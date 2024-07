Potrzebujemy prawdy, nawet tej niewygodnej. Komentarz Bolesława Bezega

Niesłusznie, bo szef MON odpowiada za wychowanie patriotyczne żołnierzy, a manipulowanie przy historii II wojny światowej szkodzi tej pracy. Świetnie, że Władysław Kosiniak Kamysz tego pilnuje.

Kto interesuje się nieco kulturą, ten słyszał też o nieustającej dyskusji, a może nawet awanturach, wokół Muzeum Śląskiego w Katowicach. Obie sytuacje są jakby dwoma stronami tej samej monety.

W Katowicach dyrektor wyleciał z muzeum, gdy dowiedziano się, że istotnym elementem wystawy w nowo wybudowanej spektakularnej siedzibie placówki ma być wątek rewolucji przemysłowej i industrializacji Górnego Śląska. Zarzut brzmiał, że to historia niemieckiego Śląska, co było dla niektórych polityków nie do zniesienia.

W efekcie przepychanek i strachu kolejnych szefów przed zajęciem konkretnego stanowiska, do dziś nie ma tam satysfakcjonującej wystawy stałej, ani pomysłu na narrację.

W sumie nie ma się co dziwić, zwierzchnicy polskich instytucji kultury najczęściej są dyletantami namaszczonymi wyborczym sukcesem. Tak jakby liczba oddanych na nich głosów uzupełniała im niedobory edukacyjne czy intelektualne. Z takimi uszkodzeniami mentalnymi zabierają się za kształtowanie kulturowego krajobrazu i traktują zbytnio przejawiających jakieś koncepcje, a czasami nawet całkiem kompetentnych dyrektorów muzeów, jak dzieciaki przyłapane na paleniu za szaletem.

Tak jest po jednej stronie medalu, gdzie nie śmiemy zmienić w placówce papieru firmowego bez akceptacji prezydenta miasta. Po drugiej stronie medalu są dyrektorzy jak ten z Gdańska - ci co ustalają linię programową, wg której mają być kształtowane poglądy Polaków na swoją historię. Obie te skrajności, jak wszystkie skrajności, są szkodliwe. A my potrzebujemy prawdy, choćby niewygodnej.