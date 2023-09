Prasówka 1.09.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „84 lata temu wybuchła II wojna światowa. Zobaczcie te unikatowe zdjęcia z archiwów niemieckich. Poznań, Gdańsk, Poznań, Łódź, Westerplatte”?

1 września 1939 roku, czyli równe 84 lata temu, wybuchła II wojna światowa. Kampania wrześniowa zakończyła się klęską Polski, ale wojna trwała sześć lat. Zobaczcie unikalne zdjęcia z Warszawy, Gdańska, Poznania, Łodzi i innych polskich miast.

📢 Emerytura razem z czternastką - oto wyliczenia netto. Taki przelew dostaniesz na konto - wyliczenia Czternasta emerytura będzie w tym roku najwyższa w historii, a świadczenie otrzyma nawet ponad osiem milionów osób. Wypłata czternastek rozpocznie się we wrześniu, a pieniądze trafią do emerytów i rencistów wraz z podstawowym świadczeniem. Oznacza to, że na konta seniorów wpłyną rekordowe kwoty. Terminy oraz zasady wypłat czternastej emerytury prezentujemy w artykule poniżej. Przygotowaliśmy również prognozowane wyliczenia netto i brutto przelewów.

📢 Zamek w Domanicach. Kupił go aktor Maciej Musiałowski - zobacz zdjęcia arystokratycznego pałacu Średniowieczny zamek na Dolnym Śląsku ma nowego właściciela. Jest nim aktor Maciej Musiałowski, znany z filmu „Sala samobójców. Hejter”. Zamek Domanice koło Wałbrzycha był miejscem inauguracji trzydniowego Festiwalu Sztuk Zjednoczonych. Zobacz, jak wygląda arystokratyczny pałac– z zewnątrz i w środku!

Prasówka 1.09: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 W tym opuszczonym opolskim pałacu w Wędryni dzieją się dziwne rzeczy. Komnata Tajemnic została otwarta! [ZDJĘCIA] W dawnych włościach majątku hrabiego von Reiswitza na Opolszczyźnie hula wiatr, a na ściany pojawiają się są przerażające napisy. W pałacu w Wędryni jest klimat jak z filmu grozy. Był to dom rodzinny słynnej hrabiny Valeski von Bethusy-Huc.

📢 Zabójstwo dwojga dzieci w Opolu. Matka zamordowanych dzieci została doprowadzona do prokuratury i usłyszała zarzut podwójnego zabójstwa 34-letnia Krystyna Sz. została dzisiaj (31 sierpnia) doprowadzona do Prokuratury Rejonowej w Opolu. Usłyszała zarzut podwójnego zabójstwa dwojga swoich dwojga dzieci: 4-letniej córeczki i 3-letniego synka. Grozi jej kara dożywocia. 📢 Ogólnopolska giełda staroci w Głogówku. Znajdziesz prawdziwe skarby na straganach pod zamkiem Oppersdorffów Giełdy staroci wciąż cieszą się niemalejącym zainteresowaniem kolekcjonerów i osób lubiących antyki. Wielu klientów docenia też fakt, że w takim miejscu ceny nie są z góry ustalone, a więc można się targować lub wymieniać rzeczami. Zobaczcie, jakie skarby i unikaty można kupić na giełdzie staroci w Głogówku. 📢 Andrea Bocelli na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Niezwykły koncert słynnego tenora! ZDJĘCIA W sobotni wieczór (26 sierpnia) w Chorzowie wystąpił Andrea Bocelli. Był to pierwszy tak duży koncert muzyki klasycznej na Stadionie Śląskim i jednocześnie największy biletowany występ włoskiego tenora w naszym kraju. Legendarny Kocioł Czarownic wypełnił się po brzegi miłośnikami muzyki. Zobaczcie zdjęcia w galerii.

📢 Przerażające nagranie z Puław. Kierowca z całym impetem wjechał w przechodzącą przez pasy kobietę i jej dziecko [WIDEO] Koszmarnie wyglądający wypadek w Puławach (woj. lubelskie). 27-letni kierowca bmw z całym impetem wjechał w kobietę i jej synka. Oboje przechodzili przez oznakowane przejście dla pieszych. Ranni z poważnymi obrażeniami ciała trafili do szpitala. Publikujemy nagranie udostępnione przez policjantów ku przestrodze. 📢 Katowice Airport w 2030 roku będą wyglądały zupełnie inaczej niż dziś. Zmieni się tu prawie wszystko Do 2030 roku Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach zmieni się nie do poznania. Zmieni się tu prawie wszystko. Powstanie nowy terminal pasażerski z rękawami do samolotów i tunelem do stacji kolejowej, obok stanie wielopoziomowy parking i dwa nowe parkingi „terenowe”. No i oczywiście powstanie multimodalny węzeł przeładunkowy z bocznicą kolejową. Po co to wszystko? Rośnie ruch pasażerski. - Przekroczenie granicy 10 mln pasażerów, według przygotowanych prognoz, nastąpi po 2033 roku. Planowany wzrost ruchu musi wiązać się z rozwojem infrastruktury portu – mówi Artur Tomasik, prezes GTL S.A., zarządzający śląskim lotniskiem.

📢 W Bytomiu powstała największa sportowa ściana wspinaczkowa w Polsce. Będzie dostępna już od 1 września. Zobaczcie Pracujący tu dawniej górnicy nie zgadliby, jaka przyszłość czeka KWK "Rozbark". Tymczasem ta zapowiada się dosyć nieźle. Na terenie Centrum Sportów Wspinaczkowych SKARPA BYTOM powstała największa ścianka wspinaczkowa w Polsce. Będzie można z niej korzystać już od 1 września. - To jest naprawdę wysoka ściana, jesteśmy na niej w stanie ćwiczyć wytrzymałość, siłę, co jest bardzo ważne we wspinaniu, więc no naprawdę rewelacyjna ścianka do wspinania - przyznaje Zuzanna Mientus, mistrzyni Polski we wspinaczce sportowej. 📢 Polacy byli na all inclusive i tworzą memy. Oczekiwania zderzyły się z rzeczywistością na drogich wakacjach 1.09.2023 Trwa sezon urlopowy. Polacy wypoczywają w kraju i za granicą. Na letni wypoczynek zabierają swoje przyzwyczajenia, humory i uprzedzenia. Internauci zrobili już na ten temat dziesiątki memów. 1.09.2023.

📢 Horoskop dzienny na piątek 1 września 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 1 września 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 1.9.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Horoskop na jesień 2023 roku. Bliźnięta, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Rak, Byk 1.09.2023 HOROSKOP na jesień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co nasz czeka od września do listopada? Odpowiedź na te pytania zna już wróżka Expiria, autorka najpopularniejszych horoskopów w polskim internecie. 1.09.2023.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 31.08.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 31.08.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Straż Miejska w Opolu otrzymała nowy sztandar Straż miejska w Opolu otrzymała dzisiaj (31 sierpnia) nowy sztandar. Uroczystość odbyła się z udziałem władz miasta, województwa i służb mundurowych. 📢 „Babcia umarła” – od tych słów rozpoczęła się Prowokacja Gliwicka. Mijają 84 lata od wydarzeń, które miały obwinić Polskę Dosłownie na moment przed wybuchem II Wojny Światowej, 31 sierpnia 1939, Gliwice stały się areną akcji przeprowadzonej przez niemieckie grupy dywersyjne. - Była to operacja, która miała na celu przygotowanie podłoża do rozpoczęcia II Wojny Światowej, zamierzeniem było udowodnienie, że to Polacy rozpoczęli działania wojenne – mówi Zbigniew Gołasz, historyk Muzeum w Gliwicach. Mijają 84 lata od tamtych wydarzeń. 📢 Tęczowa, Alf, Elegant i Cafe Milano. Pamiętacie te słynne kawiarnie i sklepy w Oleśnie? [ZDJĘCIA] Olesno sprzed 25 lat to także kawiarnie, sklepy i lokalne firmy, których dzisiaj już nie ma. Dawne zdjęcia i reklamy to dzisiaj wehikuł czasu, którym możemy się wybrać do Olesna z końca ubiegłego wieku. Zapraszamy w tę sentymentalną podróż.

📢 Horoskop dzienny na jutro (1.09, piątek). Które znaki zodiaku powinny podjąć wyzwanie? Zobacz horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Co przewidują gwiazdy dla Ciebie na jutro? Upewnij się, co według horoskopu może się zdarzyć w piątek 1.09.2023. Czy Cię to zasmuci? Przeczytaj horoskop na jutro (piątek, 1.09.2023) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Wypadek śmiertelny w Opolskiem. 33-letni motorowerzysta wjechał wprost pod koła opla na drodze w Gościejowicach Niestety, w wyniku poniesionych obrażeń 33-letni motorowerzysta zginął na miejscu.

📢 W Brzegu odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Forum Lokalnego Biznesu. Odwiedzimy łącznie 11 powiatów w regionie 31 sierpnia w Brzegu odbyło się pierwsze spotkanie w ramach Forum Lokalnego Biznesu. Jest to inicjatywa, którą przygotowaliśmy dla małych, średnich i dużych lokalnych przedsiębiorców. Odwiedzimy łącznie 11 powiatów.

📢 Zmarł Roman Sękowski, znany historyk i dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu Bibliotekarz i bibliofil, historyk i genealog, badacz i autor książek. Słowem - człowiek orkiestra w Opolu. Przez 33 lata pracował w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Opolu. Roman Sękowski zmarł w wieku 92 lat. 📢 Prezenterka piłkarska BBC protestuje przeciwko narzucaniu kobietom staników. Gdy pojawiła się na wizji radykalnie wzroła oglądalność piłki Prezenterka piłkarska brytyjskiej stacji telewizyjnej BBC, Emma Louise Jones, wyrobiła sobie wielką sławę w branży. Gdy pojawiła się na wizji w BBC radykalnie wzrosła oglądalność futbolu w kanale. Znając swoją największą wartość sprzeciwia się narzucaniu kobietom staników. 📢 Nie byłoby wolności bez „Solidarności”! W Opolu związkowcy uczcili 43. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych Na skwerze Solidarności w Opolu odbyły się obchody 43. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. Jak zgodnie podkreślali uczestnicy uroczystości, podpisanie porozumień w 1980 roku uznawane jest za jeden z przełomowych momentów na polskiej drodze do obalenia komunizmu.

📢 Wybory 2023. Paweł Kukiz "jedynką" listy Prawa i Sprawiedliwości na Opolszczyźnie Władze krajowe PiS ogłosiły nazwiska liderów list we wszystkich okręgach wyborczych do Sejmu. Na Opolszczyźnie (okręg nr 21.) będzie nim Paweł Kukiz. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Film Sami Swoi - w tych miejscach kręcono zdjęcia. Tak wyglądają obecne miejsca z filmu Sami Swoi Tak dziś wyglądają miejsca, w których w 1967 roku powstawał film "Sami swoi". Odwiedził je Sławomir Szeliga z rodziną i podzielił się swoimi wrażeniami. 56 lat temu w role głów skłóconych ze sobą rodów wcielili się Wacław Kowalski i Stanisław Hańcza. Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu. Kargula zagra Karol Dziuba, a Pawlaka - Adam Bobik.

📢 Wóz strażacki z napędem na cztery koła trafi do Byczyny. Kosztował 1,2 mln zł, ale gmina zapłaciła za niego tylko 20 proc. Gmina Byczyna otrzymała od rządu 960 tys. zł dofinansowania na zakup średniego samochodu strażackiego. Co jeszcze ważniejsze, samochód będzie wyposażony w napęd na cztery koła, co pozwoli na skuteczniejsze działania w terenach trudno dostępnych podczas akcji ratowniczych i gaśniczych. 📢 Tragedia w Nysie. Poprosił przechodniów o wezwanie policji, bo... zabił swoją matkę W środę (30 sierpnia) doszło w Nysie do morderstwa. Z pierwszych ustaleń jasno wynikało, że 40-letni mężczyzna udusił swoją matkę. Sam się oddał w ręce policji. 📢 Tajne komando ze Sławięcic rozpętało drugą wojnę światową. Specjalna kompania SS miała dać Hitlerowi "powód" do ataku na Polskę Pod koniec sierpnia 1939 roku do Sławięcic (dawniej Ehrenforst i Slawentzitz, dziś osiedle Kędzierzyna-Koźla) przyjechało z Berlina 80 oficerów i żołnierzy SS. Przed wyjazdem każdy podpisał glejt, że zdaje sobie sprawę, iż za zdradę wszyscy członkowie rodziny do 3. stopnia pokrewieństwa zostaną ukarani śmiercią. Stawką powodzenia ich zadania była odpowiedzialność za wybuch drugiej wojny światowej, którą Hitler próbował zrzucić na Polskę. Oficerowie zamieszkali w sławięcickim pałacu księcia Hohenlohe, a pozostali żołnierze w gospodzie. To tu opracowywano ostateczne plany prowokacji mających usprawiedliwić atak Niemiec na Polskę. Portal nto.pl dotarł do protokołu z przesłuchań jednego esesmanów z Głogówka, który brał udział w tej tajnej operacji.

📢 Kulisy meczu Gwardia Opole - Energa MKS Kalisz [KIBICE, WYSTĘPY ARTYSTYCZNE] Gwardia Opole rozpoczęła nowy sezon PGNiG Superligi od zwycięstwa u siebie 25:19 nad Energą MKS-em Kalisz. Prezentujemy wam na zdjęciach występy Cheerleaders Opole oraz pokazujemy, jak wyglądały podczas tego spotkania trybuny Stegu Areny. 📢 Nowy Volkswagen Passat. Zobacz jak wygląda. Mamy zdjęcia! Volkswagen świętuje światową premierę nowej generacji Passata Varianta i prezentuje pierwsze zdjęcia i informacje dotyczące tego samochodu. Już za kilka dni samochód zostanie po raz pierwszy zaprezentowany publiczności na targach IAA Mobility w Monachium (5-9 września). Nowy Passat z nadwoziem kombi zostanie wprowadzony na rynek w pierwszym kwartale 2024 r. Do tej pory sprzedano ponad 34 miliony egzemplarzy Passata – to jeden z najlepiej sprzedających się modeli Volkswagena po Golfie, a przed Garbusem.

📢 Pobicie mężczyzny na ul. Kościuszki we Wrocławiu. Policja publikuje wizerunek poszukiwanego Wrocławscy policjanci publikują wizerunek mężczyzny, który został nagrany przez kamery przemysłowe jednego ze sklepów. Jest on poszukiwany w sprawie pobicia z użyciem tzw. motylka, do którego doszło przy ul. Kościuszki we Wrocławiu. 📢 Wielka wygrana w Tułowicach. To w sumie ponad milion zł. Zobaczcie także inne opolskie miejscowości, w których padły wielkie wygrane w Lotto To wymarzone zakończenie wakacji! Osoba, która zagrała w Ekstra Pensję w Tułowicach, 30 sierpnia (w środę) trafiła główną wygraną w grze: 5000 zł wypłacane co miesiąc przez 20 lat. To pierwsza tak wysoka wygrana w tej miejscowości! 📢 Tak żyje i mieszka Ewa Swoboda. Najlepsza polska sprinterka to barwna postać. Miłośniczka zwierząt, tatuaży i podróży ZDJĘCIA [31.08.2023] Ewa Swoboda po raz kolejny jest na ustach całej Polski. Została najszybszą zawodniczką z Europy w biegu na 100 metrów podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Budapeszcie! Najlepsza polska sprinterka nie mogła powstrzymać łez szczęścia po sukcesie. W życiu zawodowym jest pewna siebie, profesjonalna i nie ukrywa emocji. Jaka jest prywatnie? To z całą pewnością barwna postać. Znana jest z zamiłowania do zwierząt i tatuaży. Choć w pełni poświęca się treningowi, ceni podróże i lubi wypoczywać nad wodą. Tak żyje i mieszka Ewa Swoboda. Zobaczcie prywatne zdjęcia!

📢 Kinga Preis na przestrzeni czasu przeszła sporą metamorfozę. Zmieniła kolor włosów i sporo schudła. Jak wyglądała kiedyś? Kinga Preis to aktorka bardzo lubiana i ceniona zarówno przez widzów, jak i branżę show-biznesu. Gwiazda znana jest szerszej publiczności z serialu „Ojciec Mateusz”, gdzie gra gospodynię księdza Natalię. 31 sierpnia obchodzi 52. urodziny. Z tej okazji prezentujemy, jak zmieniała się przez lata. 📢 Horoskop dzienny na czwartek 31 sierpnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 31 sierpnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 31.08.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Jak oddać pierwszy raz krew? Poznaj 6 kroków, by stać się krwiodawcą! Krew to jedna z najcenniejszych rzeczy, które możemy przekazać drugiemu człowiekowi, dlatego warto namawiać kolejne pokolenia, żeby oddawały ten drogocenny płyn. Przypominamy, jak można to zrobić po raz pierwszy. 📢 Skarbimierz wyznacza trendy. Brzeg również chce sprowadzić do siebie przedsiębiorców Przez ostatnie kilkanaście lat strefa ekonomiczna w Skarbimierzu-Osiedlu rozrosła się niebywale. Gmina oferowała dobre warunki dla inwestorów, którzy chętnie związali swoją przyszłość z tym miejscem. Powiat brzeski to nie tylko jednak Skarbimierz, w Brzegu również nie brakuje firm, które funkcjonują od wielu lat i zatrudniają sporo ludzi. Do tego kolejnym krokiem dla miasta ma być nowopowstała strefa ekonomiczna przy ul. Małujowickiej, z którą wiązane są poważne plany. 📢 Wlał psu do pyska żrący środek. Policja wystawiła list gończy za Marcinem Wroną - oprawcą Zizi Marcin Wrona poszukiwany listem gończym. Wrocławianin wlał żrący środek do pyska suczki Zizi. Za to bestialstwo został skazany na dwa lata więzienia. Wyroku jednak nie odsiaduje, bo nie stawił się w zakładzie karnym. Niewykluczone, że od dłuższego czasu przebywa za granicą.

📢 Zamek w Niemodlinie - bliskość natury i magia historii. Gdzie na weekend? Twierdza stoi zaledwie godzinę drogi z Katowic samochodem! Zamek w Niemodlinie to jedno z najbardziej urokliwych i historycznie bogatych miejsc w Polsce. Położony zaledwie godzinę drogi samochodem od Katowic, stanowi niezwykłą atrakcję dla miłośników historii, architektury i pięknych krajobrazów. Ta imponująca twierdza, łącząca w sobie późnorenesansowe i gotyckie elementy, przyciąga turystów swoim majestatycznym wyglądem i opowieściami, które tkwią w jej murach. Z aparatem wybrał się tam Grzegorz Ożga, gliwicki miłośnik fotografii. Tylko spójrzcie na te magiczne kadry! Prawda, że warto wybrać się na zamek?

📢 Skarbimierz wyznacza trendy. Ale miasto Brzeg też sprowadza przedsiębiorców Skarbimierz potrzebował kilku lat, aby rozbudować swoje przemysłowe tereny i wzbudzić zaufanie u inwestorów, którzy związali z tym miejscem swoją przyszłość. Brzeg ma za miedzą idealny przykład, jak należy poprowadzić takie działania.

📢 W Polsce powstanie pierwsza elektrownia jądrowa. Znamy szczegóły inwestycji Westinghouse i Bechtel to firmy, które wybudują pierwszą elektrownię jądrową w Polsce. Amerykańskie spółki zawiążą konsorcjum do zaprojektowania i wybudowania elektrowni jądrowej na Pomorzu. O inwestycję zabiegały także koncerny z Korei Południowej oraz Francji. Mają jeszcze szanse. Planowane są dodatkowe dwie elektrownie w Polsce. 📢 Rekordowa liczba cudzoziemców pracuje na Opolszczyźnie. Rozwiązują problem braku rąk do pracy W Polsce liczba pracujących cudzoziemców przekroczyła już milion osób. W województwie opolskim pracuje obecnie 26 800 obywateli innych krajów. Najwięcej jest oczywiście Ukraińców, ale łącznie pracują u nas obywatele aż 65 państw! 📢 Wojna między sąsiadami. Na głupie uwagi, docinki, ogłoszenia na klatkach schodowych 31.08.2023 Wieczne spory o porządek na klatce, awantury o korzystanie z pralni czy wyprowadzanie zwierząt, ogradzanie się płotami od wspólnot mieszkaniowych - to codzienność w wielu polskich blokach. Zebraliśmy najśmieszniejsze obrazki, ogłoszenia i zdjęcia z życia sąsiedzkiego. 31.08.2023.

📢 Żenujące sceny na ulicach. Kamery wszystko nagrały. Zdjęcia trafiły do sieci 31.08.2023 Sprawdziliśmy, co do tej pory zostało uwiecznione na ulicach Opola, Kędzierzyna-Koźla, Nysy i innych. Oglądacie na własną odpowiedzialność. 31.08.2023. 📢 Gmina Murów otrzyma 9 mln złotych rządowego wsparcia na budowę nowego gmachu urzędu. Powstanie Centrum Usług Publicznych Gmina Murów dostanie pieniądze z budżetu państwa na budowę Centrum Usług Publicznych. Obecnie w Murowie nie ma gmachu urzędu gminy. Urzędnicy pracują gościnnie w łączniku szkoły. Wojewoda opolski przekazał wójtowi symboliczny czek.

📢 Orlen Superliga. Gwardia Opole rozpoczęła sezon 2023/24 od pewnego zwycięstwa nad Energą MKS-em Kalisz [ZDJĘCIA] Gwardia Opole wygrała u siebie z Energą MKS-em Kalisz 25:19 w meczu 1. kolejki Orlen Superligi 2023/24. Wyższość opolan w tym spotkaniu ani przez moment nie podlegała najmniejszej dyskusji.

📢 Pierwszy dzwonek za pasem. "Bezpieczna droga do szkoły" to konkurs dla uczniów opolskich szkół podstawowych „Bezpieczna doga do szkoły” to nazwa konkursu skierowanego do uczniów opolskich szkół podstawowych. Zadaniem młodych Opolan jest przygotowanie minutowego filmu przypominającego zasady poruszania się po drogach. 📢 Rusza rozbudowa DK45 pomiędzy Krapkowicami i Rogowem Opolskim. Kierowcy czekają na tę inwestycję od dawna Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu podpisała umowę na rozbudowę kolejnego odcinka w ciągu DK45, pomiędzy Krapkowicami i Rogowem Opolskim. Wykonawcą prac na odcinku o długości 6,6 km będzie firma Mota Engil. 📢 Chomik europejski pod specjalną ochroną? Jest inicjatywa na południu Opolszczyzny Chomik europejski to gatunek naturalnie występujący w naszym regionie. Niestety zmiany w rolnictwie powodują stały spadek liczebności tego gryzonia. Jest pomysł utworzenia specjalnego użytku ekologicznego w gminie Branice. Kolejne spotkanie w tej sprawie odbyło się 30 sierpnia w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim.

📢 Nie wyrzucaj, wykorzystaj. Angielska budka telefoniczna na rynku w Opolu została zamieniona w całoroczny kwietnik Angielska budka telefoniczna, która od ćwierczwiecza stoi na opolskim rynku, ma nowe zastosowanie. Od teraz będzie to oryginalny, całoroczny kwietnik. Ratusz ma nadzieję, że będzie to kolejna atrakcja na turystycznej mapie Opola. 📢 Kolejne zatrzymania Straży Granicznej i Krajowej Administracji Skarbowej. W ostatnim czasie przemytnicy się uaktywnili Wspólne działania Śląskiego Oddziału SG oraz Krajowej Administracji Skarbowej z Opola doprowadziły w ostatnim czasie do zatrzymania 3 przemytników oraz 35 nielegalnych migrantów. Od początku tego roku presja migracyjna na szlaku bałkańskim rośnie.

📢 Wypadek na obwodnicy Opola. BMW wjechało w tył cysterny. Na miejscu pracują służby Do kolizji doszło na wysokości stacji BP. Służby ratunkowe informację o zdarzeniu otrzymały ok. godziny 13.00 w środę (30 sierpnia).

📢 Dzieciństwo kontra dorosłość. Tak najmłodsi śmieją się z rodziców. Najlepsze memy o dorastaniu 31.08.2023 Kiedy byliśmy dziećmi, chcieliśmy szybko dorosnąć. Teraz, gdy mamy po 30,40 i 50 lat tęsknimy za młodzieńczym okresem. Internauci komentują to po swojemu. 31.08.2023. 📢 Wypadek w Grodźcu. Ciężarówka wpadła do rowu i zatarasowała drogę krajową nr 46 Samochód ciężarowy wypadł z jezdni na drodze krajowej nr 46 w Grodźcu. Kabina tira znajduje się w rowie, natomiast naczepa stoi w poprzek jezdni, blokując przejazd. Policja kieruje ruchem wahadłowo.

📢 Zabójstwo czworga noworodków pod Byczyną. Sprawa wróciła do sądu. Będzie ponowny wyrok! [15 NAJWAŻNIEJSZYCH FAKTÓW] Sąd Najwyższy skasował wyrok dla Aleksandry J. z Ciecierzyna. Matki czworga zabitych noworodków usłyszy ponowny wyrok. Sprawa wróci na wokandę już we wrześniu. Oto 15 najważniejszych faktów tej potwornej zbrodni na Opolszczyźnie.

📢 Zabójstwo dzieci w Opolu. Wszystko wskazuje na to, że dwoje dzieci znalezionych w Opolu-Czarnowąsach zostało zamordowanych 4-letnia dziewczynka i 3-letni chłopiec zostali znalezieni w mieszkaniu na osiedlu w Opolu-Czarnowąsach. Wiadomo już, że dzieci zostały zamordowane! 📢 Dwójka martwych dzieci znaleziona w jednej z posesji w Opolu-Czarnowąsach W jednej z posesji w Opolu-Czarnowąsach znaleziono ciała dwójki dzieci. Na miejscu policjanci pod nadzorem prokuratury ustalają przyczyny tragedii. Ze względu na dobro śledztwa policja nie podaje żadnych szczegółów dotyczących tej sprawy.

📢 Wybrali się na jagody pod Śnieżkę, w parku narodowym! Teraz słono za to zapłacą Czterej Polacy już po raz trzeci zostali ukarani grzywną przez pracowników Krkonošský národní park (czeskiego odpowiednika Karkonoskiego Parku Narodowego). Pojechali pod Śnieżkę, żeby zbierać jagody w miejscu, gdzie jest zakaz schodzenia ze szlaku.

📢 Mieszkańcy Szymiszowa dopięli swego. Fabryka przetwarzania zużytych baterii z samochodów elektrycznych nie powstanie Nie będzie budowy fabryki przetwarzania zużytych baterii z samochodów elektrycznych w Szymiszowie pod Strzelcami Opolskimi. Inwestor - spółka Lincoln Storm - nie podpisał umowy na zakup gruntów. Co ciekawe, gmina zarobiła na nieudanej transakcji pół miliona złotych. 📢 Gdzie jechać w brzydką pogodę? Ciekawe atrakcje pod dachem i pomysły na spędzenie czasu z rodziną Pogoda lubi płatać nam figle. Jeżeli wasze plany o spędzeniu czasu na świeżym powietrzu pokrzyżowały nagle silny wiatr i ogromna ulewa – nie martwcie się i nie dajcie sobie zepsuć humoru. W Polsce jest wiele miejsc, które oprócz ciekawych atrakcji, oferują także schronienie przed złymi warunkami atmosferycznymi – w nich na pewno miło spędzicie czas. Odpowiadamy więc na pytanie: gdzie jechać w brzydką pogodę? Przedstawiamy ciekawe atrakcje pod dachem i pomysły na spędzenie czasu z rodziną.

📢 Odra Opole - Zagłębie Sosnowiec 0:0. Kibice na meczu [ZNAJDŹ SIĘ NA ZDJĘCIACH] Zobacz, jak prezentowały się trybuny stadionu przy ulicy Oleskiej podczas meczu 6. kolejki Fortuna 1 Ligi pomiędzy Odrą Opole a Zagłębiem Sosnowiec, który zakończył się remisem 0:0. 📢 Na Opolszczyźnie spaliła się turbina wiatrowa. Płonące elementy gondoli spadały z wysokości 50 metrów Do nietypowego zdarzenia doszło w miejscowości Maciowakrze na terenie powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego. Nie wykluczone, że jego przyczyną był piorun.

📢 Setki firm dają specjalne zniżki dla krwiodawców w ramach akcji "Dawcom w darze". Promocje również na Opolszczyźnie Poza ustawowymi zniżkami, krwiodawcy mają do dyspozycji cały wachlarz upustów na najróżniejsze usługi. „Dawcom w darze” to ogólnopolska inicjatywa gromadząca miejsca oferujące rabaty dla Honorowych Dawców Krwi. Są w niej także opolskie firmy. Oczywiście w idei honorowego krwiodawstwa nie są najważniejsze korzyści materialne dawców, ale warto wiedzieć, że wiele firm - dając specjalne oferty - docenia pomoc niesioną przez krwiodawców. Wraz z naszymi partnerami zachęcamy do udziału w akcji "Płynie w nas życie". Nie zwlekaj, dołącz do grona honorowych krwiodawców i pomagaj innym!

📢 Kiedy ruszy budowa S11 przez powiat kluczborski? Przetargi jeszcze w tym roku Niedawno do użytku została oddana obwodnica Olesna, która powstała w ramach drogi ekspresowej S11. Jeszcze w tym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje ogłoszenie przetargów na budowę kolejnych odcinków tej trasy - przez powiat kluczborski aż do Kępna. 📢 Dwaj opolscy miłośnicy gór poszli w Alpy. Wspięli się na szczyt słynnej góry Matterhorn [WIDEO, ZDJĘCIA] Sebastian Kapuścik z Olesna i Rafał Małeska z Wędryni zamarzyli o wejściu na słynną górę w Alpach, której charakterystyczna sylwetka jest ozdobą widokówek z Alp. Wspięli się na szczyt góry Matterhorn, czyli na wysokość 4478 m n.p.m. 📢 Wyciekły zdjęcia najgorzej wykończonych domów i mieszkań. To naprawdę musieli robić partacze 29.08.2023 O gustach się podobno nie dyskutuje, ale obok tych wykończeń ciężko przejść obojętnie. Tak wyglądają najbardziej spartaczone wnętrza domów i mieszkań. 29.08.2023.

📢 To one pilnują porządku na osiedlach. Tak powstają ogłoszenia na klatkach schodowych i memy o sąsiadach 29.08.2023 Polacy uwielbiają żartować na ten temat. Memy o "somsiadach" stały się już elementem naszej popkultury. Nie zawsze są one jednak ludzkim wymysłem. Przykładem prawdziwych śmiesznych historii są między innymi ogłoszenia z klatek schodowych. 29.08.2023.

📢 Horoskop na wrzesień 2023. Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga 29.08.2023 Mamy najnowszy HOROSKOP na wrzesień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wrześniu u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Według gwiazd to będą dobre miesiące dla większości z nas. 29.08.2023. 📢 Pod ulicami ukryte jest podziemne miasto. Przed laty zbudowano tu kilometry tuneli i chodników 29.08.2023 Pod Koźlem znajduje się pajęczyna tuneli, korytarzy i lochów. Związane z nimi opowiadania i legendy są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Zobacz galerię zdjęć kozielskich podziemi, piwnic i wejść do tajemniczych przejść. Przeczytaj też tekst na ten temat. 29.08.2023.

📢 Tłumy na ostatnim pikniku Rodzina 800 plus w Opolskiem. Dopisała pogoda i uczestnicy Tłumy mieszkańców Olesna i okolicy uczestniczyły w pikniku Rodzina 800 plus. Odbył się on w niedzielę 27 sierpnia na Oleskiej Promenadzie. Przez 7 lat istnienia programu do rodzin w powiecie oleskim trafiła kwota około 400 mln zł. 📢 Dożynki gminno-powiatowe w Wołczynie. Dziękowano ziemi za plony, rolnikom za trud W niedzielę 27 sierpnia w Wołczynie rolnicy dziękowali za plony podczas gminno-powiatowych dożynek. - Dożynki to czas refleksji i podziękowania wam za to, jak ciężko pracujecie, żeby ziemia mogła dać obfite plony - mówił starosta Mirosław Birecki. 📢 Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd po raz pierwszy w Mosznej. Impreza jak zwykle zachwyciła Przeniesienie mistrzostw do Mosznej nie zaszkodziło zawodom. Wręcz przeciwnie, tamtejszy hipodrom wydaje się niemal stworzony do organizacji tego typu wydarzeń.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najśmieszniejsze memy o wędkarzach. Sezon wakacje 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"! 📢 Mieszkania jak cele więzienne, osiedla jak obozy. Oto największe współczesne absurdy budowlane 28.08.2023 W całej Polsce powstają nowoczesne osiedla, a ceny mieszkań w takich kompleksach przebijają kolejne granice. Wątpliwości budzą jednak rozwiązania stosowane przez niektórych deweloperów. Absurdalnie małe ogródki, kilkumetrowe place zabaw czy wszechobecne płoty z drutu stają się smutną codziennością. 28.08.2023.

📢 Dzisiaj msze święte w opolskich parafiach odprawią nowi proboszczowie, wikariusze i rezydenci. Oto pełna lista zmian w diecezji opolskiej 27 sierpnia to pierwsza niedziela, kiedy msze święta w wielu parafiach odprawią nowi proboszczowie oraz wikariusze. Jest również spora grupa księży udających się na emeryturę. Wiemy także, gdzie trafią neoprezbiterzy, kto podejmie studia specjalistyczne, a także jakie zmiany personalne będą w instytucjach diecezji opolskiej. Tegoroczna lista zmian personalnych wśród kapłanów w 2023 roku znajdziecie w naszej galerii. 📢 Dzięki filmowcom z klubu Jupiter możemy oglądać Olesno z czasów PRL [wideo, zdjęcia] Dzięki zrekonstruowanym archiwalnymi kronikami Amatorskiego Klubu Filmowego „Jupiter” widzimy, jak kiedyś wyglądało nasze Olesno, a nawet jak wyglądały niegdyś Dni Olesna. 📢 Sylwia Nasiadko: - Mieszkam w Nowym Jorku, ale wciąż powtarzam, że to cool być z Wołczyna! Sylwia Nasiadko z Wołczyna spełniła swoje marzenia o karierze w Ameryce. Najpierw przez lata była dziennikarką i producentką w „HuffPost Live” i AOL Studios. Aktualnie pracuje w branży modowej jako producentka kampanii medialnych w słynnych domach mody: najpierw Ralph Lauren, a teraz Calvin Klein.

📢 Opolskie seksgadżety. Oto toplista Opolanek. Czy wiesz, do czego służą jajko, pejcz czy kulki gejszy? Pary z dłuższym stażem skarżą się często, że ich seks nie jest tak spontaniczny i żywiołowy jak na początku znajomości. Zdaniem opolskich seksuologów odpowiednio dobrane gadżety mogą pomóc rozpalić zmysły i ożywić wasze życie seksualne. Użycie niektórych z nich wymaga sporo odwagi. 📢 Tak wyglądało Olesno 25 lat temu. Rozpoznajesz te miejsca i tych ludzi? [ZDJĘCIA] W 1996 roku ukazał się pierwszy numer samorządowej „Gazety Ziemi Oleskiej". Od tego czasu minęło już ponad ćwierć wieku. Zdjęcia i informacje z tej gazety samorządowej to dzisiaj już część historii lokalnej. Dacie radę rozpoznać te osoby i te budynki?

📢 Najlepsze ogłoszenia o pracę jakie znajdziesz w sieci. Kiedy oczekiwania mocno rozjeżdżają się w rzeczywistością Rzeźnika "na gwałt" i murarza-alkoholika od zaraz zatrudnię. Niektóre ogłoszenia o pracę mogą rozbawić do łez. Inne załamują, biorąc pod uwagę wymagania pracodawców. Praca to wdzięczny temat do memów w których internauci komentują śmieszno-gorzką rzeczywistość. 25.07.2023. 📢 Zobacz zdjęcia ze wspinaczki na Mont Blanc. Tak wygląda świat z Dachu Europy [DUŻO ZDJĘĆ] Rafał Małeska z Wędryni i Grzegorz Zięba z Wojciechowa weszli na szczyt największej góry Europy. Zobacz zdjęcia z ich wyprawy.

