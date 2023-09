Prasówka 12.09.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.09. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Joanna Garbos, córka Teresy Werner - urodę odziedziczyła po matce. Kim jest i co robi na co dzień? ”?

📢 Joanna Garbos, córka Teresy Werner - urodę odziedziczyła po matce. Kim jest i co robi na co dzień? Teresa Werner to niekwestionowana królowa śląskich szlagierów. Artystka zachwyca talentem i przepięknym głosem oraz uwodzi urodą. Artystka wciąż koncertuje, a bilety na jej występy rozchodzą się jak świeże bułeczki. Teresa Werner ma jedną córkę, Joannę. Zobaczcie, jak wygląda, kim jest i czym się pasjonuje.

📢 Gwara czasów PRL. Znasz znaczenie tych słów? Zobacz, jak się kiedyś mówiło O gwarze czasów PRL-u możemy mówić w kontekście charakterystycznych słów, które używane były po w okresie od zakończenia wojny w 1945 roku do wczesnych lat 90. ubiegłego wieku. Słownictwo PRL-u powoli zanika wraz z odchodzącym pokoleniem, coraz więcej wtedy używanych słów staje się niezrozumiałe obecnie żyjącym. W naszym artykule przypominamy 30 słów, które powstały, używane były w czasach PRL-u. Pamiętacie je? A może żyliście w tych czasach i używaliście takich słów, zwrotów i sformułowań?

📢 Piknik w klimacie PRL w Wodzisławiu. Starsi przypomnieli sobie o dawnej siermiężnej Polsce, dla młodych była to lekcja historii ZDJĘCIA Miałeś ochotę na podróż w czasie? W Wodzisławiu Śląskim ziściło się to w sobotę, 9 września. Na terenach zielonych przy Krytej Pływalni MANTA, na os. 1 Maja, organizatorzy zaprosili mieszkańców do świata jakby żywcem wyjętego z Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej? Na pikniku W klimacie PRL-u był pokaz mody, wystawa motoryzacji, stoisko PEWEX, prywatka, przejazd autobusem Ikarus. Ale pojawiły się też momenty przypominające najbardziej mroczne oblicze PRL-u.

📢 Horoskop dzienny na wtorek 12 września 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na wtorek 12 września 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 12.9.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Zderzenie 3 pojazdów na 203 kilometrze autostrady A4. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR Jezdnia w kierunku Wrocławia jest zablokowana. Do zdarzenia doszło po godzinie 18 w poniedziałek (11 września). 📢 Jest już wrzesień, ale ciągle jeszcze trwa lato! Summer Party w Magnum Clubie [ZDJĘCIA] Wiecie, do kiedy trwa lato? Do 22 września. W Magnum Clubie to wiedzą, dlatego organizują Magnum Summer Party. Zobaczcie w naszej galerii, jak było na imprezach.

📢 Ryby znów giną w Kanale Gliwickim. Złota alga po roku się uaktywniła, jej toksyny są śmiertelnie groźne. Wojewoda zakazał korzystania W ciągu pięciu dni z Kanału Gliwickiego zebrano 380 kilogramów martwych ryb. Przyczyną śnięć jest złota alga. Wojewoda opolski zakazał wczoraj korzystania z kanału, od śluzy Nowa Wieś do granicy województwa, między innymi do wędkowania czy rekreacji. Sytuacja jest poważna.

📢 Horoskop finansowy na październik 2023. Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Rak, Byk, Bliźnięta, Lew HOROSKOP finansowy na październik 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Wróżka Expiria, autorka najbardziej poczytnych przepowiedni w internecie, sprawdziła dla Was, jaki będzie zbliżający się miesiąc.

📢 Zabójstwo czwórki noworodków pod Byczyną. Zapadł ponowny wyrok, sąd podwyższył karę matce dzieci Najpierw Sąd Najwyższy skasował wyrok dla Aleksandry J. z Ciecierzyna. Matka czworga zabitych noworodków usłyszała ponowny wyrok. W więzieniu zostanie do końca swojego życia. 📢 Tutaj warto wybrać się na spacer. Zalew kluczborski można obejść lub objechać dookoła. Zobaczcie te niesamowite zdjęcia Zbiornik Kluczbork w Ligocie Górnej to nie tylko zbiornik retencyjny, ale także ulubiony cel wycieczek spacerowiczów, rowerzystów, rolkarzy, a także fotografów! Zobaczcie najpiękniejsze zdjęcia.

📢 Góry Opawskie to nie tylko Kopa Biskupia. Oto najciekawsze miejsca w tym przygranicznym paśmie Góry Opawskie to najdalej na wschód położne pasmo Sudetów w Polsce. Ich symbolem po naszej stronie granicy jest wieża widokowa na Kopie Biskupiej, z której roztacza się malowniczy widok na cały region. Jednak 90 proc. powierzchni Gór Opawskich znajduje się po stronie czeskiej. Ten wciąż nieodkryty przez wielu teren skrywa niejedną wieżę widokową, która warta jest odwiedzenia. Najciekawsze miejsca po stronie polskiej i czeskiej prezentujemy w galerii zdjęć. 📢 Zmianie ulegną zasady waloryzacji emerytur? Sprawdź co planuje rząd. Emeryci dostaną nawet kilkanaście procent podwyżki 11.09.2023 W przyszłym roku zmiana zasad waloryzacji emerytur i rent. Co najmniej 4200 zł więcej do emerytury. Trwają prace nad przepisami dotyczącymi zasad waloryzacji rent i emerytur. Ile pieniędzy dostaną emeryci i renciści? Sprawdź szczegóły zmian i wyliczenia brutto oraz netto Co ulegnie zmianie? Dla kogo będą one bardziej korzystne? Sprawdź!

📢 Najgorsze łazienki jakie widział świat. Oto największe wpadki hydraulików, kafelkarzy i elektryków Usługi hydraulików są niezwykle ważne, gdy mamy problemy z instalacją wodno-kanalizacyjną albo budujemy dom czy remontujemy mieszkanie. Niestety, nie zawsze spotykamy się z profesjonalnymi i kompetentnymi fachowcami. 12.09.2023.

📢 Ekstremalny bieg w Wołczynie. Ośmiokilometrowa trasa i mnóstwo przeszkód do pokonania Dywany z opon, góra z balotów słomy, ścianki strażackie, rowy z błotem, powalone drzewa, kurtyna wodna i basen - to tylko niektóre z przeszkód, jakie musieli pokonać uczestnicy pierwszego wołczyńskiego biegu Wołczyn Race Cross Run. 📢 Rozbój na stacji benzynowej w Opolu. Policja prosi o pomoc w rozpoznaniu bandyty [WIDEO] Do rozboju doszło w ubiegły wtorek (5 września) w nocy na stacji paliw przy ulicy Bohaterów Monte Cassino w Opolu. Policja prosi o pomoc w rozpoznaniu sprawcy.

