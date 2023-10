Prasówka 10.10.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 9.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Jakub Kochanowski i jego piękna narzeczona Aleksandra - tak mieszka i żyje gwiazda reprezentacji siatkarzy [10.10.2023]”?

Prasówka 10.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Jakub Kochanowski i jego piękna narzeczona Aleksandra - tak mieszka i żyje gwiazda reprezentacji siatkarzy [10.10.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Jakub Kochanowski, jeden z najlepszych siatkarzy świata i reprezentant Polski. We Włoszech świętował mistrzostwo Europy, na co dzień gra i mieszka w Rzeszowie i związany jest z piękną Aleksandrą. Lubi szybkie samochody i odpoczynek na świeżym powietrzu. Tak urządził się prywatnie Jakub Kochanowski, jeden z naszych najlepszych siatkarzy.

📢 Oto fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat [10.10.2023] Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 BMW i renault zderzyły się w Praszce. Oba samochodu zatrzymały się na budynkach. Policjanci wyjaśniają dokładne przyczyny zdarzenia Świadkami zderzenia byli strażacy z OSP Praszka , którzy ruszyli z pomocą i powiadomili wszystkie służby ratunkowe.

Prasówka 10.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Kolejny obiekt sportowy ma być chlubą Opola. Szykuje się modernizacja stadionu żużlowego przy ul. Wschodniej Firma Remtrak zajmująca się modernizacją wagonów, zgodziła się na udostępnienie części swojego terenu pod rozbudowę stadionu żużlowego przy ul. Wschodniej w Opolu. Dzięki temu będzie można ruszać z wykonaniem dokumentacji technicznej.

📢 Tego nie zobaczysz z autostrady! Wilki, lisy, dziki spacerują pod i nad drogami. Najlepsze zdjęcia z fotopułapek Nowe autostrady i drogi ekspresowe powstające w całym kraju przecinają naturalne szlaki, którymi od lat przemieszczają się dzikie zwierzęta. Dla bezpieczeństwa zarówno kierowców, jak i migrujących zwierząt, buduje się przejścia nad lub pod jezdniami, którymi sarny, dziki, wilki czy łosie mogą spokojnie przejść z jednej strony jezdni na drugą. Zobaczcie, jakie zwierzęta (i nie tylko!) spacerują po zielonych mostach i w tunelach pod drogami szybkiego ruchu. Najciekawsze zdjęcia z fotopułapek, które udostępniła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, obejrzysz w galerii zdjęć.

📢 Horoskop dzienny na wtorek 10 października 2023 r. Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na wtorek 10 października 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 10.10.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 9.10.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Zderzenie dwóch samochodów na węźle na ulicy Niemodlińskiej w Opolu. Dwie osoby pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala Informację o zdarzeniu służby ratunkowe z Opola otrzymały w poniedziałek 9 października około godziny 14:30.

📢 Ozimek doczeka się remontu dworca i sieci ciepłowniczej. Pieniądze pochodzą z Polskiego Ładu Poznaliśmy kolejne inwestycje z rządowego programu Polski Ład, które przyczynią się do poprawy standardów życia mieszkańców regionu. Gmina Ozimek otrzyma pieniądze na odrestaurowanie swojego zabytkowego dworca oraz modernizację magistrali sieci ciepłowniczej. 📢 Mamy wyliczenia emerytur stażowych. Tyle mają wynosić wcześniejsze emerytury dla chętnych Jeśli PiS wygra kolejne wybory parlamentarne - to emerytury stażowe będą jednym z rozwiązań, które zostaną bardzo szybko wprowadzone. To jedna z największych obietnic partii obecnie rządzącej w trwającej kampanii wyborczej. Dziennikarze i eksperci wyliczyli już, jakie wstępnie mogą być kwoty wypłat wcześniejszej emerytury. 📢 Wybuch butli z gazem w domu wielorodzinnym w Lubskiej. 66-latka uratował sąsiad 27-letni sąsiad usłyszał huk i nie zważając na płomienie ognia, wyciągnął mężczyznę z ruin budynku w Lubskiej i udzielił mu pierwszej pomocy.

📢 Wybrano TOP 10 najlepszych gier z ostatnich 30 lat. Lista mocno zaskakuje. W czołówce tylko dwie „nowe” produkcje Najnowsza lista najlepszych gier ostatnich 30 lat może niektórych zaskoczyć. W pierwszej dziesiątce aż dwa tytuły z jednej, kultowej serii, a do tego świeża produkcja, z 2022 roku. Sprawdźcie, które gry znalazły się na szczycie rankingu. Zgadzacie się z takim zestawieniem? 📢 Za ujawnienie tych zdjęć grozili mu śmiercią. Pokazał wszystkim, jak się bawiła polska mafia Życie polskich gangsterów z przed ponad dwóch dekad było bardzo barwne. O tym, jak dokładnie wyglądało, możemy się przekonać z prywatnych zdjęć jednego z byłych bossów półświatka.

📢 Zderzenie 3 samochodów na ulicy Nysy Łużyckiej w Opolu. Sprawca kolizji ukarany wysokim mandatem Trzy samochody zderzyły się w porannej kolizji na ulicy Nysy Łużyckiej w Opolu. Kolizja spowodowała duże korki w mieście.

📢 PSG Stal Nysa i Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wzięły udział w Turnieju Legend im. Zdzisława Kiczyńskiego i Andrzeja Kaczmarka [ZDJĘCIA] PSG Stal Nysa zajęła 2. miejsce, a Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle uplasowała się na 3. pozycji w Turnieju Legend im. Zdzisława Kiczyńskiego i Andrzeja Kaczmarka, który w miniony weekend został rozegrany w Hali Nysa. 📢 Oleski Konkurs Fotograficzny 2023. Rozpoczęło się głosowanie na najlepsze zdjęcie. Zobacz je wszystkie [ZDJĘCIA] Zobaczcie zdjęcia zgłoszone w kategorii online do 25. Oleskiego Konkursu Fotograficznego. Nagrodzona zostanie ta fotografia, które otrzyma najwięcej lajków. Cały czas można także zgłaszać swoje fotografie w pozostałych kategoriach.

📢 Sanatorium w PRL. Tu się leczy, ale i prowadzi życie towarzyskie. Sentymentalna podróż do sanatorium PRL, zobacz! Pobyt w sanatorium to nie to samo, co picie wody mineralnej w domu. W czasach PRL wyjazdy do sanatorium cieszyły się dużą popularnością. Wtedy łatwiej było uzyskać skierowanie na bezpłatny pobyt w sanatorium i chętnie korzystano z tej możliwości, zwłaszcza w okresach wakacyjnych i ferii. Za czasów PRL standard pokoi był znacznie niższy niż obecnie, ale nikomu to nie przeszkadzało. Wybierz się z nami podróż w czasie.

📢 BS Leśnica 4 Liga Opolska 2023/24 - podsumowanie [10. kolejka] Prezentujemy podsumowanie meczów 10. kolejki BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej. 📢 Pożar w nastawni PKP w Kuniowie pod Kluczborkiem. Paliły się nagromadzone w środku śmieci W budynku nastawni PKP w Kuniowie ktoś podpalił nagromadzone śmieci i drewniane elementy budynku. 📢 Osoby o tych imionach są najbardziej energiczne i cieszą się powszechnym zaufaniem oraz sympatią. Sprawdź, kto jest wśród nich! Osoby o tych imionach są najbardziej energiczne i cieszą się powszechnym zaufaniem oraz sympatią. Tam, gdzie się pojawią od razu próbują działać aktywnie, przy czym świetnie współpracują i zyskują sobie wielu sprzymierzeńców. Żywiołowy charakter to ich wyróżnik, dzięki któremu szybko reagują na bieżące sytuacje, a swoją postawą motywują też innych do podjęcia konkretnych czynności. Rozpierająca je energia powoduje także spontaniczność, jaka ma swoje dobre, ale i nie zawsze mile widziane strony. Nagła zmiana planów oraz decyzji to bowiem typowa przypadłość osób, noszących te imiona. Daje się ona we znaki nie tylko współpracownikom, ale również członkom rodziny i przyjaciołom. Taka postawa w pracy niesie nieraz spore ryzyko, jakie z kolei lubią podejmować osoby energiczne. W życiu prywatnym burzy to czasem harmonię, choć często wnosi też urozmaicenie w codziennej rutynie. Mimo wszystko, spontaniczność nie godzi w powszechne zaufanie, jakie tym osobom nie jest trudno wzbudzić u innych ludzi. Ich otwartość, komunikatywność, a także przebojowość sprawiają, że są lubiane oraz darzone szacunkiem, a przy tym stają się duszą towarzystwa na każdym spotkaniu. Sprawdź, kto jest wśród ludzi najbardziej energicznych!

📢 Nowe ostrzeżenia GIS! 9.10.2023 Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć te towary ze swoich półek 9.10.2023 Aktualna lista produktów wycofanych ze sklepów. Ostrzeżenie GIS 9.10.2023! Lista produktów wycofanych ze sklepów. Po ostrzeżeniu sanepidu sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć te towary ze swoich półek. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 9.10.2023 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Horoskop dzienny na poniedziałek 9 października 2023 r. Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na poniedziałek 9 października 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 9.10.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Te miasta są na Opolszczyźnie najmłodsze. Większość z nich zaledwie od kilkudziesięciu lat ma prawa miejskie. Od 2024 roku przybędzie nowe Ostatnie miasto na mapie województwa opolskiego pojawiło się w 2018 r. To Tułowice w powiecie opolskim. Ale jakie miasta, oprócz nich, są najmłodsze? Sprawdźcie naszą listę 8 z nich. Wkrótce przybędzie nowe miasto w naszym regionie.

📢 Ruiny dolnośląskiego zamku ukryte między drzewami. Zamek Cisy pamięta średniowiecze. Turyści rzadko się tu zapuszczają Ruiny zamku to na Dolnym Śląsku widok dość "powszechny". O tym dolnośląskim zamku słyszało jednak niewielu, mimo że znajduje się zaledwie kilka kilometrów od szturmowanego przez turystów Zamku Książ i podobnie jak Książ znajduje się na dolnośląskim Szlaku Zamków Piastowskich. Mowa o ukrytym wśród drzew zamku Cisy. Warto się tu wybrać podczas jesiennych wypadów "za miasto". Nie będziecie żałować! 📢 Wizje Opola z przyszłości budzą grozę i ciekawość. Tak nasze miasto widzi sztuczna inteligencja Właśnie tak zdaniem sztucznej inteligencji za 50 lat będzie wyglądać Opole. Przedstawiona wizja przyszłości, choć wydaje się nierealna ma w sobie coś strasznego. Jak myślicie czy przepowiednie komputera mają szanse się sprawdzić? 📢 Kilkunastoosobowa pikieta prounijna pod opolskim ratuszem. Wśród uczestników europosłanka Róża Thun O tym jak ważne dla Polski jest członkostwo w Unii Europejskiej, mówili uczestnicy niedzielnej (08.10) pikiety prounijnej, która odbyła się pod opolskim ratuszem. Jej organizatorem była Polska 2050.

📢 Weszli na Biskupią Kopę całymi rodzinami. Ciekawa inicjatywa parafii Głubczyce. Skąd wziął się na nią pomysł? Rodzinny rajd pieszy na Biskupią Kopę parafii Głubczyce odbył się w górach opawskich. Rodzice z dziećmi i młodzież wspólnie przeszli około 5 kilometrów. Na trasie były też msza święta i gra terenowa, a na szczycie ognisko. 📢 Te kościoły i sanktuaria są najpiękniejsze w województwie. Warto je odwiedzić 08.10.2023 Kościół katolicki na Śląsku Opolskim ma niezwykle bogatą i wielowiekową tradycję. Najstarsze świątynie w regionie mają nawet 800 lat! Nic więc dziwnego, że nie brakuje tu wspaniałych i majestatycznych budowli sakralnych. 08.10.2023

📢 Horoskop roczny na 2024. Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik 9.10.2023 Oto pierwszy wielki HOROSKOP na 2024 rok dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na 2024 roku i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. 9.10.2023.

📢 Konie na ZWM-ie, słonie w Rynku, turyści na Wieży Piastowskiej. Tak wyglądało Opole w latach 80. i 90. Podobało się Wam tamto miasto? Tak w latach 70., 80. i 90 oraz u progu nowego milenium toczyło się życie w Opolu. Zobaczcie, jak wyglądali wówczas ludzie, ulice miasta, budynki czy samochody. Na zdjęciach można zobaczyć też nieistniejące już kultowe nocne kluby. Poznajecie jeszcze te miejsca?

📢 Zmiana czasu na zimowy 2023. Kiedy zmieniamy czas na zimowy? Czy w 2023 zmieniamy czas na zimowy? Data zmiany czasu w Polsce! 8.10.2023 Kiedy zmieniamy czas na zimowy? Data zmiany czasu na zimowy w Polsce! Czy w 2023 zmieniamy czas na zimowy? W którą stronę tym razem przestawiamy zegarki – o godzinę do przodu czy o godzinę do tyłu? I co z pomysłem, rozważanym także na poziomie Unii Europejskiej, aby skończyć z tymi, powracającymi co pół roku, dylematami?

📢 Wielka uroczystość na UO. Absolwenci kierunków ekonomicznych odebrali dyplomy Ponad 60 tegorocznych absolwentów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Opolskiego odebrało dyplomy. Wśród nich była spora grupa obcokrajowców.

📢 Sylwia Grzeszczak prywatnie. Tak żyje i mieszka słynna piosenkarka. Ostatnio rozstała się z mężem - Liberem. Jak sobie radzi i jak wwygląda? Sylwia Grzeszczak to słynna piosenkarkach, której hity "Cieszmy się z małych rzeczy" czy "Sen o przyszłości" nuciła cała Polska. Ostatnio rozstała się ze swoim wieloletnim mężem Marcinem "Liber" Piotrowskim, który także jest muzykiem. Para doczekała się dziecka. Mają piękną córeczkę Bognę. Jak mieszka i żyje na co dzień Sylwia Grzeszczak, jaka jest prywatnie i jak sobie dziś radzi w nowej sytuacji życiowej? Z całą pewnością umie cieszyć się, jak sama śpiewała z małych rzeczy. Zobaczcie zdjęcia!

📢 Łukasz Kaczmarek prywatnie. Tak żyje i mieszka z żoną Dominiką i dziećmi bohater polskiej siatkówki! To kochający mąż i ojciec (8.10.2023) Łukasz Kaczmarek został bohaterem finałowego meczu Ligi Narodów między Polską a USA. Dzięki niesamowitym atakom zdobywał ważne punkty, nawet w trudnych sytuacjach i poprowadził reprezentację do złota! Wspaniale zaprezentował się także w trakcie dzisiejszego meczu z Serbią. Dzięki temu reprezentacja Polski awansowała do półfinału Mistrzostw Europy! Na boisku jest gwiazdą, a jaki jest prywatnie? To ciepły i oddany tato oraz mąż. Tak żyje i mieszka Łukasz Kaczmarek, czyli popularny „Zwierzu”. Oto prywatne zdjęcia! 📢 Dziś 8 października, czyli Międzynarodowy Dzień Pieroga. Zobaczcie memy o najlepszej potrawie świata Zna je każdy Polak oraz każdy cudzoziemiec, który choć raz odwiedził Polskę - pierogi. To nasz towar eksportowy i magnes na turystów. Można w nie wsadzić niemal wszystko a i tak będą pyszne. Z masełkiem, skwarkami czy czym tam ktoś zechce jako dodatek. Mamy ich setki rodzajów, a na kolejnych festiwalach pieroga wymyślane są kolejne. Liderem oczywiście pozostają "ruskie", choć coraz mniej chcemy używać tej nazwy z wiadomych powodów. Tak czy siak - dziś 8 października, Międzynarodowy Dzień Pieroga - pośmiejmy się przeglądając memy z internetu.

📢 Tak młodzież z "Plastyka" widzi Nysę. W szkolnej galerii liceum plastycznego prezentowana jest wystawa poplenerowa prac młodych artystów Wystawa prac poplenerowych prezentowana jest w Zespole Szkół i Placówek Artystycznych w Nysie. Autorami obrazów i rysunków prezentujących przede wszystkim nyskie zabytki i krajobrazy są uczniowie "Plastyka". Wydarzenie wpisuje się w obchody 800-lecia miasta. Najbardziej zaangażowani młodzi artyści otrzymali nagrody. 📢 Te inwestycje zostaną dofinansowane z Polskiego Ładu. Dostaną ponad 0,5 mld zł. Kto otrzyma najwięcej? Pełna lista beneficjentów W ramach nowego naboru z Polskiego Ładu na Opolszczyznę trafi ponad 0,5 mld złotych. Zostaną one przeznaczone na inwestycje we wszystkich powiatach województwa opolskiego. 📢 W Niemodlinie trwa dwudniowie Wojewódzkie Święto Karpia. Opolszczyzna karpiem stoi W sobotę 7 października na terenie Zamku Książęcego w Niemodlinie rozpoczęło się 11. Wojewódzkie Święto Karpia Opolskiego. Organizatorzy zaplanowali mnóstwo atrakcji z karpiem w roli głównej. W trakcie imprezy można popróbować karpia na wiele sposobów, poszerzyć swoją wiedzę na temat ryb, poznać lokalne gospodarstwa rybackie, a także wziąć udział w warsztatach kulinarnych.

📢 Opolanie zasadzili ponad 100 drzew na wyspie Bolko. W akcji brały udział całe rodziny Sto dziesięć drzew zasadzili w sobotę 7 października mieszkańcy Opola w Parku 800-lecia (w sąsiedztwie ogrodu zoologicznego) na wyspie Bolko. Akcja odbyła się już po raz kolejny, a jej organizatorami byli opolski ratusz oraz Zakład Komunalny. 📢 Dom wczasowy "Maciejka" w Ustroniu. Ślązacy właśnie tu spędzali wczasy pod gruszą. Jak dziś wygląda beskidzki kurort? Widok łamie serce! Opuszczony dom wczasowy "Maciejka" w Ustroniu kiedyś tętnił życiem i radosnym gwarem. Teraz stoi pusty, w ciszy i zapomnieniu. To miejsce, które na przestrzeni lat przyciągało rzesze turystów i letników. Obecnie budynek stanowi nostalgiczny obraz przeszłości. Zobaczcie, jak się prezentuje z zewnątrz i od środka!

📢 Zderzenie dwóch osobówek na ul. Wrocławskiej w Opolu. Kolizja toyoty i bmw. Jak do niej doszło? Do kolizji doszło o godzinie 13.00 w sobotę (7 października). Służby mundurowe skierowane na miejsce stwierdziły zderzenie dwóch osobówek.

📢 Nie uwierzysz, co można znaleźć na giełdzie staroci. Sprawdź u nas. Kiedy zostanie zorganizowana kolejna giełda w Opolu? W każdą niedzielę odbywa się giełda w Opolu. Co można na niej znaleźć? Prawie wszystko! Ludzie sprzedają i kupują tam zarówno rzeczy stare, jak i nowe przedmioty. 7.10.2023 r. 📢 Wojsko sprzedaje sprzęt, który zalega w magazynach. Są całkiem nowe rzeczy a te używane można znaleźć w dobrym stanie 7.10.2023 r. Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta dostawcze, busy i ciężarówki. Do tego dochodzą m.in.: materiały budowlane, sprzęt sportowy i informatyczny, części zamienne do samochodów i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! 7.10.2023 r. 📢 Kończą budować drogę S3 na Dolnym Śląsku. Co się tam teraz dzieje? Kiedy otwarcie? Od kilku dni kierowcy korzystają z nowego fragmentu drogi S3 Kamienna Góra - Lubawka. Do zakończenia dolnośląskiego odcinka i ostatniego brakującego elementu układanki od Szczecina (wciąż toczą się jeszcze prace nad budową fragmentu do Świnoujścia) aż do granicy z Czechami w Lubawce, zostało już tylko 16 kilometrów! To kluczowy fragment ekspresowej S3 między Bolkowem i Kamienną Górą, z dwoma tunelami, jeden z nich należy do czołówki najdłuższych w kraju. Co się dzieje na tym fragmencie S3? Jak przebiegają prace i kiedy pojadą tamtędy kierowcy? Sprawdziliśmy, zobaczcie na najnowszych zdjęciach z przełomu września i października 2023.

📢 Mieszkania na każdą kieszeń. Są te do remontu i te, do których można się wprowadzać. Oto, co komornicy wystawiają na licytacje 6.10.2023 Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu ludzi śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl. 6.10.2023 r.

📢 Przebudowany zostanie kolejny fragment drogi krajowej nr 45. Prace dotyczą odcinka Opole-Kluczbork Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu podpisała z firmą Mota-Engil umowę na rozbudowę fragmentu drogi krajowej nr 45 między Jełową a Bierdzanami. 📢 Oto najbogatsze miasta na Opolszczyźnie. Tutaj są największe dochody na jednego mieszkańca 7.10.2023 Na naszej liście TOP20 najbogatszych samorządów miejskich w 2023 roku są tylko cztery miasta na prawach powiatu. Z prestiżowego zestawienia wypadły między innymi Krapkowice, Kluczbork czy Olesno. 7.10.2023. 📢 Nigdy w życiu nie chciałbyś tu trafić. Tak naprawdę wygląda codzienne życie za kratami 7.10.2023 Nikt z nas nie chciałby tu trafić. Więzienia są jednak ważnym elementem wymiaru sprawiedliwości. Zajrzeliśmy do opolskich i innych zakładów karnych w Polsce. Sprawdziliśmy, jak wyglądają warunki w których osadzeni spędzają nieraz wiele lat swojego życia. Szczegóły znajdziesz w naszej galerii. 7.10.2023.

📢 Tak się bawią studentki w opolskim Mango Clubie. Wróciły imprezy, na które czekało całe miasto W Mango Clubie w Opolu wracają imprezy studenckie, ponieważ rozpoczął się przecież nowy rok akademicki 2023/24. Zobaczcie, jak było na ostatnich imprezach w opolskim klubie.

📢 Agata Kornhauser-Duda w nietypowej stylizacji. Pierwsza dama w spodniach rurkach i traperach sadziła drzewa Taki widok Agaty Kornhauser-Dudy to rzadkość. Zamieniła stylowe garsonki i sukienki na spodnie rurki i trapery. Pierwsza dama wybrała spodnie, które dopasowują się do figury i podkreślają uda i łydki. 📢 Oni dostali Perły Powiatu Oleskiego. Nagrodzono najlepsze firmy i pomysłowych przedsiębiorców Za nami 13. Forum Ekonomiczne Kooperacja w Oleśnie. Nagrodzono najlepsze firmy i startupy z całego powiatu oleskiego. Zgłoszono rekordową liczbę nowo założonych firm. Wręczono też nagrodę specjalną Czarną Perłę Powiatu Oleskiego.

📢 W opolskich lasach pojawiły się grzyby. W tych miejscach warto szukać na początku października „Coś się ruszyło” – informują opolscy grzybiarze, którzy w różnych miejscach Opolszczyzny znajdują grzyby, często bardzo dorodne okazy. Gdzie na grzyby wybrać się na początku października 2023? Ozimek, Smolarnia, Zawadzkie, Kędzierzyn-Koźle, Suchy Bór, Wójcice, Ujazd, Pokrzywna, Dobrzeń, Krapkowice, Osiek to niektóre miejscowości, w okolicy których amatorzy grzybobrania odbyli udany „łowy”. W galerii znajdziecie najciekawsze zdjęcia z facebook’owej grupy „Grzyby na Opolszczyźnie” z ostatnich 4 dni. 📢 Tak oryginalnych tortów nie robi nikt w Polsce. Mają kształt gałki ocznej, kobiecych pośladków i zwierzaków 7.10.2023 Anna Korczyńska z Izbicka robi przeróżne torty. Wyglądają one jak makiety prawdziwych budynków, samochodów i przedmiotów. Pomysły na torty dają sami klienci, ale niektóre zamówienia zaskakują. Sami zobaczcie te arcydzieła sztuki cukierniczej. 7.10.2023.

📢 Czy duży biust to duży problem... Piersi pani Anety ważą 7 kg [ZDJĘCIA] Piersi są atrybutem kobiecości. Dla mężczyzn podobno nigdy nie są za duże, ale ich rozmiar nie zawsze uszczęśliwia posiadaczki tych krągłości. Czy duży biust to duży problem?

📢 Czeskie memy śmieszniejsze niż polskie? Zobaczcie, z czego śmieją się Czesi! Polacy dobrze znają czeskie poczucie humoru, choćby z literatury (dzielny wojak Szwejk) czy kreskówek (uroczy Krecik, sympatyczni sąsiedzi Pat i Mat). W zrozumieniu czeskich żartów czy dowcipów nie ma bariery językowej, w końcu oba języki: polski i czeski są dość podobne. Wybraliśmy dla Was najzabawniejsze czeskie memy. Zobaczcie, z czego śmieją się nasi południowi sąsiedzi, przechodząc do galerii zdjęć. 📢 Horoskop na październik 2023 roku. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby 5.10.2023 HOROSKOP zodiakalny dla wszystkich na październik 2023 roku. Co się wydarzy w zbliżającym się miesiącu u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb Barana? 5.10.2023.

📢 Opolski szewc tworzy muzeum dotyczące swojego zawodu. Niektóre eksponaty zaskakują W Strzelcach Opolskich przy placu Żeromskiego powstało małe muzeum szewstwa. Prowadzi je Jacek Ferdynus, który zgromadził w jednym miejscu m.in. zabytkowe maszyny i narzędzia. 📢 „Gaudeamus igitur” zabrzmiała w murach Uniwersytetu Opolskiego. Naukę rozpoczyna 9,5 tys. żaków. Z tego 3200 na I roku Nowy rok akademicki na Uniwersytecie Opolskim rozpocznie blisko 3200 studentów I roku. Wszystkich żaków jest 9500. Wśród studentów I roku największym zainteresowanym cieszył się kierunek lekarski, gdzie na 120 miejsc zgłosiło się aż 2129 chętnych. Niesłabnącym, ogromnym zainteresowanym cieszyła się także psychologia, prawo i fizjoterapia. 📢 W opolskich górach wciąż ukryte jest złoto. Śmiałkowie szukają wejścia do starych sztolni Według Państwowego Instytutu Geologicznego na terenie województwa opolskiego znajdują się trzy obszary złóż złota o łącznej powierzchni 317 hektarów. Cenny kruszec leży w ziemi i czeka na szczęśliwego znalazcę. Poszukiwacze złota szukają wejścia do starych sztolni.

📢 Święto Chleba w Strzelcach Opolskich 2023. Tak się bawiliście na koncercie Dawida Kwiatkowskiego Tegoroczna edycja imprezy, nosząca tytuł "Powiat z Gwiazdami", przyciągnęła tłumy do parku miejskiego w Strzelcach Opolskich. Na gości czekały liczne atrakcje i koncerty. Wystąpili m.in. Dawid Kwiatkowski, Kabaret pod Wyrwigroszem, Finaliści The Voice of Poland i Zespół BIS 📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Zgłoś nauczyciela do nagrody! Wybierz z nami najlepsze przedszkola, szkoły i uczelnie Znasz dobrego nauczyciela, którego cenią i lubią uczniowie i ich rodzice, albo nauczyciela przedszkola, który najlepiej uczy maluchy? A może dyrektora, który świetnie zarządza placówką edukacyjną? Wiesz, które przedszkole warto polecić innym albo która szkoła jest najbardziej przyjazna uczniom i rodzicom? A może chcesz rekomendować innym dobrą szkołę językową? Zgłoś kandydatów do nagrody w wielkim Plebiscycie Edukacyjnym.

📢 Tak Opolanie bawili się na kultowych dyskotekach. U Papy Musioła i w Protectorze zawsze było odlotowo U Papy Musioła w Opolu to był lokal z historią. Otwarto go w 1975 roku i szybko zaczęto określać mianem "Musiołówki", od nazwiska Karola Musioła, inicjatora Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki Opola oraz twórcy Towarzystwa Przyjaciół Opola. Z kolei Protector był jedną z największych dyskotek na Opolszczyźnie. Zobaczcie, jak kiedyś bawiło się Opole. Znajdźcie się na archiwalnych zdjęciach. 📢 Wyprzedaż w sklepie AMW. Wojsko sprzedaje płaszcze, spodnie, buty, bluzy, noże i inne militarne gadżety na działkę i do warsztatu Wyprzedaż wojskowych ubrań i nie tylko. Agencja Mienia Wojskowego przygotowała akcję promocyjną w swoim sklepie internetowym. Zyski ze sprzedaży powojskowego mienia zostaną przeznaczone na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, wiec zakup wycofanego z wojska asortymentu to możliwość dołożenia swojej cegiełki na modernizację polskiej armii. Od początku swojej działalności AMW odprowadziła na ten cel już blisko 2 mld zł.

📢 Jeździeckie Mistrzostwa Gwiazd po raz pierwszy w Mosznej. Impreza jak zwykle zachwyciła Przeniesienie mistrzostw do Mosznej nie zaszkodziło zawodom. Wręcz przeciwnie, tamtejszy hipodrom wydaje się niemal stworzony do organizacji tego typu wydarzeń. 📢 HIPOKRATES 2023 Głosowanie rozpoczęte! Zobacz listę medyków nominowanych do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

📢 Oto horoskop na drugie półrocze 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj HOROSKOP na drugie półrocze 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy do końca 2023 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na resztę roku 2023 i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria radzi specjalnie dla Ciebie, co może się wydarzyć od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.

📢 Robią wrażenie! Tak wyglądają najdroższe domy do kupienia w Polsce. Zobacz TOP 10 ofert z lutego 2023 | ZDJĘCIA Najdroższe domy na sprzedaż w Polsce! Przedstawiamy najpiękniejsze rezydencje, wille i pałace, za które trzeba zapłacić krocie. Ten luksus robi piorunujące wrażenie. Znajdziemy tam prywatne baseny, ogromne ogrody i nowoczesne wnętrza. Oto aktualne oferty drogich domów na sprzedaż z lutego 2023 roku. Wejdź w naszą galerię i zobacz zdjęcia przepięknych willi oraz ceny, które trzeba za nie zapłacić. 📢 Bursa przy ul. Struga w Opolu kiedyś była pełna studentów. Wewnątrz nadal są po nich ślady [ZDJĘCIA] Bursa przy ul. Struga w Opolu niegdyś była akademikiem Politechniki Opolskiej. Od 10 lat budynek stoi pusty, ale wewnątrz nadal można znaleźć pozostałości po mieszkańcach.

Podpisanie umowy inwestycji kolejowej