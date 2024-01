Prasówka 13.01.2024. Zobacz zestawienie najważniejszych informacji z wczoraj z naszego województwa

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Transformacja lotniska w Pyrzowicach. Będzie podziemny tunel, łączący stację kolejową przy lotnisku z nowym terminalem, ale nie tylko. WIDEO”?

Prasówka 13.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Transformacja lotniska w Pyrzowicach. Będzie podziemny tunel, łączący stację kolejową przy lotnisku z nowym terminalem, ale nie tylko. WIDEO Do 2030 roku lotnisko w Pyrzowicach zmieni się nie do poznania. Już w 2028 roku zostanie oddany nowy główny terminal pasażerski, który zostanie połączony nowym podziemnym tunelem o długości 250 m ze stacją kolejową Pyrzowice Lotnisko. Pomiędzy stacją, a nowym terminalem w tunelu znajdzie się także centrum przesiadkowe ze stanowiskami dla autobusów, autokarów i busów. Obecnie przy lotnisku powstaje nowy terenowy parking na 750 miejsc, który ma być oddany do użytku w połowie tego roku. Jakie są szczegóły planowanych inwestycji?

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 13.01.24

📢 Najśmieszniejsze memy o zimie - zima wróciła, w wraz z nią wróciły memy o mrozie, śniegu i zimnie. Oto najśmieszniejsze z nich Jak jest zima, to musi być zimno. Niestety spełniły się prognozy meteorologów i zima wróciła na Śląsk. W najbliższych dniach czeka nas śnieg i mróz, który może sięgać nawet kilkunastu stopni poniżej zera. Nie lubicie zimy? Obejrzyjcie te memy, a humory szybko Wam wrócą i żadne odśnieżanie nie będzie Wam straszne.

📢 Tak się bawił na swojej studniówce Zespół Szkół Rolniczych w Prudniku. Kreacje maturzystów robiły wrażenie! [ZDJĘCIA] Tę studniówkę uczniowie z Zespołu Szkół Rolniczych w Prudniku zapamiętają do końca życia. Maturzyści zaimponowali nie tylko swoją energią i entuzjazmem na parkiecie, ale także zachwycającymi kreacjami.

Prasówka 13.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Studniówka LO6 w Opolu. To była noc pełna elegancji i tradycji. Maturzyści spisali się na szóstkę! [ZDJĘCIA] 12 stycznia Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VI w Opolu świętowało jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu szkolnym – studniówkę. Uroczystość odbyła się w przepięknej scenerii hotelu Arkas w Prószkowie.

📢 87-latka z Kluczborka była na celowniku oszustów. Mogła stracić oszczędności życia W ostatni czwartek (11 stycznia) oszuści chcieli okraść seniorkę z Kluczborka. Ich zamysł udaremniła pracownica jednego z miejscowych banków. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto nowa tabela. Jakie będą podwyżki? Mamy szacunkowe wyliczenia [13.01.2024] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na całkiem sporą, dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika waloryzacji, który poznamy niebawem.

📢 Horoskop dzienny na jutro (13.01, sobotę). Które znaki zodiaku będą zadowolone z horoskopu? Sprawdź horoskop na sobotę dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich bliskich przygotowały gwiazdy na jutro? Przeczytaj, co według horoskopu powinno się wydarzyć w sobotę 13.01.2024. Czy doda Ci to skrzydeł? Sprawdź horoskop na jutro (sobotę, 13.01.2024) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Temperatura ciała mieszkańca Głubczyc wynosiła tylko 26 stopni Celsjusza! Zareagował sąsiad, który zadzwonił pod numer 112 Starszy mężczyzna był na skraju wyczerpania. Policjanci niemal w ostatniej chwili przybyli do mieszkania, gdzie zastali marznącego seniora. On sam nie miał już siły sobie pomóc. Życie mężczyzny uratował sąsiad, który zadzwonił na numer alarmowy 112. 📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

📢 Korporacje w krzywym zwierciadle. Internauci żartują z pracy w korpo. Zobaczcie najlepsze memy Praca w korporacji nie zawsze bywa łatwa i przyjemna. Czasami bywa ciężko, a środowisko i koledzy z pracy bywają niezwykle specyficzni. Internauci przygotowali na ten temat serię memów, która rozbawi Was do łez. Zapraszamy do naszej galerii! 📢 Apartament Tomasza Kammela jest wyjątkowy. Tak się urządził prezenter w stolicy. Zobacz luksusowe mieszkanie gwiazdy „Pytania na śniadanie” Dom Tomasza Kammela robi na fanach prezentera ogromne wrażenie. Widać, że gwiazda „Pytania na śniadanie” ma wyczucie smaku i niezły gust. Zobacz, jak prezentują się luksusowe wnętrza warszawskiego apartamentu Tomasza Kammela.

📢 Samochód z zakładu energetycznego rozbił się w Opolu. W środku kompletnie pijany kierowca Na ulicy Batalionów Chłopskich w Opolu kierowca samochodu specjalistycznego z zakładu energetycznego stracił panowanie nad kierownicą i rozbił się. Okazało się, że wsiadł za kierownicę po pijaku.

📢 Blisko trzy miliony złotych na opolski sport. W urzędzie marszałkowskim w Opolu podpisano umowy Trzy organizacje podpisały umowy na dotacje opiewające na łączną kwotę 2,95 miliona złotych. Pieniądze samorządu województwa opolskiego posłużą opolskim sportowcom, w sposób szczególny dzieciom i młodzieży. 📢 Mieszkanie Kiepskich otwarte dla wszystkich. Scenografia serialu Świat według Kiepskich jest w muzeum Zamku Topacz Muzeum Motoryzacji Topacz w Ślęzie pod Wrocławiem wzbogaciło się o wyjątkowy eksponat. To właśnie tam trafiła oryginalna scenografia serialu "Świat według Kiepskich". Mieszkanie Ferdka jest dostępne dla wszystkich, którzy chcą je zwiedzić… i zrobić sobie zdjęcie w fotelu. 📢 Modnie, ale z klasą. Tak się ubiera Dominika Kulczyk! Zobacz stylizacje najbogatszej Polki Zgrabna, piękna, inteligentna, wykształcona, a na dodatek bardzo zamożna. Dominika Kulczyk jest najbogatszą kobietą w Polsce, ale też przedsiębiorczynią, filantropką oraz reporterką. Tam, gdzie się pojawia zwraca na siebie uwagę nie tylko pozycją społeczną, ale też wyglądem, w tym eleganckimi, dobranymi do sylwetki i urody stylizacjami. Zobacz, jak się ubiera!

📢 Najśmieszniejsze memy o Blue Monday 2024 poprawią Wam humor w poniedziałek 15 stycznia, w najbardziej depresyjny dzień roku Poniedziałek, 15 stycznia 2024 roku będzie najbardziej depresyjnym dniu roku - tak twierdzą specjaliści. To wtedy wypada Blue Monday, ustanowiony przez Cliffa Arnalla. Chociaż jego wyliczenia mają więcej wspólnego z pseudonauką, to Blue Monday zyskał na popularności i jest obchodzony w trzeci poniedziałek stycznia. Do 2011 był to poniedziałek ostatniego pełnego tygodnia. Jak przetrwać ten ciężki dzień? Pomogą Wam w tym nasze memy!

📢 Było minus 17 stopni. Ukradli bezdomnemu buty. Ruszył na miasto w klapkach i skarpetkach. Zauważył to strażnik miejski Na dworze było akurat – 17 stopni Celsjusza. Strażnicy miejscy z Nysy nie wahali się pomoc bezdomnemu bez butów. Dali mu swoje. Z magazynu.

📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające. 📢 Skąd się wzięło tylu Karaimów na Opolszczyźnie? To żart czy subiektywne poczucie przynależności narodowej? 68 mieszkańców Opolszczyzny w ostatnim spisie powszechnym zadeklarowało narodowość karaimską. Karaimi są tym zdziwieni. Według ich danych ta społeczność liczy ok. stu osób w całym kraju.

📢 Sklepy wycofują produkty 12.01.2024. Kaufland, Biedronka, Lidl, Netto, Auchan muszą wycofać te produkty 12.01.2024 Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega! 12.01.2024 Nowa lista produktów wycofanych przez sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć ze swoich półek? Zobacz nowe ostrzeżenie sanepidu. Lista produktów wycofanych ze sklepów powiększona została o kosmetyki. 📢 Czech uprawiał marihuanę pod Głubczycami. Cudzoziemiec trafił w ręce policji Policjanci z Głubczyc zlikwidowali uprawę konopi indyjskiej. Nielegalnym procederem zajmował się obywatel Czech. Mężczyzna odpowie za uprawę i posiadanie substancji zabronionych.

📢 Zator lodowy na Białej Głuchołaskiej w sąsiedztwie ujęcia wody dla Nysy. Służby kontrolują sytuację Na rzece Białej Głuchołaskiej przy ujściu do Jeziora Nyskiego od środy zbiera się zator lodowy. To miejsce oddalone od zabudowań, ale trzeba pilnować ujęcia wody dla miasta Nysa.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL.

📢 Przed nami ferie. Tak internauci żartują z przerwy zimowej. Te memy robią furorę w sieci Na ten moment uczniowie czekali od wakacji. W końcu nadszedł czas na ferie zimowe. To dla nich zasłużony odpoczynek. Internauci z tej okazji przygotowali nowe memy. Zobaczcie je w naszej galerii. 📢 Śniegu w górach jest pod dostatkiem. Warunki zadowolą wybrednych narciarzy. Zapraszamy w ferie na polskie i czeskie stoki Początek ferii zimowych w województwie opolskim zbiegł się z piękną, zimowa aurą. Mamy okazję wypocząć wraz z dziećmi na śniegu, korzystając z zimowych sportów. Zapraszamy na krótki przegląd najbliższych ośrodków narciarskich w czeskich Jesenikach i Kotlinie Kłodzkiej.

📢 Ferie zimowe w czasach PRL. Dla wielu niezapomniane przeżycie. Pamiętacie tamte zimy? Wkrótce ferie zimowe. Jak spędzało się zimowe ferie kilkadziesiąt lat temu? Kiedyś to były zimy! Śnieg do kolan, zjeżdżanie na sankach czy grzanie się przy piecu po długim pobycie na zewnątrz, to tylko niektóre z opowieści. Jakie macie wspomnienia? Cofnijmy się w czasie - do ferii zimowych sprzed lat. 📢 Horoskop codzienny na piątek 12 stycznia 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 12 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 12.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Które auta nie mogą jeździć na nowe paliwo E10? Mamy listę samochodów, które nie mogą tankować nowej benzyny 12.01.2024 Benzyna E10 od stycznia zastąpiła popularną "95". Jednak nie wszystkie auta będą mogły palić E10. Mamy listę aut, które nie są kompatybilne z nowym paliwem. Jak sprawdzić, czy twój samochód może jeździć na E10?

📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 12.01.2024 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Najpiękniejsza hokeistka świata bije rekordy popularności ZDJĘCIA Kanadyjka Mikayla Demaiter była bramkarką, teraz jest modelką Mikayla Demaiter ma 23 lata i po zakończeniu zawodniczej przygody z hokejem na lodzie robi karierę jako modelka. Jej konta w mediach społecznościowych biją rekordy popularności. Piękna i seksowna Kanadyjka ma rzeszę fanów! Zobacz ZDJĘCIA! 📢 Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2024. Wiemy, które szkoły są najlepsze na Opolszczyźnie. Te licea i technika znalazły się najwyżej Miesięcznik „Perspektywy” już 26. raz przygotował ogólnopolski ranking szkół ponadpodstawowych. Wyłania on najlepsze szkoły z całej Polski. W tym roku pierwsze miejsce wśród liceów naszego regionu zajęło Publiczne LO nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu, a wśród techników – Publiczne Technikum nr 5 w Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu.

📢 32 mln zł na funkcjonowanie 320 linii autobusowych na Opolszczyźnie. W ten sposób rząd walczy z wykluczeniem komunikacyjnym Na Opolszczyźnie z roku na rok przybywa samorządów, które chcą uruchomić własne przewozy autobusowe, by niwelować wykluczenie komunikacyjne niektórych spośród swoich mieszkańców. W tym roku ponad 32 miliony złotych zostanie zainwestowanych w rozwój publicznego transportu zbiorowego w regionie opolskim.

📢 Mamy spadek liczby zgonów na Opolszczyźnie. Ale mieszkańców i tak ubywa, bo rodzi się coraz mniej dzieci W 2023 roku zmarło dokładnie 9277 mieszkańców Opolszczyzny. Tyle zasiłków pogrzebowych wypłacił Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Najwięcej zgonów był w czasie szczytu pandemii koronawirusa. 📢 Zimy stulecia w PRL-u. Obecny atak zimy przy nich to pestka. Najgorzej było w 1979 roku. Zobaczcie ZDJĘCIA Zimy w PRL-u to były prawdziwe zimy, a wiele z nich zasługiwało na miano "zimy stulecia". Do Polski wróciła zima, który przynosi ochłodzenie i opady śniegu. Poniedziałkowi 8 stycznia 2024 roku daleko jednak do największych załamań pogody w Polsce. Najgorzej było w 1979 roku, kiedy opady śniegu sparaliżowały kraj. Zapraszamy do NASZEJ GALERII.

📢 Róże Powiatu, January i Januarki. W Oleśnie wybitni mieszkańcy oraz zasłużeni wolontariusze odebrali nagrody [ZDJĘCIA] Podczas uroczystej gali Róż Powiatu w Oleśnie starosta oleski Roland Fabianek nagrodził najwybitniejszych mieszkańców, społeczników oraz wolontariuszy. W głównej kategorii nagrody dostali skrzypaczka, proboszcz oraz społeczny opiekun niezwykłego zabytku. Zobaczcie, kto został nagrodzony. 📢 Uzdrowiska w Polsce: mapa wszystkich miejscowości uzdrowiskowych na wypoczynek zimą. Gdzie znajduje się największe uzdrowisko? Nie wszyscy wiedzą, że są w naszym kraju miejscowości, w których piękne krajobrazy i bogactwo atrakcji to tylko miły dodatek do prawdziwej regeneracji organizmu. Okres jesienno-zimowy to najlepszy czas na wypoczynek w uzdrowisku, ale które wybrać? Dla wszystkich tych, którzy czują się zmęczeni, przygotowaliśmy mapę uzdrowisk w Polsce. Gdzie znajduje się największe z nich? W tym artykule zawarliśmy wszystkie najważniejsze informacje.

📢 Oto najlepsze zdjęcia z opolskich studniówek. Tak się bawili abiturienci na balach maturalnych w 2023 roku Sezon studniówkowy 2024 rozpocznie się lada chwila. Na balach maturalnych w województwie opolskim w zeszłym roku działo się bardzo wiele, a my na bieżąco Wam to wszystko relacjonowaliśmy na naszym portalu. Oto 100 najlepszych zdjęć ze studniówek 2023. 📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży.

📢 Tak zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych. 📢 Tyle dostaniesz emerytury po waloryzacji w lutym 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w lutym 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w lutym 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na luty 2024.

📢 Zmiany w emeryturach. Zobacz zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Ile otrzymasz? Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Ruszyły testy nowego radaru meteorologicznego na Górze św. Anny. Urządzenie będzie dostarczać dane pogodowe Trwa montaż urządzeń w nowej stacji meteorologicznej na Górze św. Anny. Urządzenie ma dostarczać pierwsze dane pogodowe za niecałe 3 miesiące.

📢 Jedź na biegówki w Góry Opawskie! Narciarstwo biegowe można uprawiać na 25 km tras wytyczonych w okolicy Głuchołaz Tegoroczna zima stwarza dobre warunki do uprawiania sportów zimowych. Na południu Opolszczyzny, w okolicy Głuchołaz, istnieje sieć około 25 km tras do praktykowania narciarstwa biegowego. To prawdopodobnie jedyne takie miejsce w regionie. Odnajdą się tam zarówno początkujący, jak i zaprawieni narciarze biegowi. 📢 Jak oni się zmienili! Co słychać u bohaterów Świata według Kiepskich? Świat według Kiepskich na antenie telewizji Polsat pojawiał się przez 24 lata. Swój debiut miał w 1999 roku i od początku wzbudzał wiele kontrowersji. Na ekranie telewizorów mogliśmy podglądać Ferdynanda Kiepskiego, jego żonę Halinę i dwójkę dzieci: Waldka oraz Mariolkę. W pierwszych sezonach z Kiepskimi mieszkała także babka Rozalia, a ich sąsiadami byli, m.in. Marian Paździoch i Arnold Boczek. Serial koncentrował się na codziennych perypetiach kamienicy, a humor oparty był na absurdalnych sytuacjach oraz dialogach, które uwydatniały charakterystyczne cechy postaci. Jak dziś wyglądają bohaterowie Kiepskich? Podglądamy!

📢 85-letni Jerzy Krzciuk z Kluczborka bije kolejne rekordy. Dla żony zrobił 4163 pompki Jerzy Krzciuk z Kluczborka, multirekordzista w sportach siłowych i morsowaniu, skończył 85 lat. Podsumował też 2023 rok. Mimo wieku i wielu dolegliwości zdrowotnych, ani myśli żegnać się ze sportem. W ubiegłym roku zapisał na swoim koncie kilka wyśrubowanych wyników.

📢 Karma wróci wiosną 2024 do każdego z nas. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby HOROSKOP karmiczny na wiosnę 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy wiosną u Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb i Barana? Karma wróci do każdego z nas, ale do każdego nieco inaczej! 📢 Co przyciąga pieniądze do portfela? Te rzeczy zagwarantują ci pomyślność finansową. 9 przykazań bogactwa. Wypróbuj je, a nie pożałujesz Wierzysz w przesądy i zabobony? Nawet jeśli nie, to szczęściu trzeba pomóc. Oto 9 przedmiotów, które według wierzeń i tradycji mają przyciągać pieniądze. Chcesz, aby twoja portmonetka zawsze była pełna? Zapoznaj się 9 przykazaniami bogactwa. 📢 Chrupią aż miło! Faworki z przepisu babci to jeden z przysmaków idealnych na trwający karnawał Faworki z przepisu babci są najlepsze, bo przywołują piękne wspomnienia. Można je odtworzyć i samodzielnie zrobić chruściki. Składniki na faworki to krótka lista, a samo przygotowanie też nie jest bardzo czasochłonne, zwłaszcza gdy zapewnimy sobie pomoc, szczególnie na ostatnim etapie. Przygotowanie ciasta na faworki zajmie około 15 minut. Jedna osoba może rozwałkowywać kolejne partie i przewijać paski, a druga smażyć faworki. Szybko nabierają złotego koloru i trzeba je zdjąć. Oto przepis na faworki z zeszytu babci i garść wspomnień karnawału w tradycji ludowej.

📢 W tym roku ruszy budowa drugiej połowy drogi ekspresowej S11 na Opolszczyźnie. Mamy dokładne wizualizacje Do końca pierwszego kwartału roku 2024 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu podpisze umowę na budowę kolejnego, tym razem aż 46-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11. Z tego 31 kilometrów trasy przebiegać będzie przez województwo opolskie. Zobacz na wizualizacjach, jak będą wyglądać wjazdy na S11, węzły Byczyna i Kluczbork oraz parkingi dla podróżnych. 📢 Jullien, Ricotta i Mozzarella. Oto nowe produkty z Oleskiego Koszyka. Klaster dobrej żywności z Olesna zyskał silną markę Cztery nowe produkty lokalne zostały przyjęte do Oleskiego Koszyka i zdobyły certyfikaty jakości. Klaster dobrej żywności skupiający lokalnych przedsiębiorców w ciągu 10 lat zyskał bardzo dobrą markę smacznych i jakościowych produktów spożywczych.

📢 Horoskop zodiakalny dla kobiet na rok 2024. Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak HOROSKOP roczny na 2024 dla kobiet. Co się wydarzy w tym roku u pań spod znaku Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb, Barana? Wróżka Expiria już to wie i podzieli się z Wami tą wiedzą.

📢 Wypadek na DK 45 pod Kluczborkiem. Bus uderzył w drzewo, jest ofiara śmiertelna i ranni. Na miejscu ląduje Lotnicze Pogotowie Ratunkowe W poniedziałek (8 stycznia) na drodze krajowej nr 45 w miejscowości Trzebiszyn (w powiecie kluczborskim) doszło do tragicznego wypadku z udziałem busa. Kierowca z niewiadomych przyczyn zjechał z jezdni i uderzył w drzewo.

📢 Ogromny guz wyrósł na nodze Tusi. Właściciele byli jednak bezduszni. Trwa walka o jej życie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Opolu poinformowało o przypadku bestialstwa, którego ofiarą stała się 7-letnia suczka o imieniu Tusia. Właściciele psa nie przejęli się ogromnym guzem, który zabija psa. Rozpoczęła się walka z czasem. TOZ uruchomiło zbiórkę, aby jak najszybciej zebrać pieniądze na operację. 📢 Na Opolszczyźnie rozpoczęły się studniówki. Tak bawili się uczniowie opolskiego ogólniaka im. Mikołaja Kopernika W piątek, 5 stycznia ruszyły pierwsze studniówki 2024 roku na Opolszczyźnie. Jedną ze szkół, która przeżywa dziś ten wyjątkowy wieczór jest I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Opolu. Swój bal maturalny zorganizowali w hotelu Arkas w Prószkowie.

📢 To ekranizacja Dragon Ball Z? Nie, to postacie z anime ożywione przez SI wyglądają tak niesamowicie Dragon Ball Z to jedno z najpopularniejszych anime w historii, a postacie z serii wyglądałyby równie świetnie w rzeczywistości. Wiemy to dzięki sztucznej inteligencji, która pokazała kultowych bohaterów w realystycznym wydaniu, a efekt spodoba się nie tylko fanom serii. Przekonajcie się sami. Zapraszamy. 📢 Raniuszek to sympatyczny ptak, który lubi się przytulać. Zimą chętnie odwiedzi karmnik. Sprawdź, jak wyglądają te ptaki i czym je nakarmić Raniuszek to niewielki ptak o głównie biało-czarnym upierzeniu. Przypomina puchatą pierzastą kulkę z wyjątkowo długim ogonem. Wygląda dość egzotycznie, ale mieszka w Polsce, a zimą odwiedza karmniki. Sprawdź, jak wygląda raniuszek, co je ten ptak i czy zimuje w Polsce.

📢 Oto największe atrakcje Gór Opawskich. Warto się tu wybrać na weekend Góry Opawskie to najdalej na wschód położne pasmo Sudetów w Polsce. Ich symbolem po naszej stronie granicy jest wieża widokowa na Kopie Biskupiej, z której roztacza się malowniczy widok na cały region. Aż 90 procent powierzchni Gór Opawskich znajduje się po stronie czeskiej. Ten wciąż nieodkryty przez wielu teren skrywa niejedną wieżę widokową, która warta jest odwiedzenia. Najciekawsze miejsca po stronie polskiej i czeskiej prezentujemy w galerii zdjęć. 📢 To był piękny rok. Dwie Opolanki wygrały dwa największe konkursy piękności! Angelika Jurkowaniec i Ewa Jakubiec zdobyły tytuły miss Jedna jest blondynką, druga brunetką. Jedna pochodzi z północy Opolszczyzny, druga z południa regionu. Jedna awansowała do konkursu Miss Universe, druga do Miss Earth. Łączy je jedno: Angelika Jurkowaniec oraz Ewa Jakubiec zdobyły w tym roku oficjalne tytuły najpiękniejszych Polek.

📢 Oto najpiękniejsze kobiety świata. Zaprezentowały się w konkursie Miss Earth 2023. W finale wystąpiła także nasza miss Ewa Jakubiec 18-letnia Drita Ziri z Albanii została oficjalnie najpiękniejszą kobietą na Ziemi, zdobywając tytuł i koronę Miss Earth. W gali finałowej, zorganizowanej w azjatyckim Wietnamie, pięknie zaprezentowała się także Ewa Jakubiec, która jest aktualną Miss Polonia, jest także rodzoną Opolanką. 📢 Tak Polacy żartuja z morsów. Te memy o morsowaniu podbijają internet 26.12.2023 Morsy rozpoczęły już tegoroczny sezon. Termometry w tym roku pokazały już ujemne temperatury i można było zacząć morsować. Pasjonaci tej aktywności masowo wybrali się na brzegi rzek i okolicznych zalewów. Internauci są jednak czujni i przygotowali świeżą porcję memów o morsach. Znajdziecie je w naszej galerii.

📢 Najlepsze fryzury dla kobiet dojrzałych. Sprawdź cięcia idealne dla 50 i 60-latki. To najmodniejsze trendy na sezon jesienno-zimowy 2023 Najlepsze i modne fryzury dla dojrzałych kobiet na sezon jesienno-zimowy w 2023 roku. Zobacz, jakie są obecnie modne trendy dla kobiet w wieku 50-60 lat. Jakie cięcia są obecnie pożądane? Jaki kolor włosów warto mieć pod koniec 2023 roku? Tego dowiecie się z naszego artykułu.

📢 Studniówki 2023. Uczniowie LO nr 9 w Opolu świetnie się bawili. Te kreacje robią wrażenie! Uczniowie LO nr w Opolu najważniejszego poloneza w swoim życiu mają już za sobą. Otworzył on studniówkę, która symbolicznie odlicza czas do matury. Zanim jednak przyjdzie czas na naukę, uczniowie ruszyli na parkiet!

📢 Studniówki 2023. Opolski „elektryczniak” przepięknie bawił się na balu maturalnym. Te stylizacje robią wrażenie! [ZDJĘCIA] To już dziś! Maturzyści z Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu rozpoczęli ten jeden z ważniejszych wieczorów w ich życiu. Studniówkę, czyli 100 dni do egzaminu dojrzałości, otworzył pięknie zatańczony polonez. Zapraszamy do galerii! 📢 Wspaniała studniówka ZSZ nr 4 w Opolu w hotelu Arkas w Prószkowie. Tego poloneza maturzyści zapamiętają do końca życia [ZDJĘCIA] Maturzyści z Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu na swój bal maturalny wybrali hotel Arkas w Prószkowie. Choreografia poloneza, którego tradycyjnie zatańczyli uczniowie, robiła wrażenie. Było co podziwiać!

📢 Wyjątkowa studniówka LO nr 1 w Opolu. Oprócz poloneza zatańczyli także walca [ZDJĘCIA] Maturzyści z I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Opolu bawili się na studniówce w sobotę (21 stycznia) w hotelu Arkas w Prószkowie. Oprócz tradycyjnego poloneza kilka odważnych par zatańczyło także walca wiedeńskiego. Było co podziwiać! 📢 Superzabawa na studniówce LO nr 2 w Opolu. Impreza do późnych godzin nocnych. Znajdźcie się na zdjęciach z balu Uczniowie Liceum Ogólnokształcącego nr 2 im. Marii Konopnickiej z Opola bawili się na swoim balu maturalnym. Ich studniówka odbyła się w restauracji Arkas w Prószkowie. Znajdźcie się na zdjęciach z imprezy.