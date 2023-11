Polska Miss 2023. W krajowym finale tylko jedna Opolanka. Natalia Żołnieruk powalczy o koronę najpiękniejszej Polki [ZDJĘCIA] Mirosław Dragon

W eliminacjach do tytułu Polskiej Miss wystartowało ponad 8 tysięcy kobiet. Do ścisłego finału awansowało tylko 41 z nich. W tym prestiżowym gronie jest tylko jedna reprezentantka Opolszczyzny: Natalia Żołnieruk z Opola. Najpiękniejszą Polską Miss poznamy na gali we Wrocławiu już 25 listopada, czyli za dwa tygodnie.