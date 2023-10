Prasówka 1.10.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 30.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kopce kreta? Nie! To powstaje nowy park w Opolu. Będzie ładnie? Tak wygląda zaawansowanie prac przy przebudowie placu przed dworcem PKP”?

📢 Odra Opole - GKS Katowice 1:0 [KIBICE NA MECZU, ZNAJDŹ SIĘ NA ZDJĘCIACH] Trybuny na spotkaniu Odry Opole z GKS-em Katowice znów pękały w szwach od sympatyków niebiesko-czerwonej drużyny. Znajdziesz się na zdjęciach? 📢 Bestsellery na jesień. Te książki musisz przeczytać! Sprawdzą się idealnie na długie jesienne wieczory. TOP 20 pozycji Jesień to nie tylko pora roku, kiedy drzewa przebarwiają się na złoto i czerwień, a powietrze wypełnia się aromatem opadających liści. To także czas, kiedy wielu z nas z chęcią schodzi z powierzchni ziemi, by zanurzyć się w fascynującym świecie literatury. Długie i chłodne wieczory stwarzają idealny klimat do zagłębiania się w książki, które przyciągają swoją intrygującą fabułą, pobudzają wyobraźnię lub pozwalają oderwać się od codziennych trosk. Jest to także moment, kiedy na scenie literackiej pojawiają się najnowsze bestsellery, które zdobywają serca czytelników na całym świecie. Zebraliśmy listę 20 książek, w które warto zajrzeć. Sprawdźcie!

Prasówka 1.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Jakie są najmądrzejsze rasy psów? Eksperci nie mają wątpliwości. Zobaczcie ranking Każdy właściciel poznaje inteligencje swojego psa. Jednak stwierdzić, która rasa psów jest najmądrzejsza wcale nie jest proste. Naukowcy twierdzą, że inteligencja czworonogów ma wiele odcieni, a ocenić ją można na podstawie reakcji, uczenia się, posłuszeństwa. W tym zestawieniu prezentujemy rasy psów, które według badaczy wykazują się najwyższym poziomem inteligencji. Czy Twój pies zalicza się do mądrali? Sprawdź!

📢 Tyle zarabiają żołnierze w 2023 roku. Zobacz, jakie są zarobki w wojsku. Sprawdź listę płac na wszystkich stopniach Ile zarabia żołnierz? To pytanie zadaje sobie wiele młodych osób. Ruszyły już tegoroczne kwalifikacje wojskowe. Zarobki żołnierzy to nie tylko podstawowe wynagrodzenie. To także wiele ulg i premii finansowych. Jak kształtują się pensje na poszczególnych wojskowych stopniach w 2023 r.? Okazuje się, że różnica w wynagrodzeniach pomiędzy szeregowymi a generałami jest ogromna. Ten rok w Polsce ma być rekordowy pod względem wydatków na obronność. W sumie, wydatki te tylko w 2023 r. mają wynieść blisko 100 mld złotych. Ile z tej kwoty jest przeznaczane na pensje dla wojskowych? Sprawdziliśmy, ile zarabia się w wojsku na poszczególnych stopniach. 📢 Joker za trzy punkty! Zmiennik Din Sula zapewnił Odrze Opole zwycięstwo z GKS-em Katowice Rywalizacja Odry Opole i GKS-u Katowice nie była najbardziej pasjonującym widowiskiem, ale ostatecznie gospodarze udowodnili swą wyższość nad rywalem. Wygraną zapewnił gol Dina Suli, który na boisku pojawił się zaledwie trzy minuty wcześniej.

📢 W Opolu trwa święto piwa. W tym roku jest też połączone z dniami kultury czeskiej Duży namiot, a w nim stoiska z dziesiątkami rodzajów piwa od piątku goszczą na opolskim rynku. Trwa tam święto piwa 2023 w tym roku połączone również z dniami kultury czeskiej. 📢 Te osoby będą zwolnione z płacenia abonamentu RTV w 2024. Taka będzie wysokość opłaty abonamentowej Znana jest wysokość opłat za abonament radiowo-telewizyjny, które będą obowiązywały od 1 stycznia 2024 roku. Opłatę za abonament RTV muszą wnieść wszystkie osoby, które posiadają odbiornik radiowy lub telewizyjny. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przedstawiła również listę osób zwolnionych z opłaty abonamentowej. Sprawdź, kto nie musi płacić abonamentu RTV oraz ile wynoszą zniżki z tytułu wnoszenia opłat za okres dłuższy niż miesiąc.

📢 Teraz będą mogli lepiej pomagać. Stowarzyszenie TRISO z Opola otworzyło Centrum Aktywności i Rehabilitacji Stowarzyszenie TRISO z Opola po latach funkcjonowania w wynajmowanych lokalach otworzyło wreszcie swoje własne Centrum Aktywności i Rehabilitacji. Od teraz codziennie odbywać się tam będą spotkania, zajęcia rehabilitacyjne i warsztaty. 📢 Myśliwska ambona runęła na 54-latka. Do wypadku doszło w Szydłowicach w powiecie brzeskim. Rannego do szpitala zabrał śmigłowiec LPR-u Okoliczności wypadku wyjaśniają teraz policjanci z Brzegu. W akcji ratunkowej wzięli też udział strażacy oraz załoga śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

📢 "W tym kraju nie ma pracy dla ludzi z moim wykształceniem". Zobacz TOP 15 kultowych tekstów z serialu Znacie kultowe cytaty ze "Świata według Kiepskich"?

Losy tej przeciętnej polskiej rodziny mieszkającej w jednej z wrocławskich kamienic śledziła cała Polska!

Serial komediowy emitowany był od 16 marca 1999 do 16 listopada 2022. 20 marca 2023 opublikowano na Platformie Polsat Box Go ostatni odcinek, dostępny tylko na tym portalu. Opowiadał historię rodziny, której członkowie pomimo niewielkich zarobków i licznych problemów dnia codziennego, w humorystyczny sposób mierzyli się z rzeczywistością. Osobliwe perypetie Ferdynanda Kiepskiego, jego sąsiadów i rodziny ściągały przed telewizory prawdziwe tłumy!

📢 Autobusem do Mosznej, pociągiem na lotnisko. Kandydaci KO mają pomysły na nowe połączenia komunikacyjne Z pomysłem na uatrakcyjnienie oferty opolskich połączeń autobusowych i kolejowych wyszli podczas sobotniej konferencji prasowej kandydaci do Sejmu z ramienia Koalicji Obywatelskiej Szymon Ogłaza i Piotr Mielec. Ich propozycja to weekendowe autobusy z Opola do pałacu w Mosznej i bezpośrednie pociągi na lotnisko w Pyrzowicach.

📢 Opolscy emeryci z najwyższym stopniem ubankowienia w Polsce. Wolą bank od listonosza. Emerytury chcą dostawać na konto Zdecydowana większość emerytów i rencistów ma konto w banku. Na około 9 mln świadczeniobiorców, aż 7 mln z nich otrzymuje pieniądze przelewem. Obecnie wskaźnik ubankowienia emerytów w ZUS wynosi 80,6 proc. 📢 Miał ponad 4 promile alkoholu i wsiadł za kierownicę samochodu. Do zdarzenia doszło w powiecie nyskim Dzięki reakcji świadka został zatrzymany mężczyzna, który w stanie głębokiego upojenia alkoholem usiadł za kierownicą samochodu. 30-latek miał w organizmie 4,20 promila. Mężczyźnie zostało już zatrzymane prawo jazdy. Ponadto pasażer pojazdu był poszukiwany do odbycia kary.

📢 Dachowanie audi A3 pod Głubczycami. Samochód wypadł z drogi na prostym odcinku. Kierowca był pod wpływem amfetaminy Kierowanie pod wpływem środków odurzających traktowane jest tak samo jak po alkoholu. Grozi za to wysoka grzywna i do 2 lat więzienia. 📢 Tak w woj. lubelskim mieszka jedyna w kraju rodzina amiszów. Jak wygląda ich codzienne życie? Zobacz Żyją zgodnie z Pismem Świętym. Jakub nigdy nie był pijany, a Anita ściąga chustkę z głowy tylko w nocy. Nie mają w domu telewizji ani radia, ale korzystają z samochodu i z 500 plus. Zobaczcie, jak mieszka jedyna w Polsce rodzina amiszów spod Janowa Lubelskiego. 📢 Czeka cię zakup opału? Nie daj się oszukać! Jak sprawdzić jakość węgla? Zadbaj o swój piec i portfel. 5 rad, jak wybrać dobry węgiel Zima zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią nieunikniony zakup opału do ogrzewania naszych domów. Dla wielu z nas jest to coroczny rytuał, który wiąże się z wyborem odpowiedniego węgla. Jednak wybór ten może być trudny i przynoszący wiele dylematów. Jaki rodzaj węgla wybrać? Jak sprawdzić jego jakość? Jak nie dać się oszukać przez sprzedawców? To pytania, na które warto znać odpowiedzi, aby zadbać nie tylko o nasz komfort, ale także o portfel. Sprawdź jak wybrać dobry węgiel i uniknąć pułapek związanych z zakupem opału.

📢 Horoskop codzienny na sobotę 30 września 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 30 września 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 30.9.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Sylwia Grzeszczak prywatnie. Tak żyje i mieszka słynna piosenkarka. Ostatnio rozstała się z mężem - Liberem. Jak sobie dziś radzi? [30.09] Sylwia Grzeszczak to słynna piosenkarkach, której hity "Cieszmy się z małych rzeczy" czy "Sen o przyszłości" nuciła cała Polska. Ostatnio rozstała się ze swoim wieloletnim mężem Marcinem "Liber" Piotrowskim, który także jest muzykiem. Para doczekała się dziecka. Mają piękną córeczkę Bognę. Jak mieszka i żyje na co dzień Sylwia Grzeszczak, jaka jest prywatnie i jak sobie dziś radzi w nowej sytuacji życiowej? Zobaczcie zdjęcia!

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 30.09.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Oto zamek w Domanicach. Kupił go aktor Maciej Musiałowski - zobacz zdjęcia arystokratycznego pałacu Średniowieczny zamek na Dolnym Śląsku ma nowego właściciela. Jest nim aktor Maciej Musiałowski, znany z filmu „Sala samobójców. Hejter”. Zamek Domanice koło Wałbrzycha był miejscem inauguracji trzydniowego Festiwalu Sztuk Zjednoczonych. Zobacz, jak wygląda arystokratyczny pałac– z zewnątrz i w środku!

📢 Oto modne fryzury - fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające. 📢 Liderzy Konfederacji zaprezentowali swój program wyborczy na spotkaniu z Opolanami W Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Opolanie mieli okazję spotkać się z kandydatami na posłów z listy Konfederacji, a także z liderami partii – Krzysztofem Bosakiem i Sławomirem Mentzenem.

📢 Tak zarabiają świeżo upieczeni licencjaci i magistrzy bydgoskich i toruńskich uczelni. Znamy nowe stawki! Najnowsze dane przeanalizowane przez ekspertów Programu Kariera Polskiej Rady Biznesu pokazują, że absolwenci bydgoskich i toruńskich uczelni mogą liczyć na 4 130 zł wynagrodzenia. W porównaniu do poprzedniego roku to… wzrost o 71 złotych. Poznaj szczegóły! 📢 Cudowny pałac na Dolnym Śląsku odzyskuje blask. Zapiera dech - to będzie perła regionu! [ZDJĘCIA] XVI-wieczny pałac pod Dzierżoniowem popadał w ruinę, jak wiele podobnych zabytków na Dolnym Śląsku. Do czasu, gdy remontu nie podjął się prywatny właściciel, z zawodu architekt. Podczas remontu zabytku znalazł sporo skarbów. Docelowo chce tu urządzić hotel z duszą. Taki w starym stylu. Smaczku tej historii dodaje fakt, że obiekt zapisano w spadku wnuczce znanego malarza Stanisława Wyspiańskiego. Znacie to miejsce? Zapewne nie, bo mało osób wie o jego istnieniu. Przeczytajcie jego historię poniżej.

📢 Miejsca grozy na Dolnym Śląsku. Poznaj opuszczone rezydencje i ich ponure historie. Strach się bać! O wielu z tych miejsc na Dolnym Śląsku krążą legendy, czasem od stuleci. Jest duch rycerza, który spadł z urwiska na zamku Chojnik, w Glince znajduje się pałac wisielców, a w poradzieckim szpitalu w Legnicy podobno wciąż słychać czyjeś głosy. Przedstawiamy wam listę najbardziej nawiedzonych obiektów na Dolnym Śląsku. Przekonajcie się sami, czy jest się czego bać. Na liście jest zamek Czocha, Dom Diabła, zamek Grodziec i Grodno, budynek dawnego Gestapo na Zakaczawiu oraz Pałac Samobójców. Wiele z tych miejsc jest otwartych dla zwiedzających. Inne wymagają specjalnego pozwolenia. Byliście w miejscach, które budzą dreszcze? 📢 Ponad 10 milionów złotych trafi na renowację i remont zabytków w powiecie nyskim. Blask odzyska m.in.: kościół NMP przy Rynku solnym Ponad 7 milionów złotych otrzymały świątynie z Nysy na prace konserwatorskie, renowacyjne i budowlane. Dofinansowanie otrzymały: kościół p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła oraz kościół Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny przy Rynku Solnym.

📢 Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim. Perła Dolnego Śląska - idealna opcja na jesienną wycieczkę! Pałac Marianny Orańskiej w Kamieńcu Ząbkowickim na Dolnym Śląsku nazywany jest perłą. Dodajmy, że nie jest to nazwa na wyrost. Obiekt przyciąga tłumy turystów, a co równie ważne - systematycznie odzyskuje swój dawny blask. Naszym zdaniem to bez wątpienia idealne miejsce na jesienną wycieczkę, tym bardziej, że znajduje się niecałą godzinę drogi z Wrocławia. Zobaczcie zdjęcia i przeczytajcie więcej na temat pałacu Marianny Orańskiej. 📢 Wojna cenowa w sklepach zaczyna się rozkręcać. Gdzie jest najtaniej? „Można zaoszczędzić nawet 100 zł na jednych większych zakupach" Okazuje się, że obecnie ceny najwolniej rosną nie w dyskontach, a w hipermarketach. Eksperci podkreślają, że między hipermarketami i dyskontami panuje ostra rywalizacja, bo raz wygrywa jeden, a raz drugi segment. Jednak chcąc naprawdę zaoszczędzić na codziennych zakupach, warto zaplanować, gdzie udamy się po konkretne produkty, różnica na paragonie może okazać się naprawdę spora. – Na jednych większych rodzinnych zakupach w hipermarketach konsument może zaoszczędzić od 50 do nawet 100 zł – komentuje Robert Biegaj, ekspert rynku retailowego.

📢 Niesamowity Dolny Śląsk: mniej znane i intrygujące miejsca. Tajemnicze cmentarzysko, wulkaniczne pozostałości i pałacowe ruiny Województwo dolnośląskie przez większość mieszkańców Polski uważane jest za najbardziej urokliwe w kraju. Jest w tym sporo racji – pełno tam zamków i innych zabytków, są także zapierające dech krajobrazy i malownicze ścieżki prowadzące na górskie szczyty. Atrakcji jest tam tak wiele, że ciężko zobaczyć je wszystkie. Jeśli chcecie poznawać ten region poza utartymi szlakami, poznajcie niesamowite i mniej znane miejsca na Dolnym Śląsku: oto tajemnicze cmentarzysko, wulkaniczne pozostałości i pałacowe ruiny. 📢 Już wkrótce KOWR rozdysponuje prawie 11 tys. hektarów ziemi wśród opolskich rolników. Kto je dostanie? W tym i przyszłym roku do opolskich rolników wróci ponad 11 tysięcy hektarów ziemi, będącej w zasobie zarządzanym przez opolski oddział Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Zapowiedział to wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski.

📢 Policjanci i aktorzy z Opola zwrócili uwagę na rzecz bezpieczeństwa pieszych. Zrobili to poprzez wyjątkowy spektakl Wydarzenie miało miejsce przy ul. Piastowskiej w Opolu. Przygotowany performance cieszył się dużym zainteresowaniem zarówno wśród pieszych, jak i wśród kierowców. Dzisiejsza akcja nie była jednorazowa, a podobne występy będzie można jeszcze kilkukrotnie zobaczyć na ulicach miasta. 📢 Na politechnice ma powstać centrum badawczo-rozwojowe dla sportowców i naukowców Urząd marszałkowski przekazał Politechnice Opolskiej 160 tys. zł dotacji na wykonanie koncepcji centrum badawczo-naukowego, które ma powstać na terenie kampusu. Na konferencji przed kampusem uczelni nie było rektora politechniki, czyli profesora Marcina Lorenca. - Pierwszy raz spotykam się z taką sytuacją, że obdarowany nie wie o konferencji prasowej i w niej nie uczestniczy – mówił prof. Marcin Lorenc. – Komentarz nasuwa się sam: to kampania wyborcza.

📢 Tyle składek musisz zgromadzić, żeby dostać godziwą emeryturę. Ile jeszcze ci brakuje? Sprawdź szczegóły! Wysokość emerytur spędza sen z powiek nie tylko seniorom, a temat emerytur stażowych wraca w ostatnich dniach tym częściej. Rząd planuje zachęcać do dłuższej pracy, ale pozostawia seniorom także możliwość wyboru. Sprawdzamy, jaka wysokość składek da godziwą kwotę emerytury? Jakie to kwoty? I czym jest turystyka emerytalna? 📢 Waloryzacja emerytur na nowych zasadach? Mowa o świadczeniach wyższych o 200, a nawet 400 zł Najbliższa waloryzacja emerytur czeka nas w marcu 2024 roku. Już teraz wiemy, że będzie ona niższa niż w bieżącym roku ze względu na spadającą średnioroczną inflację, jednak rządzący prawdopodobnie będą chcieli wyciągnąć pomocną dłoń do części seniorów. Kto dostanie wyższą emeryturę? Jaki wskaźnik waloryzacji będzie w 2024?

📢 Centralne Biuro Śledcze Policji zlikwidowało wybuchowe laboratorium w małopolsce. Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Opolu Policjanci CBŚP, przy wsparciu kontrterrorystów z SPKP w Krakowie, zatrzymali mężczyznę, u którego zabezpieczyli 27 jednostek broni palnej, ponad 2,2 tys. sztuk amunicji, ponad 6 kg prekursorów materiałów wybuchowych, kilkanaście kg materiałów o właściwościach wybuchowych, urządzenie służące do zdalnej detonacji, 67 szt. zapłonników, a także ponad milion złotych w gotówce. Śledztwo prowadzi Prokuratura Okręgowa w Opolu. 📢 Ekstraklasowicz rywalem Stali Brzeg w II rudzie Fortuna Pucharu Polski Stal Brzeg, czyli jedyny reprezentant Opolszczyzny pozostały na placu boju Fortuna Pucharu Polski, poznała rywala w 1/16 finału. To ekstraklasowa Warta Poznań. 📢 30 września - Dzień Chłopaka. Oto najlepsze, najśmieszniejsze, najzabawniejsze memy 30 września to święto wszystkich chłopców, zarówno tych małych jak i tych trochę większych. A że to wesoło i przyjemne święto to doczekało się memów. Zobaczcie najlepsze z nich.

📢 Horoskop na czwarty kwartał 2023 roku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec 30.09.2023 HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na czwarty kwartał 2023 roku. Co się wydarzy w październiku, listopadzie i grudniu u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb oraz Barana? 30.09.2023. 📢 34 lata temu zginęli w Raciborzu Andrzej Kurek i Zdzisław Kamiński, twórcy programu "Sonda" Andrzej Kurek i Zdzisław Kamiński byli twórcami i prowadzącymi słynnej „Sondy", która w latach 1977–1989 była jednym z najchętniej oglądanych programów w Telewizji Polskiej. Zginęli w wypadku samochodowym 29 września 1989 roku w okolicach Raciborza. Auto prowadził kierowca rajdowy Andrzej Gieysztor, który również nie przeżył wypadku.

📢 Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Aż 50 zabytków z terenu Opolszczyzny dostało dotację [LISTA] 3248 inwestycji za blisko 1,8 miliarda złotych - tak wyglądać będzie II edycja Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Aż 50 zadań zostanie wykonanych w województwie opolskim. Zobaczcie listę inwestycji i kwoty przyznanych dotacji.

📢 W Opolu oddano do użytku nową drogę. Połączyła ulice Prószkowską i Krapkowicką. Trakt powstał w ramach budowy marketu Aldi W południowej części Opola powstała nowa droga. Odcinek o długości 200 metrów połączył ulice Krapkowicką i Prószkowską. Łatwiejszy będzie dojazd m.in. do budowanego marketu, centrum przesiadkowego czy nowego przedszkola. 📢 Ta sieć handlowa chce sprzedać swoje sklepy. Grupa ogłosiła decyzję: wycofuje się z Polski Grupa SPAR ogłosiła decyzję o zamiarze sprzedaży biznesów prowadzonych przez SPAR w Polsce. Trwają poszukiwania potencjalnego inwestora. Sieć ma obecnie w Polce 212 sklepów detalicznych. Ponadto posiada firmę produkującą dania gotowe oraz dwa centra dystrybucyjne obsługujące region południowej i środkowej Polski.

📢 Wielki horoskop dla kobiet na październik 2023. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran HOROSKOP dla kobiet na październik 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Jaki to będzie miesiąc u pań spod znaku Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? Wróżka Expiria poznała już Waszą przyszłość.

📢 Grzybobranie? Te 10 zasad powinien znać każdy śląski grzybiarz! Bez tej wiedzy nie wybieraj się do lasu. Co trzeba wiedzieć? Trwa sezon grzybowy. Wielu z nas planuje chociaż jedną wycieczkę do lasu w poszukiwaniu grzybów. Szczególnie w dni weekendowe można zobaczyć większą ilość osób urządzających wycieczki w ich poszukiwaniu. Decydując się na wizytę w lesie powinniśmy znać podstawowe zasady każdego grzybiarza. Bez podstawowej wiedzy możemy narazić siebie i innych na uszczerbek w zdrowiu, a nawet i śmierć. Wiele z tych zasad może uratować nas przed zatruciem. Poznaj 10 najważniejszych reguł! 📢 Ile wynoszą wojskowe emerytury? Sprawdzamy, jakie są świadczenia byłych żołnierzy Wcześniejsza emerytura to coś, o czym wielu z nas myśli już na etapie wyboru przyszłego zawodu. Niektóre profesje umożliwiają skorzystanie z preferencyjnych zasad pobierania emerytury. Czy wojskowi i żołnierze też mogą liczyć na wysokie emerytury i inne świadczenia? Sprawdzamy i przyglądamy się, jakie obowiązują zasady.

📢 Fałszywy hrabia, który "leczył" raka seksem, znów działa! Właśnie wpadł w Warszawie Słynny pseudohrabia, który "leczył" raka poprzez stosunek seksualny, znów naciągał kobiety. Tym razem jednak nie wmawiał, że jest onkologiem, który leczy raka seksem. Przekonywał kobiety, że jest hiszpańskim hrabią, któremu bank tymczasowo zablokował karty bankomatowe. Wyłudził w ten sposób co najmniej 20 tys. zł.

📢 Oto, co u dentysty zrobisz za darmo. Odbudowa zęba, proteza i wiele innych. Kilkadziesiąt świadczeń wykonasz na koszt NFZ! Sprawdź szczegóły Leczenie stomatologiczne i wizyta u dentysty za darmo? Zobacz listę świadczeń, z jakich możesz skorzystać u stomatologa na koszt Narodowego Funduszu Zdrowia. Usunięcie zęba, odbudowa ubytku, wypełnienie kanału, a nawet i proteza. Zestawienie świadczeń jest długie. Sprawdź, jakie badania i usługi wykonasz całkowicie na koszt NFZ.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, tylko styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"! 📢 Nocą na ulicach Strzelec Opolskich gasną latarnie. Gmina oszczędza, ale część radnych domaga się przywrócenia oświetlenia Gmina Strzelce Opolskie od listopada ubiegłego roku oszczędza prąd przez wygaszanie latarni na noc. Początkowo nikt nie protestował, ale teraz ludziom przestaje się to podobać. Przywrócenia oświetlenia ulicznego domaga się część radnych.

📢 Kaen wystąpił w Magnum Clubie. To raper i kickbokser w jednym! [ZDJĘCIA] Znany polski raper w charakterystycznej czarnej masce, czyli KaeN, wystąpił w Magnum Clubie w Wachowie. Zobaczcie zdjęcia z tego koncertu.

📢 Gala ludzi kultury w Teatrze Jana Kochanowskiego w Opolu. Nagrodzono najaktywniejszych [ZDJĘCIA] Nagrody Marszałka Województwa Opolskiego dla Animatorów i Twórców Kultury 2023 zostały przyznane w środowy wieczór na uroczystej gali w Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Łącznie wyróżnionych zostało kilkadziesiąt osób związanych z muzyką, sztuką, muzealnictwem i wieloma innymi dziedzinami kultury. 📢 37-letni mieszkaniec Namysłowa urządził sobie w domu plantację marihuany. Wpadł w ręce policji Za zorganizowanie w swoim domu małej nielegalnej plantacji konopi indyjskich 37-letni mieszkaniec Namysłowa może dostać wyrok nawet do 3 lat więzienia. 📢 Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus. Zobacz najśmieszniejsze memy o kobietach „Mężczyźni są z Marsa, kobiety z Wenus" - to tytuł bestsellerowej książki. Różnice i w odmienności płci czasem stwarzają problemy w związkach, a czasami są po prostu tematami żartów i memów. Sami zobaczcie najśmieszniejsze memy.

📢 Grzegorz Krychowiak zrezygnował z gry w reprezentacji Polski. Kiedyś był jak maszyna! Ale ostatnio stał się memem [MEMY] Najpierw Fernando Santos został zwolniony po zaledwie 8 miesiącach bycia trenerem Polski. Teraz Grzegorz Krychowiak zakończył karierę reprezentacyjną po rozegraniu 100 meczów dla Polski. Ostatnie mecze były jednak w jego wykonaniu zupełnie nieudane. Polskę w eliminacjach do Euro leją wszyscy, w efekcie jesteśmy na przedostatnim miejscu w słabej grupie, wyprzedzamy tylko Wyspy Owcze. 📢 Przed nami wstrząsający czworobok grozy. Tak wyglądało Olesno po wojnie [ZDJĘCIA] Jak dawny Rosenberg wyglądał w 1945 roku, wiemy dzięki zdjęciom, często publikowanym w książkach i artykułach historycznych o Oleśnie. Ich autorem jest Józef Krzysztowczyk, który przeprowadził się do Olesna jeszcze przed zakończeniem II wojny światowej.

📢 Zmarła jedna z ofiar wypadku na drodze krajowej nr 40 pomiędzy Charbielinem a Głuchołazami. Policjanci wyjaśniają przyczyny tragedii Jak wynika z pierwszych ustaleń policjantów z Nysy, 64-letni kierowca volkswagena miał wykonać nieprawidłowy manewr wyprzedzania i doprowadzić do czołowego zderzenia z peugeotem.

📢 Jesienny raj dla grzybiarzy. W lasach coraz więcej rydzów! Jak wygląda mleczaj rydz? Nie pomyl go z innymi mleczajami Za oknem resztki lata przeplatają się z oficjalną kalendarzową jesienią, a grzybiarze czekają na prawdziwy wysyp. Choć sezon na prawdziwki, maślaki czy koźlaki niedługo się skończy, dalej będzie można napełnić kosze podgrzybkami, kaniami, kurkami, czy też rydzami. Amatorzy grzybobrania z całej Polski zwracają uwagę, że warto zbierać te ostatnie, które nie są tak popularne, jak inne gatunki. Mają nie tylko cenne walory odżywcze, ale także kulinarne. Duszone rydze w śmietanie? Marynowane w słoiku? To ostatni moment, by złapać smak i zapach lasu. 📢 Wykonawca spod Opola wziął ponad 60 tysięcy złotych za remont dachu i zniknął. Kosztowny problem dwójki opolan Poważny problem mają przed sobą wobec zbliżającej się nieuchronnie zimy państwo Weronika i Szymon z Opola. Firma, która miała wyremontować im dach, ściągnęła starą konstrukcję dachową, po czym zabezpieczyła dom jedynie folią ochronną i zniknęła. Na dodatek razem z wykonawcą zniknęło ponad 60 tysięcy złotych, które miały zostać przeznaczone na materiały i robociznę.

📢 Pudu jadą do Opola. Opolski ogród zoologiczny rozpoczyna hodowlę jednego z najmniejszych jeleni świata Dziś (27.09) do opolskiego ogrodu zoologicznego mają przyjechać dwie samice pudu. 📢 Pianino z Goworowic pod Nysą odnalazło się 80 lat później w Hajnówce pod białoruską granicą. Nit nie wie, jak pokonało 600 kilometrów Podczas prac porządkowych w siedzibie inspekcji weterynaryjnej w Hajnówce pod Białymstokiem, odnaleziono pianino, wywiezione po wojnie ze szkoły ludowej w Goworowicach pod Nysą. Mieszkańcy Goworowic już zastanawiają się, jak ściągnąć je z powrotem do wioski.

📢 Najśmieszniejsze memy o budowlańcach. 25 września obchodzimy Dzień Budowlańca. Jacy są nasi fachowcy? Najlepsi! Najśmieszniejsze memy o budowlańcach. W poniedziałek 25 września obchodzony jest Dzień Budowlańca. Z tej okazji zapraszamy Was do naszej galerii z najlepszymi memami, gifami i żartami o budowlańcach. Ale nie wierzcie w stereotypy! Nasi fachowcy są najlepsi. Zobaczcie i uśmiechnijcie się!

📢 Tak wyglądały Strzelce Opolskie 15 lat temu. Niektóre miejsca trudno rozpoznać Szare i odrapane elewacje, pozostałości po fabryce maszyn rolniczych Agromet-Pionier i niewyremontowane ulice. To najbardziej rzuca się w oczy podczas przeglądania zdjęć Strzelec Opolskich sprzed 15 lat. Są jednak rzeczy, które się nie zmieniły - zwłaszcza korki na drodze krajowej nr 94, przebiegającej przez Strzelce Opolskie. 📢 Droga ekspresowa S11. Taki będzie przebieg opolskiego odcinka S11 Olesno - Kluczbork - Byczyna. Przetarg został już ogłoszony [MAPA] 31 sierpnia Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę 46-kilometrowego odcinka drogi S11 od obwodnicy Olesna aż do Kępna. Zainteresowanie ze strony wykonawców jest duże. Cały odcinek drogi ekspresowej S11 na terenie województwa opolskiego ma być gotowy już za cztery lata. Obwodnica Olesna już została otwarta. Zobacz na mapach, jaki będzie dokładny przebieg kolejnego odcinka S11, od końca obwodnicy Olesna, przez Kluczbork i Byczynę.

📢 Bartosz Kurek i jego piękna żona Anna - tak mieszkają. Zaglądamy do ich japońskiego domu Tak mieszka i żyje na co dzień Bartosz Kurek, jeden z najlepszych siatkarzy świata. Gwiazdor reprezentacji Polski i jego żona Anna pokochali Japonię i tam gra od trzech lat. Oprócz tego z Polską walczy o najwyższe trofea, aktualnie o mistrzostwo Europy. Tak w Japonii urządził się Bartosz Kurek ze swoją ukochaną żoną Anną.

📢 Co mówi twój dzień urodzenia? Sprawdź, w jakim dniu przyszłaś na świat i dowiedz się, czy jesteś leniuchem, marzycielką, a może optymistką Data urodzenia mówi nam bardzo dużo o nas samych. Podobnie jest z dniem tygodnia. Dzięki temu możemy dowiedzieć się więcej o swoich cechach charakteru, poznać słabe i mocne strony, a nawet rozszyfrować swoją przyszłość. Każdy dzień tygodnia ma przypisaną planetę – podobno to właśnie ich energia decyduje, jacy jesteśmy.

📢 W opolskich lasach jest pełno grzybów. Tu znajdziecie podgrzybki, prawdziwki, kozaki i maślaki 24.09.2023 W lasach Opolszczyzny pojawiło się mnóstwo grzybów. Pogoda teraz jest wyjątkowo sprzyjająca. Gdzie najlepiej wybrać się na grzyby w województwie opolskim? W internetowych grupach grzybiarze chwalą się zdjęciami zbiorów i informują, w jakich okolicach odbyli grzybobranie. Warte odwiedzenia są nie tylko popularna Smolarnia i Bory Niemodlińskie czy Bory Stobrawskie. Kilka miejsc wskazujemy w tekście poniżej, a w galerii - zdjęcia udanych zbiorów z ostatnich dni.

📢 Te cudowne zwierzaki wciąż czekają na wymarzony dom. Koty i psy do adopcji w regionie W naszym regionie jest mnóstwo zwierząt czekających na swój dom i kochających właścicieli. W ich poszukiwaniu przejrzeliśmy popularny portal OLX, gdzie zarówno schroniska, jak i osoby prywatne, zamieszczają informacje o psach i kotach, które są do oddania zupełnie za darmo.

📢 Horoskop finansowy na październik 2023. Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Rak, Byk, Bliźnięta, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec HOROSKOP finansowy na październik 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Wróżka Expiria, autorka najbardziej poczytnych przepowiedni w internecie, sprawdziła dla Was, jaki będzie zbliżający się miesiąc. 25.09.2023. 📢 Nowe najgłupsze memy o wsi i rolnikach z Podlasia. Znowu się śmieją! Zobacz najlepsze śmieszne obrazki Żniwa, żniwa i po żniwach. Naturalnie rolnicy wciąż jeszcze mają ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 7. PKO Bieg Charytatywny w Opolu. Na starcie blisko 50 drużyn. Pokonywali kilometry, aby pomóc młodym sportowym talentom Blisko 50 sztafet wzięło udział w 7. PKO Biegu Charytatywnym, który dziś rozgrywał się na Stadionie Opolskich Olimpijczyków w Opolu. 📢 7 niesamowitych jesiennych miejscówek na Dolnym Śląsku. Tu jest wyjątkowo pięknie! W tym roku zarówno jesień kalendarzowa, jak i astronomiczna rozpocznie się tego samego dnia - w sobotę 23 września. Wykorzystajcie weekend, pożegnajcie lato i przywitajcie jesień długim spacerem, wyprawą w góry, do lasu lub nad jeziora. Na Dolnym Śląsku, są miejsca, gdzie jesienią jest niesamowicie, nawet jeżeli za oknem aura jest deszczowa. Poznajcie je.

📢 Najlepsze korowody dożynkowe. To niemożliwe, co wymyślili opolscy rolnicy [ZDJĘCIA] Wieńce dożynkowe to prawdziwe dzieła sztuki, natomiast korowody dożynkowe to dowód na wielkie poczucie humoru, a do tego celny komentarz do obecnej sytuacji i problemów mieszkańców wsi. Zobaczcie w galerii najzabawniejsze korowody dożynkowe ze Śląska Opolskiego.

📢 30 lat temu burmistrza Praszki wywieźli na taczce. Do miasta przyjechał Andrzej Lepper [ZDJĘCIA] 3 sierpnia 1993 roku na taczce z urzędu wywieziono burmistrza Praszki Włodzimierza Skoczka. Brutalny atak na burmistrza rozległ się politycznym echem w całej Polsce i stał się tematem kampanii wyborczej w 1993 roku. To była pierwsza głośna akcja Samoobrony. Do miasta przyjechał Andrzej Lepper. 📢 PUPIL ROKU Głosowanie rozpoczęte! Możesz jeszcze przesłać zdjęcie swojego pupila lub zgłosić do nagrody weterynarza lub groomera Masz psa, kota albo inne zwierzątko domowe? Twój pupil może trafić na strony pięknego albumu prezentującego najpiękniejsze zwierzaki z całej Polski! Ty możesz zdobyć atrakcyjne nagrody i zaproszenie na sesję zdjęciową - oczywiście z ukochanym pupilem. W ramach naszej akcji posiadacze zwierząt domowych wybiorą także najlepszych weterynarzy i groomerów oraz sklepy zoologiczne.

📢 Pawilon U-75, czyli słynny blaszak w Kluczborku. Weszliśmy do środka tuż przed wyburzeniem [ZDJĘCIA] Pawilon U-75 przy ul. Grunwaldzkiej 26, czyli słynny kluczborski „Blaszak” został sprzedany, rozebrany, a w jego miejscu ruszyła budowa supermarketu Aldi. Tuż przed wyburzeniem udało nam się wejść do środka, żeby zobaczyć, jak wygląda dawny Havana Club, restauracja Kolorowa, salon masażu czy gabinety lekarskie.

📢 MEMY na Dzień Chłopaka. 30 września swoje święto obchodzą chłopcy - ci mali i ci duzi! Zobacz memy na tę okazję! 30 września już tradycyjnie świętujemy Dzień Chłopaka. Zazwyczaj obchodzą je młodzi ludzie, ale nie tylko. Każdy, nawet bardzo dojrzały mężczyzna, ma w głębi serca w sobie coś z chłopca. Więc jak najbardziej może świętować z tej okazji. My przygotowaliśmy dziś dla was najlepsze memy na Dzień Chłopaka. Wyślij je razem z życzeniami 30 września 2020 roku!

