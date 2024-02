Prasówka 11.02.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 10.02. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Studniówka ZSLT z Kluczborka. Tego balu uczniowie nie zapomną do końca życia!”?

Prasówka 11.02: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Studniówka ZSLT z Kluczborka. Tego balu uczniowie nie zapomną do końca życia! Maturzyści z Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku bawili się na studniówce w Restauracji Werona w Praszce. Polonez w ich wykonaniu to było prawdziwe mistrzostwo.

📢 Studniówki 2024. Bal do białego rana! Oto relacja ze studniówki Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie W sobotę (10 lutego) w Sali Bankietowej Pasja w Nysie odbyła się studniówka Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Nysie. Atmosfera była magiczna, zabawa przednia, a uczniowie prezentowali się przepięknie. Na początek zatańczyli oczywiście tradycyjnego poloneza. Sami zobaczcie jak to wyglądało! 📢 Takich długów nie musisz spłacać, bo się przedawniają w lutym 2024. Czym jest przedawnienie i kiedy nie trzeba oddawać pieniędzy? Czy wiesz, że istnieje kategoria długów, które po pewnym czasie przedawniają się, a ty nie musisz ich spłacać? Przedawnienie długu to prawne zjawisko, które pozwala na uniknięcie egzekucji, ale czy wiesz, kiedy i jakie zobowiązania podlegają temu procesowi? Odpowiadamy na te pytania i podpowiadamy, gdzie sprawdzić swoje zadłużenie.

Prasówka 11.02: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Polacy piją je na potęgę – zawał gwarantowany. Szkodliwości tych napojów nie zmniejszają nawet regularne ćwiczenia Nawet regularne uprawianie sportu nie jest w stanie zniwelować skutków picia słodzonych napojów, które w znaczący sposób zwiększa ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych – wynika z badań, które opublikowano w czasopiśmie medycznym „American Journal of Clinical Nutrition”.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - nowa tabela podwyżek. Zobacz oficjalne wyliczenia! [11.02.2024] Wiemy już o ile urosną emerytury i renty w marcu 2024 roku. Poznaliśmy wszystkie dane potrzebne do obliczenia wskaźnika waloryzacji (inflacja oraz realny wzrostu przeciętnego wynagrodzenia). Jak podało oficjalnie Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wyniesie 112,12 proc. Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile urośnie Twoja emerytura od 1 marca.

📢 Horoskop dzienny na jutro (11.02, niedzielę). Które znaki zodiaku będą miały dobry dzień? Poznaj horoskop na niedzielę dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie są przewidywania gwiazd dla Ciebie oraz Twoich bliskich na jutro? Sprawdź, co zgodnie z horoskopem może Cię spotkać w niedzielę 11.02.2024. Czy doda Ci to odwagi? Poznaj horoskop na jutro (niedzielę, 11.02.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Po emocjonującej końcówce Odra Opole wygrała 2:1 w meczu sparingowym z GKS-em Katowice. To ostatni sprawdzian przed powrotem do ligi W ostatnim sparingu przed powrotem do ligowego grania Odra Opole wygrała 2:1 z GKS-em Katowice. Zwycięstwo wyrwała w samej końcówce.

📢 Skierowanie do sanatorium 2024. Jak je otrzymać? Te 10 kroków musisz przejść, aby znaleźć się w wymarzonym uzdrowisku. Sprawdź! Kilkaset tysięcy osób czeka w Polsce na pobyt w sanatorium, Ale aby się do niego dostać i odwiedzić uzdrowiska, trzeba najpierw uzyskać skierowanie. Jak je otrzymać? Za Narodowym Funduszem Zdrowia podpowiadamy w 10 krokach, które znajdziecie w naszej galerii. 📢 Samochód osobowy płonął na autostradzie A4 pod Kostomłotami. Korek w stronę Wrocławia ma już prawie 6 km! Spore utrudnienia dla kierowców podróżujących autostradą A4 z Legnicy w kierunku Wrocławia. Na 124. kilometrze zapalił się samochód osobowy. Ruch odbywa się jednym pasem.

📢 Takie rzeczy można dostać za darmo na portalu OLX. Oto najciekawsze oferty od mieszkańców Opolszczyzny 10.02.2024 Opolanie mają mnóstwo rzeczy, które chcą oddać za darmo. Na popularnym portalu zakupowym olx.pl aktualnie wystawione jest ponad tysiąc przedmiotów, które każdy może otrzymać bezpłatnie w Opolu. Działania te wpisują się w ideę zero waste. Te najciekawsze z propozycji umieściliśmy w galerii zdjęć. Każde ze zdjęć podpisane jest nazwą oferty, co ułatwi odszukanie przedmiotu osobom zainteresowanym. 10.02.2024 📢 Chodziło o coś więcej niż o kasę. Komentarz Mirosława Pietruchy Powiększenie Opola w 2017 roku miało na celu wzmocnienie potencjału województwa poprzez powiększenie stolicy regionu. Silna stolica, z dodatkowymi środkami na infrastrukturę i ważne projekty rozwojowe, otrzymała narzędzia do realizacji wyzwań służących nie tylko mieszkańcom Opola, ale również wypełniających lukę w niezbędnych dla całego regionu projektach.

📢 Studniówka 2024. Ale Szał! Studniówkowicze z Zespołu Szkół Zawodowych z Krapkowic opanowali parkiet. Studniówka trwała do późnej nocy Około 200 osób bawiło na studniówce Zespołu Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich z Krapkowic. Młodzież zorganizowała imprezę w sali restauracyjnej w Chrząszczycach.

📢 14 najbardziej niesamowitych rynków w Polsce: najpiękniejsze, największe, najciekawsze. Sprawdźcie, w którym mieście ulica udaje rynek! Rynek to centralny punkt każdego miasta. Zebraliśmy dla was 14 najbardziej niezwykłych polskich rynków, które zachwycają pięknem, zdumiewają nietypowym kształtem, zaskakują rekordowymi rozmiarami. Który polski rynek miejski jest największy albo najdłuższy, które wielkie miasto formalnie nie ma rynku, co warto zobaczyć przy najsłynniejszych placach miejskich w Polsce? Zapraszamy do galerii: poznajcie 14 najbardziej niesamowitych rynków w polskich miastach. 📢 Kolejne przetargi Agencji Mienia Wojskowego. Armia sprzedaje tanio kolejny sprzęt z demobilu. Wiemy, co można kupić [10.02.2024] Wojsko sprzedaje sprzęt z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze, autobusy i ciężarówki a nawet quady. Można też kupić pojazdy specjalistyczne, maszyny budowlane i rolnicze, wyposażenie warsztatów samochodowych, elektronarzędzia, instrumenty muzyczne i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! [10.02.2024]

📢 Ile trzeźwieje się po piwie? Jak obliczyć promile? Ile godzin po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? 10.02.2024 Jak długo się trzeźwieje po piwie, wódce lub winie? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Ile trawi się alkohol z czterech piw? A ile trzeźwieje się po wódce? W weekendy spotkaniom towarzyskim często towarzyszy picie alkoholu. W takich sytuacjach zastanawiamy się, jak dużo musi minąć czasu od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę? 📢 Rozszczelnienie cysterny z kwasem solnym na Autostradzie A4 między węzłami Strzelce Opolskie - Łany. Droga zablokowana w jedną stronę Do zdarzenia doszło w piątek (9 lutego) ok. godziny 20. Na 281. kilometrze Autostrady A4 w kierunku Katowic rozszczelniła się cysterna. Doszło do wycieku kwasu solnego, który jest silnie żrący. Do akcji ruszyły służby ratunkowe, które pracują w ciężkich warunkach. Droga była zablokowana.

📢 Horoskop dzienny na sobotę 10 lutego 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 10 lutego 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 10.2.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 10.02.2024 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Nie można być za starym na harcerstwo. ZHR ma propozycję dla dorosłych o wrażliwości doktora Judyma Mariusz wstąpił do harcerstwa mając dwóch nastoletnich synów. Nie żałuje i opowiada o swoich motywacjach. Jest jednym z wielu dorosłych, którzy dołączyli do ZHR mając młodzieńcze lata dawno za sobą. Propozycją dla dorosłych jest Kurs Judymowy - szkolenie dla osób powyżej 25. roku życia prowadzone od kilku lat w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, które pozwala bliżej poznać harcerski model wychowania i specyficzny styl życia. To sposób na pozyskanie nowej, doświadczonej życiowo kadry lub świadomych partnerów wspierających działania środowisk harcerskich. Wszak takie będą Rzeczypospolite, jakie młodzieży chowanie.

📢 Jest szansa, że uda się zablokować wyburzenie domExpo w Opolu. Konserwator zabytków: „trzeba chronić nasze dziedzictwo” Właściciele nieruchomości domExpo w Opolu chcą zburzyć stuletni budynek po dawnej cementowni. Zapowiedź wywołała jednak oburzenie nie tylko mieszkańców, ale także władz miasta i nowej konserwator zabytków. Jest szansa, że do rozbiórki jednak nie dojdzie.

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 09.02.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Pacjentów na nogi stawiają roboty. Zakończyła się też rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Opolskie Centrum Rehabilitacji skraca kolejki czekających na operację endoprotezoplastyki stawów kolanowych i biodrowych. Docelowo chcą tam pilnych pacjentów przyjmować na bieżąco. Szpital w Korfantowie właśnie otworzył nowy pawilon. 📢 Międzynarodowy Dzień Pizzy na wesoło. Internauci w formie jak zawsze! Oto najlepsze memy Pizza to jedno z najpopularniejszych dań na świecie. Posiada wielu fanów i miłośników. Dziś prezentujemy Wam najlepsze memy o niej!

📢 Opolscy rolnicy zablokowali dojazd do autostrady A4. To początek protestów przeciw "Zielonemu Ładowi" i importowaniu zbóż Około stu ciągników rolniczych blokowało dzisiaj dojazd do autostrady A4 i główne drogi w województwie opolskim. To protest przeciw polityce rolnej, jaką planują komisarze unijni. 📢 Jaja z walentynek. Tym razem oberwało się zakochanym. Oto najlepsze memy! 10.02.2024 Walentynki to idealna okazja dla internautów do pożartowania z zakochanych, ale również tych, dla których to dzień jak każdy inny. W naszej galerii możecie zobaczyć najnowsze memy o święcie zakochanych! 📢 Bogata wyobraźnia, dobre serce, pracowitość... Jakie są twoje atuty? Zobacz zalety znaków zodiaku Data urodzenia to nie tylko szereg cyfr, ale też ukryta prawda o naszych przyszłych losach oraz cechach osobowości. Tak przynajmniej zakłada astrologia. Jej znawcy od lat próbują ustalić wspólne cechy dla przedstawicieli poszczególnych znaków. Zobacz, jakie masz zalety i jakimi atutami charakteryzują się inni przedstawiciele astrologicznego zwierzyńca.

📢 Policja weszła do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu i zabezpieczyła dokumentację przetargową Postępowanie dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariusza publicznego w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej w związku z udzielaniem zamówień publicznych.

📢 Jak mieszka Borys Budka z rodziną? Tak żyje para polityków w willi z pięknym ogrodem. Dom Borysa Budki i kandydatki na prezydenta – galeria Tu mieszka Borys Budka. Gdzie ma dom polityk, który jest prawą ręką Donalda Tuska? Sprawdzamy, jak prywatnie żyje minister aktywów państwowych, gdy nie spędza czasu w Warszawie. Zobacz, jak mieszka Borys Budka z żoną, córką i ukochanym psiakiem. Koniecznie wpadnij do imponującego ogrodu i domu polityka w zacisznej okolicy.

📢 Dziś początek rolniczego strajku na drogach. Będzie dużo utrudnień na głównych trasach i blokada dojazdów do A4 Wychodzimy na drogi, bo tylko w ten sposób możemy wrócić uwagę wszystkich na nasze problemy. Tak rolnicy tłumaczą swoją desperację i determinację w organizowaniu protestów, które na 10 dni utrudnią ruch samochodowy w całym kraju.

📢 Premiery komiksów w lutym 2024 roku. "Batman - Ziemia Niczyja", "Król Deadpool" i "Historia Science Fiction" - to propozycję Egmontu Premiery komiksów w lutym 2024. Zobaczcie propozycję wydawnictwa Egmont w drugim miesiącu 2024 roku. - "Batman - Ziemia Niczyja", "Król Deadpool" i "Historia Science Fiction" - to propozycję wydawnictwa, ale przygotowano również inne komiksy superbohaterskie, dla wielbicieli mangi, a także dla najmłodszych Czytelników. Okładki i opisy komiksów znajdziecie w naszej galerii zdjęciowej. 📢 Kiedyś była to okazała willa. Dzisiaj opuszczony dom pod Kluczborkiem wygląda jak z horroru. Strach tu wejść Można by tutaj kręcić horrory, bo scenografia jest już gotowa. Opuszczony dom, pełen pozostawionych sprzętów, zakamarków i cieni czających się na ścianie. Kiedyś była to okazała willa, dzisiaj obraca się w ruinę i powoli rozpada - dosłownie. Sami zresztą zobaczcie.

📢 Waloryzacja emerytur. Zobacz zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. Ile dostaniesz po podwyżkach? Sprawdź konkretne kwoty Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Horoskop dzienny na piątek 9 lutego 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 9 lutego lutego 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 9.2.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Burmistrz Wołczyna Jan Leszek Wiącek ponownie startuje w wyborach. Będzie miał rywali Burmistrz Wołczyna Jan Leszek Wiącek zapowiedział ponowny start w wyborach samorządowych. Najprawdopodobniej będzie miał troje kontrkandydatów. 📢 Najlepsze pizzerie w Opolu i na Opolszczyźnie. W tych lokalach trzeba świętować Dzień Pizzy Gdzie na Opolszczyźnie można zjeść najlepszą pizzę? To pytanie nabiera szczególnego znaczenia w lutym, kiedy to obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pizzy. W tym dniu koniecznie trzeba wybrać się do lokalnej pizzerii. Podpowiadamy, które mają najlepsze rekomendacje. 📢 Trudne sąsiedztwo w Głogówku. Jak pomieścić nowe przedszkole i stary punkt skupu złomu? Rada Miejska Głogówka zleciła komisji rewizyjnej skontrolowanie procesu projektowania nowego miejskiego przedszkola. Sąsiadująca z tym terenem Danuta Czerwińska prosi o pomoc, bo będzie miała trudności z dojazdem do swojej firmy. W opinii urzędu – przedszkole firmie w niczym nie przeszkadza.

📢 Wybory samorządowe 2024. Ujawnili się pierwsi kandydaci w Strzelcach Opolskich, Gogolinie, Opolu, Nysie i Kędzierzynie-Koźlu Lokalne stowarzyszenia i partie polityczne odkrywają karty. Znani są już pierwsi kandydaci m.in. w Strzelcach Opolskich (Waldemar Piontek, Jan Wróblewski) oraz w Gogolinie (Marcin Madziała, Krzysztof Reinert).

📢 Tak wyglądało Olesno w latach PRL. Krem sułtański z Tęczowej i lody u Kożuchowej Na archiwalnych zdjęciach widać, jak bardzo zmieniło się przez lata miasto. Były wtedy w Oleśnie miejsca kultowe, do dzisiaj wspominane przez oleśnian: kawiarnie, lodziarnie. Wiele z nich już nie istnieje. Nawet słynny oleski okrąglak dzisiaj stoi opustoszały. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Emerytury stażowe to szansa dla wszystkich pracowników. Sami zdecydujemy, kiedy przejdziemy na emeryturę. Pomysł poparło aż 230 tys. osób Obywatelski projekt ustawy dotyczący emerytur stażowych, mający na celu umożliwienie wcześniejszego przejścia na emeryturę po latach ciężkiej pracy, jest odpowiedzią na długotrwałe oczekiwania i potrzeby społeczne. Dzięki zgromadzeniu ponad 230 tysięcy podpisów pod projektem autorstwa NSZZ "Solidarność", pomysł realnie może poprawić warunki emerytalne dla pracowników.

📢 W Jesenikach ratownik górski znalazł na szlaku plecak. Służby w kilku czeskich powiatach ustalały losy 38-latka Niestety w górach turystom często brakuje wyobraźni i odpowiedzialności. Kilka dni temu w czeskich Jesenikach policja i ratownicy górscy poszukiwali 38-letniego mężczyzny, którego plecak odnaleziono na szlaku. Do ustalenia losów turysty zaangażowano służby w kilku górskich powiatach. W górach podejrzenie zagrożenia życia ludzkiego traktowane jest bardzo poważnie. Jak skończyła się ta historia? 📢 Nowe wyliczenia waloryzacji emerytur - tabela podwyżek. Ile otrzymają seniorzy? Waloryzacja rent i emerytur przeprowadzona zostanie 1 marca 2024 r. Minister rodziny pracy i polityki społecznej poinformowała, że prognozuje się iż waloryzacja wyniesie co najmniej 12,3 proc. Jak to przełoży się na podwyżki dla emerytów? Jakie będą stawki brutto i netto emerytur. Oto wyliczenia.

📢 Nauczyciele nie gryzą się w język! Najlepsze riposty dla bezczelnych uczniów. Hity sprawdzianów wracają po feriach W szkołach sporo się zmienia, ale są rzeczy, które nigdy się nie zmienią. W planach nie ma z pewnością likwidacji klasówek i kartkówek, bo jak inaczej sprawdzić gruntownie wiedze ucznia? Niektórzy uczniowie traktują sprawdziany z przymrużeniem oka i dla wielu nauczycieli to prawdziwy horror. Jedni od razu stawiają jedynki, inni odpowiadają z humorem. 📢 Studniówki 2024. Tak do białego rana bawili się uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu W piątek (2 lutego) w Sali Stropowej w brzeskim ratuszu swoją studniówkę miał Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzegu. To był niewątpliwie bardzo udany bal, a uczniowie przygotowali wiele niespodzianek. 📢 Król latino wystąpił w Magnum Clubie. Skolim szalał i polewał ludzi szampanem [ZDJĘCIA] Na scenie Magnum Clubu wystąpił Skolim, czyli polski król latino. Jest to młody artysta, który który gromadzi na YouTube'ie milion odsłon. Publiczność w pierwszych rzędach skończyła imprezę mokra od szampana. Zobaczcie, jak było.

📢 Co za bal! Studniówka maturzystów z nyskiego "Rolnika". Tę noc zapamiętają na długo Uroczystym polonezem swoją studniówkę rozpoczęli uczniowie z Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Nysie, czyli z popularnego "Rolnika". Choreografia była niezwykle dopracowana. Duże wrażenie robiły także niecodzienne kreacje tegorocznych maturzystek i maturzystów. Zobaczcie w naszej galerii zdjęcie z tego balu. 📢 Studniówka Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu. Zobaczcie, jak uczniowie bawili się w hotelu Słociak W sobotę (3 lutego) uczniowie Zespołu Szkół Mechanicznych w Opolu świętowali swoją studniówkę. Impreza odbyła się w hotelu Słociak. Jak prezentowali się i tańczyli poloneza? Był z nimi nasz fotoreporter. Mamy dla Was mnóstwo zdjęć! 📢 Gdzie na niedzielny obiad w Opolu i okolicy? Internauci radzą Większość z nas nie wyobraża sobie niedzieli bez rosołu czy schabowego. Podpowiadamy, gdzie wybrać się na świąteczny obiad. Zestawienie powstało na bazie porad internautów, którzy buszują po opolskich restauracjach.

📢 Studniówka ZSTiO im. Gzowskiego w Opolu [zdjęcia] Tegoroczni maturzyści z Gzowskiego bawili się w sobotni wieczór w Arkasie w Prószkowie. Zobaczcie zdjęcia ze studniówki Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu.