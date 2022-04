Podsumowanie pierwszego sezonu Uni Opole w Tauron Lidze

O tym, jak dobra praca wykonana została w Uni od momentu dołączenia przez klub do elity (ale również i parę lat wcześniej) najlepiej świadczy fakt, że doczekał się on swojego przedstawiciela w żeńskiej reprezentacji Polski. Jej nowy selekcjoner Stefano Lavarini mianował bowiem swoim asystentem Nikolę Vettoriego, już od czterech lat będącego szkoleniowcem opolskiego zespołu. Choć przed sezonem wielu przewidywało, że Uni będzie do końca musiało się bić o utrzymanie, o swój dalszy byt w najwyższej klasie rozgrywkowej beniaminek mógł być spokojny już właściwie w połowie drugiej rundy. Tym jednak wcale się nie zadowolił, tylko szedł dalej i z 8. miejsca awansował do fazy play-off, by koniec końców zakończyć zmagania na minimalnie wyższej lokacie. Niepodważalna w tym zasługa właśnie Vettoriego, pod którego wodzą Uni potrafiło niejednokrotnie mocno pokrzyżować szyki znacznie wyżej notowanym rywalom. Sam trener nie patrzy jednak w przeszłość i zdaje sobie sprawę, że kolejny sezon będzie dla klubu z Opola trudniejszy.