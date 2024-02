PlusLiga. Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle gładko pokonała Eneę Czarnych Radom

Zwycięstwo w tym spotkaniu było dla kędzierzynian koniecznością, by móc realnie myśleć o wydobyciu się z obecnego położenia i wywalczenia awansu do fazy play-off (weźmie w niej udział osiem czołowych drużyn po rundzie zasadniczej). Plasująca się przed pierwszym gwizdkiem na 10. lokacie ZAKSA podejmowała bowiem ekipę zamykającą tabelę, która w dodatku ma aż osiem punktów mniej niż przedostatni Cuprum Lubin.

Sam mecz nie miał wielkiej historii. Trwał łącznie zaledwie 86 minut i przez większość tego czasu dominacja ZAKSY nie podlegała najmniejszej dyskusji. Jeżeli chodzi o dwa pierwsze sety, to Czarni tylko dwukrotnie prowadzili jednym punktem na początku inauguracyjnej partii. Później już zawodnicy z Kędzierzyna-Koźla na nic rywalom nie pozwolili, zwyciężając kolejno 25:19 i 25:18.

W trzeciej odsłonie radomianie postawili minimalnie większy opór, ale tylko dlatego, że bardzo dobrą zmianę dał ich rezerwowy atakujący Bartosz Gomułka. W tej części gry zdobył on łącznie 9 punktów dla swojej drużyny, lecz ogólnie na niewiele się to zdało. Cały czas to ZAKSA miała znacznie więcej do zaoferowania i tym samym "zamknęła" mecz triumfem 25:19.