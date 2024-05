Pompowali gaz do bankomatów. Po wybuchu kradli pieniądze i uciekali. Teraz czekają na wyrok

Oskarżeni to czterej mężczyźni, mieszkańcy województwa dolnośląskiego i lubuskiego. Trzej cały czas czekają na rozprawę w tymczasowym areszcie, choć od zatrzymania upłynęły ponad 2 lata. W latach 2017 do 2021 ta dobrze zorganizowana szajka przeprowadziła szereg włamań do bankomatów na terenie kilku województw zachodniej Polski, w tym na Opolszczyźnie.