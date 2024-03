PlusLiga. PSG Stal Nysa nie dała żadnych szans Barkomowi Każany Lwów

Potyczka ta była ważna dla obu drużyn w kontekście walki o awans do fazy play-off. Co prawda Barkom na udział w niej ma niewielkie szanse, ale w przypadku wygranej za trzy punkty w Nysie zbliżyłby się do Stali na dwa "oczka" i zarazem już bardzo mocno ograniczył jej szanse na załapanie się do czołowej "ósemki". Ale na Opolszczyźnie lwowianie nie mieli nic do powiedzenia, choć potyczka zaczęła się dla nich nieźle.

Przez pierwszych kilkanaście minut rywalizacji to Barkom sprawiał lepsze wrażenie. Goście poczynali sobie bez kompleksów i w pewnym momencie inauguracyjnej odsłony prowadzili już nawet 16:12. Od tego momentu gracze Stali przebudzili się jednak na dobre. Najpierw wyrównali na 18:18, a potem w zaciętej końcówce również zachowali więcej "zimnej krwi" i zwyciężyli 25:23.

W drugim secie nysanie nie pozostawili już rywalom najmniejszych złudzeń. Co prawda po ich mocnym początku Barkom był w stanie doprowadzić do remisu 9:9, ale to było ostatnie słowo przyjezdnych w tej partii. Na kolejną ucieczkę Stali nie znaleźli żadnej odpowiedzi. Przewaga miejscowych stopniowo się powiększała i ostatecznie wygrali oni 25:18.