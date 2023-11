Praca jest ciężka, a płace szkoda gadać. Memy o szefach, wyzysku i beznadziejnych pensjach 22.11.2023

Obowiązków w pracy przybywa, ceny rosną w oszałamiającym tempie, a nasi szefowie w wielu przypadkach nie chcą nam wypłacać podwyżek czy też premii. Internet po swojemu komentuje takie zachowania.

Memy o pracodawcach to popularny temat w internecie i często wykorzystują one humor, ironię lub sarkazm by opisać realne sytuacje z którymi pracownicy mogą się spotkać w miejscu pracy. Te obrazki po prostu są śmieszne.