Prasówka 12.05.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Pożar składowiska w Siemianowicach Śląskich - trwa dogaszanie i zabezpieczanie niebezpiecznych odpadów. Sytuacja jest opanowana”?

Prasówka 12.05: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Pożar składowiska w Siemianowicach Śląskich - trwa dogaszanie i zabezpieczanie niebezpiecznych odpadów. Sytuacja jest opanowana Walka z pożarem składowiska odpadów w Siemianowicach Śląskich powoli dobiega końca. Pożar został opanowany, trwa dogaszanie i zabezpieczanie odpadów. Bardzo dziękuję funkcjonariuszom Straży Pożarnej, Policji, Wojewodzie za tak sprawne działanie i profesjonalizm - komentuje Rafał Piech, prezydent Siemianowic Śląskich.

📢 Zderzenie motocykla z samochodem pod Namysłowem. 28-letni kierowca jednośladu jest w stanie ciężkim Motocyklistę do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mężczyzna jest ciężko ranny. 📢 Corotop Gwardia Opole wygrała ostatni mecz sezonu. A potem polały się łzy, gdy żegnała klubową legendę Mateusza Jankowskiego Piłkarze ręczni Corotop Gwardii Opole wygrali u siebie ostatni mecz w sezonie z Grupą Azoty Unią Tarnów 34:30. Najważniejsze wydarzenie związane z tym spotkaniem miało jednak miejsce już po końcowym gwizdku. Był to bowiem ostatni występ w barwach gwardzistów ich wieloletniego kapitana Mateusza Jankowskiego.

Prasówka 12.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu! 📢 Turniej rycerski w grodzie w Biskupicach. Można zobaczyć najlepszych wojów w Europie Damy i wojowie zjechali ponownie do grodu w Biskupicach pod Byczyną. Trwa tam międzynarodowy turniej rycerski. W programie walki, pokazy tańca, konkurs kulinarny i mnóstwo warsztatów.

📢 Ladies Night, New Year Party i Warsaw Shore. Kiedyś to były dyskoteki Cina w Opolu oraz Ferre w Kamieniu Śląskim to opolskie kluby muzyczne i dyskoteki, w których bawiły się (w Cinie wciąż bawią) pokolenia imprezowiczów z Opolszczyzny i spoza niej. W naszej galerii można zobaczyć, jak jeszcze niedawno balowaliście na imprezach: Ladies Night, New Year Party i Warsaw Shore. 📢 Horoskop dzienny na niedzielę 12 maja 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na niedzielę 12 maja 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 12.5.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Horoskop dzienny na niedzielę (jutro, 12.05). Które znaki zodiaku będą miały trudny dzień? Sprawdź horoskop na niedzielę dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich znajomych przygotowały gwiazdy na jutro? Sprawdź, co zgodnie z horoskopem może Cię spotkać w niedzielę 12.05.2024. Czy doda Ci to skrzydeł? Zobacz horoskop na jutro (niedzielę, 12.05.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Zorza polarna nad województwem opolskim! Niesamowite zdjęcia naszych Czytelników Zorza polarna nad województwem opolskim! Zjawisko było widoczne na niebie z różną intensywnością w nocy z piątku na sobotę. Mamy zdjęcia naszych internautów, którym udało się ją upolować. 📢 Gdzie na niedzielny obiad? Oto najlepsze, regionalne restauracje na Opolszczyźnie. Mają specjalny certyfikat Kto nie wyobraża sobie niedzieli bez rosołu i schabowego, a na Śląsku bez klusek, rolady i modrej kapusty? A może by tak spróbować Śląskiego Nieba, szpajzy cytrynowej, czy pranzunków? Podpowiadamy, gdzie wybrać się na świąteczny, regionalny obiad. Na zestawienie złożyły się restauracje skupione wokół Szlaku Kulinarnego „Opolski Bifyj”. Tam można bardzo dobrze zjeść.

📢 Trwa Wiosna Kwiatów w Łosiowie. Każdy pasjonat ogrodnictwa będzie zachwycony ofertą Dziś (w sobotę 11 maja) rozpoczęła się Wiosna Kwiatów w Łosiowie, czyli największe targi ogrodnicze w regionie. Mimo iż impreza wystartowała dopiero o 10.00, pierwsi klienci pojawili się już dużo wcześniej.

📢 Mercure Szczyrk Resort na ostatniej prostej do otwarcia! Zobaczcie ZDJĘCIA gigantycznego hotelu Już tylko tygodnie dzielą nas od otwarcia zmodernizowanego Mercure Szczyrk Hotel, który przez lata działał jako hotel Orle Gniazdo - wynika z zapowiedzi inwestora. Luksusowy obiekt, jeden z największych w Beskidach, ma zostać oddany do użytku latem tego roku. Dokładna data nie jest jeszcze znana, ale inwestycja zmierza do końca. Obecnie trwa nabór pracowników do kompleksu hotelowego. Będzie w nim pracować kilkaset osób. Zobaczcie, jak będzie wyglądał największy hotel w Szczyrku. WYSTARCZY KLIKNĄĆ W NASZĄ GALERIĘ!

📢 Horoskop codzienny na sobotę 11 maja 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 11 maja 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 11.5.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 11.05.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90! 📢 Ważne zmiany! Tyle gotówki możesz trzymać w domu. Musisz o tym wiedzieć 11.05.2024 Płatności bezgotówkowe są tyle popularne, że coraz częściej wypierają one tradycyjny pieniądz. Niektórzy pozostają jednak wierni banknotom w swoich portfelach i nie wyobraża sobie bez nich życia. Od nowego roku planowane jest wprowadzenie limitów płatności gotówkowych w pojedynczej transakcji. A czy istnieje limit gotówki, jaką możemy zgromadzić w domu? 📢 Pamiętasz te rzeczy i sceny z PRL-u i początku lat 90.? Wiele osób wspomina ten okres z nostalgią! Sprawdź! 11.05.2024 Pamiętasz te rzeczy i sceny z czasów PRL? Dorastając w latach 90. na pewno pamiętasz jak wtedy wyglądały ulice, sceny z życia, a tym bardziej zwykłe przedmioty codziennego użytku. Wiele osób bardzo dobrze wspomina tamten okres. Czy uważasz, że tamte czasy były lepsze od tych, które mamy teraz? A może jest wręcz odwrotnie? Przejdź do galerii i sprawdź, czy pamiętasz życie w czasach PRL!

📢 Wielu Polaków zapłaci więcej. Wzrost składek ZUS od nowego roku. Są najnowsze wyliczenia Przedsiębiorcy będą musieli zacisnąć pasa. Są najnowsze prognozy dotyczące wysokości składek, jakie trzeba będzie płacić do ZUS od nowego roku. Wszystko wskazuje na to, że wzrosną one o 154,42 zł – wylicza Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich i członek rady nadzorczej ZUS. 📢 Oto tajemniczy dom detektywa Krzysztofa Rutkowskiego i Mai Plich. Tak mieszkają w domu pod Łodzią. Ładnie? ZDJĘCIA 11.05.2024 Słynny detektyw Krzysztof Rutkowski ze swoją rodziną mieszka w luksusowym domu na obrzeżach Łodzi. Większość mebli Rutkowski zaprojektował sam. Na terenie ma również odkryty basen. 📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 11.05.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez!

📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 11.05.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii. 📢 Koncert "Wolność jest w nas" był jak przedsmak festiwalu. Opolan przyciągnęły gwiazdy i świetna zabawa Z okazji 20-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej marszałek województwa i urząd marszałkowski zaprosili Opolan do amfiteatru na koncert "Wolność jest w nas". Widownia oklaskiwała wielkie gwiazdy polskiej muzyki, zabawa tego wieczoru była doskonała.

📢 Lazurowa woda otoczona klifem i piękna zieleń. Nie, to nie zagranica - to polskie Malediwy, czyli Park Gródek w Jaworznie. Zobacz! Piękna pogoda sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Gdzie warto spędzić czas? Położony w sercu Jaworzna, Park Gródek, nazywany również "polskimi Malediwami", to jeden z najbardziej malowniczych zakątków województwa śląskiego. Ten niezwykły ogród botaniczny, przyciąga swoim urokiem mieszkańców okolic i osoby z dalszych okolic. Zobaczcie piękne lazurowe wody otoczone klifem i niesamowitą zielenią! Jeśli jeszcze tam nie byliście, koniecznie musicie się wybrać.

📢 Rada miejska w Kluczborku zainaugurowała pracę. Burmistrz mówił o planach na kadencję Rada Miejska w Kluczborku zainaugurowała pracę. Wybrano nowego przewodniczącego i jego zastępcę. Jarosław Kielar oficjalnie rozpoczął swoją siódmą kadencję na stanowisku burmistrza.

📢 W sobotę 18 maja Opolska Noc Muzeów. Kulturalni ludzie spotkają się „pod gwiazdami Europy” Aż 14 muzeów i instytucji kulturalnych Opola otworzy się szeroko dla publiczności w nocy w sobotę 18 maja. 16 Noc Muzeów w Opolu nosi tytuł „Pod gwiazdami Europy”. 📢 Wyłudzili od seniorki 150 tys. złotych. Kryminalni zatrzymali oszustów po pościgu Kryminalni z Krapkowic zatrzymali na gorącym uczynku podejrzanych o oszustwo metodą "na policjanta". Chwilę wcześniej mężczyźni wyłudzili od jednej z seniorek ponad 150 tys. złotych. 25- oraz 36-latek zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Obaj usłyszeli już zarzut oszustwa, za które grozi im do 8 lat więzienia.

📢 Wypadek na ruchliwej drodze wojewódzkiej 411 Opole - Prudnik. Ruch jest już przywrócony Trzy osoby zostały ranne w wypadku, do jakiego doszło przed południem na drodze wojewódzkiej między Białą a Lubrzą. Na prostym i długim odcinku czołowo zderzyły się dwa auta osobowe. 📢 Pociągiem w Karkonosze. Tak odnawiają linię do Karpacza, kiedy tamtędy pojedziemy? Choć liczy sobie zaledwie nieco ponad 7 kilometrów, to jedna z najpiękniej położonych linii kolejowych na Dolnym Śląsku. Nazywana dawniej Kolejką Karkonoską linia nr 340 z Mysłakowic do Karpacza jest odbudowywana. Według nieaktualnych już zapowiedzi, pociągi Kolei Dolnośląskich do Karpacza miały ruszyć z końcem 2023 roku. Później pojawiała się data - marzec 2024, a ostatnio mówiono już o "wiośnie 2024". Nic z tego! Sprawdziliśmy postęp prac. Nie ma szans na dojazd pociągiem do Karpacza ani wiosną, ani najpewniej latem 2024 roku. To jeden wielki plac budowy. Jeśli uda się uruchomić to połączenie do końca tego roku, trzeba to będzie uznać za sukces.

📢 Cuda Polski 2024. Trzy atrakcje Opolszczyzny nominowane do prestiżowej nagrody Kraina Jezior Turawskich, Muzeum Ceramiki poKolei” w Tułowicach oraz Fabryka Robotów w Mosznej to kandydaci z Opolszczyzny do nagrody Cuda Polski 2024. Konkurs organizuje National Geographic Traveler. 📢 Udało się reaktywować wyjątkową Kawiarnię Kinową. To część Centrum Kluczborska Bajka Kawiarnia Kinowa przy kinie Bajka powstała w ramach rewitalizacji terenu po starych zabudowaniach fabrycznych Fampry przy ul. Pułaskiego. 1,5-hektarowy teren zmienił się w Centrum Kluczborska Bajka, a klimatyczna kawiarnia znowu przyjmuje gości. 📢 "Precz z Zielonym Ładem!" Związkowcy z Opolszczyzny protestują w Warszawie Już o godzinie 6.00 rano z Opola wyruszyły autokary pełne związkowców. Przyjechali do stolicy wziąć udział w wielkiej manifestacji pod hasłem "Precz z Zielonym Ładem". W piątek na proteście w Warszawie może być nawet 200 tysięcy osób.

📢 „Czterej pancerni i pies” - wiesz, że pierwszych osiem odcinków powstało na Dolnym Śląsku? Serial ma już 58 lat! „Czterej pancerni i pies” pierwszy raz pojawili się w telewizji 58 lat temu. Właśnie dlatego przypominamy nasz archiwalny materiał o tej niezwykłej produkcji. Wiele osób o tym nie wie, ale pierwszych 8 odcinków serialu „Czterej pancerni i pies” powstało na Dolnym Śląsku. To tutaj załoga uczyła się, jak być pancerniakami, to stąd pochodziło wielu aktorów. O kulisach powstania serialu „Czterej pancerni i pies” w rocznicę wyemitowania jego pierwszego odcinka opowiadał nam Marek Łazarz, autor monograficznej książki poświęconej temu kultowemu filmowi. 📢 Od jutra Wiosna Kwiatów w Łosiowie. Ta impreza to raj dla pasjonatów ogrodnictwa W sobotę i niedzielę (11 i 12 maja) na terenie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odbędzie kolejna edycja Targów Ogrodniczych "Wiosna Kwiatów".

📢 Oto Paweł Kaźmierski mąż Dagmary ZDJĘCIA. Kim był mąż Dagmary Kaźmierskiej? Prawda o jej pierwszej miłości Celebrytka Dagmara Kaźmierska miała 19 lat gdy poznała swojego pierwszego męża. Kim był Paweł Kaźmierski? 📢 Elvis Presley, Freddie Mercury, księżna Diana. Te gwiazdy zmarły przedwcześnie. Tak wyglądałyby dzisiaj Fotograf Alper Yesiltas jest autorem niezwykłego projektu „As if nothing happened" (czyli „Tak jakby nic się nie stało"). Za pomocą sztucznej inteligencji stworzył wirtualne zdjęcia gwiazd, które przedwcześnie odeszły z tego świata. Zobacz w naszej galerii, jak wyglądaliby dzisiaj.

📢 61. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu już niedługo. Poznaliśmy program wydarzeń okołofestiwalowych Tegoroczny Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu zapowiada się niezwykle interesująco. Poznaliśmy program wydarzeń okołofestiwalowych, który jest przepełniony atrakcjami z najwyższej półki. Festiwal potrwa od 30 maja do 2 czerwca (od czwartku do niedzieli).

📢 Seria wypadków na Opolszczyźnie. Oszukać przeznaczenie na opolskiej drodze! Z wielkiej ciężarówki odpadło koło Najgroźniej wyglądał wypadek na DK46 na wysokości miejscowości Prądy. Drogą jechała ciężarówka przewożąca na niskopodwoziowej przyczepie zbiornik o dużych rozmiarach. Nagle z ciężarówki odpadło koło, potoczyło się do tyłu i uderzyło w jadącą z tyłu osobową skodę! 📢 Jeśli kobieta ma zawsze rację, to co jej facet ma zrobić? Najlepsze memy o kobietach Kiedy kobieta mówi: „Rób , co chcesz", to pod żadnym pozorem nie wolno robić tego, co chcesz! A co powiedzieć, kiedy żona się wścieka? Powiedz jej, że trochę przesadza, a wtedy na pewno się uspokoi. Takich złotych myśli dowiecie się z internetowych memów. W naszej galerii obejrzycie najśmieszniejsze memy o kobietach. 📢 Kolejny muzyczny mural w Opolu jest już gotowy. Jego bohaterem jest Michał Bajor Na ścianie w Opolu powstało kolejne ogromne malowidło w ramach trasy Muzycznych Murali. Tym razem bohaterem jest Michał Bajor, którego ogromny wizerunek zdobi ścianę kamienicy przy ulicy Oleskiej 36 (na skrzyżowaniu z ul. Czaplaka, obok Uniwersytetu Opolskiego).

📢 Zburzono XIX-wieczny szpital w Oleśnie. Dzisiaj na jego miejscu stoi supermarket Stary szpital w Oleśnie był zabytkowym gmachem z XIX wieku. Biznesmeni, którzy kupili tę nieruchomość od starostwa, mieli zachować budynek lecznicy.Jednak finał był taki, że zburzyli wszystko oprócz małego kawałka frontowej ściany, a w miejscu zabytku dzisiaj supermarket. Tylko jedna część zabytkowego szpitala jednak ocalała.

📢 Dni Kędzierzyna-Koźla 2024. Znamy gwiazdy tegorocznego święta miasta Miejski Ośrodek Kultury odkrył wszystkie karty i przedstawił program Dni Kędzierzyna-Koźla 2024. W tym roku na scenie pojawią się jedni z najpopularniejszych artystów w Polsce, a wszystko to podczas dwóch dni pełnych muzyki i zabawy. 📢 To nie serial Breaking Bad. Policja odkryła laboratorium narkotykowe w opuszczonym domu pod Namysłowem 70-litrów chemikaliów, 1 kilogram gotowego mefedronu o wartości 100.000 zł na czarnym rynku - takie laboratorium narkotyków policjanci znaleźli w Świerczowie koło Namysłowa. Kryminalni do tej sprawy zatrzymali 3 osoby. 33-latek spod Opola został aresztowany.

📢 Horoskop finansowy na czerwiec 2024. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP finansowy na czerwiec 2024. W przyszłym miesiącu wielu z nas stanie przed trudnymi wyborami. Jakie rozwiązania wybrać, czym się kierować i czego się spodziewać? Wróżka Expiria zna już odpowiedzi na te pytania. 📢 Pana Andrzeja od marca okradziono już pięć razy. "Policjanci powiedzieli, że takich spraw mają na pęczki". Złodzieja złapał w końcu szwagier Ja zgłaszałem kolejne kradzieże, a policjanci mnie zbywali, mówiąc, że i bez tego mają mnóstwo pracy. Nie pomogło ani to, że dałem im paszport, który wypadł jednemu z tych ludzi, spisanie numerów rejestracyjnych auta, ani nawet to, że rozpoznaliśmy i wskazaliśmy jednego ze sprawców z imienia i nazwiska – skarży się Andrzej Wendziłowicz. Sprawa nabrała tempa dopiero wtedy, gdy zainteresowała się nią Nowa Trybuna Opolska.

📢 Zabawne czeskie MEMY! Śmieszne czeskie słówka - sprawdź, czy wiesz, co oznaczają! 09.05.2024 Czeskie memy już od jakiegoś czasu śmieszą Polaków. Podobieństwa w języku, a także rażące różnice sprawiają, że Polacy duszą się ze śmiechu. Sprawdź najlepsze czeskie memy, które udało nam się znaleźć w czeluściach internetu! 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki. 📢 Czy wiatraki popsują krajobraz Płaskowyżu Głubczyckiego? Mieszkańcy boją się negatywnego wpływu farmy wiatrowej 800 mieszkańców wiosek pod Głubczycami podpisało się pod protestem przeciwko planowanej budowie farmy wiatrowej. W ich okolicy inwestor z branży energetycznej chce zbudować 24 duże turbiny wiatrowe.

📢 Rozbili pod Olesnem sportową skodę. W aucie 3 pijanych ludzi. Nikt się nie przyznał do kierowania O tym wypadku trzy lata temu było bardzo głośno. Pod Jamami (w powiecie oleskim) rozbiła się sportowa skoda. Autem jechały trzy pijane osoby, w tym syn jednego z burmistrzów. Żadna z 3 osób nie przyznała się do kierowania. Mimo to wszystkich wypuszczono do domu. Sprawdziliśmy, jak zakończyła się ta sprawa. Zapadł prawomocny wyrok. 📢 Uzbrojeni żołnierze na terenie urzędu w Lasowicach Wlk. Wojskowi pilnują go całą dobę Urząd Gminy w Lasowicach Wielkich jest jednym z najlepiej chronionych budynków władz samorządowych w Polsce. Przez 24 godziny na dobę strzeże go kilkudziesięciu uzbrojonych żołnierzy. 📢 Piotr Gręda oficjalnie został burmistrzem Olesna. Jest też wielu nowych radnych Po 18 latach Olesno ma nowego włodarza. Został nim Piotr Gręda, do niedawna radny opozycyjny. Na uroczystości zaprzysiężenia był również były burmistrz Jerzy Dzierżon, który rządził w Oleśnie w latach 1994-1998.

📢 Wojsko wietrzy magazyny i sprzedaje sprzęt. Nowe przetargi, nowe niższe ceny 8.05.2024 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu, czyli Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Na przetargach można kupić m.in. auta osobowe, dostawcze i ciężarówki. Są też ciągniki rolnicze, pojazdy specjalistyczne a nawet łodzie motorowe oraz sprzęt ogrodniczy, medyczny i sportowy. Nie brakuje też elektronarzędzi. Sprawdź najlepsze okazje! 8.05.2024 r. 📢 Matura 2024 z matematyki. Tak wyglądał egzamin dojrzałości w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Opolskich Uczniowie szkół średnich ze Strzelec Opolskich, podobnie jak w całym kraju, zdają maturę. W środę czekało na nich spore wyzwanie związane z "królową nauk", czyli matematyką.

📢 Dziś na maturze matematyka. Uczniowie z Kluczborka w dobrych nastrojach, ale czują respekt przed królową nauk Dziś (środa 8 maja) drugi dzień tegorocznych matur. Uczniowie mierzą się z matematyką, czyli królową nauk. Ten egzamin wzbudza u nich więcej stresu niż z języka polskiego.

📢 Jaja z Harrego Pottera. Oto najlepsze memy o słynnym czarodzieju, które rozśmieszają internautów 8.05.2024 Internauci przygotowali solidną dawkę humoru dla fanów Harrego Pottera! Zapraszamy do naszej galerii. Zobaczcie czy znacie wszystkie wątki i czy któryś z obrazków Was zaskoczył. 📢 Daniel Palimąka starostą nyskim. Ta zmiana nie była niespodzianką. "To będzie mocna koalicja" Daniel Palimąka z Koalicji Obywatelskiej otrzymał 14 głosów z 25 głosów. Dziesięć dostał jego kontrkandydat Paweł Nakonieczny z PiS. Jeden radny wstrzymał się od głosu.

📢 Horoskop na czerwiec 2024. Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta HOROSKOP na czerwiec 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co wydarzy się w przyszłym miesiącu i jak zareagować na pojawiające się szanse i problemy? Wróżka Expiria przygotowała horoskop na ten czas.

📢 Kilkanaście wsi zniknęło z powierzchni ziemi. Po niektórych miejscowościach na Opolszczyźnie zostały tylko kamienie W ciągu ostatnich 100 lat na Opolszczyźnie z powierzchni ziemi zniknęło co najmniej kilkanaście miejscowości. Co się z nimi stało?

📢 Ta historia urzekła świat. Jest już książka o krowie znad Jeziora Nyskiego. Teraz powstaje o niej film dokumentalny Ekipa filmowców - dokumentalistów z Londynu, spędziła dwa dni nad Jeziorem Nyskim. Kręcili zdjęcia do filmu o losach krowy, która uciekła przed rzeźnikiem. Po 6 latach jej historia dalej interesuje ludzi wrażliwych na los zwierząt na całym świecie. 📢 Wiadomo już, kiedy gotowy będzie cały opolski odcinek drogi ekspresowej S11. Oto jej przebieg na trasie Olesno - Kluczbork - Byczyna Podpisano już umowy na budowę kolejnych dwóch odcinków drogi ekspresowej S11. Są to kolejne etapy drugiej i jednocześnie ostatniej opolskiej części drogi S11. Chodzi o 46-kilometrowy kawałek „jedenastki" od obwodnicy Olesna aż do Kępna. Opolszczyzna zyska do końca tej dekady drugą dwupasmową drogę szybkiego ruchu. Dla regionu to będzie jak druga obwodnica.

📢 Oto finalistki konkursu Miss Polonia 2024. Komu koronę przekaże nasza opolska miss Ewa Jakubiec? Ponad 100 pięknych dziewczyn z całej Polski dostało się do półfinału, ale do ścisłego finału awansowały tylko 24 z nich. Poznaj je wszystkie i oceń, która z nich powinna dostać koronę z rąk aktualnej Miss Polonia - Ewy Jakubiec ze Słupic koło Nysy. 📢 Jak wygląda nocny pokaz multimedialny nowej fontanny w Opolu? Można go oglądać codziennie trzy razy O godzinie 21:30 będzie dzisiaj ostatni pokaz nowej fontanny multimedialnej na Stawie Zamkowym. To najnowsza atrakcja turystyczna Opola. I świetny pomysł na zakończenie długiego majowego weekendu. 📢 Najpiękniejsza tułowicka porcelana sprzed 1945 roku. Cacka Frankenbergów i Schlegelmilchów z Tillowitz. To trzeba zobaczyć Około trzy tysiące eksponatów znajduje się w zbiorach Muzeum Porcelany im. Reinholda Schlegelmilcha w Tułowicach. Ryszard Wittke i Jakub Faron kolekcjonują tułowicką porcelanę wyprodukowaną do 1945 roku i co najważniejsze udostępniają zwiedzającym. To trzecie muzeum porcelany w tym małym mieście.

📢 Życie na emeryturze wcale nie musi być nudne! Zmysłowe zdjęcia seniorów to udowadniają Nie dali sobie wmówić, że strojenie się w zmysłową bieliznę – w ich wieku nie wypada. Swoją fantazją mogliby zawstydzić niejednego trzydziestolatka. Fotografie powstające w studiu Ewy Mikety dowodzą, że wiek to tylko cyfra. Najstarsza pozująca przed jej obiektywem para była blisko dziewięćdziesiątki. 📢 2 godziny od Katowic zobaczyć można zamek z czołówki Disneya? Pałac w Mosznej wygląda jak filmowe dzieło sztuki! WIDEO i ZDJĘCIA 2 godziny od Katowic zobaczyć można zamek z czołówki Disneya? Pałac w Mosznej doskonale sprawdziłby się w tej roli! Posiada aż 365 pomieszczeń oraz 99 wież i wieżyczek, a dodatkowo otacza go baśniowy ogród. To zdecydowanie jedno z najpiękniejszych i wartych odwiedzenia miejsc. Wybierzecie się z nami? Przygotowaliśmy dla Was porcję zdjęć i film wideo!

📢 Budowa nowego stadionu w Opolu. Jest już podgrzewana murawa i bramki wejściowe Zakończenie prac przy budowie nowego stadionu w Opolu zaplanowane jest na koniec 2024 roku. Pierwszy mecz rozegrany zostanie na nim na początku przyszłego roku. Obiekt będzie domem dla Odry Opole, ale nie tylko. Organizowane tu będą też koncerty i inne imprezy masowe czy biznesowe. 📢 Z powodu plagi kornika Srebrna Kopa stała się pięknym punktem widokowym. To idealne miejsce na majowy spacer Coraz więcej turystów zachwyca się i docenia widoki, jakie proponuje Srebrna Kopa w Górach Opawskich. Panorama roztaczająca się ze szczyty jest po prostu fenomenalna. Co ważne, idąc tam unikniemy tłumów, które przelewają się w wolne od pracy dni przez Kopę Biskupią. To doskonałe miejsce na majówkową wizytę w opolskich górach.

📢 Nie chciałbyś tu nigdy trafić. Tak naprawdę wygląda życie w polskich więzieniach Zajrzeliśmy do opolskich i innych zakładów karnych w Polsce. Sprawdziliśmy, jak wyglądają warunki w których osadzeni spędzają nieraz wiele lat swojego życia. Szczegóły znajdziesz w naszej galerii. 📢 Poznaj finalistki konkursu Polska Miss Województwa Śląskiego. W ich gronie jest jedna Opolanka. Jest nią Ewelina Libner z Kluczborka Już w maju poznamy Polską Miss Województwa Śląskiego. Podczas półfinału w Chorzowie wybrano 30 finalistek konkursu Miss Województwa Śląskiego 2024 oraz 18 finalistek konkursu Miss Nastolatek. Poznajcie je wszystkie. Wśród nich jest również jedna Opolanka: to Ewelina Libner z Kluczborka.

📢 Panny pasują do Koziorożców, a Wagi do Strzelców. Sprawdź, jakie znaki zodiaku do siebie pasują [HOROSKOP] Nie wszyscy ludzie spod danego znaku zodiaku są tacy sami, ale charakterystyczne cechy zodiakalne są wyraźnie zauważalne. Poznajcie charakterystyczne cechy poszczególnych znaków zodiaku. Sprawdźcie przy okazji, czy Was ten opis także trafnie opisuje.

📢 Najlepszy horoskop na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj najlepszy HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku. 📢 Budowa nowego kościoła w Opolu. Trwa deskowanie dachu. Tak świątynia będzie wyglądała w środku. Podoba się Wam? Nowy kościół parafialny powstaje przy alei Witosa 40 w Opolu, pośród powstającego równolegle osiedla mieszkaniowego. Projekt świątyni nawiązuje swoją architekturą do mitry papieskiej. Budowla oparta jest na planie krzyża, a na plac kościelny poprowadzi symboliczna brama wejścia w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa.

📢 CNN Travel wybrał 20 największych atrakcji turystycznych w Polsce. Na liście jest także Opolskie! Zobacz ranking Amerykańska stacja telewizyjna CNN Travel przygotowała zestawienie najciekawszych kierunków podróżniczych w kończącym się powoli 2023 roku. Na pierwszym miejscu jest Polska, a w niej 20 największych zabytków. Zobaczcie je w naszej galerii. 📢 Koncert "Schody do wolności" 2023. Zagrali m.in. Kayah, Piasek i Lady Pank. Znajdź się na zdjęciach! W opolskim amfiteatrze odbył się (22 czerwca) trzeci koncert "Schody do wolności". Tegoroczne wydarzenie było muzycznym podziękowaniem tym, którzy 25 lat temu obronili istnienie województwa opolskiego. Na scenie wystąpili lokalni artyści i gwiazdy polskiej sceny muzycznej, m.in. Andrzej Piaseczny, Kayah i Lady Pank.

📢 Ponad 200 wystawców i tysiące klientów. Wiosna Kwiatów w Łosiowie na bogato. Przyjechało ponad 200 wystawców [ZDJĘCIA] Niedziela (14 maja) jest drugim dniem Wiosny Kwiatów, czyli imprezy wystawienniczo-targowej, która jest organizowana przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie (powiat brzeski).

📢 Amfiteatr pękał w szwach! Tak Opolanie bawili się podczas koncertu „Schody do Wolności”. Znajdźcie się na zdjęciach W sobotni wieczór w opolskim amfiteatrze odbyła się druga edycja koncertu „Schody do wolności”. To kontynuacja inicjatywy samorządu województwa opolskiego z ubiegłego roku. 📢 Obwodnica Myśliny otwarta. To fragment ważnej drogi krajowej 46 z Opola do Częstochowy Na ten ostatni etap obwodnicy Dobrodzienia mieszkańcy czekali kilkanaście lat. Od wtorku trzykilometrowy odcinek jest już przejezdny.

ZOBACZ KONIECZNIE Za to dostaniesz odszkodowanie w podróży