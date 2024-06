Ponad 2 miliony złotych na drogi. Cztery gminy podpisały umowy na dofinansowanie

- Pieniądze pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2024 rok. W skali całego roku to prawie 99 milionów złotych dla Opolszczyzny – wyjaśnia Monika Jurek, wojewoda opolski. – Sporo umów już za nami. Dziś przyszedł czas na cztery kolejne gminy, które w sumie otrzymają 2,2 mln złotych. Jest to możliwe dzięki oszczędnościom, powstałym po rozstrzygniętych dotąd przetargach.

Dzięki dodatkowym pieniądzom cztery gminy - Walce, Skoroszyce, Reńska Wieś i Głuchołazy - zrealizują 8 zadań, polegających

na remoncie, budowie, przebudowie i rozbudowie dróg lokalnych.

Paweł Szymkowicz, burmistrz Głuchołaz, podpisał w środę aż 5 umów. – Nasz rekord bierze się m.in. z zapotrzebowania. Zamierzamy wydać te pieniądze na drogi boczne, które przez lata rozbudowy Głuchołaz nie były przebudowywane, a jedynie doraźnie remontowane – wyjaśnia samorządowiec. – Poprawi to bezpieczeństwo nie tylko mieszkańców, ale również turystów. Potrzeby zwykle są większe niż możliwości, dlatego sami nie bylibyśmy w stanie udźwignąć takich inwestycji. Istotą programu jest to, że wkład własny gminy to 20 procent, a 80 proc. stanowi dofinansowanie.