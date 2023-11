Prasówka 12.11.2023. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 11.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Droga ekspresowa S11. Przetarg jest już na finiszu. Znany jest dokładny przebieg odcinka S11 Olesno - Kluczbork - Byczyna [MAPA]”?

Prasówka 12.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Droga ekspresowa S11. Przetarg jest już na finiszu. Znany jest dokładny przebieg odcinka S11 Olesno - Kluczbork - Byczyna [MAPA] Już za kilka dni poznamy wykonawcę drugiego etapu opolskiego odcinka drogi ekspresowej S11. 46-kilometrowy kawałek „jedenastki" prowadzić będzie od obwodnicy Olesna aż do Kępna. Cały odcinek drogi ekspresowej S11 na terenie województwa opolskiego ma być gotowy za 4 lata. W naszej galerii znajdziecie dokładny przebieg kolejnego odcinka S11, od końca obwodnicy Olesna, przez Kluczbork i Byczynę, aż do obwodnicy Kępna.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 12.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 12.11.2023 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

📢 Polska Miss 2023. W ścisłym finale tylko jedna Opolanka. Jest nią Natalia Żołnieruk, która powalczy o koronę najpiękniejszej Polki [ZDJĘCIA] W eliminacjach do tytułu najpiękniejsze Polki wystartowało ponad 8 tysięcy kobiet. Do ścisłego finału awansowało tylko 41 z nich. W tyn gronie jest tylko jedna reprezentantka Opolszczyzny. Jest nią Natalia Żołnieruk z Opola. Najpiękniejszą Polską Miss poznamy na gali we Wrocławiu już 25 listopada, czyli za dwa tygodnie. 📢 Wanda Nara wypuściła zmysłowy utwór na tle choroby – w klipie „Wredna Suka” występują luźne ubrania i nadzy mężczyźni [WIDEO] Modelka i blogerka Wanda Nara zaimponowała swoim kolejnym talentem. Niezrównana żona argentyńskiego napastnika Galatasaray Stambuł Mauro Icardiego zademonstrowała swoje umiejętności wokalne. Ponętna brunetka zaprezentowała na swoim koncie na Instagramie prowokacyjną piosenkę „Bad Bitch” (Wredna Suka) z gorącym klipem. Wanda tańczyła w towarzystwie nagich mężczyzn na śmiałych ujęciach zdjęciach.

📢 Uczniowie liceum mundurowego w Oleśnie złożyli ślubowanie przy pomniku powstańców. Nastolatki zaprezentowali musztrę przy żołnierzach 26 uczniów klasy pierwszej Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie złożyło ślubowanie przy pomniku powstańców śląskich. Klasa mundurowa jest oficjalnym Oddziałem Przygotowania Wojskowego. 📢 Groźny wypadek pomiędzy Częstochową a Kłobuckiem. Na DW 494 bmw zderzyło się z ciągnikiem rolniczym Do groźnego wypadku doszło w sobotę 11 listopada po godz. 11 na drodze wojewódzkiej 494 drogi pomiędzy Nową Szarlejką a Nową Gorzelnią (granica powiatów częstochowskiego i kłobuckiego). O wypadku poinformował portal Info Express. 📢 Najśmieszniejsze memy o zmianie opon na zimowe hitem internetu. Zobacz najzabawniejsze grafiki i uśmiechnij się! Najśmieszniejsze memy o zmianie opon na zimowe stały się hitem internetu, co oznacza, że coraz więcej osób jest już w temacie zbliżającej się wielkimi krokami zimy, a wraz z nią – dostosowania pojazdu do warunków pogodowych. Chociaż Złota Polska Jesień nie odpuszcza nawet w listopadzie, to trzeba liczyć się z tym, że sytuacja może zmienić się nawet z dnia na dzień. Odkładanie na ostatnią chwilę wizyty w punkcie wulkanizacyjnym wiąże się ze sporym ryzykiem, związanym z koniecznością zmagania się na ulicach ze śniegiem oraz lodem podczas poruszania się pojazdami z letnimi oponami. Na szczęście wiele osób pamięta o wyposażeniu kół w zimowe, ale nie brakuje też takich, które ponoszą konsekwencje niedopilnowania tej kwestii na czas. To właśnie takie przypadki stały się jednym z najpopularniejszych obecnie tematów memów, jakie publikowane są na bieżąco w sieci przez internautów. Zobacz najzabawniejsze grafiki i uśmiechnij się!

📢 Horoskop dzienny na niedzielę 12 listopada 2023. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na niedzielę 12 listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 12.11.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie! 📢 Najśmieszniejsze MEMY o kotach. To władcy naszych domów, kochane sierściuchy. Trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Najlepsze MEMY o kotach. Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez!

📢 Paige Spiranac, najpiękniejsza golfistka świata żali się na hejterów i walczy z fake kontami w mediach społecznościowych Paige Spiranac to najpiękniejsza golfistka świata, która została wybrana nawet przed magazyn "Maxim" najseksowniejszą kobietą świata. Paige, które profil na Instagramie śledzi 3,9 milionów Internautów, ostatnio żaliła się na hejterów, którzy podszywają się pod jej konta. Amerykanka dziennie zgłasza nawet 20 fake kont! Zobaczcie najnowsze zdjęcia słynnej golfistki. 📢 To najśmieszniejsze memy na Dzień Singla. 11 listopada obchodzony jest Chiński Dzień Singla. Jest coraz popularniejszy. Zobaczcie Dzień Singla wypada dzień po Walentynkach? Niekoniecznie, chociaż na całym świecie single świętują 15 lutego, to coraz popularniejszy staje się Chiński Dzień Singla, który obchodzony jest 11 listopada. Dlatego uśmiechnijcie się, bo mamy dla Was najśmieszniejsze memy o singlach.

📢 Opuszczony ośrodek wczasowy w Szumiradzie przyprawia o ciarki. Sprawdziliśmy, co kryje się wewnątrz [ZDJĘCIA] Kiedyś w tym miejscu w Szumiradzie stał pałac, ale nie przetrwał wojny. W jego miejscu zbudowano ośrodek wczasowy. Przez wiele lat na kolonie przyjeżdżały tutaj dzieci pracowników Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Katowicach. Później przez wiele lat budynek niszczał. Sprawdziliśmy, jak wygląda w środku dawny ośrodek. 📢 Najśmieszniejsze memy o budowlańcach to jedne z najzabawniejszych grafik z humorem, tworzonych przez internautów. Zobacz i uśmiechnij się! Memy o budowlańcach to obecnie jedne z najzabawniejszych grafik z humorem, tworzonych przez internautów. Obrazki te można znaleźć wśród wielu innych o różnorodnej tematyce, które aktualnie cieszą cię dużą popularnością. Użytkownicy sieci komentują w ten sposób rozmaite sytuacje, jakie mają miejsce między innymi podczas prowadzonych prac budowlanych – nie tylko w przestrzeni powstających bądź remontowanych budynków, ale też dróg i miejsc publicznych. Wiele z zaprezentowanych w memach postaw stało się już stereotypami, jednak nadal przyprawiają o uśmiech – szczególnie tych, którzy byli świadkami podobnych sytuacji bądź słyszeli o nich z opowiadań innych. Warto pamiętać, że grafiki te nie służą ośmieszaniu kogokolwiek, a poruszają jedynie wychwytywane nieraz zachowania, reakcje czy postawy, a także przypadki nieprofesjonalnie wykonanej pracy. Zobacz najzabawniejsze obrazki o budowlańcach i uśmiechnij się!

📢 Opolanie na Marszu Niepodległości w Warszawie. Tysiące Polaków wspólnie świętowało w stolicy Polski Od kilkunastu lat 11 listopada w Warszawie organizowany jest Marsz Niepodległości. Tego dnia do stolicy przyjeżdżają Polacy z najdalszych zakątków kraju i zagranicy. Wśród celebrujących w ten sposób Narodowe Święto Niepodległości nie brakuje Opolan. Również w tym roku mieszkańcy Opolszczyzny maszerowali w Warszawie. Zobaczcie ich na zdjęciach.

📢 Fortuna 1 Liga. Trzecie niepowodzenie z rzędu Odry Opole. Tym razem uległa Wiśle Płock Odra Opole uległa na wyjeździe Wiśle Płock 0:2 w meczu 15. kolejki Fortuna 1 Ligi. Opolanie przegrali tym samym trzeci kolejny mecz. Tak jak i dwóch poprzednich, z Motorem Lublin i Górnikiem Łęczna, nie zdobyli też nawet gola. 📢 Oszałamiający dekolt i idealne nogi: córka legendy Chelsea urzeka odważnym wyglądem [WIDEO, ZDJĘCIA] Jade LeBeouf, córka byłego obrońcy Chelsea Londyn i reprezentacji Francji Franka LeBeoufa oraz i stylistki Beatrice Bodas , wybrała niezapomniany strój.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Zobacz wyliczenia - oto prognoza podwyżek emerytur [12.11.23] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 roku ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur. 📢 Mieszkania PRL - zdjęcia. Tak wyglądały pokoje, kuchnie i łazienki w latach 60., 70., i 80. [12.11.2023 r.] Mieszkania naszych babć budzą u wielu nostalgię. Kiedyś wszystkie mieszkania były tak do siebie podobne, że wyglądało niemal tak samo. Duże i pokoje dziecięce kojarzą się z meblościankami, ławami, półkotapczanami, korytarze z boazerią, kuchnie z westfalkami i ceratami, a łazienki z żeliwnymi wannami i górnopłukiem. Kultowe już miano zyskały popularne wtedy sprzęty i dekoracje. Zobacz na zdjęciach, jak mieszkaliśmy w PRL-u.

📢 Tak wyglądało Opole 11 listopada 1918 r. Polska odzyskała niepodległość, ale miasto Oppeln jeszcze do 1945 r. zostało w granicach Niemiec Jak wyglądało Opole w listopadzie 1918 roku, kiedy Polska odzyskiwała niepodległość, a do Warszawy wrócił Józef Piłsudski? Opolskie ulice i place prezentowały się pięknie i reprezentatywnie, ale ówczesne Oppeln jeszcze przez ponad ćwierć wieku pozostało w granicach Niemiec. 📢 Oto najbardziej leniwe rasy psów. Kanapa to ich naturalne środowisko. Sprawdź listę największych leniuchów! 11.11.2023 Te rasy psów są najbardziej leniwe. Może się zdarzyć, że nawet siłą nie ściągniesz ich z kanapy. Wybierając psa trzeba wziąć pod uwagę nasz styl życia. Niektóre czworonogi wymagają dużej ilości ruchu, natomiast inne potrzebują spokojniejszego trybu życia. Do którego grona można zaliczyć Twojego psa? Sprawdź koniecznie listę najbardziej leniwych psów!

📢 Tak mieszka Szymon Hołownia i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda ich przytulny dom przy lesie niedaleko Warszawy Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni i jego rodziny. 📢 Te kwiaty domowe rządziły w czasach PRL-u. Dziś znów są na topie. To nie tylko monstery, paprotki i sansewierie. Zobacz, co trzeba mieć W czasach PRL-u wśród kwiatów doniczkowych niemal obowiązkowe były monstery, paprotki, sansewierie i grudniki, ale to tylko niektóre z modnych wtedy roślin. Dziś znów doceniamy ich urodę oraz to, że są łatwe w uprawie i wytrzymałe. Warto przypomnieć sobie rośliny domowe sprzed lat i wrócić do nich, bo to prawdziwe kwiatowe hity. Przedstawiamy 18 roślin, które były popularne w czasach PRL-u i teraz znów są na topie.

📢 Mieszkańcy Strzelec Opolskich uczcili Narodowe Święto Niepodległości. Odśpiewali hymn przy pomniku ofiar wojen i przemocy Kwiaty pod pomnikiem ofiar wojen i przemocy złożyli m.in. samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, działacze stowarzyszeń oraz uczniowie szkół i przedszkoli. 📢 Te rasy psów wyją, szczekają i niszczą. TOP 10 ras psów, które nie znoszą samotności: maltańczyk, chihuahua i pudel toy 11.11.2023 Lęk separacyjny u psa objawia się na wiele różnych sposobów. Pies, który nie znosi samotności i tęskni za swoim właścicielem, może wędrować z pokoju do pokoju, skomleć i szczekać. Niektóre rasy psów mogą mieć zbyt dużo energii i biegać lub niszczyć meble. Skutki takiego zachowania mogą być nie tylko kosztowne, ale także groźne dla psa, ponieważ może połknąć coś niebezpiecznego. Oto rasy psów, które najgorzej znoszą samotność. Przed ich zakupem zastanów się, czy będziesz w stanie poświęcić im tyle uwagi, ile potrzebują.

📢 Najlepsze ŚLUBNE MEMY! Zobacz, jak internauci śmieją się z żon, mężów i... ślubów! Oto zabawne memy o żonach i mężach! 11.11.2023 Jedni czekają całe swoje życie, aby zawrzeć małżeństwo, a inni - unikają tak długo jak mogą. Jedno jest pewne, ślub i małżeństwo są nieustającym źródłem zabawnych anegdot i sytuacji. Internauci jak zwykle nie zawiedli i z odpowiednią sobie dozą ironii i czarnego humoru zrobili o nich memy. Sami zobaczcie! 📢 Taką emeryturę dostaniesz w grudniu 2023. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Wyliczenia dla seniorów. Sprawdź, ile dostaniesz! Takie emerytury otrzymają seniorzy w grudniu 2023. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w grudniu 2023. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na grudzień 2023.

📢 Które rasy psów żyją najdłużej, a które najkrócej? Są najnowsze wyniki badań naukowców LISTA RAS 11.11.2023 Każdy właściciel chce, aby jego zwierzę, przyjaciel, było z nim jak najdłużej. Niektóre rasy psów dożywają nawet 20 lat. Niestety są to nieliczne przypadki. Przeciętna długość życia czworonogów wynosi kilkanaście lat. Niektóre nie dożywają dziesięciu... Z naszego materiału dowiecie się, które rasy psów żyją najkrócej, a której najdłużej. Dane pochodzą z raportu opublikowanego przez naukowców na łamach czasopisma Nature. 📢 Bieg Niepodległości w Opolu. Śmiałkowie rywalizowali na dwóch dystansach [ZDJĘCIA] Stowarzyszenie Klub Biegowy Odra Opole zorganizowało Bieg Niepodległości w Opolu. Ponad 150 biegaczy rywalizowało na dwóch dystansach. Wydarzenie miało także charakter akcji charytatywnej.

📢 85 lat temu naziści spalili doszczętnie synagogę w Oleśnie [ZDJĘCIA] Oleska synagoga spłonęła doszczętnie, Niemcy usunęli nawet fundamenty, żeby po świątyni nie pozostał kamień na kamieniu. Tak samo było również w sąsiednich miastach: Gorzowie Śląskim i Kluczborku. Wówczas były to niemieckie miasta: Rosenberg, Landsberg i Kreuzburg. Ocalała tylko jedna synagoga w dzisiejszym powiecie oleskim.

📢 Artur Kamiński nowym dyrektorem szpitala w Nysie. Polityk PiS wygrał konkurs na to stanowisko. Przyjdzie do szpitala z Grupy Azoty Artur Kamiński, wiceprezes Grupy Azoty Kędzierzyn Koźle, wygrał konkurs na dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Nysie. Teraz będzie negocjował z zarządem powiatu warunki kontraktu. 📢 Te imiona są nadawane najrzadziej. Opolanie nie chcą tak nazywać swoich dzieci Astrid, Aurora i Teo to imiona niezwykle rzadko występujące w polskiej kulturze. Każde z nich w zeszłym roku zostało nadane w naszym województwie tylko dwa razy. Zobaczcie, jakie jeszcze nietuzinkowe imiona wybierano dla noworodków z naszego regionu w 2022 roku. 📢 Mieszkańcy pogranicza polsko-czeskiego protestują przeciw budowie kopalni w Vidnavie. Inwestycja może wpłynąć na wody, są na to badania Mieszkańcy pogranicznego Jarnołtowa spotkali się z burmistrzem Otmuchowa w sprawie planowanej po sąsiedzku, tuż za granicą z Czechami, budowy kopalni kaolinu, W czasie pełnej emocji konfrontacji padały pytania m.in. o sposób, w jaki ludzie zostali poinformowani o planowanej inwestycji. Poruszono także kwestie badań i wpływu kopalni na środowisko. Wyszła na jaw także analiza polskich geologów, którzy mają inne zdanie niż czescy biegli.

📢 Święto Niepodległości w Opolu. Będzie impreza plenerowa i koncert. Jako gwiazda wieczoru zagra zespół Kombii 11 listopada to dzień szczególny dla każdego Polaka. Obchodzimy dzisiaj Narodowe Święto Niepodległości. Urząd Miasta Opola przygotował wyjątkowe atrakcje, by uczcić tę ważną rocznicę. Zobaczcie, na jakie atrakcje mogą dzisiaj liczyć opolanie.

📢 Oto śliczna Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony 10". Kandydatka Waldemara na prywatnych zdjęciach. Olśniewa urodą! W TVP 1 trwa emisja jubileuszowej, 10. edycji hitowego programu "Rolnik szuka żony". Jednym z bohaterów jest Waldemar z Pakości, który od początku wzbudza bardzo dużo emocji. Wśród kandydatek, które zaprosił do swojego gospodarstwa znalazła się piękna i utalentowana Ewa Kryza z Wielkopolski. Rolnik nie ukrywał, że jest ona jego faworytką. A jaka jest Ewa prywatnie? Zobaczcie jej zdjęcia.

📢 Film Sami Swoi - w tych miejscach kręcono zdjęcia. Tak wyglądają obecne miejsca z filmu Sami Swoi Tak dziś wyglądają miejsca, w których w 1967 roku powstawał film "Sami swoi". Odwiedził je Sławomir Szeliga z rodziną i podzielił się swoimi wrażeniami. 56 lat temu w role głów skłóconych ze sobą rodów wcielili się Wacław Kowalski i Stanisław Hańcza. Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu. Kargula zagra Karol Dziuba, a Pawlaka - Adam Bobik. 📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 11.11.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły!

📢 Macie już dość szarugi za oknem? A tam jest teraz piękna pogoda! Zebraliśmy kierunki lotów do ciepłych krajów dla mieszkańców Opolszczyzny Dla jednych jesień to najpiękniejsza pora roku, pełna kolorowych liści i zadumy. Z kolei dla innych to zdecydowanie zbyt krótki dzień, wietrzna pogoda za oknem, do tego padający deszcz. Opolanie bardzo chętnie latają w tym czasie w cieplejsze miejsca. Tam mogą spotkać słońce, a do tego zobaczyć nowe ciekawe atrakcje. 📢 W Głubczycach kolejny raz biegali dla Niepodległej. Każdy z biegaczy pokonał 105 kilometrów W Głubczycach kolejny raz grupa miłośników biegania uczciła rocznicę odzyskania niepodległości. "Biegamy dla Niepodległej" to nazwa zorganizowanej po raz szósty oddolnej inicjatywy promującej patriotyzm i aktywny styl życia. Celem każdego uczestnika było pokonanie 105 kilometrów. W piątek 10 listopada podsumowano akcję. Za inicjatywą stoi Głubczycki Klub Biegacza "Marysieńka". To nie jedyne przedsięwzięcie tego środowiska.

📢 To były niezwykłe 24 godziny. W tym czasie niestrudzeni barberzy z Opola zebrali prawie 8 tys. zł, które pomogą w leczeniu Miłosza Miłosz Paździerski, 46-letni fotograf i filmowiec z Opola, walczy z ciężką chorobą - nowotworem złośliwym jelita grubego z przerzutami do wątroby i płuc. W Polsce nie było już dla niego innej opcji leczenia. Jednak, dzięki wyjątkowej akcji charytatywnej zorganizowanej przez "Barber Shop Łotr" we współpracy z Opolskim Stowarzyszeniem Rehabilitacji, pojawiła się nadzieja na dalsze leczenie. 📢 Horoskop na drugą połowę listopada 2023. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP na drugą połowę listopada 2023 roku. Co się wydarzy od 15 do 30 listopada u Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb, Barana i Byka? Ten horoskop odpowie na Wasze pytania oraz wątpliwości.

📢 Horoskop finansowy na 2024 dla wszystkich znaków. Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Rak, Byk, Bliźnięta, Lew, Panna HOROSKOP finansowy na 2024 rok dla każdego znaku zodiaku. Wróżka Expiria, autorka najbardziej poczytnych przepowiedni w internecie, sprawdziła co stanie się z Waszymi dochodami, oszczędnościami i planami zawodowymi. To będzie niezwykle ciekawy rok! 📢 Ludzie zniknęli, budynki zamieniły się w ruiny. Po tych wsiach zostały tylko kamienie, stare zdjęcia i podwodne ruiny Po niektórych opolskich miejscowościach można jeszcze znaleźć pozostałości - ruiny czy nawet całkiem nieźle zachowane domostwa. Po innych zostały zaledwie pojedyncze kamienie. W ciągu ostatnich 100 lat na Opolszczyźnie z powierzchni ziemi zniknęło co najmniej kilkanaście miejscowości.

📢 Pierwszy „sugerowany przejazd dla rowerów” pojawił się w Opolu i od razu wzbudził kontrowersje. Jak się zachować, by nie doszło do tragedii? Skrzyżowanie ulic Luboszyckiej z Nysy Łużyckiej w Opolu stało się przedmiotem zaniepokojenia rowerzystów i kierowców, których zdziwiło pojawienie się pierwszego w Opolu „sugerowanego przejazdu dla rowerzystów”. Teraz wszyscy zastanawiają się, jak prawidłowo z niego korzystać i czy te rozwiązanie jest w ogóle bezpieczne.

📢 Wojsko sprzedaje sprzęt. Za półdarmo można kupić drewno na opał, narzędzia, materiały budowlne a nawet samochody 10.11.2023 Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, części samochodowe, elektronarzędzia, drewno opałowe, sprzęt sportowy i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! 10.11.2023 📢 Rzuć wszystko i jedź w góry! Větrná to ciekawa alternatywa dla popularnych szczytów w Górach Opawskich W tym roku wyjątkowo długo możemy cieszyć się piękną, złotą jesienią. Warto korzystać ze sprzyjających warunków atmosferycznych i spędzać czas na łonie przyrody. Sporo wrażeń może dać wyprawa w góry, choćby w nasze najbliższe Góry Opawskie. Niekoniecznie musimy wybierać najpopularniejsze szlaki i szczyty. 📢 Otwarcie Ozimska Park w Opolu pełne atrakcji dla klientów Znamy już oficjalną datę otwarcia jednego z największych kompleksów handlowych w regionie. Inauguracja Ozimska Park w Opolu odbędzie się już 16 listopada. Z tej okazji firma Redkom Development – właściciel obiektu, zaplanował aż trzy dni atrakcji dla swoich klientów. W dzień otwarcia w części rozrywkowej znajdą się liczne niespodzianki, w tym występy grupy cyrkowej, pokazy iluzjonistów czy konkursy z nagrodami. Klienci, którzy zrobią zakupy będą mogli liczyć także na miłe prezenty. Z kolei sami najemcy zapowiadają specjalne rabaty i promocje w swoich salonach. Ozimska Park na powierzchni blisko 18 000 mkw. zaoferuje ponad 30 punktów handlowych popularnych marek.

📢 Korek na autostradzie A4 pod Wrocławiem. 15 km zatoru, kierowcy stoją przez drogowców W czwartek (9 listopada) od godz. 14 kierowcy stoją w ogromnym korku na autostradzie A4 w kierunku Opola. Zaczęły się tam prace przy rozbudowie dwóch obiektów. Zator ma ponad 15 kilometrów. 📢 Kolejne lodowisko w Opolu. Zbudowano je przed galerią handlową w centrum miasta. Kiedy otwarcie? Przed centrum handlowym "Solaris" na placu Kopernika w Opolu rozłożone zostało lodowisko, które ma być atrakcją dla klientów galerii ale nie tylko. 📢 Tak dziś wygląda tajna jednostka wojsk Układu Warszawskiego. Zamieniła się w ruinę Baza powstała w latach 60. minionego wieku pomiędzy Zimną Wódką a Olszową w powiecie strzeleckim na Opolszczyźnie. Przez około 30 lat był wielką tajemnicą, a obiekt był ściśle strzeżony. Po upadku PRL baza straciła jednak na znaczeniu. Po opuszczeniu przez wojsko zaczęła popadać w ruinę.

📢 Dżony, czyli czworonożny funkcjonariusz policji w Kluczborku, żegna się ze służbą. Służył w policji 10 lat Pies służbowy Ikar, prywatnie nazywany „Dżonym” po dziesięciu latach służby w kluczborskiej komendzie przeszedł na zasłużoną psią emeryturę. 📢 Mieszkańcy już nigdy tu nie wrócili. Ruiny wsi przy polsko-czeskiej granicy kryją tajemnice Przy drodze pomiędzy Opawicą a Dobieszowem stoi sfatygowany krzyż. Nosi ślady po pociskach. Po figurze Chrystusa pozostał już tylko kawałek ręki zwisający z jednego z ramion. Wystarczy wejść pomiędzy drzewa, by natrafić na pozostałości ścian oraz fundamentów budynków. To resztki osady Bursztet. Miejsce owiane jest szeregiem legend. Te ściągają na miejsce m.in. poszukiwaczy skarbów. - Oni potrafią być prawdziwą zmorą tej okolicy - mówi Barbara Piechaczek, dyrektorka Muzeum Powiatowego w Głubczycach. 📢 Horoskop na pierwsze pół roku 2024. Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta HOROSKOP na pierwsze półrocze 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w pierwszych sześciu miesiącach 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Ekspiria radzi specjalnie dla Ciebie, co może się wydarzyć od 1 stycznia do 30 czerwca 2024 r.

📢 Janusze tatuażu nie mają wstydu! Trudno uwierzyć, że ktoś im za to zapłacił! Na stronach społeczności m.in. "Janusze Tatuażu" czy "Tatuażysta płakał jak tatuował" na Facebooku możecie oglądać zdjęcia najdziwniejszych, najbrzydszych, a czasem kompletnie niezrozumiałych dzieł "mistrzów" tatuażu. Wybraliśmy dla Was prawdziwe perełki - zobaczcie, przechodząc do galerii zdjęć. 📢 Jazzobranie 2023 w Oleśnie. To było kubańskie szaleństwo. Gwiazdą wieczoru Alfredo Rodriguez Trio [wideo, zdjęcia] Ponad trzy godziny koncertu, dwa bisy i Olesno jak Kuba - tak wyglądał Jazzobranie 2023 w Oleśnie. Nawet Marcin Kydryński jest zachwycony festiwalem organizowanym w niespełna 10-tysięcznym miasteczku.

📢 Przebudowa drogi krajowej nr 46 na pograniczu województw opolskiego i dolnośląskiego. Prace zakończone. Teraz jeździmy po betonie Kierowcy mogą już korzystać z rozbudowanego sześciokilometrowego odcinka obwodnicy Kamienicy w powiecie nyskim. Drogowcy wzmocnili konstrukcję drogi, ułożyli nową nawierzchnię jezdni, przebudowali skrzyżowania i poprawili bezpieczeństwo ruchu.

📢 Budowa nowego gmachu Politechniki Opolskiej. "Lipsk" zmienia oblicze. Budynek jest już oszklony. Kiedy przyjmie studentów? W budynku przy ul. Sosnkowskiego w Opolu będą się mieścić wydziały: inżynierii produkcji i logistyki oraz ekonomii i zarządzania Politechniki Opolskiej. 📢 W Górach Opawskich wciąż ukryte jest złoto. Eksploratorzy szukają wejść do starych sztolni Według Państwowego Instytutu Geologicznego na terenie województwa opolskiego znajdują się trzy obszary złóż złota o łącznej powierzchni 317 hektarów. Cenny kruszec leży w ziemi i czeka na szczęśliwego znalazcę. Poszukiwacze złota szukają wejścia do starych sztolni.

📢 Przypomina swoim wyglądem słynny pałac z filmów o Harrym Potterze. Niezwykły zabytek z Mosznej robi wrażenie na tysiącach turystów Zamek w Mosznej, położony na południu Polski, jest nie tylko imponującym zabytkiem architektury, ale również miejscem pełnym tajemnic i legend. Z 99 wieżami, malowniczym ogrodem i bogatym wnętrzem, Moszna przyciąga turystów z całego świata, którzy pragną odkryć jego niezwykłe piękno. 1.07.2023.

📢 Horoskop na zimę 2024. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Wodnik, Wodnik, Ryby HOROSKOP na zimę 2023/2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Co się wydarzy się zimą u Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb, Barana i Byka? Wróźka Expiria ma dla nas przepowiednie.

📢 Budowa supermarketu Aldi w Opolu. Prace są już na ukończeniu. Zakupy zrobimy jeszcze w tym roku Na budowie supermarketu Aldi w Opolu-Szczepanowicach trwają ostatnie prace wykończeniowe. Montowane jest wyposażenie sklepu, urządzane tereny zielone, kończy się budowa parkingu. 📢 Czarne paznokcie z brokatem, a może ze złotem. Ten kolor świetnie wygląda na dłoni kobiet dojrzałych. Zobacz pomysły na andrzejkowy manicure Czarne paznokcie ze złotym, a może z brokatem to niejedyne eleganckie połączenie tego koloru ze zjawiskowymi zdobieniami. Do wyboru jest jeszcze mnóstwo innych barw i wzorów, które świetnie wyglądają z czarnym kolorem. To idealny manicure na andrzejkową imprezę.

📢 ŚWIĄTECZNE GWIAZDECZKI 2023 - prześlij do konkursu zdjęcie swojego dziecka, może znaleźć się na okładce! Nagroda główna: 50 000 zł! Tradycyjnie, jak co roku, tworzymy wielką świąteczną galerię zdjęć dzieci z naszego województwa. Spośród maluszków i starszaków nasi Czytelnicy wybiorą dzieci, które trafią na okładki świątecznego wydania gazety. Wszystkie przesłane do 17 listopada zdjęcia ukażą się w specjalnym dodatku, który zostanie wydany w czwartek, 23 listopada. Na dzieci czekają wspaniałe nagrody - wśród nich rodzinne sesje fotograficzne, vouchery na zakupy w sklepach SMYK, a w finale wyjazdy do Energylandii, vouchery do biura podróży oraz dwie nagrody główne - 50 000 zł! 📢 Budowa galerii Ozimska Park w Opolu jest już na finiszu. Rozpoczął się montaż reklam. Zobacz, jakie sklepy i restauracje będą na Ozimskiej Końca dobiegają roboty wykończeniowe w centrum handlowym Ozimska Park w Opolu. Robotnicy pracują też na zewnątrz, gdzie budują parkingi i drogi wewnętrzne. Otwarcie nowej galerii handlowej w Opolu ma nastąpić jeszcze w 2023 roku.

📢 Głubczycki Klub Biegacza "Marysieńka" świętuje 25-lecie istnienia. Biegacze wydali okolicznościowy album pt. "Biegniemy po więcej" Klub Biegacza „Marysieńka" z Głubczyc świętuje jubileusz 25-lecia istnienia. Z tej okazji wydano album prezentujący wszystkie podjęte inicjatywy i zorganizowano spotkanie osób, które na przestrzeni ćwierćwiecza wspólnie biegały lub w różny sposób wspierały ideę sztafetowych biegów pielgrzymkowych.

