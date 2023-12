PlusLiga. Zdziesiątkowana Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle bez szans w meczu z Treflem Gdańsk [ZDJĘCIA]

Sytuacja kadrowa ZAKSY pod względem liczebności fatalna jest już od kilku tygodni. Jedynym drobnym pocieszeniem dla jej sympatyków mógł być fakt, że na boisku w Gdańsku pojawił się wracający po kontuzji pleców podstawowy rozgrywający Marcin Janusz. Był on jednak bardzo ostrożnie wprowadzany do gry, dlatego na boisku spędził tylko pierwszego seta.

W porównaniu do poprzedniego, przegranego u siebie 2:3 meczu z Bogdanką LUK-iem Lublin, do grona nieobecnych dołączył natomiast atakujący Łukasz Kaczmarek (choroba). Tak jak i wtedy, poza składem znaleźli się natomiast tak ważni zawodnicy jak Bartosz Bednorz (uraz mięśni brzucha) i David Smith (uraz łydki). Na przyjęciu z kolei zabrakło, również kontuzjowanego, niedawno ściągniętego Jakuba Szymańskiego, a także pauzujących już od dłuższego czasu Wojciecha Żalińskiego i Daniela Chitigoia.

W związku z tym doszło do niecodziennej sytuacji. Kolejny cały mecz jako przyjmujący rozegrał w ZAKSIE Krzysztof Zapłacki. Lecz tym razem to o tyle godne podkreślenia, że jeszcze w sobotę poprowadził on ... 2-ligową ZAKSĘ Strzelce Opolskie do wygranej 3:0 nad Bielawianką Bielawa. A po tym meczu, który zaczął się o godz. 14.30, wsiadł w pociąg i dołączył do wicemistrzów Polski, by znowu wesprzeć ich w Gdańsku.