Prasówka 1.06.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Michał Bajor świętuje 50-lecie swojego debiutu. Wyjątkowy recital porwał opolska publiczność ”?

Prasówka 1.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Michał Bajor świętuje 50-lecie swojego debiutu. Wyjątkowy recital porwał opolska publiczność W piątkowy wieczór, podczas pierwszego dnia 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu, odbył się wyjątkowy recital pt. „Twoje serce do życia wystarczy", w którym Michał Bajor świętował 50 lat od swojego opolskiego debiutu. To właśnie na opolskiej scenie festiwalowej 17-letni Michał Bajor rozpoczął w 1974 roku swoją drogę do sławy.

📢 Najmodniejsze fryzury na 2024 rok. Ten bob jest tegorocznym hitem Bob jest jedną z najpopularniejszych klasycznych fryzur damskich, która ma wiele odsłon. W 2024 roku w trendach znalazł się między innymi barokowy bob. Poza nim inne odmiany tego uczesania nadal królują w salonach fryzjerskich. I nic dziwnego. Bob to nie tylko bardzo kobieca ale przede wszystkim wygodna fryzura dla pań. Zobaczcie kilka propozycji na wiosnę.

📢 Województwo częstochowskie powstało 49 lat temu. Częstochowa, Kłobuck, Myszków i Lubliniec na zdjęciach z tamtych lat To już prawie pół wieku! 49 lat temu powstało województwo częstochowskie. Ustawę wprowadzającą zmiany administracyjne Sejm przyjął już 28 maja 1975 roku z mocą obowiązującą od 1 czerwca Było jednym z 49 województw w Polsce. Województwo częstochowskie zniknęło z mapy po reformie administracyjnej 1 stycznia 1999 roku. Zostało wchłonięte przez kilka nowych województw, głównie przez województwo śląskie. Czy województwo częstochowskie wróci jeszcze na mapę administracyjną Polski?

Prasówka 1.06: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Koncert Premier rozpoczął 61. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Poziom tegorocznych artystów przeszedł najśmielsze oczekiwania W piątek (31 maja) punktualnie o godz. 20:00, rozpoczął się 61. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. Tradycja opolskiego festiwalu została podtrzymana – wraz z pierwszym dźwiękiem inauguracyjnego koncertu Premier, z nieba spadły krople deszczu. Amfiteatr w mgnieniu oka wypełnił się kolorowymi parasolami, tworząc malowniczy widok morza parasoli. Pomimo niesprzyjającej pogody, entuzjazm publiczności nie został ugaszony.

📢 Rozpoczął się Festiwal Opole 2024. Deszcz nie zniechęcił opolan. Festiwalowa strefa widza bawi się na opolskim rynku Świetną alternatywą do oglądania 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki przed telewizorem jest strefa widza na opolskim rynku. Na ogromnym ekranie i przy dobrym nagłośnieniu można śledzić tam wydarzenia z amfiteatru. Zobaczcie, jak wyglądała ona w pierwszy wieczór festiwalu. 📢 Horoskop dzienny na sobotę 1 czerwca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 1 czerwca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we sobotę 1.6.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Tak wygląda Olesno nocą z lotu ptaka. Widoki są niesamowite! Nocne zdjęcia dronem nad Olesnem wykonał Krzysztof Świtalski. Oświetlone miasto wygląda w nocnych ciemnościach całkiem inaczej. Zobaczcie w galerii te piękne fotografie. 📢 Koncert Grubsona na opolskim rynku. Tak bawili się opolanie W festiwalowy weekend w Opolu, oprócz koncertów na scenie amfiteatru odbywają się też liczne wydarzenia towarzyszące. Jednym z nich był koncert uznanego rapera i producenta muzycznego Tomasza Iwanca - GrubSona. Pod sceną zgromadziła się duża rzesza fanów.

📢 Mostek Festiwalowy uroczyście otwarty. Wkrótce startuje pierwszy koncert Festiwalu Opole 2024 W piątek (31 maja) po południu uroczyście otwarto Most Festiwalowy, co oznacza oficjalne rozpoczęcie 61. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. To wieloletnia tradycja, że festiwal zaczyna się właśnie od symbolicznego otwarcia Mostu Groszowego. 📢 Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej to jest kawał historii. Tak Opole stało się stolicą polskiej piosenki. Śpiewały u nas legendarne gwiazdy Dzisiaj jest to przede wszystkim festiwal telewizyjny i impreza TVP, ale i tak cały czas Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej to marka. Opole dzięki tej imprezie nazywane jest stolicą polskiej piosenki już od ponad 60 lat. Kiedyś festiwalem żyło całe miasto. Dzisiaj to nadal okazja, żeby nie tylko w amfiteatrze, ale także na ulicach w centrum Opola zobaczyć muzyczne gwiazdy.

📢 Ulubienica zwiedzających zoo w Opolu została mamą. Niezwykłe narodziny uchatki w ogrodzie zoologicznym W opolskim ogrodzie zoologicznym przyszła na świat uchatka kalifornijska. Choć do tej pory w Opolu urodziło się już sześć maluchów, to te są naprawdę wyjątkowe. Zobaczcie filmik z małą uchatką z Opola. 📢 Minister Tomasz Siemoniak w Opolu. Zapowiedział, że powstanie u nas delegatura ABW Minister oraz poseł ziemi opolskiej Tomasz Siemoniak przekonywał podczas piątkowej wizyty w Opolu o tym, że Andrzej Buła to najlepszy z kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Szef MSWiA opowiedział też o przywróceniu w Opolu delegatury ABW. 📢 Oficjalnie: Radosław Sobolewski nowym trenerem Odry Opole. To były reprezentant Polski Decyzję o wybraniu nowego trenera klub ogłosił za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych i na stronie internetowej. Nowy szkoleniowiec zastąpi dotychczasowego trenera Adama Noconia.

📢 Nowe gwiazdy w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki. Zespół Piersi: "Liczymy, że podczas uroczystości licznie zjawią się nasi fani z Opolszczyzny" Jednym z najbardziej oczekiwanych momentów festiwalu będzie tradycyjne odsłonięcie nowych gwiazd w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki. Ta wyjątkowa ceremonia to hołd dla wybitnych artystów, którzy swoją twórczością i talentem przyczynili się do rozwoju polskiej muzyki.

📢 Mariolka ze Świata Według Kiepskich - aktualne zdjęcia. Tak wygląda teraz Barbara Mularczyk Mariolka to jedna z głównych bohaterek serialu "Świat według Kiepskich". W rolę Mariolki wciela się Barbara Mularczyk-Potocka, polska aktorka urodzona 5 kwietnia 1984 roku. Zobaczcie, jak zmieniała się przez lata. 📢 Kolejne ciekawe znaleziska na dnie Jeziora Otmuchowskiego. To opolska Atlantyda Malowniczy zbiornik pod Otmuchowem od prawie stu lat przyciąga turystów. W ostatnim czasie wody ubyło tak bardzo, że można się przechadzać po dnie jeziora w poszukiwaniu skarbów. Każdego dnia kolejne tajemnice wyłaniają się z dna jeziora. 📢 Monika Miller zmaga się z nieuleczalną chorobą. Tak mieszka wnuczka Leszka Millera. Zobacz ZDJĘCIA Monika Miller to wnuczka znanego polityka Lewicy - Leszka Millera. Okazuje się, że piosenkarka i osobowość internetowa zmaga się z tą samą chorobą, z którą walczy Julia Wieniawa. Niestety, dolegliwość jest nieuleczalna. Sprawdź, jak żyje na co dzień Monika Miller. Zobacz zdjęcia!

📢 Festiwal czas zacząć! Stolica Polskiej Piosenki gotowa na trzy dni muzycznego święta Rozpoczynający się 61. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu może stanowić punkt zwrotny w historii tej imprezy. Nowe otwarcie festiwalu ma symbolizować powrót do korzeni. I jednocześnie wprowadzić świeże elementy mające przyciągnąć szeroką publiczność.

📢 Horoskop na długi weekend piątek - niedziela. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP na długi weekend 31 maja - 2 czerwca 2024. Co się wydarzy od piątku do niedzieli? Wróżka Expiria przygotowała niezwykły horoskop na ten ciekawie zapowiadający się czas. 📢 Horoskop codzienny na piątek 31 maja 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 31 maja 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 31.5.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Od 1 czerwca możesz zastrzec PESEL. Do rejestru zastrzeżeń może wpływać nawet 10 mln zapytań dziennie. Czy zastrzeżenie można cofnąć? Rządowy rejestr zastrzeżeń numerów PESEL działa od listopada 2023 r., ale dopiero teraz zacznie funkcjonować w pełni. Co ważne, w życie wchodzi obowiązek weryfikacji zastrzeżeń przez szereg podmiotów, nie tylko z rynku finansowego. Celem rejestru jest jeszcze lepsza ochrona konsumentów przed wyłudzeniami kredytów i pożyczek na dane pozyskane w wyniku kradzieży lub przejęcia ich tożsamości. 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 31.05.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 Emocje w końcówce sezonu BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej. Stal Brzeg zdemolowała Pogoń Prudnik aż 13:1 i wróciła na fotel lidera W niezwykle emocjonującym meczu na szczycie BS Saltex 4 Ligi Opolskiej Małapanew Ozimek przegrała 3:4 z iPrime Bogacica. Potknięcie lidera wykorzystała Stal Brzeg, która przeskoczyła go w tabeli po rozbiciu Pogoni Prudnik aż 13:1. 29. kolejka przyniosła wiele emocji. 📢 Dni Ozimka 2024. Na scenie Kasia Kowalska, Dawid Kwiatkowski i Czesław Mozil Ozimek w całym regionie znany jest jako miasto hutników. W najbliższy weekend zamieni się jednak w stolicę dobrej zabawy i polskiej piosenki. To dlatego, że w sobotę 1 czerwca rozpoczynają się tutaj Dni Ozimka. Imprezę uświetnią prawdziwe gwiazdy. 📢 Magiczna Nysa w obiektywie zdolnego fotografa. Te zdjęcia są po prostu niesamowite Nysa to trzecie co do wielkości miasto w województwie opolskim i bardzo ważny ośrodek kulturalny i turystyczny. Historycznie to jedno z największych i najbogatszych miast Śląskich, będące przez wieki stolicą biskupiego Księstwa Nyskiego. Jej piękno na co dzień dokumentuje jeden z mieszkańców.

📢 Dworzec PKP w Ozimku zostanie wyremontowany. Wiemy, co w nim będzie To jest jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji w Ozimku. Zaniedbany budynek dworca zmieni się nie do poznania.

📢 Tak kiedyś wyglądała kolej. Opolskie dworce, pociągi, parowozy Kolej na Opolszczyznę dotarła 15 sierpnia 1842 roku. Wówczas przejechał pierwszy pociąg z Wrocławia do Brzegu. Co ciekawe, trasa ta jest fragmentem najstarszej na obecnych ziemiach polskich linii kolejowej. Wcześniej, bo 22 maja 1842 roku pociąg pojechał z Wrocławia do Oławy. W 1843 roku kolej żelazna tarła do Opola, a dwa lata później do ówczesnego Kędzierzyna i dalej do Gliwic. W następnych latach nastąpił prawdziwy boom na drogi żelazne, powstawały kolejne linie, dworce i stacje... 📢 Klasa okręgowa 2023/24 (29. kolejka). Wyniki, strzelcy goli, tabele Prezentujemy wyniki wszystkich spotkań 29. kolejki klasy okręgowej oraz strzelców goli w poszczególnych meczach. 📢 Opolska gmina będzie finansować in vitro. Zawarła umowę ze specjalistycznym ośrodkiem. Nabór chętnych niebawem Gmina Kluczbork podpisała umowę z firmą, która w jej imieniu będzie realizować program in vitro dla osób bezskutecznie starających się o dziecko. Obejmie on 14 par rocznie.

📢 2. Super Sprint Festiwalowy już w najbliższą niedzielę (2 czerwca). Będą utrudnienia na drogach Opola. To wydarzenie towarzyszące 61. KFPP Jednym z wydarzeń towarzyszących w tym roku Krajowemu Festiwalowi Polskiej Piosenki w Opolu będzie 2. Super Sprint Festiwalowy. Odbędzie się on w niedzielę (2 czerwca) i spowoduje utrudnienia na drogach stolicy regionu. 📢 Wypadki na autostradzie A4. To nie jest spokojny dzień na opolskim odcinku tej trasy Wypadki na autostradzie A4. To nie jest spokojny dzień na opolskim odcinku tej trasy.

📢 Karma wróci w czerwcu do tych znaków zodiaku. Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak Horoskop karmiczny na czerwiec 2024. To miesiąc, w którym karma wróci do większości z nas, przynosząc zarówno przyjemne nagrody jak i wymagające skupienia oraz cierpliwości wyzwania. Kto na co może liczyć? Wróżka Expiria już to wie.

📢 Matka wiozła sześciolatkę kompletnie pijana. Wydmuchała 4,5 promila. Kobieta straciła prawo jazdy i samochód Kompletnie pijaną 39-latkę, jadącą całą szerokością jezdni, zauważył przypadkowy kierowca. Na skrzyżowaniu otworzył drzwi osobowego forda i wyciągnął kluczyki ze stacyjki. Niedługo po tym przyjechała policja.

📢 Najbardziej lubimy strażaków, coraz bardziej szanujemy też lekarzy. Oto ranking najbardziej poważanych zawodów 2024 Kolejny raz potwierdza się, że najbardziej szanujemy tych, którzy ratują ludzi. Dlatego na największą sympatię w Polsce mogą liczyć strażacy. Za to lekarze ścigają się w rankingu poważanych zawodów z pielęgniarkami. Z badania wiadomo też, które profesje w Polsce nie cieszą się sympatią. Zobaczcie, które zawody są cieszą się największym szacunkiem. 📢 Za nami III sesji Rady Miejskiej w Namysłowie. Miało na niej miejsce kilka ważnych wydarzeń 29 maja odbyła się III sesja Rady Miejskiej w Namysłowie, na której oprócz przyjętego wcześniej porządku obrad, miało miejsce kilka ważnych i podniosłych wydarzeń.

📢 Tak wyglądały dawniej procesje Bożego Ciała w Polsce. W czasach PRL-u była to także manifestacja religijna Na starych zdjęciach udostępnionych przez Narodowe Archiwum Cyfrowe można zobaczyć, jak wyglądały procesje z okazji święta Bożego Ciała w latach 20., 30. i 40. XX wieku. Ta tradycja sięgająca średniowieczna przetrwała do dzisiaj. Na całej Opolszczyźnie wyruszą dzisiaj procesje do czterech ołtarzy. 📢 Zróbmy wszystko, by walcownia w Zawadzkiem przetrwała! Jak odejdą ludzie, to zostaną gruzy Problem zapowiedzianej przez właścicieli likwidacji Walcowni Rur Andrzej w Zawadzkiem omawiano dziś podczas nadzwyczajnego posiedzenia połączonych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Opolu oraz Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Opolu. Choć służby socjalne mają szereg pomysłów jak zaradzić bezrobociu zwalnianych pracowników, to argumenty przeciw likwidacji firmy są ważkie. 📢 Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Kluczborku. Były medale, awanse i wieeelki prezent Choć Dzień św. Floriana, patrona strażaków, przypada 4 maja, funkcjonariusze z Kluczborka świętowali niemal trzy tygodnie później. Dostali wielki prezent - cysternę o pojemności 25 tys. litrów.

📢 Dzieci z Kluczborka zrobiły prezent dla ostatniego bohatera spod Monte Cassino Dzieci z Kluczborka i okolic sprawiły wielką niespodziankę kapralowi Jerzemu Szymańskiemu, weteranowi drugiej wojny światowej, który walczył m.in. pod Monte Cassino. Z okazji jego 101. rocznicy urodzin „zasypały” go kartkami z życzeniami. 📢 Uczniowie z Kluczborka nagrali poleczkę. Wyszło super. Musicie to zobaczyć! Uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kluczborku nagrali piosenkę. Tym razem zaprezentowali się na folkową nutę. 📢 Nowe informacje w sprawie hotelu Gołębiewski w Pobierowie. W czerwcu nie zdążą z otwarciem Hotel Gołębiewski w nadmorskim Pobierowie miał zostać otwarty w czerwcu 2024 r. Tak się raczej nie stanie. - Dostaliśmy wniosek o przedłużenie terminu na dostarczenie dokumentów - powiedział w rozmowie z portalem gazeta.pl Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gryficach.

📢 W Dobrzeniu Wielkim powstała gminna stołówka. To ewenement na skalę województwa 1500 posiłków dziennie ma wydawać nowa gminna stołówka w Dobrzeniu Wielkim. Na jej powstaniu skorzystają głównie dzieci z publicznych szkół i przedszkoli, ale też emeryci i osoby z niepełnosprawnościami. Dobre, tradycyjne jedzenie ma też jednak zapewnić ruch komercyjny. 📢 Asia Kalitan wraca do Mediolanu. Modelka z Kluczborka chce podbić stolicę mody 22-letnia modelka z Kluczborka ma za sobą przerwę w karierze z powodu tragedii rodzinnej. Dzisiaj wylatuje do Mediolanu, gdzie podpisała kontrakt. Jeszcze w tym roku chce też trafić na sesje modelingowe w Nowym Jorku. 📢 Zobacz najdroższy dom na sprzedaż w Polsce. Dom marzeń zlokalizowany jest w podwarszawskich Łomiankach [29.05.2024] Dom marzeń znajduje się w podwarszawskich Łomiankach. Przyszły właściciel będzie musiał posiadać pokaźne zasoby finansowe, gdyż cena tej nieruchomości wynosi aż 30 milionów złotych. Z basenem i prywatnym SPA, jest to najdroższy dom dostępny obecnie na Otodom.pl w Polsce. Zobacz, jak ta wyjątkowa posiadłość wygląda na zdjęciach.

📢 13 kandydatów do Europarlamentu z Opolszczyzny. Największe szanse ma Andrzej Buła, dwójka na liście Koalicji Obywatelskiej Już za niespełna dwa tygodnie (9 czerwca) pójdziemy po raz kolejny do lokali wyborczych. Tym razem głosujemy na kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Z województwa opolskiego kandyduje 13 osób. Poznajcie wszystkich kandydatów. 📢 Basen odkryty w Strzelcach Opolskich ma już nowe niecki. Czy firma zdąży przed sezonem letnim? Przebudowa basenu odkrytego w Strzelcach Opolskich była konieczna ze względu na zły stan techniczny pływalni plenerowej. Dzięki tej inwestycji obiekt ma zyskać drugie życie. Sprawdziliśmy, na jakim etapie jest ta inwestycja.

📢 Pofyrtano lipsta i Lyjo Fachman. Śląskie tytuły słynnych filmów. Po śląsku wszystko brzmi fajniej! Śląsko godka podbiła serca wszystkich Polaków! Jest już nawet Wikipedia z hasłami po śląsku, jest śląski interfejs w smartfonie, są także przetłumaczone na język śląski tytuły znanych filmów. Bo po śląsku wszystko brzmi fajniej! Sami zresztą zobaczcie.

📢 Poszukiwani przez policję opolanie. Chodzi o posiadanie narkotyków, przywłaszczenie i paserstwo Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu poszukiwanych, proszone są o kontakt osobisty lub telefoniczny z funkcjonariuszami z Komisariatu I Policji w Opolu, tel. 47 864 25 95 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112. 📢 Ależ to były Piastonalia 2024 w Opolu. Na After Party działy się szalone rzeczy! Koncerty, konkursy i zabawy, barwna żakinada na ulicach miasta, a do tego każdego dnia After Party aż do białego rana - ta wyglądały tegoroczne Piastonalia w Opolu. Zobaczcie w naszej galerii, co tam się działo. 📢 Mandaty 2024. Nowe przepisy są bardzo surowe. Zobacz, jaki mandat i ile punktów ci grozi za te wykroczenia drogowe Od marca 2024 r. weszły w życie kolejne surowe kary więzienia dla pijanych kierowców. Pijacy za kółkiem stracą teraz nie tylko prawo jazdy, ale także swój samochód! Mandaty za przekroczenie prędkości są teraz bardzo wysokie. Łatwo też złapać nawet 15 punktów naraz! Zapoznaj się z aktualnymi przepisami drogowymi.

📢 Kultowe opolskie dyskoteki. Tak przed laty bawiliście się w tej największej dyskotece na Opolszczyźnie. Znajdźcie się na zdjęciach Dziś prezentujemy zdjęcia z kolejnej kultowej dyskoteki w województwie opolskim, tym razem Discopexu A4 w Pietnej pod Krapkowicami. 📢 Pogoń za pijanym kierowcą seata, który taranował motocyklistów. Miał ponad 3 promile Do scen jak z filmów akcji doszło w sobotę 25 maja, po godzinie 19:00. To wówczas opolskie służby ratunkowe otrzymały zgłoszenie o wypadku na drodze krajowej nr 45 w Zimnicach Małych w powiecie opolskim.

📢 13. i 14. emerytura w przyszłości zostaną zlikwidowane? Są nowe pomysły na świadczenia dla emerytów Trzynastą emeryturę otrzymało w tym roku 6,6 mln osób w Polsce. Z kolei wypłata czternastych emerytur ruszy we wrześniu. Dodatkowe świadczenia dla większości seniorów, co oczywiste, są nieocenionym wsparciem. Tymczasem eksperci i politycy zastanawiają się, czy nie lepiej byłoby w przyszłości wprowadzić inne rozwiązanie. 📢 Spycimierz: dywany z kwiatów, które zachwyciły ekspertów UNESCO. Pomysł na niezwykłą wycieczkę w Boże Ciało 2024 Boże Ciało to ważne święto religijne, ale w tym roku także początek drugiego długiego weekendu w maju. Warto skorzystać z okazji i wybrać się na zwiedzanie Polski. W Boże Ciało 2024 najlepiej zaplanować wycieczkę do Spycimierza, polskiej stolicy dywanów kwiatowych. Sypanie tych niezwykłych dzieł sztuki zostało docenione przez komitet UNESCO. Zapraszam do galerii pięknych zdjęć kwiatowych dywanów, którymi podzielili się internauci.

📢 Tu powstanie 500 domów rocznie. Firma Zimmermann-Haus postawi w Jemielnicy fabrykę domów prefabrykowanych To będzie pierwsza tak duża inwestycja na terenie Jemielnickiej Strefy Przemysłowej. Dzięki nowej inwestycji pracę znajdzie około 200 osób.

📢 To tutaj przed wojną była granica między Polską a Niemcami. Zobacz, jak dzisiaj wygląda przejście na rzece Prośnie w Praszce Praszka przez wiele lat była miastem nadgranicznym. Granicę między państwami wyznaczała przepływająca przez miasto rzeka Prosna. Rzeka i granica dzieliła Polskę od Niemiec i miasto Praszka od wioski Zawisna. Teraz dawna granica leży w granicach miasta. 📢 52-metrowy wysięgnik z Protei w Kluczborku najpierw był transportowany drogami Opolszczyzny. Dotarł już do Hiszpanii Ogromny 52-metrowy wysięgnik wyprodukowany w fabryce Protea w Kluczborku dotarł już do Hiszpanii, ale nie jest to ostateczny cel jego podróży. Musi pokonać jeszcze pół Europy.

📢 Już w te wakacje będziemy pływać w nowym basenie na Opolszczyźnie. Na nowym basenie odkrytym w Oleśnie będą zjeżdżalnie wodne Trwają już ostatnie prace przy budowie nowoczesnego basenu odkrytego w Oleśnie, który budowany jest na terenie starej poniemieckiej pływalni plenerowej przy ul. Kościuszki. Będzie to pływalnia ze zjeżdżalniami wodnymi oraz innymi wodnymi atrakcjami. 📢 Do tych restauracji opolanie najczęściej jeżdżą w niedzielę. Polecili je internauci Wiele osób nie wyobraża sobie niedzieli w Polsce bez rosołu i schabowego, a na Śląsku bez klusek, rolady i modrej kapusty. Podpowiadamy, gdzie wybrać się na świąteczny obiad. Zestawienie powstało na bazie porad internautów, którzy chętnie odwiedzają opolskie restauracje. 📢 Tajemnicze wnętrza opuszczonego Hotelu Stobrawa w Kluczborku skrywały ciekawe tajemnice. Nikt ich już nie zobaczy 9-piętrowy hotel Stobrawa najpierw był dumą Kluczborka. Potem przez wiele lat niszczał. Aż kupił go inwestor, który stary hotel przerabia na apartamentowiec. Weszliśmy do środka tuż przed rozpoczęciem remontu. To była ostatnia okazja, żeby obejrzeć w środku opuszczony hotel. Zobaczcie, jak wyglądają tajemnicze wnętrze kluczborskiego hotelu Stobrawa.

📢 Najtragiczniejsze wypadki na naszych drogach sprzed lat. Warto zobaczyć te zdjęcia ku przestrodze Z roku na rok drogi Opolszczyzny są coraz bezpieczniejsze. Jest mniej wypadków śmiertelnych, ginie też mniej ludzi. Ale nie zawsze tak było. Najtragiczniejsza była końcówka lat 90. i początek lat dwutysięcznych. 📢 Kultowe drogi i stare zajazdy. Tak kiedyś wyglądała nasza motoryzacja Obecna autostrada A4 była kiedyś wykonana z płyt betonowych. Dlatego nazywano ją najdłuższymi schodami Europy. W archiwum reporterów "nto" są też ujęcia z kultowych zajazdów PRL-u czy stacji paliw sprzed wielu dekad. Do tego dochodzą fotografie ulic i samochodów, które kiedyś na nich królowały. 📢 Jaja z Harrego Pottera. Oto najlepsze memy o słynnym czarodzieju, które rozśmieszają internautów 8.05.2024 Internauci przygotowali solidną dawkę humoru dla fanów Harrego Pottera! Zapraszamy do naszej galerii. Zobaczcie czy znacie wszystkie wątki i czy któryś z obrazków Was zaskoczył.

📢 Ci mieszkańcy Opola zrobili największe kariery. Aktorzy, piosenkarze, sportowcy oraz mistrzowie świata Urodzili się w Opolu, wychowali w mieście nad Odrą, a dzięki swojemu talentowi i ciężkiej pracy zrobili imponujące kariery. Zobacz, jacy aktorzy, sportowcy i artyści pochodzą z Opola. Co do niektórych, na pewno zdziwicie się, że są Opolanami! 📢 Kolej tanio sprzedaje mieszkania, domy i działki. Oto najlepsze okazje Polskie Koleje Państwowe wystawiają na sprzedaż w przetargach mieszkania, lokale użytkowe oraz działki. W województwie opolskim dostępnych jest kilkanaście takich nieruchomości. PKP oferuje je m.in. w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Nysie czy Brzegu. Ceny wielu z nich są niskie. 📢 Tłumy na targowisku w Ozimku. Jest sporo wiosennego towaru: ubrania, kwiaty, drzewka i ozdoby wielkanocne Wiosna zawitała na targowisko w Ozimku. Wielu sprzedawców oferuje już asortyment na dedykowany dla sezonu wiosenno-letniego. Piękna pogoda sprawiła, że na bazarze pojawiło się wielu kupujących.

📢 Nowy basen odkryty w Oleśnie ma być gotowy już w maju. To będzie rodzinna pływalnia ze zjeżdżalniami wodnymi i atrakcjami Gotowa jest już konstrukcja niecki basenu zewnętrznego na terenie starej poniemieckiej pływalni plenerowej przy ul. Kościuszki w Oleśnie. Trwa montaż technologii uzdatniania wody basenowej. Będzie to basen z wodnymi atrakcjami dla młodszych i starszych, ale bez trampoliny, która okazała się za droga. 📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Manhattan i Palm. Te budynki były kiedyś symbolami hutniczego miasta. Tak przez dekady zmieniał się Ozimek [ZDJĘCIA] Manhattan i Palm – to były słynne budynki w Ozimku. Były wręcz symbolami miasta. Dziś nie ma po nich śladu. Zobacz, jak przez ostanie dekady zmieniało się Ozimek - miasto opolskich hutników. 📢 Ta modelka z Opolszczyzny robi karierę w świecie. Asia Kalitan na pokazach w Indiach i Mediolanie 21-letnia modelka z Kluczborka na pierwszych w swoim życiu kontraktach modelingowych była w New Delhi oraz w Mediolanie. Można ją też oglądać w telewizyjnych reklamach. Dwa lata temu zdobyła tytuły Miss Dolnego Śląska oraz Miss Mazowsza, a to otwarło jej drzwi do świata modelingu.

📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie.

