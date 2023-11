Prasówka 1.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 31.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Oni odeszli w ostatnim roku. Opolscy samorządowcy, wykładowcy, społecznicy, duchowni i wielu innych”?

Prasówka 1.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Oni odeszli w ostatnim roku. Opolscy samorządowcy, wykładowcy, społecznicy, duchowni i wielu innych Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to czas, w którym wspominamy zmarłych bliskich. To również dobra okazja do przypomnienia o osobach znanych i szanowanych dla naszych społeczności. Politycy, samorządowcy, społecznicy, regionaliści, nauczyciele, badacze, księża. Wielu zasłużonych Opolan odeszło od nas w ostatnim roku. Oni zmarli w 2023 i pod koniec 2022 roku. W galerii zdjęć przypominamy sylwetki.

📢 Najdroższy dom na sprzedaż w Śląskiem nadal nie ma nowego właściciela! Nowoczesny, energooszczędny, położony nad jeziorem. Cena szokuje! Ogromny i nowoczesny dom o powierzchni niemal 250 metrów kwadratowych został wystawiony na sprzedaż za ponad 4 miliony złotych. Najdroższa nieruchomość na rynku znajduje się w Nakle Śląskim, nieopodal malowniczego jeziora.

📢 Memy o Halloween to obecnie jedne z najpopularniejszych zabawnych grafik, publikowanych w sieci przez internautów. Zobacz! Memy o Halloween to obecnie jedne z najpopularniejszych zabawnych grafik w sieci – stworzonych, a także opublikowanych oraz udostępnionych przez internautów. Ogromne zainteresowanie tymi humorystycznymi obrazkami świadczy więc o tym, że zbliża noc, jaka co roku wywołuje liczne kontrowersje i sprzeczne opinie. Jako zachodnie święto, Halloween przyjęło się również w Polsce, choć wiele osób podchodzi do niego z dużym dystansem. Zwyczaje z nim związane to między innymi chodzenie z cukierkami od domu do domu w upiornym przebraniu bądź uczestniczenie w halloweenowych imprezach. Specjalnie na tę okazję przygotowywane są charakterystyczne przekąski, przypominające swym kształtem motywy z piekła rodem. Ponadto wśród modowych trendów, które królują jesienią nie zabrakło miejsca na halloweenowe stroje, a nawet manicure, fryzury czy makijaże. Popularne stały się wręcz pełne stylizacje, wyróżniające się mrocznymi barwami, wzorami, a także dodatkami, przymocowanymi do strojów bądź wplatanymi we włosy. W związku z tym, że Halloween wzbudza kontrowersje w internecie pojawiło się sporo memów, komentujących to święto oraz sposób jego obchodzenia. Twórcy zabawnych obrazków podeszli do tematu z przymrużeniem oka, a także niemałym dowcipem. Zobacz najpopularniejsze grafiki o Halloween i uśmiechnij się!

Prasówka 1.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop codzienny na środę 1 listopada 2023. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec HOROSKOP dzienny na środę 1 listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 1.11.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce! 📢 Prezydent Czech Petr Pavel wizytuje pogranicze. Odwiedził Leśny Bar i fabrykę koszul flanelowych w Jeseniku Przed dwa ostanie dni października prezydent Republiki Czeskiej Petr Pavel z małżonką objechał region Jesenika i Szumperka, odwiedzając wiele miejsc świetnie znanych i polskim turystom. 📢 Wcześniejsza emerytura zależy od zawodu. Kto może na nią przejść? To nie tylko służby mundurowe Wiek emerytalny i moment przejścia na zasłużony odpoczynek stanowią temat długotrwałej debaty na świecie. Jednym z aspektów tej dyskusji jest zróżnicowanie wieku emerytalnego w zależności od wykonywanego zawodu. Czy istnieją zawody, które pozwalają w Polsce na wcześniejszą emeryturę? W tym artykule zgłębimy tę kwestię i przyjrzymy się, jakie zawody umożliwiają swoim pracownikom opuszczenie rynku pracy wcześniej niż innym.

📢 Otwarcie nowego przedszkola w Opolu. Dzieci będą tu przychodzić z przyjemnością. Plac zabaw robi wrażenie! Ostatniego dnia października uroczyście otworzono nowe przedszkole przy ul. Krapkowickiej w Opolu. Inwestycja stanowi ważny kamień milowy w rozwoju tej części miasta, która przyciąga coraz więcej młodych rodzin z dziećmi. 📢 Krzysztof Dzierma - tak dziś wygląda. Grał księdza w "U Pana Boga za piecem", a potem zniknął [1.11.2023] Krzysztof Dzierma zdobył serca Polaków kultową rolą księdza Antoniego, proboszcza w Królowym Moście w serii filmów w reżyserii Jacka Bromskiego "U Pana Boga...". Filmy te są jedyną okazją do podziwiania go na ekranie. Jak obecnie wygląda i czym się zajmuje? Szczegóły w naszym artykule.

📢 Mieszkania PRL - zdjęcia. Tak wyglądały pokoje, kuchnie i łazienki w latach 60., 70., i 80. [1.11.2023] Mieszkania naszych babć budzą u wielu nostalgię. Kiedyś wszystkie mieszkania były tak do siebie podobne, że wyglądało niemal tak samo. Duże i pokoje dziecięce kojarzą się z meblościankami, ławami, półkotapczanami, korytarze z boazerią, kuchnie z westfalkami i ceratami, a łazienki z żeliwnymi wannami i górnopłukiem. Kultowe już miano zyskały popularne wtedy sprzęty i dekoracje. Zobacz na zdjęciach, jak mieszkaliśmy w PRL-u.

📢 Abonament RTV 2024 - oni będą zwolnieni z opłaty. Lista osób, które nie będą musiały płacić abonamentu [1.11.2023 r.] Jeżeli posiadasz w domu odbiornik radiowy lub telewizyjny, musisz opłacać abonament RTV. Są jednak wyjątki od tej reguły. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji podała listę osób, które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Wiemy również, ile od 1 stycznia 2024 roku będzie wynosiła opłata abonamentowa. Szczegóły prezentujemy w artykule poniżej. 📢 Horoskop dzienny na jutro (1.11, środę). Które znaki zodiaku będą miały trudny dzień? Przeczytaj horoskop na środę dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich znajomych na jutro? Sprawdź, co zgodnie z horoskopem może się wydarzyć w środę 1.11.2023. Czy doda Ci to odwagi? Sprawdź horoskop na jutro (środę, 1.11.2023) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Oto finalistki konkursu Polska Miss 2023. Wśród nich jest piękna Opolanka. Natalia Żołnieruk ma szansę na tytuł najpiękniejszej Polki Natalia Żołnieruk jest jedyną opolską finalistką w finale konkursu piękności Polska Miss 2023. Awansowała do ścisłego finału z grona 165 półfinalistek. Najpiękniejszą Polską Miss poznamy na gali we Wrocławiu.

📢 Świąteczne kwesty na opolskich cmentarzach. Wolontariusze zbierają pieniądze na szczytne cele 1 listopada to popularny czas zbierania datków na szczytne inicjatywy. Kędzierzyn-Koźle, Głubczyce, Głuchołazy, Opole, Kluczbork – w tych opolskich miastach spotkamy na cmentarzach wolontariuszy z puszkami. Na co zbierają pieniądze? Opisujemy najważniejsze i najpopularniejsze opolskie kwesty. 📢 Fortuna Puchar Polski. Stal Brzeg nie miała szans w konfrontacji z Wartą Poznań [ZDJĘCIA] 4-ligowa Stal Brzeg ani przez chwilę nie zagroziła w 1/16 finału Pucharu Polski występującej w PKO Ekstraklasie Warcie Poznań, przegrywając z nią na własnym stadionie 0:4.

📢 Ten modny dodatek ochroni głowę przed deszczem, wiatrem i zimnem. Zobacz czapki damskie na jesień, w których będziesz wyglądała obłędnie Ten niedoceniony element garderoby nie tylko ochroni twoją głowę przed niepogodą, ale także istotnie wpłynie na wizerunek. Zobacz najmodniejsze czapki damskie na jesień, które są obecnie na topie. W tych modelach do twarzy będzie nastolatkom, jak i paniom po pięćdziesiątce. 📢 Opolszczyzna budowlanką silna. Nowe bloki to nowe etaty, bo budownictwo napędza gospodarkę W ubiegłym roku, wg danych GUS, oddawano do użytkowania 27 mieszkań na godzinę. W takim tempie całe opolskie osiedle Wojska Polskiego powstałoby w 15 dni! Brzmi to zaskakująco, ale to tylko dowód na to, że można budować szybko i sprawnie odpowiadać na potrzeby mieszkaniowe Polaków. A te są niemałe, bo luka mieszkaniowa może wynosić co najmniej milion lokali.

📢 Maraton Zumba Fitness 2023 w Kluczborku. Tak tańczyliście, żeby pomóc Poli Klimek [ZDJĘCIA] To był już IV Charytatywny Maraton Zumba Fitness w Kluczborku. Najpierw były warsztaty zumby, a potem 3-godzinny maraton. Zebrano dużo pieniędzy na rzecz Poli Klimek.

📢 Horoskop na zimę 2023/2024. Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec HOROSKOP na zimę 2023/2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Co się wydarzy się zimą u Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb, Barana i Byka? Wróźka Expiria ma dla nas przepowiednie. 📢 Najlepsi piłkarze świata i ich partnerki na gali Złotej Piłki w Paryżu GALERIA Argentyńczyk Lionel Messi triumfował w plebiscycie magazynu "France Football" na najlepszego zawodnika świata w sezonie 2022/23 Otrzymał Złotą Piłkę po raz ósmy w karierze. Robert Lewandowski zajął 12. miejsce, a w gronie pań Ewa Pajor była osiemnasta. Na gali w Paryżu pojawili się najlepsi piłkarze świata wraz ze swoimi partnerkami, a nawet, tak jak w przypadku Leo Messiego, z synami. Oczywiście nie zabrakło też nagrodzonych piłkarek. Obejrzyj zdjęcia w galerii. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Ranking Szanghajski uczelni świata. Politechnika Opolska wśród 150 najlepszych szkół wyższych! Politechnika Opolska znalazła się w najnowszej edycji Shanghai Ranking's Global Ranking of Academic Subjects. Opolska uczelnia znalazła się wśród 150 najlepszych na świecie uczelni w dziedzinie nauk technicznych i inżynieryjnych. 📢 Tańcz, tańcz, tańcz! Long & Junior zagrali koncert w Magnum Clubie. Zaśpiewali swoje największe przeboje Long & Junior zagrali swoją „Helenkę” i inne przeboje w Magnum Clubie. A już dzisiaj Halloween Night, czyli klubowa noc grozy i strachu! Zobaczcie zdjęcie w naszej galerii. 📢 Bal wszystkich świętych 2023. Chcą świętować radość życia, a nie beznadzieję śmierci. To chrześcijańska odpowiedź na Halloween Z każdym rokiem coraz śmielej organizowane są w wielu miejscach Polski wydarzenia nawiązujące do Halloween. Odpowiedzią na to są cieszące się rosnącą popularnością bale wszystkich świętych. Ich inicjatorzy przekonują, że chcą promować radość i życie, nie śmierć. Kilka takich inicjatyw regularnie odbywa się na Opolszczyźnie. Część z nich w wigilię uroczystości wszystkich świętych, czyli 31 października.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie. 📢 Jak wyglądać młodo w wieku pięćdziesięciu lat? Które ubrania postarzają? Sprawdź listę zakazanych dodatków Poznaj ważne zasady mody dla dojrzałych kobiet i zobacz czego unikać, aby nie zrobić sobie samej krzywdy i nie dodać wizualnie kilka lat. Sprawdź, w jakich kolorach i ubraniach będziesz wyglądać młodo, a co wpłynie negatywnie na twój wizerunek.

📢 Horoskop codzienny na wtorek 31 października 2023. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec HOROSKOP dzienny na wtorek 31 października 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 31.10.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Kochały się w nim kiedyś wszystkie kobiety. Ivo ze „Zbuntowanego anioła” to nadal przystojniak. Zobacz, jak dzisiaj wygląda Ten niepozornie wyglądający Argentyńczyk z cienkimi włosami oraz niechlujnie zawiązanym kucykiem i dużym nosem skradł serce niejednej Polki-fance kultowego serialu „Zbuntowany anioł”. Facundo Arana kiedy wcielał się w postać Ivo – ukochanego Milagros miał 26 lat. Dzisiaj ma 51 i z pewnością niejednej z was na jego widok zabije mocniej serduszko. Zobacz, jak dzisiaj wygląda aktor.

📢 Paulina Krupińska tylko w bikini! Takich zdjęć jeszcze nie widzieliście! Żona Sebastiana Karpiel-Bułecki odważnie! 31.10.2023 Paulina Krupińska ma 36 lat i od lat zachwyca urodą. W mediach społecznościowych jest mnóstwo gorących zdjęć małżonki Sebastiana Karpiel-Bułecki. Zobacz te kadry i kliknij w galerię zdjęć... 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 31.10.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 31.10.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły! 📢 Tak wygląda trzecia hala sportowa w Oleśnie. Trwa budowa areny przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie Nowa hala sportowa w Oleśnie będzie gotowa w 2024 roku. Budowa toczy się w szybkim tempie. Zewnętrzna bryła hali sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Oleśnie robi już wrażenie. Nowoczesna arena sportowa dla uczniów kosztować będzie blisko 8 milionów złotych.

📢 Wszystkich Świętych 2023. W tym czasie lepiej wybrać się na groby pieszo. Wielu przewoźników wprowadza dodatkowe kursy Zamiast autem w korku i bez miejsc na parkingu, na cmentarz wygodniej i szybciej dotrzemy miejską komunikacją. W Opolu Półwsi w szczycie autobusy będą odjeżdżać z przystanku przy cmentarzu miejskim nawet co 2 minuty. 📢 Poseł Katarzyna Czochara: Łatwo się nie poddamy Nie mam poczucia, że coś zrobiliśmy źle. Sumując osiem lat rządów, to skala inwestycji, rozwoju i programów społecznych była największa w historii - mówi poseł Katarzyna Czochara. 📢 Jan Dzierżon nazwany został Kopernikiem ula. Urodził się 150 lat temu Ksiądz Jan Dzierżon o pszczołach wiedział wszystko. Kapłanem został właśnie z miłości do pszczół. Był bardzo uparty, dlatego nie uznał dogmatu o nieomylności papieża. Za to Kościół katolicki ekskomunikował go. Zawdzięczamy mu 12 ważnych odkryć związanych z pszczołami.

📢 Pociąg - widmo na Śląsku? Latający Ślązak pędził z szybkością światła! Krążą wokół niego tajemnicze legendy. Poznajcie jego historię Ten pociąg jest niepodważalną legendą. "Latający Ślązak", bo o nim mowa, w latach 30. XX wieku błyskawicznie przemieszczał się z Bytomia do Berlina w czasie... 4 godzin i 24 minut! Imponujące, prawda? Nigdy żaden inny pociąg pasażerski nie ustanowił podobnego rekordu. Maszyna była nie tylko ultraszybka, ale też luksusowa. Poznajcie historię "Latajoncego Pierona", jak pieszczotliwie nazywali go Ślązacy. 📢 Katarzyna Żymańczyk robi karierę naukową w USA. Została nagrodzona medalem Mgr inż. Katarzyna Żymańczyk została nagrodzona medalem „Za wybitne osiągnięcia w nauce i wyróżniający udział w życiu Uniwersytetu". Obecnie mieszkanka Opola doktoryzuje się w Szkole Nauk Biomedycznych na Uniwersytecie Wirginii w USA.

📢 Bestsellery na listopad. Te książki musisz przeczytać! Sprawdzą się idealnie na długie jesienne wieczory. TOP 20 pozycji Jesień to nie tylko pora roku, kiedy drzewa przebarwiają się na złoto i czerwień, a powietrze wypełnia się aromatem opadających liści. To także czas, kiedy wielu z nas z chęcią schodzi z powierzchni ziemi, by zanurzyć się w fascynującym świecie literatury. Długie i chłodne wieczory stwarzają idealny klimat do zagłębiania się w książki, które przyciągają swoją intrygującą fabułą, pobudzają wyobraźnię lub pozwalają oderwać się od codziennych trosk. Jest to także moment, kiedy na scenie literackiej pojawiają się najnowsze bestsellery, które zdobywają serca czytelników na całym świecie. Zebraliśmy listę 20 książek, w które warto zajrzeć. Sprawdźcie!

📢 Upiorne ciekawostki o Halloween. Czy znasz je wszystkie? Kiedy zbliża się Halloween, powietrze staje się gęste i pełne tajemnicy. To idealny czas, aby zapoznać się z niezwykłymi i upiornymi ciekawostkami związanymi z tym świętem. W naszym artykule zgromadziliśmy dla was najbardziej fascynujące i mrożące krew w żyłach fakty o Halloween. Czy jesteście gotowi na dawkę wiedzy, która sprawi, że to święto będzie jeszcze bardziej fascynujące? 📢 "Illegal Night" w Bielanach Wrocławskich. Impreza charytatywna czy wyścigi? Posypały się mandaty "Illegal Night" po raz kolejny odbyło się we Wrocławiu. Tym razem fani motoryzacji przystąpili do akcji "Spooky Night", podczas której zbierali słodycze dla dzieci z dolnośląskich domów dziecka. To nie przeszkadzało miłośnikom szybkiej jazdy na kilka nielegalnych "driftów". Wrocławscy policjanci wystawili mandaty na łączną kwotę niemal 60 000 zł! Zobacz zdjęcia.

📢 Międzynarodowy dzień spódnicy. Tak ubierały się kobiety w czasach PRL. Zobaczcie zdjęcia, jak zmieniała się moda! Międzynarodowy Dzień Spódnicy to doskonała okazja, aby przyjrzeć się modowym przemianom, jakie miały miejsce w minionych dekadach. W Polsce, w czasach PRL, spódnica była nie tylko elementem garderoby, ale także wyrazem ducha i stylu tamtych czasów. To był okres, kiedy kobiety nosiły spódnice o charakterystycznym kroju, które nie tylko podkreślały ich kobiecość, ale także były odzwierciedleniem określonego etosu i stylu życia. Czym wyróżniały się spódnice tamtych czasów? Jakie materiały i wzory były popularne? Jakie wydarzenia historyczne wpłynęły na modę lat PRL? Przekonajcie się sami.

📢 Pożar ciężarówki na trasie Złoty Stok-Kłodzko. Droga Krajowa 46 jest zablokowana Około 19:20, 30 października na drodze krajowej 46 wybuchł pożar. Zapalił się samochód ciężarowy. Dogaszanie pożaru może potrwać kilka godzin, a droga jest obecnie zablokowana.

📢 Najładniejsze stroiki na grób na Wszystkich Świętych 2023. Zachwycające dekoracje na cmentarz na 1 listopada Już 1 listopada uroczystość Wszystkich Świętych. Tego dnia odwiedzamy cmentarze, dekorujemy nagrobki kompozycjami i zapalamy znicze, żeby uczyć pamięć bliskich i przyjaciół. Podpowiadamy, jakie wiązanki na Wszystkich Świętych wybrać. Zobacz w galerii, jak pięknie można udekorować rodzinne groby i językiem kwiatów powiedzieć, że cały czas o nich pamiętamy.

📢 Oktoberfest 2023 w Kadłubie. Tak bawili się mieszkańcy Szymiszowa i Suchej. Nawet gdy zabrakło prądu, impreza trwała dalej Mieszkańcy sołectw pod Strzelcami Opolskimi: Szymiszowa i Suchej zorganizowali zabawę w bawarskim stylu. Impreza w Kadłubie trwała dalej, pomimo że w pewnym momencie zabrakło prądu. 📢 3-krotny zwycięzca Rajdu Dakar przyjechał do Polski. Można spotkać się z Darkiem Rodewaldem w Oleśnie w charytatywnym celu Niespodziewanie to mechanik z Olesna Darek Rodewald jest najbardziej utytułowanym polskim rajdowcem. Przyjechał do Polski i dzisiaj (30 października) można z nim się spotkać w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie. Spotkanie z rajdowcem i piknik rodzinny organizowany jest na rzecz 11-letniego Ignacego Kozicy.

📢 Dobrze płatna praca dla seniorów. W tych zawodach emeryci i renciści mogą zarobić najwięcej Jak wynika z danych GUS, w Polsce emerytury pobiera ponad 6 mln osób. Jak się okazuje, pracy dla emerytów i rencistów nie brakuje – coraz więcej pracodawców rozważa zatrudnienie starszych pracowników. Sprawdź, w jakich zawodach można znaleźć zatrudnienie oraz na jakie stawki liczyć mogą seniorzy. 📢 Polskie „naj”: 15 wyjątkowych atrakcji turystycznych Polski. Są unikatowe na skalę Europy i świata Często z zachwytem podziwiamy zagraniczne lokalizacje, które mogą poszczycić się mianem „najstarszych, najdłuższych, najlepszych”. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z faktu, że w Polsce również mamy wiele takich miejsc. Odkryj polskie „naj”, czyli 15 atrakcji turystycznych Polski, które są unikalne na skalę europejską i światową. 📢 Ranking najbogatszych Polek 2023 - te kobiety zgarnęły fortunę. Jakie pozycje zajmują Kulczyk, Lewandowska i Chodakowska? Tygodnik „Wprost” po raz kolejny opublikował coroczne zestawienie najbogatszych Polek. Liderką rankingu od lat pozostaje Dominika Kulczyk, ale na liście znajdziemy też kilka niespodzianek. Kto może pochwalić się największym majątkiem?

📢 Co można zrobić na obiad dla gości? 11 przepisów na pyszne dania na ciepło, które zachwycą twoją rodzinę i przyjaciół Spodziewasz się gości na Wszystkich Świętych, ale nie masz pomysłu na danie na ciepło? Zebraliśmy dla ciebie 11 przepisów, które zachwycą twoich gości. Wśród nich znajdziesz potrawy w tradycyjnym, jak i bardziej nowoczesnym wydaniu. Są też przepisy na szybko dla zabieganych. Wszystkie łączy to, że są pyszne i sycące oraz sprawdzą się na każdą okazję. Wypróbuj nasze przepisy na obiad dla gości. 📢 Czarny poranek w powiecie nyskim. W Nysie kierowca zniszczył pięć zaparkowanych samochodów Dwa wypadki w ciągu niecałych dwóch godzin w Nysie i na drodze z Nysy do Rusicina. Trzy osoby zostały ranne. Na drogach panuje duży przedświąteczny ruch, warto zwolnić.

📢 BS Leśnica 4 Liga Opolska 2023/24. Podsumowanie 13. kolejki W hicie 13. kolejki BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej, iPrime Bogacica wygrał z Ruchem Zdzieszowice 3:2. Na czele tabeli nadal jest duży ścisk. 📢 Modne kompozycje z wrzosów na cmentarz. Piękne dekoracje grobów na Wszystkich Świętych 2023. Zdjęcia eleganckich stroików na grób Kompozycje z wrzosów na grób w pięknych kolorach to piękna ozdoba na Wszystkich Świętych. Zobacz, jak modnie można udekorować płyty nagrobne jesiennymi wrzosami za grosze. Sprawdź, w jaki sposób można wyeksponować te rośliny na grobach bliskich, żeby w sposób szczególny uczcić pamięć o zmarłych. Polecamy piękne jesienne dekoracje z wrzosów na cmentarz. 📢 Osoby o tych imionach są najbardziej błyskotliwe i świetnie odnajdują się w każdej sytuacji oraz środowisku. Sprawdź, kto jest wśród nich! Osoby o tych imionach są najbardziej błyskotliwe i świetnie odnajdują się w każdej sytuacji oraz środowisku. Wyróżniają się ponadprzeciętną inteligencją, sprytem, a ponadto potrafią zachować dystans do siebie oraz spraw, jakie dotyczą nie tylko najbliższego otoczenia, ale również życia społecznego czy kwestii poruszanych publicznie. Postrzega się je jako stanowcze, asertywne, a ponadto posiadające umiejętność szybkiego podejmowania decyzji. Nie poddają się opiniom innych ludzi i nie wdają w niepotrzebne dyskusje. W polemikach wykazują się umiejętnym argumentowaniem swoich racji, a nawet nie stronią od riposty. Ludzie błyskotliwi, którzy noszą te imiona cechuje duże poczucie humoru, dzięki czemu łatwiej radzą sobie oni z ironicznymi komentarzami na ich temat, a także bez problemu nabierają dystansu do siebie nawet w kryzysowych sytuacjach. Nie przejmują się negatywnymi komentarzami na własny temat, nad czym z łatwością przechodzą do porządku dziennego. Nie rozpamiętują ich ani też osób, które w ich oczach w jakiś sposób zawiniły. Skupiają się na działaniu oraz szukaniu jak najlepszych rozwiązań, by zrealizować wyznaczone cele. Zobacz, jakie imiona noszą osoby najbardziej błyskotliwe i sprawdź, kto jest wśród nich!

📢 Gdzie na grzyby na Opolszczyźnie? Poznaj wskazówki opolskiego profesjonalnego grzyboznawcy W naszych lasach wysypało grzybami. Jest mokro i stosunkowo ciepło, a to sprawia, że grzybów jest bardzo dużo. O czym pamiętać podczas wyprawy na grzyby i gdzie na Opolszczyźnie można odbyć udane grzybobranie mówi nam Sabina Dąbrowska vel. Grzybowa, dyplomowany grzyboznawca. W galerii znajdziecie najnowsze zdjęcia z jej tegorocznych zbiorów. 📢 NAUCZYCIELE Z POWIATU OPOLSKIEGO NAGRODZENI W tym roku podczas Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej nagrodzono kilkudziesięciu nauczycieli, psychologów, pedagogów oraz pracowników niepedagogicznych ze szkół i jednostek prowadzonych przez Powiat Opolski. Spotkanie było połączone z wykładem i bezdyskusyjnie znakomitym programem artystycznym przygotowanym przez Zespół Szkół w Tułowicach.

📢 Bractwo Świętego Józefa na wspólnym różańcu. Mężczyźni spotkali się w Jemielnicy przy relikwiach błogosławionej rodziny Ulmów Mężczyźni z różnych zakątków Opolszczyzny spotkali się w niedzielę 29 października w Jemielnicy na tradycyjnym jesiennym nabożeństwie różańcowym Bractwa Świętego Józefa - diecezjalnej męskiej wspólnoty formacyjnej. Spotkaniu przewodniczył biskup Waldemar Musioł. Motywem przewodnim rozważań była postawa błogosławionego Józefa Ulmy i jego rodziny, których relikwie obecne były w jemielnickim sanktuarium. Do wspólnoty przyjęto kilkunastu nowych członków. W galerii znajdują się zdjęcia ze spotkania.

📢 Pijany pasażer MZK Opole wyprowadzony przez policję. Zobacz zdjęcia z interwencji W sobotę (28 października) wieczorem uciążliwy podróżny swoim zachowaniem spowodował przerwanie kursu autobusu MZK w Opolu. Konieczna była interwencja policji.

📢 Tak miał wyglądać Kędzierzyn-Koźle. Co planowano w PRL-u? Oto śmiałe wizje architektów i planistów Wyburzenie części starówki, dwupoziomowe skrzyżowania, teatr, wielkie kino na 800 osób, trzy centra skupiające życie mieszkańców - plany rozwoju Kędzierzyna-Koźla z czasów PRL były ambitne. Niektóre udało się zrealizować, inne pozostały jedynie na makietach. 📢 Wyjątkowe zdjęcia opolskich miast sprzed prawie stu lat. Czarnobiałe fotografie zostały pokolorowane Stragany na rynku w Kluczborku, tłumy przy ratuszu w Głubczycach, dymiące kominy w Krapkowicach, przemysł i domy w Kędzierzynie-Koźlu - tak prezentowały się opolskie miasta około stu lat temu. Można się o tym przekonać dzięki archiwalnym fotografiom. Dzięki nowoczesnej technologii ilustracje zostały pokolorowane. Zobacz, jak teraz wyglądają.

📢 Oto najlepsze książki Remigiusza Mroza. Polacy pokochali jego powieści, które rozchodzą się w rekordowych nakładach Remigiusza Mroza z pewnością można nazwać jedynym z najpoczytniejszych współczesnych pisarzy. W ciągu kilku minionych lat pochodzący z Opola pisarz zdążył zebrać całkiem sporą grupę oddanych fanów, którzy z niecierpliwością czekają na ukazanie się kolejnych jego powieści. Z reguły pojawia się nawet kilka tytułów co roku, a każdy z nich jest wydawniczym sukcesem. Co warto przeczytać i którą z książek wybrać? 📢 Gdzie na grzyby na Opolszczyźnie. Opolscy grzybiarze pokazują zdjęcia okazów i wskazują najlepsze miejsca [28.10.2023] Trwają prawdziwe grzybowe żniwa w opolskich lasach. Celem miłośników grzybobrania jest nie tylko popularna w naszym regionie Smolarnia i Bory Niemodlińskie, ale tez m.in. Kędzierzyn-Koźle, okolice Opola, Turawa, Chudoba, Olesno, Zawadzkie, Krasiejów, Stara Kuźnia. Opolscy grzybiarze odwiedzają też Czechy i tamtejsze przygraniczne lasy oraz sąsiednie województwa, np. Lubliniec. Aktualności ze świata grzybów w naszym regionie znajdziemy na tematycznych forach internetowych i grupach utworzonych na profilach społecznościowych, np. jedna z nich nazywa się "Grzyby na Opolszczyźnie". Najlepsze zdjęcia z ostatnich kilku dni publikujemy w naszej galerii.

📢 Najpiękniejsze kobiety pochodzą z Opolszczyzny. To one na przestrzeni lat wygrywały prestiżowe konkursu miss w Polsce i na świecie Ostatnie pół roku obfitowało w sukcesy w konkursach Miss kobiet z Opolszczyzny. Na początku roku 1. wicemiss świata została pochodząca z Kluczborka Monika Strońska. W lipcu tytuły Miss Polski i Miss Polonia również trafiły do pań wywodzących się z naszego regionu. Na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat sukcesów tych było jednak znacznie więcej. 📢 Tak mieszkają opolscy milionerzy. Najdroższe domy wystawione na sprzedaż w województwie 28.10.2023 W regionie opolskim rośnie zainteresowanie luksusowymi nieruchomościami - mówi Dariusz Kowol z firmy Broker House Nieruchomości. Ekspert zdradza, że przybywa chętnych gotowych kupić te domy warte po kilka milionów złotych. 📢 Tak mieszkają gwiazdy polskiego sportu! Zobacz apartamenty Małysza, Kubackiego, Radwańskiej, Lewandowskiego, Stocha, Zmarzlika ZDJĘCIA Majątki mają ogromne, więc przy urządzaniu swoich domów i apartamentów nie muszą się liczyć z każdym groszem. Sprawdziliśmy, jak mieszkają najbogatsze gwiazdy polskiego sportu. W naszej GALERII zobaczycie, jak czują się w domowych pieleszach Agnieszka Radwańska, Adam Małysz, Robert Lewandowski (w Monachium i przy Złotej 44 w Warszawie), Dawid Kubacki, Bartosz Zmarzlik, Joanna Jędrzejczyk, Grzegorz Krychowiak, Kamil Stoch oraz inni sławni zawodnicy. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE

📢 Horoskop na listopad 2023 roku. Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec 28.10.2023 HOROSKOP zodiakalny dla wszystkich znaków zodiaku na listopad 2023 roku. Co się wydarzy w listopadzie u Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb, Barana i Byka? Wróźka Expiria ma dla nas przepowiednie. 28.10.2023.

📢 Horoskop finansowy na listopad 2023. Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Rak, Byk, Bliźnięta, Lew 28.10.2023 HOROSKOP finansowy na listopad 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Jakie będą nasze finanse w listopadzie u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróźka Expiria ma swoje przepowiednie dla każdego z nas. 28.10.2023. 📢 Te opolskie miasta podupadły. Kiedyś straciły prawa miejskie. Dziś są wsiami albo osiedlami 28.10.2023 Skorogoszcz, Ścinawa, Stary Grodków, Borzysławice - to tylko niektóre z miejscowości, które kiedyś miały status miast. Niektóre do dziś pozostały gminami wiejskimi, a część zupełnie podupadła na znaczeniu i jest niewiele znaczącymi wioskami. 28.10.2023.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, tylko styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"! 📢 Najpiękniejsze opolskie krajobrazy. Te zdjęcia ukazują piękno regionu. Nadają się na tapety i zdjęcia w tle Turawa, opolska Wenecja, tajemnicze jeziorka i przepiękne pola. Zebraliśmy najładniejsze zdjęcia Opolszczyzny jakie powstały w ostatnim czasie. Zobaczysz je w naszej wyjątkowej galerii.

📢 Opolanie, którzy zrobili największe kariery. Zostali aktorami, piosenkarzami, gwiazdami sportu Zajmują się różnymi rzeczami, ale łączą ich dwie sprawy - urodzili się w Opolu i zrobili imponujące kariery. Zobacz, jacy aktorzy, sportowcy i artyści pochodzą z miasta nad Odrą. 21.10.2023 📢 Nosiły je nasze babcie i teraz znów są modne. Te czapki wysmuklają rysy twarzy. Zobacz, jak powinno nosić się beret, aby wyglądać stylowo Beret damski to część garderoby, która przez wiele osób jest niedoceniania. A to błąd, bo ta czapka jest naprawdę stylowa, elegancka i pasuje do wielu kreacji. A co najważniejsze, wygląda się w nim naprawdę dobrze. Obecnie można zaobserwować ich wielki powrót w modzie. Przekonaj się, jak stylowo można w nim wyglądać.

📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Głosowanie rozpoczęte! Możesz jeszcze zgłosić do nagrody nauczyciela, dyrektora, przedszkole, szkołę lub uczelnię Od kilku tygodni nasi Czytelnicy zgłaszali nauczycieli oraz placówki edukacyjne i ich dyrektorów do nagród w wielkim plebiscycie edukacyjnym. We wtorek, 24 października rozpoczęło się głosowanie, w którym laureaci zostaną wybrani najpierw osobno w miastach i powiatach, później w skali województwa, a następnie w ogólnopolskim finale. Zagłosuj na pracowników edukacji! Wciąż możesz też zgłosić swoich kandydatów do nagród.

📢 30 lat temu burmistrza Praszki wywieźli na taczce. Do miasta przyjechał Andrzej Lepper [ZDJĘCIA] 3 sierpnia 1993 roku na taczce z urzędu wywieziono burmistrza Praszki Włodzimierza Skoczka. Brutalny atak na burmistrza rozległ się politycznym echem w całej Polsce i stał się tematem kampanii wyborczej w 1993 roku. To była pierwsza głośna akcja Samoobrony. Do miasta przyjechał Andrzej Lepper. 📢 HIPOKRATES 2023 Głosowanie zakończone! Sprawdź kto zwyciężył w naszym województwie We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Teraz czas na finał wojewódzki kategorii powiatowych. Głosowanie w pozostałych kategoriach trwa nieprzerwanie do wtorku, 31 października. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali został Minister Zdrowia. 📢 Najpiękniejsze nastolatki w Polsce. Finalistki konkursu Polska Miss Nastolatek 2022. Wśród nich Julia Kuszewicz z Opola [ZDJĘCIA] Polską Miss Nastolatek 2022 została natomiast 18-letnia Kalina Kosikowska z Bzowa (Kujawsko-Pomorskie). Tytuł I Polskiej Wicemiss Nastolatek otrzymała Julia Kuszewicz, 18-letnia maturzystka z Opola! Szukajcie jej na zdjęciach z numerem 21.

📢 Szalony maraton zumba fitness w Kluczborku. Wszystko w celu charytatywnym dla Kariny i Kornelii [ZDJĘCIA] Ponad 120 uczestników, 3 godziny zumby i dwie siostry cierpiące na rzadką chorobę genetyczną, potrzebujące pomocy - tak wyglądał III Charytatywny Maraton Zumba Fitness w Kluczborku. Zobaczcie zdjęcia Foto-Luka.

📢 Zobacz Praszkę z lotu ptaka. Tak wygląda miasto z niecodziennej perspektywy [ZDJĘCIA] Promocyjne zdjęcia 8-tysięcznego miasteczka leżącego na północy Opolszczyzny w powiecie oleskim zamówiły władze Praszki.

