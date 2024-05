Pomysły na spacer w woj. opolskim. Gdzie wybrać się w weekend 11 - 12 maja? 10 najlepszych tras

Na spacer po woj. opolskim

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 10 tras spacerowych w woj. opolskim, które polecają inni. Wybierz najlepszą dla siebie.

Nim wyruszysz, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 11 maja w woj. opolskim ma być od 9°C do 20°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 2% do 32%. W niedzielę 12 maja w woj. opolskim ma być od 12°C do 21°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi na różnych obszarach od 6% do 20%.

Początek trasy: Głuchołazy

Stopień trudności: 2.0

Dystans: 13,25 km

Czas trwania spaceru: 2 godz. i 56 min.

Przewyższenia: 225 m

Suma podejść: 443 m

Suma zejść: 427 m

Spacerowiczom trasę poleca Januszek_44

Dziś kolejna piesza trasa oznaczona nr 4 i nazwana TRZY DOLINY . Zaczyna się i kończy koło zalewu w Starej Morawie . Ma około 7 km , ale jak poprzednio , trzeba tam jakoś ze Stronia Ś dojść .

Trasa jest łatwiejsza niż poprzednia 3, ale obfitująca ładne widoki . Po drodze możliwość posilenia się , napicia piwa a także pomodlenia. Jak kto lubi .

O tej porze roku cicho tu i spokojnie . Nic tylko spacerować :)

