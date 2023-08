Polak na all inclusive. Brutalna rzeczywistość a nasze oczekiwania. Śmieszne zdjęcia i memy o wakacyjnych wyjazdach 7.08.2023

Polskie wakacje 2023. Śmieszne memy

Polacy mają dystans do siebie. Tylko tak można wyjaśnić wielką popularność memów, głównie tych z Januszem Nosaczem w roli głównej. Wdzięcznym tematem do żartów są nasze wakacyjne wyjazdy.

Ale nie tylko tego dotyczą memy na temat wakacji. Nie brak też żartów z tego, jak oczekiwania co do pobytu potrafią rozmijać się z rzeczywistością oraz innych wczasowych absurdów.

Co wedle twórców memów robią Janusz i Grażyna na wakacjach? Jeśli są na wyjeździe zagranicznym typu all inclusive, starają się jeść ile się tylko da i raczej niechętnie opuszczają hotel . Jeśli wypoczywają w Polsce, to chętnie odgradzają się od innych parawanami. Zamiast stołować się w lokalach wolą gotować we własnym zakresie, oszczędzając też na czym się da.

Memy. Skąd się wzięły?

Pojęcie "mem" to wywodzi się z greckiego mimesis oznaczającego naśladownictwo. Po raz pierwszy użyte zostało w 1976 roku przez Richarda Dawkinsa w książce "Samolubny gen", mówiącej między innymi o roli procesu replikacji genów w doborze naturalnym.

Najlepsze memy o wakacyjnym wypoczynku. Janusz na plaży i wiele innych.

Memy internetowe znamy od połowy lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Jednym z pierwszych, dziś jeszcze używanych, jest mem oparty o kwestię z kreskówki "Simpsonowie”: "I, for one, welcome our new insect overlords” („Przede wszystkim witam naszych nowych, owadzich władców”). W memach ostatni przymiotnik w podanej frazie bywa zastępowany innymi określeniami.

Inspiracją dla twórców memów są nie tylko filmy, ale także bieżące wydarzenia sportowe, polityczne, kulturalne i inne.