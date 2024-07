Pojedynek o strzelnicę. Czyli klub strzelecki kontra Bractwo Kurkowe, kto da więcej?

Dwie organizacje chcą dzierżawić teren strzelnicy sportowej w Ścinawie Małej, więc gmina musiała ogłosić otwarty przetarg. Umowę na roczną dzierżawę dostanie ten, kto zaoferuje gminie wyższy czynsz. Tak swoje intencje w tej sprawie tłumaczył ostatnio radzie miejskiej burmistrz Korfantowa Janusz Wójcik.

Ogłoszenie o przetargu już wisi, licytacja odbędzie się 19 lipca, przeprowadzi ją komisja konkursowa. Gmina domaga się za 20 arów terenu conajmnej 300 złotych rocznie.

- Jak można robić przetarg na obiekt, który nie należy w całości do gminy? - dziwi się Artur Buczek, prezes Klubu Strzeleckiego „Strzał” Powiatu Prudnickiego, do którego należy ok. 50 osób. - Część terenu, gdzie jest kulochwyt, to prywatna własność. Należał do miejscowej osoby, która kilka lat temu wyprowadziła się z Korfantowa, wysprzedając swoje nieruchomości. Gmina tego nie chciała, więc my kupiliśmy ten teren. W ogłoszeniu o przetargu na strzelnicę nie ma nic na ten temat.