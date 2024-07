Policyjni wodniacy z Nysy w czasie burzy ratowali ludzi. Dzięki ich sprawnej reakcji nikomu nic się nie stało

- Widząc pogarszającą się sytuację na wodzie, policyjni wodniacy i ratownicy WOPR natychmiast ruszyli z pomocą. Akcja ratunkowa była wymagająca z uwagi na silny wiatr i wysokie fale. Mundurowi najpierw pomogli mężczyźnie, który pływał na desce sup. Wyciągnęli go z wody a następnie bezpiecznie przetransportowali go na brzeg. Kolejno policjanci odholowali do przystani dwa rowery wodne, na których znajdowało się 8 osób - informuje nyska policja.

Apel od policji:

Trwający sezon letni sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Musimy jednak pamiętać, że woda to bardzo niebezpieczny żywioł. Dlatego przede wszystkim nigdy nie łączmy wypoczynku nad wodą z alkoholem. To groźna mieszanka, która często prowadzi do utonięć.

Korzystając ze sprzętu pływającego, zakładajmy kamizelki ratunkowe. Do kąpieli wybierajmy miejsca, w których nad naszym bezpieczeństwem czuwa ratownik. Przestrzegamy przed kąpielą na tzw. dzikich kąpieliskach. W takich miejscach nie mamy pewności co do jakości wody i do tego, jak kształtuje się dno pod lustrem wody.