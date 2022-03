PlusLiga. PSG Stal Nysa - LUK Lublin 3:0. Nysanie wciąż mogą uniknąć gry w barażach o utrzymanie

Do konfrontacji z pewnym już pozostania w elicie i zarazem pozbawionym szans na awans do play-off beniaminkiem z Lublina nysanie przystępowali z „nożem na gardle”. Zresztą już nie po raz pierwszy. Tak jak i w poprzednim domowym starciu z Cerradem Eneą Czarnymi Radom (3:1), tak i tym razem musieli wygrać za trzy punkty, by nadal móc liczyć na wyprzedzenie na finiszu właśnie drużyny z Radomia.

Po raz kolejny zawodnicy Stali potwierdzili, że morale w zespole jest teraz bardzo wysokie i że naprawdę wierzą w to, że pod koniec tygodnia uciekną z ostatniego, 14. miejsca.

Podopieczni trenera Daniela Plińskiego już w kilku pierwszych akcjach meczu pokazali, że to oni będą rozdawać karty. Nim widowisko na dobre się rozpoczęło, już prowadzili oni 4:0 i tym samym błyskawicznie ustawili sobie pierwszą partię. Później spokojnie kontrolowali bowiem tą przewagę, by ostatecznie zwyciężyć 25:18.