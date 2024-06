Polscy literaci wywalczyli brąz w piłkarskich Mistrzostwach Europy! W składzie drużynie pisarz z południa Opolszczyzny

- Ośmieleni bezspornymi zwycięstwami z Francuzami 1:0, Włochami 5:0 i Szwedami 3:0 w fazie grupowej mieliśmy prawo mierzyć nawet w mistrzostwo. Niestety, choć prowadziliśmy z Niemcami w półfinale do przerwy 1:0, to oni nas przechytrzyli i wygrali 2:1. Tłumaczę sobie po raz kolejny, że futbol jest wciąż tak nieprzewidywalny, a przez to tak atrakcyjny - komentuje Janicki. - To jedyny mecz, w którym nie zagrałem ani minuty. Tak marne pocieszenie - dodaje. - Pozostaje niedosyt, bo mecz był bardzo wyrównany, a moi koledzy mieli o wiele więcej sytuacji bramkowych. Nasz golkiper bronił bardzo pewnie i w całym turnieju puścił tylko dwa gole. Szkoda, że właśnie z Niemcami. To oni ostatecznie zostali mistrzami po finałowym zwycięstwie nad Hiszpanami.