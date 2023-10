Prasówka 12.10.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.10. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Dni wolne i urlopy w 2024 roku. Tak można "cudownie" rozmnożyć 10 w 33 dni wolnego! [12.10.2023]”?

Prasówka 12.10: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Dni wolne i urlopy w 2024 roku. Tak można "cudownie" rozmnożyć 10 w 33 dni wolnego! [12.10.2023] W 2024 roku możemy tak sobie zaplanować odpoczynek, że biorąc 10 dni urlopu będziemy mieć 33 dni wolnych od pracy. Wiemy, jak to zrobić!

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 12.10.23

📢 Zdjęcia z planu nowego filmu Sami Swoi. Wiemy, kto zagra role Pawlaka i Kargula [12.10.2023] Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu Sami Swoi. Zdjęcia powstają obecnie w Parku Etnograficznym w Tokarni, czyli w jednym z oddziałów Muzeum Wsi Kieleckiej. Film ma trafić do kin już w przyszłym roku. 📢 Jakub Kochanowski i jego piękna narzeczona Aleksandra - tak mieszka i żyje gwiazda reprezentacji siatkarzy [12.10.2023] Tak mieszka i żyje na co dzień Jakub Kochanowski, jeden z najlepszych siatkarzy świata i reprezentant Polski. We Włoszech świętował mistrzostwo Europy, na co dzień gra i mieszka w Rzeszowie i związany jest z piękną Aleksandrą. Lubi szybkie samochody i odpoczynek na świeżym powietrzu. Tak urządził się prywatnie Jakub Kochanowski, jeden z naszych najlepszych siatkarzy.

Prasówka 12.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Oto fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat [12.10.2023] Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 15 najpiękniejszych śląskich słów zdaniem internautów ze Śląska. Zobaczcie, jak głosowaliście! Zaskoczeni? Ślązacy nie gęsi, swój język mają i, jak się okazuje, doskonale go znają! W spisie powszechnym Głównego Urzędu Statystycznego z 2021 roku aż 457,9 tys. osób zadeklarowało, że używa języka śląskiego. Z tej okazji zapytaliśmy internautów z naszego województwa o najpiękniejsze słowa w gwarze śląskiej. Udało się wybrać 15 propozycji, które dzisiaj Wam prezentujemy. 📢 Pogrzeb rodziny z Myszkowa, która zginęła w wypadku na A1. Kierowca mógł jechać nawet 315 km/h! Rodzina, przyjaciele, znajomi i zwykli mieszkańcy Myszkowa żegnali w środę 11 października ofiary tragicznego wypadku, do którego doszło w połowie września na autostradzie A1. Rodzice z małym chłopcem wracali z wakacji, gdy rozpędzony samochód uderzył w ich auto, które natychmiast stanęło w płomieniach. Niestety nie udało się ich uratować.

📢 Kamionka Piast w Opolu. Tak prezentuje się po zmroku. To jedna z atrakcji turystycznych Opola [ZDJĘCIA] Podczas rewitalizacji w 2021 r. zrobiono tutaj ścieżki pieszo-rowerowe, place zabaw i siłownię, park dla psów oraz całoroczne boisko ze sztuczną nawierzchnią, a także stanicę dla płetwonurków. Kamionka Piast ma też oświetlenie. Zobaczcie w galerii, jak okolica prezentuje się po zmroku. 📢 Horoskop dzienny na czwartek 12 października 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Kozioro HOROSKOP dzienny na czwartek 12 października 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w czwartek 12.10.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Tak wygląda Kluczbork z lotu ptaka. Z tej perspektywy miasto robi niesamowite wrażenie Na co dzień nie oglądamy miasta z góry, dlatego na zdjęciach z drona znane budynki i ulice wydają się całkiem odmienne. Zwłaszcza o wschodzie i zachodzie słońca. A właśnie o tych nietypowych godzinach lubi fotografować swój rodzinny Kluczbork Artur Nowak, na co dzień członek zarządu powiatu kluczborskiego. Zobaczcie te fotografie. 📢 Rządowe fundusze wspierają inwestycje na opolskich drogach. Nie brakuje też inwestycji centralnych W ciągu ostatnich kilku lat Opolszczyzna otrzymał ogromne środki na projekty inwestycyjne dotyczące rozwoju sieci drogowej w województwie. Kilka miliardów złotych zainwestowano również w budowę obwodnic i rozbudowę dróg krajowych przebiegających przez województwo. 📢 Te fryzury są najlepsze dla okrągłej twarzy. Modne cięcia dodadzą piękna i odejmą kilogramów. Zobacz najnowsze trendy Te fryzury Cię wyszczuplą i odejmą kilogramów. Fryzury dla okrągłej twarzy sprawią, by twarz była optycznie wyszczuplona i zbliżyła się do kształtu owalu - czyli tego, który jest najbardziej pożądany. Nie każde cięcie sprawdzi się u osoby o zaokrąglonych rysach twarzy, dlatego przed wizytą u fryzjera warto sprawdzić, jaka fryzura dla okrągłej twarzy będzie odpowiednia, a jaka wprost przeciwnie. Zobacz, jakie są najlepsze fryzury dla twarzy o okrągłym kształcie!

📢 Delegatura opolska Instytutu Pamięci Narodowej ma nową siedzibę w Opolu Delegatura opolska Instytutu Pamięci Narodowej zaprasza do nowej siedziby, która znajduje się przy ulicy Kośnego 62. 📢 Nowe ostrzeżenia GIS! 11.10.2023 Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć te towary ze swoich półek 11.10.2023 Aktualna lista produktów wycofanych ze sklepów. Ostrzeżenie GIS 11.10.2023! Lista produktów wycofanych ze sklepów. Po ostrzeżeniu sanepidu sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć te towary ze swoich półek.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, tylko styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Oto 10 najdroższych samochodów używanych, jakie można kupić w Opolu i na Opolszczyźnie. Kosztują miliony [PAŹDZIERNIK 2023] Sprawdziliśmy, jakie są obecnie najdroższe samochody używane do kupienia w Opolu i w województwie opolskim. Są to auta luksusowych marek, takich jak Ferrari czy Lamborghini. Niektóre z nich kosztują miliony złotych! Zobaczcie te motoryzacyjne cacka i sprawdźcie ceny. 📢 Tłumy na targowisku w Strzelcach Opolskich, ponieważ są promocje na buty, kurtki, kwiaty, znicze, stroiki i wieńce. Zobacz ten ogrom towaru Jesień zawitała na targowisko w Strzelcach Opolskich. Wielu sprzedawców wymieniło już asortyment na odpowiedni dla sezonu jesienno-zimowego. Z tego powodu pojawiło się mnóstwo kupujących. Sprawdziliśmy najciekawsze oferty.

📢 Miał zginąć za ujawnienie tych zdjęć. Świadek koronny pokazał je śledczym i ujawnił tajemnice gangsterów Życie polskich gangsterów z przed ponad dwóch dekad było bardzo barwne. O tym, jak dokładnie wyglądało, możemy się przekonać z prywatnych zdjęć jednego z byłych bossów półświatka.

📢 Jak nazywają się poszczególne rocznice ślubu? Sprawdź ich symbolikę i co podarować w prezencie z tej okazji Rocznica ślubu to ważne wydarzenie w każdym związku małżeńskim. Każda z nich oznacza coś innego. A, im dłuższy staż, tym trwalszy jest was związek – to ma odzwierciedlenie w nazwach rocznic. Sprawdź, co oznacza papierowa, drewniana, a co brylantowa rocznica ślubu. Podpowiadamy również, jaki prezent można podarować drugiej połowie przy tej wyjątkowej okazji. 📢 Horoskop roczny na 2024. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran 12.10.2023 Oto pierwszy wielki HOROSKOP na 2024 rok dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na 2024 roku i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. 12.10.2023.

📢 Kandydat KO zachęca do bojkotu referendum. Poseł Zembaczyński przekonuje, że nielegalnych imigrantów już może spotkać na uliach miast Witold Zembaczyński, kandydat Koalicji Obywatelskiej do Sejmu, zachęcał mieszkańców do bojkotu referendum, które odbędzie się jednocześnie z wyborami parlamentarnymi. 📢 Tak mieszka Grażyna Torbicka. Zobacz, jak się pięknie urządziła w stolicy. Sprawdź, czy taki wystrój domu pasuje do ikony stylu Tak mieszka Grażyna Torbicka, gdy rozstaje się z ukochanym mężem. Gwiazda telewizji często ucieka do stolicy. Ikona stylu od dawna żyje na dwa domu. Zobacz, jakie wnętrza pokochała telewizyjna gwiazda. Zajrzyj do domowego zacisza córki Krystyny Loski i sprawdź, jak się urządziła dziennikarka w modnej dzielnicy.

📢 Tak prezentuje się najdroższy dom na Opolszczyźnie. Piękna willa kosztuje pięć milionów złotych i jest na sprzedaż 12.10.20123 Reprezentacyjny dom z basenem o powierzchni ponad 700 metrów kwadratowych został wystawiony za ponad pięć milionów złotych. Niezwykła nieruchomość znajduje się w Czarnowąsach pod Opolem. 12.10.2023.

📢 Pacjenci w Opolskim Centrum Onkologii w końcu doczekają się lepszych warunków. Powstanie nowoczesny węzęł sanitarny. Remont ruszy w tym roku Już za kilka miesięcy pacjenci Oddziału Klinicznego Chirurgii Onkologicznej z Pododdziałem Chorób Piersi w Opolskim Centrum Onkologii będą mogli cieszyć się znacznie lepszymi warunkami lokalowymi. Poprawią się warunki sanitarne, co jest niezmiernie istotne w procesie leczenia, zwłaszcza po trudnych operacjach. Inwestycję w poprawę komfortu pacjentów wsparł samorząd województwa opolskiego, przekazując na ten cel blisko 2,5 mln złotych. 📢 32-latek szedł autostradą A4 i łapał „stopa”. Zatrzymali go policjanci z Krapkowic. Mężczyzna oznajmił, że... to najszybsza droga na Wrocław Policjanci krapkowickiej drogówki dwa razy musieli interweniować w związku z bardzo niebezpiecznym zachowaniem pieszego na autostradzie A4. 32-latek nie zważając na ogromne zagrożenie zatrzymywał pojazdy „na stopa”.

📢 Redukcja punktów karnych na Opolszczyźnie. Kierowcy walą drzwiami i oknami, by nie stracić prawa jazdy Zainteresowanie nimi na Opolszczyźnie jest olbrzymie. Przez niecały miesiąc ze szkoleń skorzystało już 180 osób, a kolejne są w kolejce. Najbliższy termin w zaplanowany jest na 16 października. 📢 Obrzydlistwa na talerzu rodem z PRL? Dziś już nikt tego nie je! A kiedyś tak nam smakowało... Szpinak jak krowi placek, mleko z kożuchem, kotlety z mortadeli, zupa owocowa, ozorki w sosie chrzanowym… Obrzydlistwo! W czasach PRL jedliśmy różne dania, na których wspomnienie aż przechodzą ciarki! Dziś już nikt jego nie je! Poznajcie nas subiektywny ranking dań z PRL, które niekoniecznie były smaczne! Z sentymentem wspominacie paróweczki w sosie chrzanowym? A wiecie, że 100 kg parówek produkowano przede wszystkim z miazgi kostnej, skórek, tłuszczu i białka w proszku? Brzmi smacznie? Chyba nie!

📢 Klasa z Bodzanowic skończyła szkołę ponad pół wieku. Do dzisiaj regularnie organizuje spotkania klasowe Podstawówkę skończyli dokładnie 55 lat temu. Dzisiaj sami są 70-latkami, choć ciężko im w to uwierzyć, bo wydaje im się, że w szkolnych ławach siedzieli najwyżej kilka lat temu. Uczniowie ze szkoły w Bodzanowicach z rocznika 1953 spotykają się regularnie na spotkaniach klasowych. 📢 Czy w Egipcie jest teraz bezpiecznie? Ministerstwo Spraw Zagranicznych wydało komunikat Wycieczki do Egiptu wciąż biją rekordy popularności wśród pragnących wypoczynku. Okazuje się jednak, że napięta sytuacja w niektórych regionach kraju może zamienić wymarzony wypoczynek w koszmar. Stanowisko w sprawie tego, czy w Egipcie jest bezpiecznie, zajęło Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 📢 Horoskop codzienny na środę 11 października 2023 r. Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 11 października 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 11.10.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Łukasz Kaczmarek prywatnie. Tak żyje i mieszka z żoną Dominiką i dziećmi bohater polskiej siatkówki! To kochający mąż i ojciec (11.10.2023) Łukasz Kaczmarek został bohaterem finałowego meczu Ligi Narodów między Polską a USA. Dzięki niesamowitym atakom zdobywał ważne punkty, nawet w trudnych sytuacjach i poprowadził reprezentację do złota! Wspaniale zaprezentował się także w trakcie dzisiejszego meczu z Serbią. Dzięki temu reprezentacja Polski awansowała do półfinału Mistrzostw Europy! Na boisku jest gwiazdą, a jaki jest prywatnie? To ciepły i oddany tato oraz mąż. Tak żyje i mieszka Łukasz Kaczmarek, czyli popularny „Zwierzu”. Oto prywatne zdjęcia!

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 11.10.2023 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek.

📢 W Nysie zmarł Kazimierz Staszków, zasłużony reginalista i historyk Ziemi Nyskiej. Miał 73 lata W Nysie zmarł Kazimierz Staszków, regionalista, podróżnik, badacz historii Nysy, doskonały gawędziarz. Człowiek wielkiego serca i wiedzy, zawsze pogodny i zawsze mający czas dla innych. Miał 73 lata. 📢 Marszałek Sejmu Elżbieta Witek odwiedziła Opolszczyznę. W Grodźcu koło Ozimka zachęcała do głosowania w wyborach Marszałek Sejmu Elżbieta Witek spotkała się z mieszkańcami Grodźca (gm. Ozimek). Podczas wizyty we wtorek (10 października) zachęcała do głosowania na rząd Zjednoczonej Prawicy. Podsumowała również ostatnie 8 lat.

📢 Pomnik Czynu Powstańczego i amfiteatr na Górze Świętej Anny do remontu. To długo wyczekiwana inwestycja. Kiedy ruszą prace? Od dwóch lat Pomnik Czynu Powstańczego i amfiteatr na Górze Świętej Anny są pod opieką wojska. W przyszłym roku ma ruszyć remont. Teraz trwa tworzenie dokumentacji. Podczas wtorkowej konferencji prasowej (10 października) zaprezentowano wizualizację kompleksu po remoncie.

📢 12 unikatowych noclegów historycznych w Polsce: pałac, spichlerz, a nawet słynny most. Tam przeniesiecie się w czasie! Chyba każdy marzył kiedyś o tym, by spędzić choć jeden dzień w pięknym pałacu lub zamku jak z bajki. Czy wiecie, że w Polsce jest to możliwe? I nie tylko to – wśród pięknych historycznych obiektów w naszym kraju, w których możecie przenocować, znajdują się także młyny, spichlerze, średniowieczne baszty, a nawet jeden z najsłynniejszych mostów w Polsce. Zapraszamy do galerii 12 najbardziej niezwykłych historycznych miejsc z duszą, w których możecie zarezerwować nocleg. Uwzględnijcie je w swoich weekendowych planach – te noclegi pozwolą wam przenieść się do innej epoki i innego świata!

📢 Forum Lokalnego Biznesu. W Głubczycach udowadniają, że biznes można z sukcesem prowadzić także z dala od gospodarczych centrów Szóste spotkanie w ramach Forum Lokalnego Biznesu, odbyło się we wtorek, 10 października w Głubczycach. Przedsiębiorcy z terenu powiatu głubczyckiego i specjaliści z instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości spotkali się w gościnnych progach Miejskiego Ośrodka Kultury w tym pięknym mieście na południu Opolszczyzny. Co ciekawe, podczas forum w Głubczycach, po raz pierwszy w cyklu, na widowni zasiadła grupa uczniów klas maturalnych o profilu ekonomicznym i logistycznym miejscowego Zespołu Szkół Mechanicznych.

📢 Opolszczyzna jest liderem przemysłu cementowo-wapienniczego. Tomasz Kostuś uważa, że to jeden z filarów rozwoju naszego województwa Opolszczyzna może poszczycić się bogatą historią w przemyśle cementowo-wapienniczym, będąc liderem zarówno pod względem produkcji cementu, jak i wapna w Europie. Działają tu najstarsza cementownia w Europie, największa cementownia na kontynencie, a na dodatek nasz region kryje w sobie największe pokłady wapnia w tej części Polski. Poseł Tomasz Kostuś z Koalicji Obywatelskiej ma plan jak te osiągnięcia wykorzystać do rozwoju naszego województwa.

📢 Utwór w wykonaniu uczniów i nauczycieli szkoły z Kluczborka bije rekordy w Internecie. Obejrzało go ponad milion osób Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Licealno-Technicznych w Kluczborku nagrali kolejną piosenkę oraz teledysk do niej. W ciągu kilku dni obejrzało ją w Internecie ponad milion osób.

📢 Horoskop miesięczny na listopad 2023. Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew 11.10.2023 HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na listopad 2023 roku. Co się wydarzy w listopadzie u Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb, Barana i Byka? 11.10.2023.

📢 Horoskop dzienny na wtorek 10 października 2023 r. Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na wtorek 10 października 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 10.10.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 To inwestycja, która poprawi komfort studiowania w Opolu. Na kampusie Politechniki Opolskiej powstanie nowoczesny parking za 10 mln zł Na terenie drugiego kampusu Politechniki Opolskiej powstanie nowoczesny, wielopoziomowy parking. Na ten cel uczelnia właśnie pozyskała z Ministerstwa Edukacji i Nauki 10 milionów złotych.

📢 Ozimek doczeka się remontu dworca i sieci ciepłowniczej. Pieniądze pochodzą z Polskiego Ładu Poznaliśmy kolejne inwestycje z rządowego programu Polski Ład, które przyczynią się do poprawy standardów życia mieszkańców regionu. Gmina Ozimek otrzyma pieniądze na odrestaurowanie swojego zabytkowego dworca oraz modernizację magistrali sieci ciepłowniczej. 📢 Mamy wyliczenia emerytur stażowych. Tyle mają wynosić wcześniejsze emerytury dla chętnych Jeśli PiS wygra kolejne wybory parlamentarne - to emerytury stażowe będą jednym z rozwiązań, które zostaną bardzo szybko wprowadzone. To jedna z największych obietnic partii obecnie rządzącej w trwającej kampanii wyborczej. Dziennikarze i eksperci wyliczyli już, jakie wstępnie mogą być kwoty wypłat wcześniejszej emerytury.

📢 Las powoli wdziera się do domu. Opuszczona willa zamienia się w ruinę. Przyroda dokończy dzieła 9.10.2023 Internauci zainteresowali się opuszczonym domem przy granicy województw opolskiego i śląskiego. "Piękne miejsce skazane na demolkę wandali" - piszą w sieci i dodają, że posiadłość została przejęta za długi komornicze. Dom jest dosłownie pożerany przez rośliny. 9.10.2023. 📢 Te miasta są na Opolszczyźnie najmłodsze. Większość z nich zaledwie od kilkudziesięciu lat ma prawa miejskie. Od 2024 roku przybędzie nowe Ostatnie miasto na mapie województwa opolskiego pojawiło się w 2018 r. To Tułowice w powiecie opolskim. Ale jakie miasta, oprócz nich, są najmłodsze? Sprawdźcie naszą listę 8 z nich. Wkrótce przybędzie nowe miasto w naszym regionie.

📢 Wizje Opola z przyszłości budzą grozę i ciekawość. Tak nasze miasto widzi sztuczna inteligencja Właśnie tak zdaniem sztucznej inteligencji za 50 lat będzie wyglądać Opole. Przedstawiona wizja przyszłości, choć wydaje się nierealna ma w sobie coś strasznego. Jak myślicie czy przepowiednie komputera mają szanse się sprawdzić?

📢 Wojsko sprzedaje sprzęt, który zalega w magazynach. Są całkiem nowe rzeczy a te używane można znaleźć w dobrym stanie 7.10.2023 r. Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta dostawcze, busy i ciężarówki. Do tego dochodzą m.in.: materiały budowlane, sprzęt sportowy i informatyczny, części zamienne do samochodów i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! 7.10.2023 r.

📢 Kończą budować drogę S3 na Dolnym Śląsku. Co się tam teraz dzieje? Kiedy otwarcie? Od kilku dni kierowcy korzystają z nowego fragmentu drogi S3 Kamienna Góra - Lubawka. Do zakończenia dolnośląskiego odcinka i ostatniego brakującego elementu układanki od Szczecina (wciąż toczą się jeszcze prace nad budową fragmentu do Świnoujścia) aż do granicy z Czechami w Lubawce, zostało już tylko 16 kilometrów! To kluczowy fragment ekspresowej S3 między Bolkowem i Kamienną Górą, z dwoma tunelami, jeden z nich należy do czołówki najdłuższych w kraju. Co się dzieje na tym fragmencie S3? Jak przebiegają prace i kiedy pojadą tamtędy kierowcy? Sprawdziliśmy, zobaczcie na najnowszych zdjęciach z przełomu września i października 2023.

📢 Czy duży biust to duży problem... Piersi pani Anety ważą 7 kg [ZDJĘCIA] Piersi są atrybutem kobiecości. Dla mężczyzn podobno nigdy nie są za duże, ale ich rozmiar nie zawsze uszczęśliwia posiadaczki tych krągłości. Czy duży biust to duży problem? 📢 Czeskie memy śmieszniejsze niż polskie? Zobaczcie, z czego śmieją się Czesi! Polacy dobrze znają czeskie poczucie humoru, choćby z literatury (dzielny wojak Szwejk) czy kreskówek (uroczy Krecik, sympatyczni sąsiedzi Pat i Mat). W zrozumieniu czeskich żartów czy dowcipów nie ma bariery językowej, w końcu oba języki: polski i czeski są dość podobne. Wybraliśmy dla Was najzabawniejsze czeskie memy. Zobaczcie, z czego śmieją się nasi południowi sąsiedzi, przechodząc do galerii zdjęć.

📢 PUPIL ROKU 2023 Zobacz psy, koty i inne zwierzaki, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów. Możesz jeszcze zgłosić swojego zwierzaka! Oto galeria zdjęć psów i kotów, które po pierwszym tygodniu głosowania w akcji Pupil Roku zajmują pierwsze miejsca w rankingach w miastach i powiatach naszego województwa. Prezentujemy także dziesięć zwierzaków z kategorii Inne Pupile, które dotychczas zdobyły najwięcej głosów. Lista kandydatów w akcji Pupil Roku jest wciąż otwarta - możesz dodać zdjęcie swojego zwierzaka.

📢 Wielkie wpadki budowlańców. Bubel, fuszerki i wstyd. Zobacz największe pomyłki fachowców polskiego internetu! Miał być szybki remont, a skończyło się na wielkiej wpadce, bublu i wstydzie. Prawdziwy koszmar budowlańców bez talentu, którzy mówili, że wszystko będzie dobrze. Stracone pieniądze, materiały i czas. Kilka razy solidnie złapiesz się za głowę, niedowierzając, że można było to aż tak zepsuć. Zobacz zbiór śmiesznych zdjęć, które stały się legendarne. 📢 Wybory parlamentarne 2023. Oto kandydaci do Sejmu z województwa opolskiego. Wszystkie listy w wyborach 2023. Głosowanie już 15 października W wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października 2023, w województwie opolskim mamy 7 list, 12 mandatów do zdobycia i 168 kandydatów. Poznajcie wszystkich kandydatów. 📢 PUPIL ROKU Głosowanie trwa! Twój zwierzak zostać gwiazdą, a Ty możesz zdobyć super nagrody. Prześlij zdjęcie! Masz psa, kota albo inne zwierzątko domowe? Twój pupil może trafić na strony pięknego albumu prezentującego najpiękniejsze zwierzaki z całej Polski! Ty możesz zdobyć atrakcyjne nagrody i zaproszenie na sesję zdjęciową - oczywiście z ukochanym pupilem. W ramach naszej akcji posiadacze zwierząt domowych wybiorą także najlepszych weterynarzy i groomerów oraz sklepy zoologiczne.

📢 Najdroższy dom na sprzedaż w Polsce znajduje się pod Warszawą. Trzeba mieć majątek, żeby tam zamieszkać Dom marzeń zlokalizowany jest w podwarszawskich Łomiankach. Kto zostanie właścicielem, tego nie wiadomo. Pewne jest, że musi mieć gruby portfel, a w nim 30 mln złotych. Dom z basenem i własnym SPA ma najwyższą cenę spośród domów w serwisie Otodom.pl, jakie obecnie można znaleźć w Polsce (2.09.2023 r.). Zobacz, jak dom prezentuje się na zdjęciach.

📢 HIPOKRATES 2023 Głosowanie rozpoczęte! Zobacz listę medyków nominowanych do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia.

📢 MISTRZOWIE SMAKU Już dziś o 20:00 koniec głosowania! Tegoroczna edycja największego plebiscytu gastronomicznego rozpoczęta! Po raz kolejny zostaną przyznane nagrody dla pracowników gastronomii oraz dla najlepszych lokali. Na laureatów czekają statuetki i nagrody, a wśród nich ta główna - Citroen C3 dla Mistrza Smaku 2023. 📢 Robią wrażenie! Tak wyglądają najdroższe domy do kupienia w Polsce. Zobacz TOP 10 ofert z lutego 2023 | ZDJĘCIA Najdroższe domy na sprzedaż w Polsce! Przedstawiamy najpiękniejsze rezydencje, wille i pałace, za które trzeba zapłacić krocie. Ten luksus robi piorunujące wrażenie. Znajdziemy tam prywatne baseny, ogromne ogrody i nowoczesne wnętrza. Oto aktualne oferty drogich domów na sprzedaż z lutego 2023 roku. Wejdź w naszą galerię i zobacz zdjęcia przepięknych willi oraz ceny, które trzeba za nie zapłacić.

📢 Rozebrano starą strzelnicę w Kluczborku [wideo, zdjęcia] Zabytkowa strzelnica przy ul. Strzeleckiej w Kluczborku zniknęła z powierzchni. Budynek był mocno zdewastowany. Inwestor zbuduje w tym miejscu dom spokojnej starości.

ZOBACZ KONIECZNIE Tu jest najwięcej wypadków w Polsce. W tych miejscach uważaj

Paweł Rakowski - Izrael zaskoczony atakiem Hamasu.