Półtoraroczne dziecko wypadło z okna w Strzelcach Opolskich. Maluszek trafił do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu

W chwili, gdy doszło do wypadku, rodzice i dwójka dzieci przebywali na miejscu. W pewnym momencie około półtoraroczny chłopczyk otworzył okno w mieszkaniu, wspiął się na parapet i wypadł na zewnątrz z pierwszego piętra.

Dziecko upadło na chodnik z wysokości około 5 metrów.

- Ludzie! Dziecko wam wypadło z okna! - krzyczał jeden z świadków zdarzenia.

Chwilę później przed budynkiem był już ojciec chłopczyka, który zabrał go do mieszkania. Na miejsce wypadku wezwano pogotowie ratunkowe i policja.

Chłopczyk przeszedł wstępne badania w karetce pogotowia. Doznał ogólnych potłuczeń, w tym urazu głowy.

Maluch został przewieziony na dodatkowe badania do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu.

Rodzice zostali przebadani przez policję alkomatem - oboje byli trzeźwi.

Dokładne okoliczności wypadku będzie teraz ustalać policja. Choć był to nieszczęśliwy wypadek, to wiele wskazuje na to, że rodzice będą musieli wyjaśnić przed sądem jak doszło do tego zdarzenia.

Odpowiedzialność opiekunów w razie takich zdarzeń reguluje art. 160 kodeksu karnego. Przepis ten mówi o odpowiedzialności za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.