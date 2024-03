Prasówka 12.03.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.03. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto i brutto. To jest pewne! Takie będą wypłaty 13. emerytury”?

Prasówka 12.03: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Trzynasta emerytura 2024 - tabela wypłat netto i brutto. To jest pewne! Takie będą wypłaty 13. emerytury Zbliża się termin wypłaty trzynastej emerytury. W kwietniu seniorzy dostaną większy przelew na konto. Znając już oficjalny wskaźnik waloryzacji emerytur w 2024 roku, można wyliczyć kwotę trzynastki. Sprawdź, ile pieniędzy dostaną emeryci. To jest pewne! Zobacz wyliczenia netto i brutto 13. emerytury w 2024 roku. Takie pieniądze dostaną seniorzy!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 12.03.24

📢 Ślązaczki kontra Góralki. Które kobiety są piękniejsze? Niezwykły pokaz mody śląsko-góralskiej Stowarzyszenie Kraina świętej Anny oraz Podhalańska Lokalna Grupy Działania zorganizowali pokaz mody śląsko-góralskiej. Zobaczcie w naszej galerii piękne Ślązaczki oraz śliczne Góralki. Zagłosujcie też w sondzie, które są piękniejsze.

📢 Teresa Werner - ulubienica śląskiej publiczności stale zachwyca! Czas się dla niej zatrzymał. Zobacz ZDJĘCIA Teresa Werner 10 marca obchodziła urodziny. Piosenkarka pochodzi z Nakła Śląskiego i jest niekwestionowaną ulubienicą śląskiej publiczności. Trzeba przyznać, że czas jest dla niej niezwykle łaskawy, a wyglądu pozazdrość jej może niejedna nastolatka! Swym nieskazitelnym wizerunkiem artystka stara się regularnie dzielić w mediach społecznościowych.

Prasówka 12.03: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Znowu ktoś truje orły w regionie? Pod Opolem znaleziono bielika w stanie agonalnym. Drugi nie żyje Dwa bieliki, jeden w stanie agonalnym, drugi w stanie dalekiego rozkładu odnalezione zostały kilka dni temu w pod opolskim lesie. Po wezwaniu ekspertów okazało się, że przynajmniej jeden z ptaków mógł zostać otruty.

📢 Taktyka pola walki i strzelanie. Szkolenie wojskowe pracowników IPN z Opola To przygotowanie do ewentualnego wsparcia działań sił zbrojnych RP - tak o odbytym przez siebie szkoleniu wojskowym mówią pracownicy delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Opolu. To efekt współpracy z 13. Śląską Brygadą Obrony Terytorialnej. 📢 Kto spełnia warunki do nowej renty wdowiej w modelu kroczącym i jaką kwotę można otrzymać? Na tyle możesz liczyć! Przepisy dotyczące renty dla wdów i wdowców w Polsce są poddawane ciągłym zmianom. Obecnie planowane są bardzo poważne zmiany, które mogą realnie zmienić postrzeganie tych przepisów. Co warto wiedzieć, o planach rządowych w sprawie tego, jak ma się zmienić renta wdowia? Kiedy głosowanie w sejmie? Jeśli przejdzie to renta wdowia od kiedy będzie obowiązywać na nowych zasadach?

📢 To właśnie te SUV-y uważane są za praktycznie bezawaryjne i cieszą się bardzo dobrą opinią kierowców Kolejny rok SUV-y cieszą się wielką popularnością wśród polskich kierowców. Liczba modeli takich samochodów na ulicach z roku na rok jest coraz większa. Ten rodzaj samochodu cieszy się sporą popularnością również na rynku wtórnym. Ceny poszczególnych modeli trzymają się całkiem dobrze. W ostatnich latach trwałość tych samochodów również znacznie wzrosła. Mówią o tym raporty awaryjności przygotowywane przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które SUV-y są najmniej awaryjne. 📢 Horoskop dzienny na 12.03 (jutro, wtorek). Które znaki zodiaku ucieszą się z przewidywań gwiazd? Zobacz horoskop na wtorek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich bliskich na jutro? Przeczytaj, co zgodnie z horoskopem może Cię spotkać we wtorek 12.03.2024. Czy zmobilizuje Cię to do działania? Przeczytaj horoskop na jutro (wtorek, 12.03.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela podwyżek. Sprawdź oficjalne wyliczenia [12.03.2024] Od 1 marca 2024 rosną emerytury i renty. Jak podało w lutym Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, wskaźnik waloryzacji w 2024 roku wynosi 112,12 proc. (do obliczenia wskaźnika brana jest inflacja oraz realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia). Wyliczenia podwyżek zamieszczamy w tabelach w galerii. Zobacz, o ile właśnie urosła twoja emerytura. 📢 To jeden z najdroższych domów na Dolnym Śląsku. Posiadłość rodem z Beverly Hills na sprzedaż! Zachwyca na przedmieściach Wrocławia Luksusowa posiadłość na sprzedaż. Na obrzeżach Wrocławia znajduje się wyjątkowa rezydencja. Luksusowa willa została zaprojektowana w stylu kalifornijskich domów, które kojarzymy głównie z amerykańskich filmów i seriali. Niepowtarzalna posiadłość została wystawiona na sprzedaż za ponad 15 mln zł. To jeden z najdroższych domów na Dolnym Śląsku!

📢 Wodny plac zabaw. To pomysł na zagospodarowanie terenu przy Górce Śmierci w Opolu Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to już w te wakacje dzieci z Opola będą mogły korzystać z nowego wodnego placu zabaw. Ma on powstać przy tzw. Górce Śmierci na osiedlu Armii Krajowej. 📢 To są najpiękniejsze wsie w województwie opolskim. Tutaj przyjemnie jest mieszkać Już 24 miejscowości na Opolszczyźnie zdobyły do tej pory oficjalny tytuł Pięknej Wsi Opolskiej, w tym jedna aż dwukrotnie. Wkrótce poznamy kolejną, ponieważ ogłoszono konkurs. Wśród wiosek w województwie opolskim jest wiele perełek. Warto wybrać się tam na weekendową wycieczkę. Oto nasze turystyczne opolskie perełki. 📢 Piękna Wieś Opolska. Rusza kolejna edycja prestiżowego konkursu Społeczności wiejskie z całego województwa będą mogły po raz kolejny rywalizować o miano najpiękniejszej opolskiej wsi dla swojej miejscowości. Ruszyła 27. edycja konkursu „Piękna Wieś Opolska” organizowanego przez zarząd województwa.

📢 Wielkie emocje na starcie akcji Kobieca Twarz Regionu! Za nami Dzień Kobiet, a wraz z nim start naszej wyjątkowej akcji - Kobiecej Twarzy Regionu! W święto wszystkich Pań media społecznościowe zalała fala niesamowitych emocji, które towarzyszą uczestniczkom już od momentu przesłania zgłoszenia. 📢 Weszliśmy do opuszczonej komendy policji w Oleśnie. W środku widok jak z horroru Niszczejący z roku na rok budynek policji w Oleśnie wyglądał jak gotowa scenografia do filmu grozy. Sprawdziliśmy, jak wygląda w środku. To była ostatnia okazja, żeby wejść do opuszczonej komendy policji przy ulicy Dworcowej w Oleśnie. Budynek kupił bowiem prywatny inwestor z Olesna. Stary gmach został już zrównany z ziemią, a w jego miejscu już rosną mury nowego budynku. 📢 Już wkrótce zazieleni się boisko. Ruszyła kolejna faza budowy nowego stadionu w Opolu Ze względu na swoją bryłę nowy stadion w Opolu ma być jednym z najładniejszych i najciekawszych obiektów tego typu w Polce. Na trybunach pomieści 11 600 widzów, a pod trzema z nich znajdować się będą szatnie dla piłkarzy, gabinety odnowy, siłownia, biura, pomieszczenia techniczne, punkty gastronomiczne czy toalety.

📢 Z listy wyborczej do sali sądowej. Stanisław Rakoczy chce pozwać Adama Gomołę. "Dłużej kandyduję niż poseł żyje. Nie z nami takie numery" Stanisław Rakoczy, były prezes PSL chce pozwać posła Adama Gomołę. Oskarża go o nieuczciwe wykreślenie swojego nazwiska z listy wyborczej do sejmiku województwa. 📢 Kolejne inwestycje w opolskiej strefie ekonomicznej. Powstają nowe hale produkcyjne Trwa budowa piątej już hali w ramach parku przemysłowo-logistycznego CTPark Opole. Rozbudowa kompleksu związana jest z ekspansją firmy UFI Filters Poland. Swój kolejny budynek stawia też firma ifm ecolink.

📢 Internauci robią sobie jaja z branży transportowej. Niektóre z nich przechodzą ludzkie pojęcie. Czy to wydarzyło się naprawdę? 12.03.2024 Niektóre pomysły przechodzą ludzkie pojęcie. Tak jest zarówno w przypadku branży transportowej, ale również niektóre zwariowane pomysły przytrafiają się nam samym. W naszej galerii znajdziecie najlepsze memy oraz obrazki dotyczące szeroko pojętego transportu.

📢 Jajcarze żartują z budownictwa. Oto absurdy budowlane jakich świat nie widział! 12.03.2024 Budownictwo to ciężki kawałek chleba. Na rynku możemy znaleźć wielu dobrych fachowców, ale ludzie nieraz chcą zaoszczędzić na kosztach i korzystają z usług mizernych budowlańców albo co jeszcze gorsze... na własną rękę. W naszej galerii znajdziecie największe absurdy budowlane, dobrej zabawy! 📢 Dzień Matematyki na wesoło. Uczniowie od lat czują respekt do królowej nauk. Oto najlepsze memy! 12.03.2024 12 marca obchodzimy w Polsce dzień matematyki. Internauci nie zawiedli i dla nas solidną dawkę nowych memów. Znajdziecie je w naszej galerii! 📢 Oto najlepsze pomysły na urbex na Opolszczyźnie. Te miejsca fascynują pasjonatów. Warto je zobaczyć! 12.03.2024 Na Opolszczyźnie jest wiele miejsc, które na żywo mrożą krew w żyłach i mają swoją ciekawą, ale często mroczną historię. Fani urbexu cały czas poszukują nowych opuszczonych miejsc, które mogą odwiedzić. Dziś przygotowaliśmy dla Was ranking najciekawszych tego typu miejscówek. Ciekawe, o ilu z nich słyszeliście, a które będą dla Was nowością.

📢 Oto najlepsze żarty o kobietach. Rozbawią Was do łez. Zobaczcie najlepsze memy! 12.03.2024 8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. To szczególny dzień, który bez wątpienia mężczyźni mają zapisany w kalendarzu grubą czcionką. Oczywiście ten dzień to również okazja do żartów. Internauci nie zawiedli. Zapraszamy do naszej galerii na solidną dawkę humoru!

📢 Takie jaja w internecie z Dnia Sołtysa. Oto najlepsze żarty o gospodarzach polskich wsi! 12.03.2024 Dzień Sołtysa to coroczne święto, które obchodzimy 11 marca. Jest to dzień dedykowany sołtysom, czyli wybranym przez społeczność liderom lokalnych społeczności wiejskich. Z tej okazji internauci przygotowali porcję nowych memów, których bohaterami są gospodarze wsi. 📢 Zderzenie 3 samochodów na obwodnicy Opola. Pojazdami podróżowało 5 osób Trzy samochody osobowe zderzył się dzisiaj (11.03) na obwodnicy Opola na wysokości Wrzosek. Do zdarzenia doszło około godziny 10:00.

📢 Tanie domy i mieszkania od komorników. Jesteś zainteresowany? Oto terminy licytacji 11.03.2024 Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu Opolan śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl. 11.03.2024

📢 Widoczne piersi, suknia z rogiem, kreacja niczym kołdra... Najdziwniejsze stylizacje Oscarów 2024 Te gwiazdy powinny zastanowić się dwa razy, zanim zdecydowały się właśnie na takie stylizacje! Kim Kardashian założyła suknię z rogiem, Ariana Grande wyglądała, jakby zarzuciła na siebie puchową kołdrę, nie zabrakło też epatowania intymnymi częściami ciała. Oscary 2024 obfitowały w emocje, sukcesy filmowe, występy artystyczne, ale także oczywiście – jak co roku – oryginalne stroje.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 11.03.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90!

📢 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista rzeczy, za które trzeba dopłacić z własnej kieszeni. Sprawdź! 11.03.2024 Dodatkowe opłaty w szpitalach. Oto lista wydatków, które poniesiemy w placówce medycznej. Pobyt w szpitalu to nic przyjemnego, a zdarza się, że trzeba tam spędzić więcej czasu, niż się zakładało. Przebywając w określonej placówce medycznej, musimy liczyć się z tym, że poniesiemy dodatkowe opłaty za niektóre rzeczy i usługi. Zastanawiasz się, jakie są dodatkowe opłaty w szpitalach? Jak się do tych sytuacji sumiennie przygotować? Sprawdź i zapoznaj się ze szczegółami!

📢 Horoskop codzienny na poniedziałek 11 marca 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na poniedziałek 11 marca 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 11.3.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt warsztatowy i budowlany. Są też rowery i stół do ping-ponga. Zobacz, co kupisz tanio od wojska Agencja Mienia Wojskowego ogłosiła nowy przetarg, który odbędzie się już 21 marca 2024 roku. Pierwszego dnia wiosny będzie można tanio nabyć wiele przydatnych dla każdego sprzętów, które były dotąd w posiadaniu wojska. Uwagę zwracają m.in. rowery, ale jest też mnóstwo sprzętu warsztatowego i infrastruktury sanitarnej.

📢 Naucz się wzoru opolskiego pod okiem mistrzyni! Trwa rekrutacja uczestników projektu „Mistrz Tradycji – twórczyni ludowa Małgorzata Mateja” Wzór opolski to piękna wizytówka Opolszczyzny. W wielu rodzinach wiedza, jak wykonywać piękne kwietne zdobienia przekazywana jest z pokolenia na pokolenie. Fundacja Dla Dziedzictwa stara się zachować to niematerialne dziedzictwo kultury regionu poprzez organizację szkoleń pod okiem doświadczonej twórczyni ludowej. Trwają zapisy na drugą edycję projektu „Mistrz Tradycji – twórczyni ludowa Małgorzata Mateja”.

📢 Marzysz o domku w górach? Sprawdziliśmy, ile kosztują nieruchomości w Górach Opawskich. Takie są ceny za domy i działki budowlane Na południu Opolszczyzny jest wiele pięknych miejsc, gdzie warto się osiedlić lub urządzić miejsce weekendowego wypoczynku. Sprawdziliśmy, ile kosztują nieruchomość położone w tym malowniczym terenie, które wystawiono na sprzedaż w popularnym portalu olx.pl. Najciekawsze oferty umieściliśmy w galerii zdjęć. Są tam zarówno domy całoroczne, domki letniskowe, jak i działki budowlane.

📢 Te marki samochodów śmieszą internautów. Poznaj najśmieszniejsze memy o motoryzacji, które rozbawią Cię do łez! 11.03.2024 Polacy uwielbiają żartować z tematów motoryzacyjnych. Internauci tworzą memy o kierowcach, ulubionych markach samochodów i o bieżących wydarzeniach na drogach. Przygotowaliśmy dla Was najśmieszniejsze memy i obrazki motoryzacyjne. 📢 Poseł Adam Gomoła zapadł się pod ziemię. Unika dziennikarzy i nie odniósł się do oskarżeń. Hołownia: "Przerosła go odpowiedzialność" Po ujawnieniu przez nto skandalu wokół finansowania kampanii Polski 2050, Adam Gomoła został wyrzucony z partii i stał się posłem niezrzeszonym. Dodatkowo będzie musiał zmierzyć się z presją polityczną, aby zrzekł się także mandatu parlamentarzysty. A to nie jedyne kłopoty, jakie mogą czekać 25-letniego polityka. 📢 Waloryzacja emerytur i kwoty netto. Zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. Ile dostaniesz po podwyżkach? Sprawdź konkretne kwoty Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Z Odry wyłowiono ciało mężczyzny. Zauważył je wędkarz. Na miejscu pracują służby W niedzielę 10 marca strażacy wyjęli z Odry w Kędzierzynie-Koźlu ciało nieznanego na razie mężczyzny. Policja rozpoczyna dochodzenie w tej sprawie. 📢 O mężczyznach z przymrużeniem oka. Świętujemy Dzień Mężczyzn. W tle Chuck Norris i inni twardziele. MEMY z okazji 10 marca Dziś 10 marca, a więc... Dzień Mężczyzn. Kto nie pamiętał - przypominamy. Kto nie miał pojęcia - informujemy. Nie mylcie Dnia Mężczyzn z Dniem Chłopaka, to dwa różne święta i okazje do świętowania. Jak panów widzi internet? Zobaczcie najśmieszniejsze MEMY o mężczyznach. Będziecie płakać ze śmiechu! 📢 Zwyrodnialec łopatą zmasakrował pyszczek kundelka. Dzięki opolance zdarzył się cud Salvador po pobiciu trafił do schroniska na Ukrainie. Tam uratowano mu życie, ale poważne problemy zdrowotne sprawiły, że nie miał szans na dom. Gdy wybuchła wojna, trafił do Polski i tak, zaczął się niesamowity ciąg zdarzeń. Szczęściarą jest również Masza, która w wojennej tułaczce straciła dom.

📢 Gdzie na domowy obiad w Opolu i w regionie? Tu jest pysznie jak u mamy - podpowiadają internauci Choć w Opolu i okolicy powstaje coraz więcej restauracji z różnych stron świata to i tak najczęściej wracamy do kuchni domowej. Które lokale się w niej specjalizują? Najlepsze wybrali sami mieszkańcy. 📢 Piotr Pośpiech rozpoczął kampanię wyborczą. Ubiega się o fotel burmistrza. "Kluczbork potrzebuje zmian" Wicewojewoda Piotr Pośpiech oficjalnie ogłosił, że w najbliższych wyborach samorządowych ubiegać się będzie o fotel burmistrza Kluczborka. Za najważniejsze punkty w swoim programie uważa: ożywienie miasta, budowę mieszkań i hali targowej, remonty dróg i bezpłatną komunikację dla mieszkańców, a także inwestycje w szpital.

📢 Na osiedlu Dambonia w Opolu otwarto parking na ponad 60 aut. Na początek będzie za darmo W sobotę (9 marca) otwarto parking na terenie byłej ciepłowni w Opolu. Na razie mieszkańcy Dambonia będą mogli korzystać z niego za darmo.

📢 Poważny wypadek w Kadłubie pod Strzelcami Opolskimi. W autach jechało dwóch dorosłych i pięcioro dzieci. Lądował śmigłowiec LPR Do wypadku doszło po godz. 9.00. Na lokalnej drodze w Kadłubie zderzyły się dwa samochody. Jeden z kierowców został poważnie poszkodowany. 📢 Tak 20 lat temu wyglądało życie w Opolu. Miasto bardzo się zmieniło przez ten czas Na zdjęciach Opola z końca lat 90. i początku XXI wieku można zobaczyć m.in., jak powstawał biurowiec PZU przy ul. Ozimskiej czy tak zwana piramida, czyli budynek banku na pl. Wolności. Mamy też zdjęcia z nigdy niedokończonej budowy centrum usługowo-handlowego "Copernicus Center" na pl. Kopernika. Ale nie tylko...

📢 Oryginalna atrakcja w okolicy Prudnika i Głubczyc. Wąskotorówka przyciąga turystów Tuż przy granicy z Polską działa jedyna obecnie linia wąskotorowa w Czechach. Każdego dnia kursujące tam pociągi pasażerskie łączą miejscowości Třemešna ve Slezsku i Osoblaha. W ostatnich dniach jedna z dwóch obsługujących trasę lokomotyw spalinowych wróciła po gruntownym remoncie. Linia jest lokalną atrakcją turystyczną. Przez cztery miesiące w roku odbywają się tam specjalne przejazdy retro, w których składy ciągnie parowóz.

📢 Jubileuszowa gala z okazji 30-lecia Uniwersytetu Opolskiego. Tak świętowano w Teatrze Kochanowskiego w Opolu 8 marca w Teatrze Kochanowskiego w Opolu odbyła się uroczysta gala z okazji 30-lecia Uniwersytetu Opolskiego. Dla zaproszonych gości przygotowano recital Michała Bajora oraz zaprezentowano filmy, które przedstawiały historię i dotychczasowe osiągnięcia uczelni. 📢 Nowy blok w Nysie. Szczęśliwi lokatorzy dostali klucze. To pierwsze mieszkania w formule SIM na Opolszczyźnie Rodzina z czwórką dzieci odebrała jako pierwsza klucze do mieszkania lokatorskiego, w nowym wielorodzinnym budynku w Nysie. Właśnie się kończy pierwsza budowa w formule SIM na Opolszczyźnie. 📢 Wielkanocny wianek na drzwi i okno. Najpiękniejsze ozdoby świąteczne - galeria zdjęć. Piękna świąteczna dekoracja DIY domu na Wielkanoc 2024 Wielkanocny wianek DIY to wyjątkowa świąteczna dekoracja domu. Możemy ozdobić nim – drzwi wejściowe, okno, komodę czy stół. Warto więc samodzielnie zrobić taką oryginalną wielkanocną dekorację. Ręcznie wykonane ozdoby to modny dodatek do przedpokoju, salonu, kuchni i sypialni i pomysł na tanią dekorację. Radzimy, jak wykonać piękny wiosenny wieniec DIY na Wielkanoc. Już teraz możesz stworzyć w domu magiczną świąteczną atmosferę.

📢 Para Opolan natknęła się na wilka. Fachowcy zwracają uwagę na niepokojący szczegół Okazały osobnik pojawił się pod Krapkowicami. Wilk w biały dzień zbliżył się do zabudowań. Dotarliśmy do nagrania zarejestrowanego przez świadków tego niecodziennego spotkania. 📢 To nie są fotomodelki, tylko zwyczajne Opolanki! Zmysłowa sesja z okazj Dnia Kobiet. Zobaczcie te niezwykłe zdjęcia Serię zdjęć pt. „Kobieta sensualnie" zrobiła z okazji Dnia Kobiet Marjonetka, czyli fotografka z Byczyny Marlena Bednarska. Fotografie są piękne i zmysłowe. Ale najlepsze jest to, że do tych zdjęć pozują nie fotomodelki, ale zwykłe kobiety z sąsiedztwa. 📢 Taśmy posła Adama Gomoły. Lewa kasa na wybory. Ujawniamy mechanizm finansowania kampanii Polski 2050 Redakcja nto dotarła do nagrania, w którym poseł Polski 2050 Adam Gomoła nakłania jednego z polityków do wpłaty 20 tysięcy złotych na konto prywatnej firmy szefowej swojego sztabu wyborczego. Polityk zabiegał o pierwsze miejsce na liście wyborczej. Koalicjanci Trzeciej Drogi mówią o niedopuszczalnym „handlu”. I przekonują, że po ujawnieniu takiego skandalu parlamentarzysta powinien zniknąć z życia publicznego.

📢 Prof. Franciszek Marek został doktorem honoris causa Uniwersytetu Opolskiego. Śląsk to jego pasja W czwartek (7 marca) w Auli Błękitnej Collegium Maius odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Opolskiego. Otrzymał go prof. Franciszek Antoni Marek, wielki humanista i uczony, pierwszy demokratycznie wybrany rektor UO, autor dzieł pozwalających zrozumieć Śląsk, wybitny pedagog, historyk oświaty i literatury polskiej na Śląsku. 📢 W Opolu powstanie nowa sala kinowa i amfiteatr. Szykuje się wielki remont domu kultury Młodzieżowy Dom Kultury w budynku przy ul. Skautów Opolskich 10 funkcjonuje od 1997 roku. Obiekt po byłym przedszkolu nie spełnia już większości współczesnych norm, jest też w nie najlepszym stanie technicznym. Potrzebne są prace remontowe zarówno wewnątrz jak i z zewnątrz budynku.

📢 Bob, baby bang czy pixie cut? Zobacz modne damskie fryzury w tym sezonie. Te cięcia są najlepsze na wiosnę 2024! Marzy ci się bob, albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama!

📢 Poznaj finalistki konkursu Polska Miss Województwa Dolnośląskiego. Wśród nich są piękne Opolanki Spośród ponad dwustu uczestniczek półfinałów Miss Województwa Dolnośląskiego wybrano finalistki. Na głównej gali wystąpi 28 finalistek konkursu Miss Województwa Dolnośląskiego 2024 oraz 28 finalistek konkursu Miss Nastolatek. Poznajcie je wszystkie. Wśród nich są także reprezentantki Opolszczyzny: Martyna De Cao z Głuchołaz i Julita Pulit z Paczkowa. 📢 Horoskop na kwiecień 2024. Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga HOROSKOP na kwiecień 2024. Co wydarzy się w kwietniu u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na najbliższy miesiąc i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Zobacz 20 największych fuszerek budowlanych. Czy ten remont zrobili Pat i Mat? O dobrego fachowca jest bardzo trudno, o czym wie każdy, kto planuje remont. Terminy oczekiwania na fachowca są niemal tak długie, jak u lekarza specjalisty! Czas goni, więc niekiedy decydujemy się na fachowca z ogłoszenia, które ktoś nalepił na przystanku. Czasem robota takiej rzekomej złotej rączki ma opłakane efekty. Sami zobaczcie to na zdjęciach.

📢 Przejechał 25 tysięcy kilometrów, żeby odnaleźć swojego psa. Wzruszająca historia Niuni z dobrym finałem. "To jakbym stracił dziecko!" Ta historia to przykład, że pies może być najlepszym przyjacielem człowieka. Pan Grzegorz, aby odnaleźć ukochanego czworonoga, zwolnił się z pracy, nawet się zadłużył. Przejechał w poszukiwaniu swojego psa tysiące kilometrów. Po dwóch miesiącach poszukiwań odnalazł swojego pupila w gminie Polska Cerekiew.

📢 Poszukiwani listami gończymi przez opolską policję. Zobaczcie, co przeskrobali Skazani dopuścili się kradzieży, kierowania bez uprawnień oraz spowodowania wypadku komunikacyjnego. Tymczasem ukrywają się przed organami ścigania. Jeśli rozpoznajesz osoby ze zdjęć, skontaktuj się z policjantami z Komisariatu I Policji w Opolu tel. 47 864 25 95 lub z najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112. 📢 Janusze budownictwa. Oni nie powinni brać narzędzi do ręki! Zobaczcie zdjęcia ich prac Nie jest łatwo dziś trafić na prawdziwe "złote rączki", ludzi z wiedzą i doświadczeniem, a do tego rzetelnych i uczciwych, którym ze spokojem możemy powierzyć remont naszego domu czy mieszkania. Gdy zlecimy prace przypadkowemu wykonawcy, możemy wyjść na tym jak Zabłocki na mydle. Do czego są zdolni Janusze budownictwa? Patrząc na ich dokonania, możemy stwierdzić, że nigdy nie powinni pracować w tym zawodzie. Zobaczcie na zdjęciach w galerii.

📢 Podsumowanie zimowych transferów piłkarskich w czołowych klubach Opolszczyzny Mniej lub więcej ruchów kadrowych nastąpiło w zimie w piłkarskich klubach z Opolszczyzny rywalizujących w Fortuna 1 Lidze, 3 lidze (grupa 3) oraz BS Leśnica 4 Lidze Opolskiej. Informacje o transferach w każdej z ekip znajdziecie w załączonej galerii.

📢 Największe absurdy służby zdrowia oczami internautów. Nie biorą jeńców. Oberwało się lekarzom Polacy dużo dyskutują na temat jakości wykonywanych usług przez służbę zdrowia w naszym kraju. Z tej przyczyny internauci stworzyli dziesiątki memów, które przedstawiamy Wam w tym artykule. Zobaczycie je w naszej galerii. 📢 Głosowanie w akcji Kobieca Twarz Regionu rozpoczęte! Zobacz kandydatki i zagłosuj. Wciąż możesz przesłać zgłoszenie! Z okazji Dnia Kobiet tworzymy wielką galerię mieszkanek naszego regionu. 8 marca ich zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku do gazety. W trzech kategoriach pokoleniowych - Córki, Matki i Kobiety Dojrzałe - zostaną przyznane tytuły Kobiecej Twarzy Opolszczyzny. Laureatki z każdego miasta i powiatu otrzymają zaproszenia na wyjątkowe wydarzenie - Forum Kobiecości. Czekają na nie także wspaniałe nagrody, a wśród nich trzy samochody Toyota Aygo X!

📢 Jajcarze żartują z kotów. Kochamy je, ale potrafią nam dać popalić 23.02.2024 17 lutego obchodzimy Światowy Dzień Kota. To szczególny dzień, który przede wszystkim ma podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka, ale także niesienie pomocy wolno żyjącym i bezdomnym zwierzętom. Podeszliśmy do tego święta z przymrużeniem oka i przygotowaliśmy dla Was najlepsze memy z kotami, znajdziecie je w naszej galerii! 📢 Wybory samorządowe 2024. Oto kandydaci na burmistrzów i wójtów w Oleśnie i w całym powiecie oleskim W tegorocznych wyborach burmistrz Olesna będzie miał w końcu rywala w wyborach. Jeden jedyny kandydat będzie za to w Gorzowie Śląskim, gdzie walka wyborcza w poprzednich wyborach zawsze rozstrzygała się dopiero w drugiej turze. W radzie powiatu oleskiego dojdzie za to do zupełnie nowego rozdania.

📢 Tabela waloryzacji emerytur 2024. Sprawdź wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca Waloryzacja 2024 - o ile urosną emerytury i renty w marcu? Poznaliśmy już wskaźnik średniorocznej inflacji emeryckiej w 2023 roku (wyniósł on 11,9 proc.). To oznacza, że emerytury urosną co najmniej o taką wartość. Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot emerytur w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika waloryzacji. W tabelach zamieszczamy wyliczenia do 6500 zł. 📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Na tych wieżach w Górach Opawskich nie zapłacisz za wstęp. Odwiedź Górę Graniczną! Góry Opawskie to najdalej na wschód położne pasmo Sudetów w Polsce. Ich symbolem po naszej stronie granicy jest wieża widokowa na Kopie Biskupiej, z której roztacza się malowniczy widok na cały region. Aż 90 procent powierzchni Gór Opawskich znajduje się po stronie czeskiej. Ten wciąż nieodkryty przez wielu teren skrywa niejedną wieżę widokową, która warta jest odwiedzenia. Najciekawsze miejsca po stronie polskiej i czeskiej prezentujemy w galerii zdjęć. 📢 Śląskie memy to jest to! Polacy uwielbiają godkę śląską. Wcale się nie dziwimy To kluski śląskie są ze Śląska? - dziwi się w jednym z memów Magda Gessler. No jasne, przecież wszystko, co najlepsze, jest ze Śląska, a godka śląska jest fantastyczna i zabawna. Zobaczcie najzabawniejsze śląskie memy.

📢 Na tej giełdzie staroci w Opolu można kupić niemal wszystko. Znajdziemy tu wiele rzeczy do domu W każdą niedzielę odbywa się giełda w Opolu. Na targowisku zorganizowanym na placu przy ul. Wschodniej atmosfera przywołuje wspomnienia z lat 90., kiedy taki handel prowadzony był niemal w każdej miejscowości. Co można znaleźć na giełdzie w Opolu? Prawie wszystko! Ludzie sprzedają i kupują tam zarówno rzeczy stare, jak i nowe przedmioty. Rzeczy wystawione na sprzedaż w niedzielę (13 sierpnia) zobaczysz w galerii zdjęć. 📢 Aquapark w Opolu. Nowoczesny obiekt będzie atrakcyjny nie tylko dla rodzin i dzieci, ale także dla seniorów Opole szykuje się na kolejną wielką inwestycję, która ma przyciągnąć mieszkańców i turystów z całego województwa. Będzie to budowa pierwszego aquaparku na Opolszczyźnie, który ma powstać w miejscu obecnego stadionu Odry Opole przy ul. Oleskiej. Ta ambitna inwestycja ma na celu zapewnienie mieszkańcom Opola i całej aglomeracji opolskiej nowego miejsca do rekreacji, rozrywki i relaksu.

📢 W Opolu powstaje ekskluzywny hotel. Będzie otwarty jeszcze w tym roku. Dla gości przygotowywanych jest wiele atrakcji 21.05.2023 Budowa Hotelu Hygge ruszyła w czerwcu 2022 roku i ma zostać zakończona w październiku tego roku. Nowy obiekt, który powstaje w Chmielowicach ma stać się centrum spotkań i rozrywki dla wszystkich odwiedzających. Będzie tu strefa Wellness&Beauty, kino plenerowe, sala fitness z saunami czy restauracja. 21.05.2023. 📢 Domy i mieszkania od komorników. Najnowsze ogłoszenia sprzedaży nieruchomości w regionie 22.04.2023 Licytacje komornicze są szansą, by kupić wymarzone cztery kąty po okazyjnych cenach. Komornik, jeśli nie jest w stanie odzyskać długów, bierze pod młotek ruchomości (na przykład sprzęt RTV czy AGD), a nawet domy czy mieszkania. Wielu Opolan śledzi regularnie licytacje komornicze, ponieważ są szansą by kupić atrakcyjne nieruchomości za znacznie mniejsze pieniądze, niż musieliby zapłacić u pośrednika. Szczegóły licytacji, ich warunki oraz kwoty rękojmi na stronie www.licytacje.komornik.pl. 22.04.2023.