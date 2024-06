Podszył się pod syna ofiary i wyłudził 7 tys. złotych. Na telefon i laptopa

Teraz sprawą zajmują się kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Brzegu. Przy okazji policjanci kolejny już raz apelują do seniorów o ostrożność.

- Kierujmy się zasadą ograniczonego zaufania. Sprawdzajmy kim jest osoba, która z nami koresponduje lub do nas dzwoni - mówi Patrycja Kaszuba. - Jeśli przedstawia się za kogoś bliskiego i prosi o pieniądze, zweryfikujmy to. Rozłączmy się i zadzwońmy pod znany nam numer telefonu bliskiego i upewnijmy się, czy to on potrzebuje pomocy.