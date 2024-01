Prasówka 12.01.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Najpiękniejsza hokeistka świata bije rekordy popularności ZDJĘCIA Kanadyjka Mikayla Demaiter była bramkarką, teraz jest modelką”?

Prasówka 12.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Najpiękniejsza hokeistka świata bije rekordy popularności ZDJĘCIA Kanadyjka Mikayla Demaiter była bramkarką, teraz jest modelką Mikayla Demaiter ma 23 lata i po zakończeniu zawodniczej przygody z hokejem na lodzie robi karierę jako modelka. Jej konta w mediach społecznościowych biją rekordy popularności. Piękna i seksowna Kanadyjka ma rzeszę fanów! Zobacz ZDJĘCIA!

📢 Które auta nie mogą jeździć na nowe paliwo E10? Mamy listę samochodów, które nie mogą tankować nowej benzyny 11.01.2024 Benzyna E10 od stycznia zastąpiła popularną "95". Jednak nie wszystkie auta będą mogły palić E10. Mamy listę aut, które nie są kompatybilne z nowym paliwem. Jak sprawdzić, czy twój samochód może jeździć na E10?

📢 Zimy stulecia w PRL-u. Obecny atak zimy przy nich to pestka. Najgorzej było w 1979 roku. Zobaczcie ZDJĘCIA Zimy w PRL-u to były prawdziwe zimy, a wiele z nich zasługiwało na miano "zimy stulecia". Do Polski wróciła zima, który przynosi ochłodzenie i opady śniegu. Poniedziałkowi 8 stycznia 2024 roku daleko jednak do największych załamań pogody w Polsce. Najgorzej było w 1979 roku, kiedy opady śniegu sparaliżowały kraj. Zapraszamy do NASZEJ GALERII.

Prasówka 12.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop dzienny na piątek 12 stycznia 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 12 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 12.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat [12.01.2024] Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto nowa tabela. Jakie będą podwyżki? Mamy szacunkowe wyliczenia [12.01.2024] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na całkiem sporą, dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika waloryzacji, który poznamy niebawem.

📢 Horoskop dzienny na jutro (12.01, piątek). Które znaki zodiaku będą zadowolone z horoskopu? Sprawdź horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Co przewidują gwiazdy dla Ciebie na jutro? Upewnij się, co zgodnie z horoskopem może Ci się przytrafić w piątek 12.01.2024. Czy Cię to ucieszy? Zobacz horoskop na jutro (piątek, 12.01.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Od stycznia 600 zł więcej do emerytury! Którzy seniorzy dostaną podwyżki? Chodzi o blisko 800 tys. osób Podwyżka płacy minimalnej wpływa także na wynagrodzenie seniorów w Polsce. Około 800 tys. z nich łączy bowiem emeryturę z pracą zarobkową. W naszym kraju większość seniorów otrzymuje minimalną pensję. Od 1 stycznia te osoby mogą liczyć naokoło 600 zł podwyżki swoich wynagrodzeń.

📢 Złodziej próbował obrabować Marka Pietruszkę, burmistrza Strzeleczek. Zaatakował jego żonę i doprowadził do pożaru Na posesję Marka Pietruszki wtargnął 34-latek, który włamał się do samochodu. Próba kradzieży zakończyła się pożarem, a następnie atakiem na żonę samorządowca.

📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii? 📢 Najśmieszniejsze memy o zimie - zima wróciła, w wraz z nią wróciły memy o mrozie, śniegu i zimnie. Oto najśmieszniejsze z nich Jak jest zima, to musi być zimno. Niestety spełniły się prognozy meteorologów i zima wróciła na Śląsk. W najbliższych dniach czeka nas śnieg i mróz, który może sięgać nawet kilkunastu stopni poniżej zera. Nie lubicie zimy? Obejrzyjcie te memy, a humory szybko Wam wrócą i żadne odśnieżanie nie będzie Wam straszne.

📢 Przywitajmy maluszki urodzone w Opolu w grudniu 2023 i styczniu 2024 roku. Ależ one są słodkie. Witamy na świecie i życzymy dużo zdrowia! Prezentujemy zdjęcia maluszków, które w grudniu 2023 i styczniu 2024 roku przyszły na świat w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. Witamy na świecie i życzymy dużo zdrowia! 📢 Ferie zimowe w czasach PRL. Dla wielu niezapomniane przeżycie. Pamiętacie tamte zimy? Wkrótce ferie zimowe. Jak spędzało się zimowe ferie kilkadziesiąt lat temu? Kiedyś to były zimy! Śnieg do kolan, zjeżdżanie na sankach czy grzanie się przy piecu po długim pobycie na zewnątrz, to tylko niektóre z opowieści. Jakie macie wspomnienia? Cofnijmy się w czasie - do ferii zimowych sprzed lat. 📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Sklepy wycofują produkty 11.01.2024. Kaufland, Biedronka, Lidl, Netto, Auchan muszą wycofać te produkty 11.01.2024 Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega! 11.01.2024 Nowa lista produktów wycofanych przez sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o kosmetyki.

📢 Najśmieszniejsze memy o Blue Monday 2024 poprawią Wam humor w poniedziałek 15 stycznia, w najbardziej depresyjny dzień roku Poniedziałek, 15 stycznia 2024 roku będzie najbardziej depresyjnym dniu roku - tak twierdzą specjaliści. To wtedy wypada Blue Monday, ustanowiony przez Cliffa Arnalla. Chociaż jego wyliczenia mają więcej wspólnego z pseudonauką, to Blue Monday zyskał na popularności i jest obchodzony w trzeci poniedziałek stycznia. Do 2011 był to poniedziałek ostatniego pełnego tygodnia. Jak przetrwać ten ciężki dzień? Pomogą Wam w tym nasze memy! 📢 Czy to będzie dobry rok pod względem finansowym? Dla niektórych znaków zodiaków tak! Poznaj swój horoskop finansowy na 2024 rok Horoskop finansowy może być drogowskazem dla poszczególnych znaków zodiaku w kwestii pieniędzy, inwestycji oraz oszczędności. Sprawdź przepowiednię na 2024 rok i zobacz, czy czeka cię niespodziewany zastrzyk gotówki, podwyżka, a może wygrana na loterii?

📢 Spod tej sukienki widać wszystko jak na dłoni! Olga Bończyk w prześwitującej stylizacji na Karnawałowej Gali Gwiazd. Zdjęcia z wydarzenia Olga Bończyk odważnie odsłoniła ciało. W środę (10 stycznia) odbyła się Karnawałowa Gala Gwiazd. Na imprezie pojawiło się mnóstwo celebrytek, a wraz z nimi szereg błyszczących, kolorowych i balowych stylizacji. Szczególną uwagę zwróciła na siebie aktorka Olga Bończyk, która wystąpiła w kilku kreacjach, w tym w prześwitującej sukni. Zobacz zdjęcia z wydarzenia!

📢 Piotr Pośpiech nowym wicewojewodą - nieoficjalnie dowiedziała się nto. Kim jest ten samorządowiec z Kluczborka? Piotr Pośpiech, obecny sekretarz gminy Łubniany, ma szansę na objęcie stanowiska wicewojewody opolskiego. Wiarygodne źródła sugerują, że premier Donald Tusk jest bliski powierzenia mu tej roli. 📢 Koty to najśmieszniejsze zwierzęta świata? Jesteśmy o tym przekonani. Zobaczcie te żarty z władców naszych domów Koty to najśmieszniejsze zwierzęta świata? Jesteśmy o tym przekonani! Najlepsze MEMY o kotach. Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez!

📢 Postanowienia noworoczne. Ich realizacja będzie trudna. Internauci dali popis z memami 11.01.2024 Nastał już 2024 rok. Wraz z jego początkiem wielu z nas spróbuje zrealizować postanowienia noworoczne! Jak co roku - nie będzie jednak łatwo. Często jeszcze w styczniu wiele z nich zostaje zapomnianych. Internauci przygotowali całą masę nowych memów na ten temat. Zapraszamy do naszej galerii. 📢 Oto najlepsze zdjęcia z opolskich studniówek. Tak się bawili abiturienci na balach maturalnych w 2023 roku Sezon studniówkowy 2024 rozpocznie się lada chwila. Na balach maturalnych w województwie opolskim w zeszłym roku działo się bardzo wiele, a my na bieżąco Wam to wszystko relacjonowaliśmy na naszym portalu. Oto 100 najlepszych zdjęć ze studniówek 2023. 📢 Zimowa sesja egzaminacyjna się zbliża. Tak internauci żartują ze studentów. Oto najlepsze memy o nauce i studentach 11.01.2024 Sesja egzaminacyjna to dla wielu studentów nie lada wyzwanie. To szczególny czas dla wszystkich uczniów, kiedy trzeba się zmotywować i poświęcić na naukę trochę więcej czasu niż zazwyczaj. Zimowa sesja coraz bliżej, dlatego internauci przygotowali serię nowych memów z tej okazji.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 11.01.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych! 📢 Te długi przedawniają się od stycznia 2024 roku! Tych zobowiązań nie będziesz musiał spłacać 11.01.2024 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we stycznia 2024 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Tak zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych.

📢 Julia Wieniawa - aktorka i piosenkarka. Tak zmieniała się młoda i utalentowana artystka. Zobacz jej metamorfozę Julia Wieniawa na brak zainteresowania fanów nie może narzekać. Ci poznali ją w serialu Rodzinka.pl jako pełną wdzięku Paulinę, dziewczynę Kuby Boskiego. Młoda celebrytka debiutowała jednak nie przed kamerą... a w teatrze. Jak przez 10 lat kariery zmieniała się aktorka i piosenkarka? Zobacz te zdjęcia! 📢 Tyle dostaniesz emerytury po waloryzacji w lutym 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w lutym 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w lutym 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na luty 2024.

📢 Zmiany w emeryturach. Zobacz zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Ile otrzymasz? Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Horoskop dzienny, czwartek 11 stycznia 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na czwartek 11 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 11.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 11.01.2024 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia. 📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki 11.01.2024 W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź!

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 11.01.2024 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Ruszyły testy nowego radaru meteorologicznego na Górze św. Anny. Urządzenie będzie dostarczać dane pogodowe Trwa montaż urządzeń w nowej stacji meteorologicznej na Górze św. Anny. Urządzenie ma dostarczać pierwsze dane pogodowe za niecałe 3 miesiące. 📢 Kolędowanie z Golec uOrkiestrą w Głubczycach. Górale z Milówki zagrają koncert w kościele parafialnym Znany w całym kraju góralski zespół Golec uOrkiestra wystąpi w czwartek 11 stycznia w kościele w Głubczycach. Udział w koncercie jest bezpłatny. Na wydarzenie zaprasza ksiądz proboszcz głubczyckiej parafii.

📢 Jedź na biegówki w Góry Opawskie! Narciarstwo biegowe można uprawiać na 25 km tras wytyczonych w okolicy Głuchołaz Tegoroczna zima stwarza dobre warunki do uprawiania sportów zimowych. Na południu Opolszczyzny, w okolicy Głuchołaz, istnieje sieć około 25 km tras do praktykowania narciarstwa biegowego. To prawdopodobnie jedyne takie miejsce w regionie. Odnajdą się tam zarówno początkujący, jak i zaprawieni narciarze biegowi. 📢 Fogo Futsal Ekstraklasa. Pomimo falstartu, Dreman Opole Komprachcice efektownie pokonał Reitera Toruń [ZDJĘCIA] Wysokie zwycięstwo zanotował w meczu 17. kolejki Fogo Futsal Ekstraklasy Dreman Opole Komprachcice. Choć początek spotkania nie ułożył się po jego myśli, ostatecznie wygrał u siebie z Reiterem Toruń aż 8:3. 📢 Nadinsp. Rafał Kochańczyk, dotychczasowy komendant wojewódzki policji w Opolu został zastępcą komendanta głównego Uroczystość objęcia obowiązków zastępcy szefa Polskiej Policji odbyła się w środę 10 stycznia w Komendzie Głównej Policji w Warszawie. To drugi zastępca komendanta głównego z Opolszczyzny. W latach 2016 - 2019 na stanowisku tym był pochodzący z Kędzierzyna-Koźla Jan Lach.

📢 O mało nie zamarzł, bo pokłócił się z dziewczyną. Nocne poszukiwania 18-latka pod Nysą Przez trzy godziny w środku mroźnej nocy stu policjantów i strażaków szukało pod Nysą 18-latka, który pokłócił się z dziewczyną i wyszedł z imprezy. Znaleziono go kompletnie przemarzniętego.

📢 Jak oni się zmienili! Co słychać u bohaterów Świata według Kiepskich? Świat według Kiepskich na antenie telewizji Polsat pojawiał się przez 24 lata. Swój debiut miał w 1999 roku i od początku wzbudzał wiele kontrowersji. Na ekranie telewizorów mogliśmy podglądać Ferdynanda Kiepskiego, jego żonę Halinę i dwójkę dzieci: Waldka oraz Mariolkę. W pierwszych sezonach z Kiepskimi mieszkała także babka Rozalia, a ich sąsiadami byli, m.in. Marian Paździoch i Arnold Boczek. Serial koncentrował się na codziennych perypetiach kamienicy, a humor oparty był na absurdalnych sytuacjach oraz dialogach, które uwydatniały charakterystyczne cechy postaci. Jak dziś wyglądają bohaterowie Kiepskich? Podglądamy!

📢 Jest nowa szefowa opolskiego garnizonu policji. To inspektor Magdalena Nguyen-Fudala Inspektor Magdalena Nguyen-Fudala zastąpiła na stanowisku komendanta wojewódzkiego policji w Opolu nadinspektora Rafała Kochańczyka.

📢 Małgorzata Foremniak wygląda młodo i promiennie, nawet bez makijażu. Jak ona to robi? Poznaj jej techniki pielęgnacyjne i dietę Zachwyca za każdym razem, kiedy się pojawi publicznie. Na jej prywatnym koncie w mediach społecznościowym często pokazuje się bez makijażu lub w jego delikatnej wersji. Małgorzata Foremniak skończyła 57 lat, a wygląda na dwadzieścia lat młodszą.

📢 Chrupią aż miło! Faworki z przepisu babci to jeden z przysmaków idealnych na trwający karnawał Faworki z przepisu babci są najlepsze, bo przywołują piękne wspomnienia. Można je odtworzyć i samodzielnie zrobić chruściki. Składniki na faworki to krótka lista, a samo przygotowanie też nie jest bardzo czasochłonne, zwłaszcza gdy zapewnimy sobie pomoc, szczególnie na ostatnim etapie. Przygotowanie ciasta na faworki zajmie około 15 minut. Jedna osoba może rozwałkowywać kolejne partie i przewijać paski, a druga smażyć faworki. Szybko nabierają złotego koloru i trzeba je zdjąć. Oto przepis na faworki z zeszytu babci i garść wspomnień karnawału w tradycji ludowej. 📢 Kaufland już wprowadził na Śląsku do sklepów śląskie nazwy. Czy taki sklep przydałby się na Opolszczyźnie? Nudle, wuszt, do tego zymft, a na deser bombony - takie napisy na półkach są w Kauflandzie w Katowicach i Knurowie w województwie śląskim. Kaufland sieć swoich sklepów ma również w Opolskiem. Zagłosuj w sondzie internetowej, czy u nas też warto wprowadzić dwujęzyczne polsko-śląskie nazwy produktów.

📢 Jest decyzja w sprawie rozbudowy zakładu Umicore pod Nysą. Pracę ma tam znaleźć kolejne 950 osób Belgijska firma produkująca pod Nysą materiały katodowe do akumulatorów aut elektrycznych dostała od burmistrza decyzję środowiskową. Niebawem może ruszać z rozbudową zakładu.

📢 Joanna Raźniewska nową kurator oświaty na Opolszczyźnie. "Jest osobą apolityczną" Joanna Raźniewska, doświadczona polonistka i dotychczasowa dyrektorka III Liceum Ogólnokształcącego w Opolu, została mianowana na stanowisko p.o. kuratora oświaty. Zastąpi Michała Sieka. 📢 Mężczyźni o tych imionach są najgorszymi mężami. Jakie imiona znalazły się na liście? Ezoterycy wskazują dokładne cechy charakteru! Decyzja o ślubie podejmowana jest najczęściej raz w życiu. Warto więc, aby dobrze dobrać się w parze. Czy po imieniu można stwierdzić, że ktoś jest złym lub dobrym kandydatem na męża? Są cechy charakteru, jak wskazują eksperci, które bardziej lub mniej predysponują nas do bycia dobrym współmałżonkiem. Sprawdź listę imion. Zobacz, kto znalazł się w zestawieniu!

📢 Tak wygląda Kluczbork z dachu Hotelu Stobrawa. Powstaje tutaj apartamentowiec [ZDJĘCIA] Najpierw weszliśmy do środka, żeby zobaczyć, jak wyglądał w środku opuszczony przez ponad dwadzieścia lat najwyższy budynek użytkowy w Kluczborku. Następnie weszliśmy także na dach kluczborskiego wieżowca, żeby zobaczyć, jak z tej perspektywy wygląda Kluczbork. Zobaczcie sami na zdjęciach w galerii. 📢 Wypadek na DK 45 pod Kluczborkiem. Bus uderzył w drzewo, jest ofiara śmiertelna i ranni. Na miejscu ląduje Lotnicze Pogotowie Ratunkowe W poniedziałek (8 stycznia) na drodze krajowej nr 45 w miejscowości Trzebiszyn (w powiecie kluczborskim) doszło do tragicznego wypadku z udziałem busa. Kierowca z niewiadomych przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w drzewo.

📢 Ogromny guz wyrósł na nodze Tusi. Właściciele byli jednak bezduszni. Trwa walka o jej życie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Opolu poinformowało o przypadku bestialstwa, którego ofiarą stała się 7-letnia suczka o imieniu Tusia. Właściciele psa nie przejęli się ogromnym guzem, który zabija psa. Rozpoczęła się walka z czasem. TOZ uruchomiło zbiórkę, aby jak najszybciej zebrać pieniądze na operację.

📢 Na Opolszczyźnie rozpoczęły się studniówki. Tak bawili się uczniowie opolskiego ogólniaka im. Mikołaja Kopernika W piątek, 5 stycznia ruszyły pierwsze studniówki 2024 roku na Opolszczyźnie. Jedną ze szkół, która przeżywa dziś ten wyjątkowy wieczór jest I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Opolu. Swój bal maturalny zorganizowali w hotelu Arkas w Prószkowie. 📢 Te stare telefony komórkowe są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają tych modeli. Sprawdź czy masz je w domu! 08.01.2024 Telefony komórkowe są warte dużo pieniędzy. Niektóre są warte znacznie więcej niż w momencie ich zakupu. Kolekcjonerzy poszukują takie modele, które są rzadkie i zachowane w bardzo dobrym stanie. Zastanawiasz się, które telefony są najcenniejsze? Na aukcjach i popularnych stronach ogłoszeniowych, niektóre telefony komórkowe kosztują naprawdę duże pieniądze. Zobacz, jakiego sprzętu poszukują kolekcjonerzy!

📢 Budowa nowego stadionu w Opolu. Kończy się szklenie i montaż stalowej konstrukcji okalającej budowlę. Trwa wykańczanie biur Stadion Opolski to inwestycja nie tylko miejska, ale i regionalna, bo obiekt będzie służyć wszystkim mieszkańcom Opolszczyzny. Oprócz wydarzeń sportowych organizowane tu będą m.in. koncerty oraz imprezy kulturalne czy biznesowe. 📢 Tak wyglądała mechanizacja opolskiej wsi. Konie, traktory, kombajny i samoloty. Oto rolnictwo z minionej epoki Zobacz, jak opolscy rolnicy indywidualni oraz Państwowe Gospodarstwa Rolne, przez dziesiątki lat korzystały z coraz to nowszych zdobyczy techniki. Wielu bohaterów na zdjęciach podpisanych jest z imienia i nazwiska, można więc sprawdzić, czy są na nich ludzie, których znaliśmy czy nasi krewni. Jest też data i miejsce wykonania fotografii.

📢 Bob, baby bang czy pixie cut? Zobacz modne cięcia damskie w tym sezonie. Te fryzury są najlepsze na zimę 2024! Marzy ci się bob, albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama!

📢 Tak wyglądały kultowe opolskie restauracje. Niedźwiednik i Secesyjna w Opolu, Stylowa w Koźlu, Inka w Namysłowie, Relax w Brzegu Wygodne siedziska w namysłowskiej Ince, gąszcz zieleni w Agawie w Głogówku, ludowy styl w opolskim Niedźwiedniku i kozielskiej Stylowej, przedwojenny duch w Secesyjnej - tak na fotografiach sprzed półwiecza prezentują się wnętrza kawiarni i restauracji prowadzonych przez Społem.

📢 Wielki horoskop na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj wielki HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Fabryka butów Otmęt w Krapkowicach kiedyś była dużym zakładem. Co znajdowało się w halach produkcyjnych? Dawniej to była jedna z największych fabryk butów na Śląsku. Dziś spora część hal produkcyjnych po byłym "Otmęcie" już nie istnieje. 📢 Oto największe atrakcje Gór Opawskich. Warto się tu wybrać na weekend Góry Opawskie to najdalej na wschód położne pasmo Sudetów w Polsce. Ich symbolem po naszej stronie granicy jest wieża widokowa na Kopie Biskupiej, z której roztacza się malowniczy widok na cały region. Aż 90 procent powierzchni Gór Opawskich znajduje się po stronie czeskiej. Ten wciąż nieodkryty przez wielu teren skrywa niejedną wieżę widokową, która warta jest odwiedzenia. Najciekawsze miejsca po stronie polskiej i czeskiej prezentujemy w galerii zdjęć. 📢 To był piękny rok. Dwie Opolanki wygrały dwa największe konkursy piękności! Angelika Jurkowaniec i Ewa Jakubiec zdobyły tytuły miss Jedna jest blondynką, druga brunetką. Jedna pochodzi z północy Opolszczyzny, druga z południa regionu. Jedna awansowała do konkursu Miss Universe, druga do Miss Earth. Łączy je jedno: Angelika Jurkowaniec oraz Ewa Jakubiec zdobyły w tym roku oficjalne tytuły najpiękniejszych Polek.

📢 Oto najpiękniejsze kobiety świata. Zaprezentowały się w konkursie Miss Earth 2023. W finale wystąpiła także nasza miss Ewa Jakubiec 18-letnia Drita Ziri z Albanii została oficjalnie najpiękniejszą kobietą na Ziemi, zdobywając tytuł i koronę Miss Earth. W gali finałowej, zorganizowanej w azjatyckim Wietnamie, pięknie zaprezentowała się także Ewa Jakubiec, która jest aktualną Miss Polonia, jest także rodzoną Opolanką. 📢 Tak Polacy żartuja z morsów. Te memy o morsowaniu podbijają internet 26.12.2023 Morsy rozpoczęły już tegoroczny sezon. Termometry w tym roku pokazały już ujemne temperatury i można było zacząć morsować. Pasjonaci tej aktywności masowo wybrali się na brzegi rzek i okolicznych zalewów. Internauci są jednak czujni i przygotowali świeżą porcję memów o morsach. Znajdziecie je w naszej galerii. 📢 Służba zdrowia z przymrużeniem oka. Oberwało się lekarzom 24.12.2023 Dużo dyskutuje się na temat jakości wykonywanych usług przez służbę zdrowia w naszych kraju. Z tej przyczyny internauci stworzyli dziesiątki memów, które przedstawiamy Wam w tym artykule. Zobaczycie je w naszej galerii.

📢 Polacy w obliczu żartu. Oto najlepsze memy o nas. Trzeba przyznać, że Polacy mają do siebie dystans! 24.12.2023 Polacy uwielbiają tworzyć memy. Kto z nas w końcu nie lubi żartować? Tym razem jednak internauci żartują sami z siebie. Zobaczcie z czym kojarzy się nasz kraj i Polacy. 📢 Droga ekspresowa S11. Rekordowe zainteresowanie przetargiem na odcinek Olesno - Kluczbork - Byczyna. Jest aż 25 ofert Aż 25 ofert od firm drogowych wpłynęło w przetargu na budowę drugiego i jednocześnie ostatniego opolskiego odcinka drogi ekspresowej S11. Tym razem chodzi o 46-kilometrowy kawałek „jedenastki" od obwodnicy Olesna aż do Kępna. Budowa ma ruszyć już wkrótce, a Opolszczyzna zyska drugą dwupasmową drogę szybkiego ruchu.

📢 Oto nowi policjanci i policjantki z garnizonu opolskiego. Teraz jadą na szkolenie 25 nowych funkcjonariuszy zasiliło szeregi Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Teraz pojadą na półroczne przeszkolenie a następnie zasilą Komendę Miejską Policji w Opolu oraz jednostki powiatowe w regionie.

📢 Przywitajmy maluszki urodzone na porodówce w Opolu w czerwcu i lipcu 2023 r. Ależ one są słodkie. Witamy na świecie i życzymy dużo zdrowia! Prezentujemy zdjęcia 23 maluszków, które w czerwcu i lipcu 2023 roku przyszły na świat w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. Witamy na świecie i życzymy dużo zdrowia! 📢 Superzabawa na studniówce LO nr 2 w Opolu. Impreza do późnych godzin nocnych. Znajdźcie się na zdjęciach z balu Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr 2 im. Marii Konopnickiej z Opola bawili się na swoim balu maturalnym. Ich studniówka odbyła się w restauracji Arkas w Prószkowie. Znajdźcie się na zdjęciach z imprezy.

