Prasówka 13.05.2024 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

📢 Kolekcjonerzy poszukują wyjątkowych antyków. Unikalne przedmioty do kupienia w internecie. Masz je w domu? 13.05.2024 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Mercure Szczyrk Resort na ostatniej prostej do otwarcia! Zobaczcie ZDJĘCIA gigantycznego hotelu Już tylko tygodnie dzielą nas od otwarcia zmodernizowanego Mercure Szczyrk Hotel, który przez lata działał jako hotel Orle Gniazdo - wynika z zapowiedzi inwestora. Luksusowy obiekt, jeden z największych w Beskidach, ma zostać oddany do użytku latem tego roku. Dokładna data nie jest jeszcze znana, ale inwestycja zmierza do końca. Obecnie trwa nabór pracowników do kompleksu hotelowego. Będzie w nim pracować kilkaset osób. Zobaczcie, jak będzie wyglądał największy hotel w Szczyrku. WYSTARCZY KLIKNĄĆ W NASZĄ GALERIĘ!

📢 Budowa nowego Lidla w Opolu i rozbudowa Centrum Handlowego Turawa Park. Tak wygląda postęp prac Dwie spore inwestycje związane z handlem prowadzone są na styku Opola i Zawady w gminie Turawa. Budowany jest nowy dyskont sieci Lidl, rozbudowywane jest też Centrum Handlowe Turawa Park.

Prasówka 13.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Lazurowa woda otoczona klifem i piękna zieleń. Nie, to nie zagranica - to polskie Malediwy, czyli Park Gródek w Jaworznie. Zobacz! Piękna pogoda sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Gdzie warto spędzić czas? Położony w sercu Jaworzna, Park Gródek, nazywany również "polskimi Malediwami", to jeden z najbardziej malowniczych zakątków województwa śląskiego. Ten niezwykły ogród botaniczny, przyciąga swoim urokiem mieszkańców okolic i osoby z dalszych okolic. Zobaczcie piękne lazurowe wody otoczone klifem i niesamowitą zielenią! Jeśli jeszcze tam nie byliście, koniecznie musicie się wybrać. 📢 Nie uwierzycie! Te SUV-y bardzo dobrze znoszą upływ czasu. Są najmniej awaryjne SUV-y od kilku lat są najlepiej sprzedającym i się modelami samochodów. Także w Polsce popularność tego typu aut nie słabnie. Także na rynku wtórnym cieszą się wielką popularnością. Kupujący starają się dowiedzieć, które modele są najmniej awaryjne i długo posłużą kierowcom. Jednym z pomocnych elementów przy wyborze auta może być raport awaryjności przygotowywany od lat przez ADAC, czyli niemiecki automobilklub. Sprawdź, które kilkuletnie SUV-y są najmniej awaryjne.

📢 Gdzie mieszka o. Tadeusz Rydzyk? Będziecie zaskoczeni! "Cóż więcej potrzeba? To i tak bardzo dużo" - twierdzi redemptorysta O. Tadeusz Rydzyk od wielu lat wzbudza kontrowersje. Dyrektor Radio Maryja w toruńskim Porcie Drzewnym zrealizował sporo inwestycji. Jest już Park Pamięci, tężnie, trwają ostatnie prace przy Muzeum Pamięć i Tożsamość. W planach ma kolejne projekty. Jak na co dzień mieszka o. Rydzyk? Opływa w luksusy czy żyje skromnie niczym mnich? 📢 Przystanek MZK wraca na ul. Katowicką obok Szpitala Wojewódzkiego w Opolu. Pasażerowie domagali się tego od dawna Od poniedziałku 13 maja autobusy Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Opolu będą zatrzymywały się na nowo powstałym przystanku "Katowicka-Szpital". Chodzi o linie 15 i 28 jadące w kierunku Wójtowej Wsi oraz Grudzic.

📢 Zabawne czeskie MEMY! Śmieszne czeskie słówka - sprawdź, czy wiesz, co oznaczają! 12.05.2024 Czeskie memy już od jakiegoś czasu śmieszą Polaków. Podobieństwa w języku, a także rażące różnice sprawiają, że Polacy duszą się ze śmiechu. Sprawdź najlepsze czeskie memy, które udało nam się znaleźć w czeluściach internetu!

📢 Nie wiesz, jaką szkołę wybrać? Oto lista najlepszych liceów w regionie Na najbliższy tydzień w całej Polsce zaplanowane zostały egzaminy 8-klasisty. To ich wyniki decydować będą później w dużej mierze o tym czy uczniowie zostaną przyjęci do szkół, o których marzą. W tym artykule prezentujemy ranking najlepszych liceów w województwie opolskim. 📢 60-latek wypadł z balkonu w Praszce. Zginął na miejscu. Policja zatrzymała dwie osoby Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 13:00 na osiedlu przy ulicy Kopernika w Praszce. Z balkonu na czwartym piętrze wypadł 60-letni mężczyzna. 📢 Horoskop dla Koziorożców na lato. Co przepowiadają gwiazdy dla Twojego znaku zodiaku? Horoskop dla Koziorożców na lato. Zobacz, co czeka Twój znak zodiaku latem. Co przygotowały dla Ciebie gwiazdy? Czego możesz spodziewać się w miłości, pracy oraz jak będą wyglądać sprawy finansowe? Sprawdź horoskop dla Koziorożców na lato, a nic Cię nie zaskoczy.

📢 Wybrano najpiękniejsze Ślązaczki. Gala finałowa konkursu Polska Miss Śląska 2024. Ewelina Libner z Kluczborka zdobyła tytuł Galę finałową konkursu Polska Miss Śląska 2024 zorganizowano w Hotelu Diament Arsenal Palace w Chorzowie. Ewelina Libner z Kluczborka wróciła do domu z tytułem! 📢 Już niedługo święcenia kapłańskie w Opolu. Jest odezwa biskupa do wiernych W związku z zaplanowanymi na najbliższą sobotę (18 maja) święceniami kapłańskimi w diecezji opolskiej, biskup Andrzej Czaja napisał list skierowany do wszystkich wiernych w regionie. Apeluje w nim do nieustannej modlitwy o powołania i odnowienie przymierzy z Bogiem.

📢 Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Rewolwer i różaniec przy łóżku detektywa. Zobacz spiżarnię i meble które zaprojektował Dom Krzysztofa Rutkowskiego! Najsławniejszy detektyw w Polsce oprowadza nas po swoim domu. Detektyw Rutkowski śpi z rewolwerem i różańcem przy łóżku, a latem relaksuje się w basenie, a w spiżarni ma słoiki z grzybkami od mamy.

📢 Trwa Wiosna Kwiatów 2024 w Łosiowie. Ponad 200 sprzedawców i setki tysięcy roślin. Dziś drugi dzień imprezy W Łosiowie można kupić wszystko, co jest potrzebne do założenia i prowadzenia ogrodu. Asortyment roślin wręcz oszałamia. Są nasiona, cebulki i sadzonki kwiatów, a także flance warzyw, krzewy i drzewka owocowe oraz ozdobne oraz kwiaty doniczkowe.

📢 Gdzie na niedzielny obiad na Opolszczyźnie? Oto regionalne restauracje skupione wokół Szlaku Kulinarnego „Opolski Bifyj" Kto nie wyobraża sobie niedzieli bez rosołu i schabowego, a na Śląsku bez klusek, rolady i modrej kapusty? A może by tak spróbować Śląskiego Nieba, szpajzy cytrynowej, czy pranzunków? Podpowiadamy, gdzie wybrać się na świąteczny, regionalny obiad. Na zestawienie złożyły się restauracje skupione wokół Szlaku Kulinarnego „Opolski Bifyj”. Tam można bardzo dobrze zjeść.

📢 Pożar składowiska w Siemianowicach Śląskich - trwa dogaszanie i zabezpieczanie niebezpiecznych odpadów. Sytuacja jest opanowana Walka z pożarem, który wybuchł 10 maja na składowisku odpadów w Siemianowicach Śląskich powoli dobiega końca. Pożar został opanowany, trwa dogaszanie i zabezpieczanie odpadów. Bardzo dziękuję funkcjonariuszom Straży Pożarnej, Policji, Wojewodzie za tak sprawne działanie i profesjonalizm - komentuje Rafał Piech, prezydent Siemianowic Śląskich. 📢 Tu ważyły się losy Polski w 1939 roku. W lasach pod Opolem Hitler odbył tajną naradę. Tak dziś wygląda to miejsce Dzisiaj dworzec kolejowy w Jełowej stoi zamknięty na cztery spusty. Taki jest los wielu małych, prowincjonalnych stacji. Ale stacja w Ilnau miała swój udział w wielkiej i niestety ponurej historii. To najprawdopodobniej w Jełowej Adolf Hitler podjął decyzję w sprawie dalszych losów Polski tuż po wybuchu II wojny światowej.

📢 Turniej rycerski w grodzie w Biskupicach. Można zobaczyć najlepszych wojów w Europie Damy i wojowie zjechali ponownie do grodu w Biskupicach pod Byczyną. Trwa tam międzynarodowy turniej rycerski. W programie walki, pokazy tańca, konkurs kulinarny i mnóstwo warsztatów. 📢 Ladies Night, New Year Party i Warsaw Shore. Kiedyś to były dyskoteki Cina w Opolu oraz Ferre w Kamieniu Śląskim to opolskie kluby muzyczne i dyskoteki, w których bawiły się (w Cinie wciąż bawią) pokolenia imprezowiczów z Opolszczyzny i spoza niej. W naszej galerii można zobaczyć, jak jeszcze niedawno balowaliście na imprezach: Ladies Night, New Year Party i Warsaw Shore.

📢 Zorza polarna nad województwem opolskim! Niesamowite zdjęcia naszych Czytelników Zorza polarna nad województwem opolskim! Zjawisko było widoczne na niebie z różną intensywnością w nocy z piątku na sobotę. Mamy zdjęcia naszych internautów, którym udało się ją upolować.

📢 Koncert "Wolność jest w nas" był jak przedsmak festiwalu. Opolan przyciągnęły gwiazdy i świetna zabawa Z okazji 20-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej marszałek województwa i urząd marszałkowski zaprosili Opolan do amfiteatru na koncert "Wolność jest w nas". Widownia oklaskiwała wielkie gwiazdy polskiej muzyki, zabawa tego wieczoru była doskonała. 📢 Budowa obwodnicy Lędzin w ciągu DK46. GDDKiA zrobiła kolejny krok do powstania tej ważnej dla Opolszczyzny trasy Opolski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad złożył wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy podopolskich Lędzin w ciągu drogi krajowej nr 46. Decyzja ta zakończy postępowanie administracyjne i zatwierdzi przebieg trasy. 📢 Pociągiem w Karkonosze. Tak odnawiają linię do Karpacza, kiedy tamtędy pojedziemy? Choć liczy sobie zaledwie nieco ponad 7 kilometrów, to jedna z najpiękniej położonych linii kolejowych na Dolnym Śląsku. Nazywana dawniej Kolejką Karkonoską linia nr 340 z Mysłakowic do Karpacza jest odbudowywana. Według nieaktualnych już zapowiedzi, pociągi Kolei Dolnośląskich do Karpacza miały ruszyć z końcem 2023 roku. Później pojawiała się data - marzec 2024, a ostatnio mówiono już o "wiośnie 2024". Nic z tego! Sprawdziliśmy postęp prac. Nie ma szans na dojazd pociągiem do Karpacza ani wiosną, ani najpewniej latem 2024 roku. To jeden wielki plac budowy. Jeśli uda się uruchomić to połączenie do końca tego roku, trzeba to będzie uznać za sukces.

📢 Cuda Polski 2024. Trzy atrakcje Opolszczyzny nominowane do prestiżowej nagrody Kraina Jezior Turawskich, Muzeum Ceramiki poKolei” w Tułowicach oraz Fabryka Robotów w Mosznej to kandydaci z Opolszczyzny do nagrody Cuda Polski 2024. Konkurs organizuje National Geographic Traveler.

📢 To nie serial Breaking Bad. Policja odkryła laboratorium narkotykowe w opuszczonym domu pod Namysłowem 70-litrów chemikaliów, 1 kilogram gotowego mefedronu o wartości 100.000 zł na czarnym rynku - takie laboratorium narkotyków policjanci znaleźli w Świerczowie koło Namysłowa. Kryminalni do tej sprawy zatrzymali 3 osoby. 33-latek spod Opola został aresztowany. 📢 Nowy burmistrz Strzelec Opolskich Jan Wróblewski wskazał swoich zastępców. Zobacz, kto został wiceburmistrzem Jan Wróblewski, nowy burmistrz Strzelec Opolskich, złożył ślubowanie i wskazał swoich zastępców. Zostali nimi Izabela Leś-Borkowska i Mariusz Kurzeja.

📢 Uzbrojeni żołnierze na terenie urzędu w Lasowicach Wlk. Wojskowi pilnują go całą dobę Urząd Gminy w Lasowicach Wielkich jest jednym z najlepiej chronionych budynków władz samorządowych w Polsce. Przez 24 godziny na dobę strzeże go kilkudziesięciu uzbrojonych żołnierzy.

📢 Trwa przebudowa ulicy Pieloka w centrum Olesna. Tak będzie wyglądać rondo przy urzędzie miejskim i starostwie powiatowym Już latem ulica Pieloka w Oleśnie ma wyglądać całkiem inaczej. Szeroki chodnik, nowe nasadzenia, ławeczki i lampy uliczne, a także rondo w rejonie urzędu i cmentarza. Zobaczcie na wizualizacjach, jak już za niecałe dwa miesiące będzie wyglądać droga w centrum Olesna. 📢 Jaja z Harrego Pottera. Oto najlepsze memy o słynnym czarodzieju, które rozśmieszają internautów 8.05.2024 Internauci przygotowali solidną dawkę humoru dla fanów Harrego Pottera! Zapraszamy do naszej galerii. Zobaczcie czy znacie wszystkie wątki i czy któryś z obrazków Was zaskoczył.

📢 Taki krajobraz księżycowy jest w lesie pod Starym Olesnem. Co jeszcze wykrył dron? Co ciekawe, przy dronach często latają jaskółki, a nawet atakują je! Takie przygody miał Dariusz Domagała z Olesna, ale efekty jego podniebnych fotograficznych eskapad są imponujące. Zobaczcie w galerii zdjęcia jego autorstwa. 📢 Jak wygląda nocny pokaz multimedialny nowej fontanny w Opolu? Można go oglądać codziennie trzy razy O godzinie 21:30 będzie dzisiaj ostatni pokaz nowej fontanny multimedialnej na Stawie Zamkowym. To najnowsza atrakcja turystyczna Opola. I świetny pomysł na zakończenie długiego majowego weekendu. 📢 Najciekawsze koncerty, stand-upy i kabarety w Opolu. W maju będzie ich dużo Lista koncertów, kabaretów i stand-upów organizowanych w Opolu w maju jest długa i niezwykle interesująca. Znajdziemy na niej m.in. takich muzyków jak Bajm, Sztywny Pal Azji czy Czerwone Gitary. Coś dla siebie znajdą też z pewnością zarówno fani tradycyjnych grup kabaretowych, jak i zwolennicy nowych form stand-upowych.

📢 Najpiękniejsza tułowicka porcelana sprzed 1945 roku. Cacka Frankenbergów i Schlegelmilchów z Tillowitz. To trzeba zobaczyć Około trzy tysiące eksponatów znajduje się w zbiorach Muzeum Porcelany im. Reinholda Schlegelmilcha w Tułowicach. Ryszard Wittke i Jakub Faron kolekcjonują tułowicką porcelanę wyprodukowaną do 1945 roku i co najważniejsze udostępniają zwiedzającym. To trzecie muzeum porcelany w tym małym mieście. 📢 Seniorzy chcą roztańczyć Kluczbork. Zapraszają na bezpłatne potańcówki raz w miesiącu W piątek 3 maja w amfiteatrze za Kinem „Bajka” w Kluczborku rozpoczął się sezon potańcówek pod chmurką połączonych z nauką tańca. Wydarzenie cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców miasta. 📢 2 godziny od Katowic zobaczyć można zamek z czołówki Disneya? Pałac w Mosznej wygląda jak filmowe dzieło sztuki! WIDEO i ZDJĘCIA 2 godziny od Katowic zobaczyć można zamek z czołówki Disneya? Pałac w Mosznej doskonale sprawdziłby się w tej roli! Posiada aż 365 pomieszczeń oraz 99 wież i wieżyczek, a dodatkowo otacza go baśniowy ogród. To zdecydowanie jedno z najpiękniejszych i wartych odwiedzenia miejsc. Wybierzecie się z nami? Przygotowaliśmy dla Was porcję zdjęć i film wideo!

📢 Budowa nowego stadionu w Opolu. Jest już podgrzewana murawa i bramki wejściowe Zakończenie prac przy budowie nowego stadionu w Opolu zaplanowane jest na koniec 2024 roku. Pierwszy mecz rozegrany zostanie na nim na początku przyszłego roku. Obiekt będzie domem dla Odry Opole, ale nie tylko. Organizowane tu będą też koncerty i inne imprezy masowe czy biznesowe. 📢 Wieża widokowa w Utracie jest gotowa. To nowa atrakcja turystyczna w powiecie strzeleckim Drewniana wieża widokowa stanęła nad stawami w Utracie. Można stąd podziwiać m.in. dzikie ptactwo żyjące nad stawami oraz okoliczne lasy. Warto zabrać ze sobą lornetkę.

📢 Z powodu plagi kornika Srebrna Kopa stała się pięknym punktem widokowym. To idealne miejsce na majowy spacer Coraz więcej turystów zachwyca się i docenia widoki, jakie proponuje Srebrna Kopa w Górach Opawskich. Panorama roztaczająca się ze szczyty jest po prostu fenomenalna. Co ważne, idąc tam unikniemy tłumów, które przelewają się w wolne od pracy dni przez Kopę Biskupią. To doskonałe miejsce na majówkową wizytę w opolskich górach.

📢 EuroFest w Nysie. Piknik rodzinny odbył się z okazji 20-lecia naszego członkostwa w Unii Europejskiej W środę 1 maja w Nysie świętowano 20. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Wydarzenie Nysa EuroFest zorganizowało Stowarzyszenie Ad astra z Nysy pod patronatem marszałka województwa opolskiego. 📢 Średniowieczny klimat przyciagnął tłumy do Jemielnicy. Trwa tam XII Jarmark Cysterski Po raz dwunasty w Jemielnicy odbywa się (1 maja) Jarmark Cysterski. Wydarzenie w formie festynu przypomina o średniowiecznych korzeniach miejscowości. W programie jest m.in. ciesząca się dużym zainteresowaniem najmłodszych osada średniowieczna, gdzie prezentowane jest dawne rzemiosło. Występy artystyczne na scenie potrwają do wieczora. 📢 Nowy Lidl w Opolu. Kolejny market niemieckiej sieci jest już praktycznie gotowy. Gdzie powstał? Zakończenie wszystkich robót i oddanie do użytku nowego dyskontu sieci Lidl w dzielnicy Zakrzów w Opolu nastąpi w ciągu kilku najbliższych tygodni.

📢 Finał konkursu Polska Miss Dolnego Śląska. Sukces 16-letniej Julity Pulit z Paczkowa Na gali finałowej konkursu Polska Miss Dolnego Śląska we Wrocławiu wystąpiło 27 finalistek konkursu Miss Województwa Dolnośląskiego 2024 oraz 27 finalistek konkursu Miss Nastolatek. Wśród nich były także reprezentantki Opolszczyzny: Martyna De Cao z Głuchołaz i Julita Pulit z Paczkowa. Julita zdobyła tytuł!

📢 W Jeziorze Otmuchowskim prawie nie ma wody! Nie uwierzycie, jak teraz wygląda najstarszy, sztuczny zbiornik retencyjny na Opolszczyźnie To piękne jezioro na Opolszczyźnie od lat jest znane mieszkańcom i turystom odwiedzającym Otmuchów. Teraz w Jeziorze Otmuchowskim jest bardzo mało wody, więc takich widoków jeszcze nie było. Sami zobaczcie na zdjęciach. 📢 Kibice i występy cheerleaderek na meczu Corotop Gwardia Opole - Zagłębie Lubin Piłkarze ręczni Corotop Gwardii Opole przegrali domowy mecz 3. kolejki grupy spadkowej Orlen Superligi z Zagłębiem Lubin 27:28. W załączonej galerii prezentujemy, jak podczas tego spotkania prezentowały się trybuny Stegu Areny oraz jak wyglądały występy artystyczne grupy Cheerleaders Opole.

📢 Budowa nowego kościoła w Opolu. Trwa deskowanie dachu. Tak świątynia będzie wyglądała w środku. Podoba się Wam? Nowy kościół parafialny powstaje przy alei Witosa 40 w Opolu, pośród powstającego równolegle osiedla mieszkaniowego. Projekt świątyni nawiązuje swoją architekturą do mitry papieskiej. Budowla oparta jest na planie krzyża, a na plac kościelny poprowadzi symboliczna brama wejścia w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa. 📢 Kiedyś to była zabawa. Tak wyglądały imprezy w kultowych opolskich dyskotekach Dziś przypominamy imprezy w Klubie Muzycznym Ferre w Kamieniu Śląskim. Przez lata przyjeżdżali tu miłośnicy dobrej zabawy z całej Opolszczyzny oraz spoza niej. Z koncertami występowały też znane zespoły. 📢 Przerażająca pustka w miejscu, które kiedyś tętniło życiem. Tak wygląda wieś widmo na północy Opolszczyzny Kiedyś była tutaj nawet huta. W Kamieńcu mieszkało wówczas 300 mieszkańców. Dzisiaj jest to rezerwat przyrody, który wygląda tak, jakby ktoś opuścił to miejsce w pośpiechu. Można poczuć dreszczyk emocji, kiedy widzi się opuszczoną szkołę z porzuconymi książkami. Sami zresztą to zobaczcie.

📢 Tak Opolanie bawili się na kultowych dyskotekach. U Papy Musioła i w Protectorze zawsze było odlotowo U Papy Musioła w Opolu to był lokal z historią. Otwarto go w 1975 roku i szybko zaczęto określać mianem "Musiołówki", od nazwiska Karola Musioła, inicjatora Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki Opola oraz twórcy Towarzystwa Przyjaciół Opola. Z kolei Protector był jedną z największych dyskotek na Opolszczyźnie. Zobaczcie, jak kiedyś bawiło się Opole. Znajdźcie się na archiwalnych zdjęciach. 📢 Koncert "Schody do wolności" 2023. Zagrali m.in. Kayah, Piasek i Lady Pank. Znajdź się na zdjęciach! W opolskim amfiteatrze odbył się (22 czerwca) trzeci koncert "Schody do wolności". Tegoroczne wydarzenie było muzycznym podziękowaniem tym, którzy 25 lat temu obronili istnienie województwa opolskiego. Na scenie wystąpili lokalni artyści i gwiazdy polskiej sceny muzycznej, m.in. Andrzej Piaseczny, Kayah i Lady Pank.

