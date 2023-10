Poseł Katarzyna Czochara: "Za naszych rządów w Polsce nie ma już świętych krów"

- Donald Tusk i Ewa Kopacz pokazali, że nie potrafią dobrze rządzić, nie chcą poszerzać dobrobytu obywateli, pragną władzy dla samej władzy i by realizować interesy Niemiec - mówi Poseł Katarzyna Czochara (Prawo i Sprawiedliwość) w rozmowie z portalem nto.pl.

Zorganizowała pani w Nysie wyjątkowy koncert z okazji 75-lecia nadania nominacji prymasowskiej kard. Stefanowi Wyszyńskiemu. Z tej okazji Piotr Rubik skomponował oratorium będące hołdem dla prymasa. Skąd się wziął pomysł na to wydarzenie? Pamiętajmy, że kardynał Stefan Wyszyński został określony mianem Prymasa Tysiąclecia. To jest główny powód. Był to człowiek, który w bardzo trudnym dla Polski okresie reżimu komunistycznego, w inny sposób niż np. Żołnierze Wyklęci, choć równie skutecznie, walczył z reżimem, przeciwstawiał się ówczesnej władzy i dokonał wielkich rzeczy, wręcz cudów. Polska do dziś jest jedynym krajem w Europy, który nie poddał się wpływom komunistów, utrzymując swoją tożsamość, kulturę i wiarę. Czy fakt, że prymas Wyszyński był internowany w Prudniku-Lesie sprawia, że ta postać jest pani szczególnie bliska? To jest ważny powód, natomiast jeśli chodzi o kardynała Wyszyńskiego, to mam tu kwestie wywodzące się z dzieciństwa, z domu rodzinnego. Moi dziadkowie i rodzice kształtowali we mnie wartości, którymi kierował się prymas. Mój ojciec, działacz Solidarności Walczącej nie bał się walczyć z komunistami, uczestniczył nawet w ceremonii pogrzebowej bestialsko zamordowanego ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie stał ze sztandarem reprezentującym rzemieślników. Wizja prawdziwie wolnej Polski była u mnie zakorzeniona od dziecka. Natomiast też bardzo ważnym elementem u mnie był fakt, że pracowałam w gimnazjum publicznym nr 1 Prudniku, którego patronem był kardynał Wyszyński, a dyrektor pani Ludmiła Lisowska bardzo dbała aby młodych ludzi wychowywać w duchu nauk kardynała Wyszyńskiego. Kardynał Wyszyński był wielką postacią, duchownym i patriotą, dlatego uważam, że należy jego testament realizować, co czynię będąc posłem na Sejm RP.

Udało się pani namówić do współpracy słynnego kompozytora Piotra Rubika. Długo trwały rozmowy? Współpracujemy z panem Piotrem Rubikiem od wielu lat. W przypadku tego pomysłu muszę powiedzieć, że bardzo się ucieszył, wręcz był dumny, że dla kardynała Wyszyńskiego może stworzyć oratorium. Ucieszył się również z faktu możliwości współpracy z panem Zbigniewem Książkiem, który przygotował całe libretto i dla którego kardynał Wyszyński jest również wyjątkową postacią. Skoro idee głoszone przez kardynała Wyszyńskiego są pani bliskie, to jak pani ocenia plany Platformy Obywatelskiej dotyczące m.in. możliwości przeprowadzenia aborcji do 12. tygodnia życia, lub zapowiedź Donalda Tuska stworzenia przepisów ułatwiających zmianę płci? Naprawdę nie potrzebujemy zmian w przepisach. W przypadku aborcji funkcjonuje w polskim prawie ustawa dotycząca aborcji i jak najbardziej w określonych sytuacjach, choćby kiedy dochodzi do zagrożenia zdrowia i życia matki, aborcja jest dopuszczalna. Mamy tutaj do czynienia z dziwną rzeczą, wręcz dehumanizowaniem nienarodzonych dzieci.

W jakim sensie? Pewnie pan, jak i czytelnicy Nowej Trybuny Opolskiej pamiętają sytuację z odstrzałem dzików. Kiedy to wybuchła wielka awantura rozkręcona przez polityków opozycji, że Polska odstrzeliwuje dziki. Pomijam teraz fakt, że było to zalecenie Komisji Europejskiej. Ale w tym miejscu warto przytoczyć padający wówczas z ust przeciwników odstrzału argument. Mianowicie, że zabijane są lochy będące w ciąży. Czyli w przypadku zwierząt występuje współczucie gdy zabijane są nienarodzone młode, a w przypadku ludzi już nie. To absurd i całkowite poplątanie. Natomiast w przypadku kwestii zmiany płci, myślę, że Donald Tusk będzie szedł dalej. Na potrzeby ideologii będzie tworzył przepisy mówiące o tym, że płci jest więcej niż dwie, a to nieprawda. A może i będzie chciał wprowadzić możliwość dokonywania eutanazji. Donald Tusk zrobi wszystko co narzuci mu Bruksela i Berlin.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz domaga się od polskiego rządu wyjaśnienia „afery wizowej”. Jak pani ocenia ten fakt? Pokazuje to tylko jakie siły zaangażowane są w odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od władzy. Kanclerz Niemiec, wcześniej Manfred Weber, jeszcze wcześniej niemiecka europoseł, mówi o zagłodzeniu finansowym Polski i Węgier, szefowa Komisji Europejskie uczestniczy również w tym ataku. To chyba jasne, że ta grupa robi wszystko żeby zmienić obecny rząd w Warszawie. Mam nadzieję, że Polacy to widzą, tak jak zobaczyli to Włosi i wbrew apelom z Brukseli, wybrali taki rząd jaki oni chcieli, a nie na jakim zależało zagranicznym politykom. Natomiast jeśli chodzi o wyjaśnienie afery, to należy przypomnieć, że to polskie służby wykryły problem, zatrzymały podejrzane osoby, którym postawiono zarzuty. Konsekwencje polityczne poniósł również odpowiedzialny za ten obszar wiceminister. Takie są dziś standardy w Polsce, że nie ma świętych krów.

Chciałem zapytać o jedną z deklaracji Donalda Tuska. Mianowicie o podwyżki dla nauczycieli. Lider PO przekonuje, że w czasie jego rządów nauczyciele mieli lepiej niż mają teraz. Pani poseł wówczas pracowała w szkole. Co pani powie o tych „lepszych czasach”? Dokładnie pamiętam tamten czas. Płace były zamrożone, a przekaz był jeden: nie ma pieniędzy, musimy wynagrodzenia zamrozić. Gdy padały pytania o podwyżki, odpowiedź była jedna: nikt tego nie wie. Oprócz tego, że były zamrożone płace, to jeszcze dodano nam godziny karciane, czyli obowiązek dodatkowej pracy. Ja bardzo dobrze pamiętam rządy Donalda Tuska i Ewy Kopacz oraz wsparcie nauczycieli, czy też pielęgniarek i służb mundurowych. Nie było na nic pieniędzy. Powód? Ci ludzie nie potrafią dobrze rządzić, nie chcą tak naprawdę rozwijać Polski, poszerzać dobrobytu obywateli. Oni pragną władzy dla samej władzy oraz żeby realizować interesy Niemiec.

