych gier kontrolnych czołowych piłkarskich drużyn z Opolszczyzny. Sprawdź, jakie testowe mecze czekają ekipy z 1, 3 i 4 ligi

Z racji ligowego terminarza, najszybciej sprawdzanie formy w warunkach meczowych rozpoczną gracze 1-ligowej Odry Opole. Pierwsza testowa potyczka czeka ich już 13 stycznia, kiedy to zmierzą się ze Ślęzą Wrocław (miejsce do ustalenia). Kolejne cztery sparingi opolanie na pewno odbędą poza naszym regionem. Podczas obozu w Wałbrzychu zagrają kolejno z Chrobrym Głogów i Miedzią Legnica (24 i 27 stycznia), a ponadto czekają ich jeszcze starcia w Niepołomicach z Puszczą (19 stycznia) i w Chorzowie z Ruchem (2 lutego). Serię gier kontrolnych Odra zamknie 10 lutego, konfrontacją z GKS-em Katowice (miejsce do ustalenia). Tydzień później wznowi już zmagania ligowe, wyjazdowym spotkaniem z GKS-em Tychy.

Większość zespołów z Opolszczyzny rywalizujących na szczeblu 3 i 4 ligi zainauguruje natomiast serię gier sparingowych 20 lub 27 stycznia. Dość nietypowo, bo w środę 24 stycznia, uczyni to beniaminek 3 ligi - LZS Starowice Dolne.