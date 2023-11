Płonie hala z niebezpiecznymi odpadami w Kędzierzynie-Koźlu. Sytuacja jest poważna

Jak pisaliśmy w nto w dwa lata temu, odpady we wspomnianej hali składowała mafia śmieciowa. Porzucono tam chemikalia w ilości nie mniejszej niż 1200 ton, zawierające substancje łatwopalne, których opary mogą tworzyć z powietrzem mieszaniny wybuchowe.

Strażacy obecnie skupiają się na tym, aby ten pożar opanować. A jest on bardzo poważny. Słup dymu widać z daleka.

Zawiadomienie o pożarze wypłynęło do stanowiska kierowania KP PSP w Kędzierzynie-Koźlu w czwartek 23 listopada o godzinie 10.46.

Składowane one były w beczkach o pojemności 200 litrów i pojemnikach typu „mauser” o poj. 1000 litrów, ułożonych w miejscu do tego nieprzystosowanym, jeden na drugim, co powodowało ich przewracanie się oraz wylewanie zawartości.

Wszystko odbywało się w warunkach mogących stanowić zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i życia oraz dla środowiska.

Sprawą zajęła się wówczas prokuratura.

Do tematu wrócimy.