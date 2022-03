PlusLiga. Asseco Resovia Rzeszów - Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle 2:3

Partia otwarcia była wyrównana od samego początku. Gra toczyła się punkt za punkt niemal przez cały okres jej trwania. W zespole miejscowych za sprawą zagrywki wyróżnił się Klemen Čebulj, który bardzo mocno posyłał piłkę na stronę gości, jednocześnie sam będąc ofiarą zagrywek ZAKSY. Pierwsza, nieco większa przewaga któregoś z zespołów nastała przy rezultacie 18:16, po serii trzech punktów wicemistrza Polski. Wtedy jednak dał o sobie znać blok gospodarzy i as serwisowy Čebulji. W końcowej fazie seta bardzo dobrze prezentował się Maciej Muzaj, kończąc dwa bardzo trudne ataki. Po dwóch obronionych piłkach setowych ZAKSY, w Asseco ponownie udała się współpraca na linii zagrywka-blok, dzięki czemu to miejscowi schodzili na pierwszą przerwę z podniesionymi głowami.

ZAKSA ma napięty terminarz. 20 marca grała z Indykpolem AZS Olsztyn, we wtorek (22.03) z Asseco Ressovią, po tym meczu kędzierzynian czeka rywalizacja z Cuprum Lubin (26.03), a trzy dni później na parkiety zawita Liga Mistrzów i spotkanie z Jastrzębskim Węglem. Co istotne, jeśli w Kędzierzynie-Koźlu myśli się o zakończeniu fazy zasadniczej na pierwszym miejscu, trzeba wygrać każdy mecz lub liczyć na potknięcie Jastrzębskiego.

Drugi set miał podobny przebieg do pierwszego, jednak w pewnym momencie, gdy na zagrywkę wszedł Łukasz Kaczmarek, ZAKSA zdobyła cztery punkty z rzędu. Miało to miejsce za sprawą asa serwisowego, punktowego bloku, czy błędów w ataku gospodarzy (14:11). Serie były jednak obustronne, bo oba zespoły wróciły do punktu wyjścia, czyli do remisu, jednak chwilę później Resovia miała dwa punkty przewagi. W dalszej fazie Resovia powiększyła przewagę, m.in. za sprawą świetnego bloku autorstwa Timo Tammemaa (23:18), której nie oddała aż do końca drugiej odsłony.