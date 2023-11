Polska Miss i Polska Miss Nastolatek 2023 zostały wybrane! W finale wystąpiła Natalia Żołnieruk z Opola

Do ścisłego finału dostało się 38 dziewczyn. W tym wąskim gronie najpiękniejszych Polek znalazła się tylko jedna Opolanka. Jest nią Natalia Żołnieruk z Opola.

Polska Miss to konkurs piękności oparty w większości o konkursy regionalne. Z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością. W tym roku łączna ilość zgłoszeń przekroczyła 8 tysięcy dziewczyn. W konkursach regionalnych udział wzięło ponad 1300 uczestniczek.

Finał konkursu piękności Polska Miss 2023 zorganizowano w Terminal Event Center we Wrocławiu.

Zobacz zdjęcia z gali finałowej konkursu Polska Miss 2023.

Oto TOP 5 konkursu Polska Miss 2023

Justyna Haberka ma 23 lat, pochodzi z Olkusza (województwo małopolskie). Obecnie studiuje psychologię w biznesie w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Jest również Przewodniczącą Samorządu Studenckiego oraz Członkinią Stowarzyszenia Absolwentów i Studentów Akademii WSB. Na co dzień pracuje jako w dziale rekrutacji na uczelni, w której studiuje. W roku 2020 zdobyła tytuł Miss Małopolski, a od 25 listopada jest najpiękniejszą Polką 2023 roku.

Wybrano również Polską Miss Nastolatek 2023

TOP 5 tegorocznego konkursu Polska Miss Nastolatek:

Nikola Gradowska ma 18 lat i pochodzi z małej miejscowości Starowa Góra (województwo łódzkie). Na co dzień uczęszcza do 5 klasy technikum o profilu kosmetologii (Anagra) w Łodzi. W przyszłości chciałaby zostać doktorem nauk medycznych, specjalistą kosmetologiem. Jej pasje to sport, taniec i podróże. Od najmłodszych lat interesuje się modelingiem. W czerwcu zdobyła tytuł Miss Nastolatek Województwa Łódzkiego, a podczas uroczystej gali zdobyła tytuł Polska Miss Nastolatek 2023.

Nowa Polska Miss Nastolatek zdobyła nagrody o wartości ponad 30.000 złotych, w tym nagrodę główną w kwocie 10.000 zł.