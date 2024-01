PlusLiga. PSG Stal Nysa przerwała serię porażek, pokonując po tie-breaku Indykpol AZS Olsztyn

Wynik tej rywalizacji był niezwykle istotny, ponieważ mierzyły się dwie drużyny bezpośrednio ze sobą rywalizujące o awans do fazy play-off. W momencie jej rozpoczęcia, obie znajdowały się w tabeli tuż poza czołową "ósemką" - Stal na 9. miejscu (25 pkt), a AZS na 10. lokacie (24 pkt). Co więcej, oba zespoły jak tlenu potrzebowały przełamania, ponieważ solidarnie przystępowały one do boju po serii czterech kolejnych porażek.

Początek meczu ułożył się zdecydowanie lepiej dla gospodarzy. Ich przewaga w inauguracyjnej odsłonie była na tyle duża, że nie miała ona właściwie żadnej historii. AZS niepodzielnie rządził wtedy na boisku, triumfując aż 25:16.

Od drugiego seta nawiązała się już jednak bardzo zacięta walka. W tej części gry już żadna z drużyn ani przez moment nie miała wyższej niż dwupunktowej zaliczki. Co więcej, raz minimalną inicjatywę posiadali jedni, raz drudzy. To sprawiło, że wszystko rozstrzygnęło się dopiero w grze na przewagi. W niej najpierw Stal obroniła trzy piłki setowe, po czym przejęła kontrolę i ostatecznie zwyciężyła 30:28.