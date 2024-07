Podpaski, koszulki, a nawet kamienie. Co wrzucają ludzie do toalety na kąpielisku Bolko w Opolu

- Byłem na kąpielisku Bolko w ubiegłym tygodniu i nowy budynek toalety był zamknięty. Goście musieli korzystać z dwóch toi-toi, które tam ustawiono. W gorące dni odpoczywa tam mnóstwo ludzi, brak toalet jest bardzo uciążliwy - skarży się Krzysztof z Opola.

Toalety na kąpielisku Bolko są już otwarte po naprawie spowodowanej awarią pompy. Budynek z toaletami znajduje się na obniżeniu terenu, ścieki muszą być pompowane wyżej do sieci kanalizacyjnej. Jest do tego przepompowania, ale nie radzi sobie z tym, co niektórzy wrzucają do muszli w ubikacjach.