Policjanci ze Strzelec Opolskich zatrzymali 8 pijanych kierowców. Dwóch kierowało ciężarówkami

W trakcie akcji mundurowi skupili się na kontroli kierowców w rejonie węzła autostradowego niedaleko Olszowej. W sumie przeprowadzili ponad 1800 kontroli trzeźwości.

W niespełna 3 godziny zatrzymali aż 8 kierowców jadących „na podwójnym gazie”. Dwóch z nich prowadziło pojazdy ciężarowe.

- We wtorkowy poranek około godziny 5.30 policjanci zatrzymali do kontroli kierowcę ciężarowego volvo - relacjonuje st. sierż. Marta Białek, oficer prasowy w komendzie. - Badanie alkomatem 38-letniego mieszkańca powiatu oleskiego wykazało 0,5 promila alkoholu. Niewiele niższy wynik dało badanie przeprowadzone przez strzeleckich policjantów kilka minut po godzinie 6.00. Tym razem do kontroli został zatrzymany 65 – letni kierowca pojazdu ciężarowego scania.