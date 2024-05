Pozostały trzy tygodnie do 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. W mieście już widać, że przygotowania nabierają tempa

Budowanie tak dużej sceny festiwalowej to nie jest łatwe zadanie

Jak zawsze, pierwszą oznaką rozpoczynających się przygotowań do festiwalu jest ogrodzenie całego terenu amfiteatru. Oznacza to, że przez najbliższy miesiąc cały teren parkingu zostanie wyłączony z użytkowania. Co również istotne dla kierowców - nadal możliwy jest przejazd ul. Barlickiego przy amfiteatrze.

Czy Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu doczeka się koncertu hip-hopowego? A do programu powróci dawno niewidziany na scenie amfiteatru Kabareton? Jest to możliwe. Prezydent Arkadiusz…

Oczekiwania wobec nowej formuły festiwalu są ogromne

W tym roku festiwal jak zawsze zgromadzi topowych artystów polskiej sceny muzycznej, a także obiecujących debiutantów, którzy mają szansę zaprezentować się przed szeroką publicznością. Do Opola wróci dawno nieobecna Kayah, a także Natalia Kukulska, Roxie Węgiel, Piotr Cugowski, Kasia Kowalska, Krzysztof Zalewski czy Tomek Lipiński.

Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu to wydarzenie, które co roku wzbudza ogromne emocje i przyciąga uwagę mediów. W tym roku oczekiwania są szczególne, ponieważ doszło do zmian we władzach TVP i zapowiedziano odnowienie całej formuły festiwalu. Nowa edycja ma być bardziej muzyczna, a mniej taneczna. Wróci także Kabareton.