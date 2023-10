Pod Tułowicami samochód zderzył się z pociągiem. Szynobusem jechało 100 osób. Blokada ważnej linii kolejowej KM

Google Maps / Street View

W okolicach Tułowic doszło we wtorek (4 października) do zderzenia samochodu z szynobusem. W pociągu linii Opole-Nysa podróżowało ok. 100 osób. Na miejscu pracują służby ratunkowe.