Poezja Baczyńskiego w opracowaniach rapowych. Za nami premiera płyty "Oddycha miasto"

„Oddycha Miasto" to nowy album muzyczny stworzony przez grupę Baczyński Projekt we współpracy z Fundacją Dla Dziedzictwa i Instytutem Śląskim. Muzycy podjęli wyzwanie, aby w niecodziennej, bo rapowo-jazzowej formie przedstawić twórczość Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.

- Celem projektu jest pokazanie geniuszu literackiego Baczyńskiego. To osoba, która łączy wszystkie pokolenia. Chcemy tym projektem dotrzeć do szkół, aby nauczyciele mieli ciekawe pomysły na lekcje - mówił Tomasz Kwiatek, prezes fundacji „Dla Dziedzictwa".

Twórcy natomiast podkreślali, że są dumni z powstałej płyty i włożyli w proces jej tworzenia wiele serca.

- Spotkaliśmy się trzy albo cztery razy w studio i ostatecznie ta płyta powstała. Od początku czuliśmy, że "to jest to". Materiału jest jeszcze więcej więc myślimy już nad kolejną płytą. Materiał jest na tyle wartościowy, że warto go promować i nie może on wylądować "w szufladzie" - podkreślali twórcy.