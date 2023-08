Prasówka 13.08.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 12.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kąpieliska w woj. opolskim czynne 13.08.2023. Sprawdź, gdzie możesz korzystać z kąpielisk”?

📢 Kąpieliska w woj. opolskim czynne 13.08.2023. Sprawdź, gdzie możesz korzystać z kąpielisk Dowiedz się, które kąpieliska w województwie opolskim dziś (13.08.2023) są czynne. W naszym kraju sezon pływacki na otwartych obiektach trwa od 1 czerwca do 30 września. Nie oznacza to jednak, że każde kąpielisko otwierane jest już 1 czerwca, a zamykane 30 września. Zweryfikujesz tu stan wody oraz temperaturę. Przekazujemy także informacje na temat dodatkowych atrakcji czy godzin otwarcia.

📢 25-latek jechał quadem bez kasku i miał wypadek. Z pękniętą czaszką zabrał go śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Do niezwykle groźnego wypadku doszło w Radomierowicach (w powiecie opolskim). 25-letni mężczyzna stracił panowanie nad quadem i doznał poważnego urazu głowy. Policja przestrzega wszystkich posiadaczy quadów.

📢 Dziś noc spadających gwiazd! W ciągu godziny zobaczycie od 40 do nawet 100 perseidów Perseidy to jedne z najbardziej wyczekiwanych rocznych deszczy meteorów, które dostarczą nam fascynującego widowiska na niebie. To moment, kiedy Ziemia przecina orbitę komety Swift-Tuttle, a miliony małych cząstek kurzu i gruzu spalają się, tworząc jasne i migoczące smugi światła. Noc spadających gwiazd przypada z 12 na 13 sierpnia. Mówimy tu o szczytowym momencie. Jednak jeszcze z niedzieli na poniedziałek (13-14 sierpnia) będziemy mogli cieszyć oko tym wyjątkowym zjawiskiem. Tym bardziej, że jest duża szansa na bezchmurne niebo. Gdzie najlepiej oglądać Noc Perseidów? Dolny Śląsk słynie z jednej takiej "miejscówki".

Prasówka 13.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Piękne dziewczyny na szalonych imprezach. Top 66 najlepszych zdjeć z Magnum Clubu Przygotowaliśmy galerię Top 66 najsympatyczniejszych i najpiękniejszych dziewczyn w Magnum Clubie. Zobaczcie najlepsze zdjęcia Andrzeja MadShots Madziara z najbardziej szalonych imprez w Wachowie.

📢 Morskie Oko i Rysy w wakacyjnych godzinach szczytu. Brakuje już tylko parawanów! Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach [12.08.2023] Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach. 📢 W opuszczonym dworcu kolejowym w Leśnicy dzieje się coś dziwnego. Ludzie skarżą się na nietypowe dźwięki Chodzi o zabytkowy dworzec kolejowy w Leśnicy, zbudowany w 1936 roku. Jeszcze do 2000 roku obsługiwał on podróżnych na linii kolejowej nr 175 Kłodnica - Kluczbork, łącząc wiele małych opolskich wsi. Osoby, które były w środku w opuszczonym dworcu, twierdzą, że coś tam straszy... Sprawdziliśmy, jak wygląda w środku.

📢 Pierwsze od lat Targi Hobbystyczne NiuCon we Wrocławiu. Tłumy fanów fantastyki w Czasoprzestrzeni W sobotę (12 sierpnia) w Czasoprzestrzeni we Wrocławiu rozpoczęły się Targi Hobbystyczne Niucon. Zajezdnia Dąbie wypełniła się stoiskami z gadżetami i ubraniami anime, manga i fantasy. To pierwsza od lat edycja tego wydarzenia. Jest kontynuacją konwentów o tej samej nazwie. Wydarzenie przyciągnęło tłumy fantastycznych postaci. Rozpoznasz je? 📢 Fortuna 1 Liga. Odra Opole - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:0 Odra Opole odnotowała trzecie zwycięstwo w czwartym meczu tego sezonu Fortuna 1 Ligi. Mimo że niebiesko-czerwoni wygrali zaledwie 1:0, przez większość czasu byli znacznie bardziej konkretni, a ich zwycięstwo nie pozostawia złudzeń. 📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy.

📢 Słoma pomoże w walce z algami. W starorzeczu Odry w Januszkowicach założono biostabilizator W starorzeczu Odry w Januszkowicach założono biostabilizator, który ma ograniczyć przepływ złotych alg do głównego nurtu rzeki. Do tego celu wykorzystano kilka ton słomy. O podjętych działaniach opowiedział w sobotę (12 sierpnia) na konferencji wojewoda opolski Sławomir Kłosowski. 📢 33. Międzynarodowy Kurs Muzyczny w Opolu. Uczestnicy grają koncerty w całym województwie. Zagrali również w Oleśnie Na Międzynarodowy Kurs Muzyczny przyjechali do Opola wybitni muzycy z całego świata. Zagrali też koncerty, prezentując swój talent.

📢 Związkowcy z Solidarności regionu Śląska Opolskiego rozegrali turniej siatkówki plażowej. Impreza rozpoczęła obchody rocznicowe W sobotę (12 sierpnia) w Opolu rozegrano turniej siatkówki plażowej dla związkowców zrzeszonych w NSZZ „Solidarność”. Wydarzenie, choć mające charakter rekreacyjno-integracyjny, rozpoczyna sierpniowe obchody rocznicowe powstania „Solidarności”. To pierwsza tego typu impreza, a organizatorzy już myślą o kolejnej edycji.

📢 Nysa, czyli polska królowa dostawczaków. Eksportowano ją nie tylko do "demoludów", ale również RFN-u, Norwegii a nawet Ghany Nyski przez dziesięciolecia produkowane były w Zakładach Samochodów Dostawczych w Nysie. Ale nie tylko one. Powstawały tu też polonezy trucki i citroeny C 15. Wcześniej natomiast zabudowy ciężarówek lublin i star. Mamy zdjęcia z fabryki i kultowych dostawczaków.

📢 19-latka dachowała w nocy w BMW na drodze w Ligocie Turawskiej [ZDJĘCIA] Do wypadku doszło w piątek (11 sierpnia) przed północą na drodze wojewódzkiej nr 463 między Ligotą Turawską a Bierdzanami (w powiecie opolskim). 📢 Polak na wczasach za granicą. Tak się bawimy na wakacjach all inclusive. Nie zawsze jest tak, jak sobie wyobrażaliśmy 12.08.2023 Trwa sezon urlopowy. Polacy wypoczywają w kraju i za granicą. Na letni wypoczynek zabierają swoje przyzwyczajenia, humory i uprzedzenia. Internauci zrobili już na ten temat dziesiątki memów. 12.08.2023.

📢 Oto jakie SMS-y wysyłają naciągacze i oszuści. Nie daj się nabrać. Nie klikaj w te linki. Zobacz, na co trzeba uważać! 11.08.2023 Oszuści są sprytni i z łatwością nabierają nieświadomych niczego posiadaczy telefonów. Są bardzo kreatywni w wymyślaniu realistycznie brzmiących wiadomości. Wykorzystują do tego autorytet dużych instytucji lub firm, z usług których korzysta większość z nas - są to firmy kurierskie, banki, instytucje rządowe. Uważaj na te SMS-y. Kliknij w galerię i zobacz wiadomości, w które nie należy klikać! 📢 To najgorsze imiona dla mężów. Jakie imiona znalazły się na liście? Ezoterycy wskazują dokładne cechy charakteru! Decyzja o ślubie podejmowana jest najczęściej raz w życiu. Warto więc, aby dobrze dobrać się w parze. Czy po imieniu można stwierdzić, że ktoś jest złym lub dobrym kandydatem na męża? Są cechy charakteru, jak wskazują eksperci, które bardziej lub mniej predysponują nas do bycia dobrym współmałżonkiem. Sprawdź listę imion. Zobacz, kto znalazł się w zestawieniu!

📢 Oni to zrobili. Potem ich zdjęcia trafiły do internetu. Fatalne wpadki mieszkańców Opolszczyzny 12.08.2023 Ci ludzie zostali przyłapani przez ukryte kamery. Sprawdziliśmy, co do tej pory zostało uwiecznione na ulicach Opola, Kędzierzyna-Koźla, Nysy i innych. Oglądacie na własną odpowiedzialność. 12.08.2023.

📢 Tak wygląda w Polsce osiedlowy monitoring. Najlepsze ogłoszenia z klatek schodowych i memy o sąsiadach 12.08.2023 Polacy uwielbiają żartować na temat naszych sąsiadów. Memy o "somsiadach" stały się już elementem naszej popkultury. Nie zawsze są one jednak ludzkim wymysłem. Przykładem prawdziwych śmiesznych historii są między innymi ogłoszenia z klatek schodowych. 12.08.2023. 📢 Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, czy masz je w domu! 12.08.2023 Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo!

📢 Sanatorium za darmo.. Uzdrowisko za 0 zł? Sprawdź listę osób uprawnionych do darmowych turnusów. Sprawdź, jak skorzystać z darmowego turnusu Sanatoria to idealne miejsca, w którym kuracjusze mają szansę nie tylko odpocząć, ale również szybko wrócić do zdrowia. Profesjonalny personel zajmuje się ich rekonwalescencją, rehabilitanci pomagają w wykonywaniu ćwiczeń. Jak skorzystać z darmowego turnusu? Można np. uzyskać skierowanie, w ramach którego wyjazd będzie refundowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ), jednak czas oczekiwania bywa długi. Za kogo koszty pokryje ubezpieczyciel? Sprawdzamy! 📢 Pod ziemią ukryli całe miasto. Kilometry korytarzy, chodników i tuneli w Koźlu od lat intrygują eksploratorów 12.08.2023 Pod Koźlem znajduje się pajęczyna tuneli, korytarzy i lochów. Związane z nimi opowiadania i legendy są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Zobacz galerię zdjęć kozielskich podziemi, piwnic i wejść do tajemniczych przejść. Przeczytaj też tekst na ten temat. 12.08.2023.

📢 Tak wyglądało Olesno w latach 90. Było kino Znicz, stary szpital oraz hotel z night clubem [ZDJĘCIA] Na przełomie XX i XXI wieku w Oleśnie budynki były szare, a ich elewacje zaniedbane, za to w mieście było bardzo dużo zieleni. Sami zobaczcie, jak wyglądało miasto w latach 1996-2000. 📢 Wypadek na A4 pod Wrocławiem. Zderzyły się trzy samochody, korek ma 8 km W sobotę (12 sierpnia) na autostradzie A4 pod Wrocławiem doszło do wypadku. Zderzyły się trzy samochody osobowe. Na jezdni w kierunku Legnicy utworzył się ogromny korek. Utrudnienia dla kierowców są także na węźle z AOW.

📢 Nocne wypadki na Opolszczyźnie. Transport wielkogabarytowy na autostradzie A4, zderzenie z ciężarówką w Pakosławicach Jedna osoba została ranna w nocnym wypadku na drodze krajowej nr 46. W nocy z piątku na sobotę zablokowana była też autostrada A4.

📢 Nazistowski diabeł ubierał się u Bossa "Jeśli ktoś wie co nieco o historii mody, wie również, że Hugo Boss produkował mundury dla nazistów" 📢 Co trzeci Polak nie wykorzystał w zeszłym roku przysługującego mu urlopu. Do kiedy można wykorzystać zaległy urlop? (WIDEO) Polacy mają problem z zachowaniem równowagi między życiem zawodowym a prywatnym. Szczególnie widać to w okresie wakacyjnym. Więcej niż co trzeci pracownik ma na koncie zaległy urlop, a ponad połowie zdarza się odbierać podczas wypoczynku służbowe telefony. – Z jednej strony mówimy o tym, że Polacy mają zaległe urlopy, ale z drugiej strony przyjmujemy dodatkowy urlop jako benefit – mówi nam Mateusz Żydek, Randstad. Zobacz materiał wideo.

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 12.08.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Opolskie kuratorium częściowo podsumowuje letni wypoczynek. Wicekurator odwiedził dzieci wypoczywające na kolonii w Głuchołazach Lato jest w pełni, a wakacje powoli zmierzają ku końcowi. Opolskie Kuratorium Oświaty w Opolu kontroluje i częściowo podsumowuje wakacyjne wypoczynki dla dzieci i młodzieży. Wicekurator Artur Zapała porównuje odnotowane nieprawidłowości do sytuacji z minionych lat. Część wypoczynków jest finansowana lub współfinansowana przez kuratorium. W piątek (11 sierpnia) wicekurator odwiedził uczestników takiej kolonii odbywającej się w Głuchołazach. 📢 II Opolski Etnofestiwal. Zaproszenie na święto tradycji na Zamku w Niemodlinie. Organizatorzy promują lokalne tradycje ludowe We wtorek 15 sierpnia na Zamku w Niemodlinie drugi raz odbędzie się Opolski Etnofestiwal. Organizatorzy chcą promować lokalne tradycje ludowe i przypominają tradycyjne korzenie sierpniowego święta. Zeszłoroczna edycja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem i przyciągnęła około 7 tysięcy uczestników. Do tegorocznej odsłony festiwalu już zgłosiło się około 50 wystawców.

📢 Punkt widokowy jak zupełnie nowy. Turyści znów wchodzą na Diabelskie Kamienie koło Jesenika. To turystyczna atrakcja Jeseników Certovy Kameny - 40 metrowa skała, górująca nad doliną Białej Głuchołaskiej koło Jesenika, znowu jest udostępniona dla turystów. Warto się tam wspiąć, bo widok zapiera dech.

📢 Powstaje nowy most przez Młynówkę w Opolu. A co z kładką, która skracała pieszym drogę m.in. na Pasiekę czy w stronę zoo? Chodzi o kładkę przylegającą do przyczółka mostu kolejowego nad Młynówką w Opolu po stronie wyspy Pasieki. Przeprawa ta przez lata służyła do szybkiego przemieszczania się z centrum w kierunku ul. 11 Listopada oraz mostu nad Odrą prowadzącego na Bolko i tamtejszego ogrodu zoologicznego. 📢 Stare banknoty i monety warte fortunę. Zobacz, czego szukają kolekcjonerzy. Masz takie w domu? Stare monety i banknoty są w cenie. Kolekcjonerzy szukają ich w Polsce i zagranicą na różnych aukcjach i stronach. Niezwykła wartość kolekcjonerska cechuje wiele starych przedmiotów. W szczególności wyróżnia się tu zarówno stare monety, jak i stare banknoty z PRL-u. Choć jeszcze niedawno ich wartość mogła nie robić wrażenia, dla kolekcjonerów są wiele warte. Można na nich zarobić ogromne pieniądze. Sprawdziliśmy w serwisie OLX, jakie banknoty i monety są obecnie w sprzedaży i kosztują spore pieniądze. To nie tylko banknoty i monety z czasów PRL. W naszej galerii zdjęć znajdziesz konkretne ceny, jakich oczekują właściciele.

📢 Port, papiernia, miejskie budynki i kościoły, place oraz tereny zielone. Tak około stu lat temu wyglądał dzisiejszy Kędzierzyn-Koźle Zabudowania portu, panorama papierni i widok jej wnętrza, budynki miejskie - zobacz, jak około stu lat temu prezentował Kędzierzyn-Koźle.

📢 Kampania wyborcza coraz gorętsza. Poseł Zembaczyński krytykuje Janusza Kowalskiego Poseł Witold Zembaczyński z Koalicji Obywatelskiej jest oburzony stylem kampanii Janusza Kowalskiego, wiceministra rolnictwa i posła Suwerennej Polski. Zorganizował w tej sprawie (piątek 11.08) konferencję prasową pod jego biurem poselskim przy ul. Oleskiej. 📢 Budowa trasy średnicowej wstrzymana przez sąd. Protestują mieszkańcy i ekolodzy. Zabytkowy dąb pokrzyżuje plany urzędu miasta Opola? Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie podjął decyzję o wstrzymaniu budowy trasy średnicowej w Opolu. Tymczasowe zablokowanie inwestycji, która miałaby przebiegać przez obszar rosnącego pomnikowego dębu, jest wynikiem intensywnego protestu mieszkańców Pasieki i ekologów. 📢 2 mln zł na remont Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu. Zakres prac będzie szeroki Będzie remont zabytkowego, pochodzącego z 1894 roku budynku Zespołu Szkół nr 13 w Opolu przy ulicy Książąt Opolskich, gdzie uczęszczają dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami. Dzięki inwestycji poprawi się komfort ich nauki.

📢 Plażowa moda PRL. Skąpe bikini, bielizna i majtasy: Jedziemy na wczasy! Jak wyglądały plaże nad Bałtykiem 50 lat temu? Jak plażowano za PRL-u? Lato i wakacje i w czasach PRL były czasem, kiedy można było nie tylko odpocząć, ale i się pokazać. Co się nosiło na plaży? Zabieramy Was w sentymentalną podróż na wczasy! 📢 Horoskop finansowy na wrzesień 2023. Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Rak, Byk, Bliźnięta, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec HOROSKOP finansowy na wrzesień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Jakie będą nasze finanse już po wakacjach? Dla większości z nas bardzo dobre.

📢 Stal Brzeg i Odra Opole poznały rywali w pierwszej rundzie Fortuna Pucharu Polski Trzecioligowa Unia Skierniewice będzie rywalem Stali Brzeg w pierwszej rundzie Fortuna Pucharu Polski, z kolei Odra Opole podejmie Stal Mielec.

📢 Są pieniądze na remont jednej z najbardziej dziurawych dróg w powiecie kluczborskim. Kierowcy na to czekali wiele lat Droga Byczyna-Gola, która jest w fatalnym stanie technicznym, wreszcie doczeka się remontu. Powiat kluczborski otrzymał prawie 1,6 mln zł na ten cel z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 📢 PKS w Kluczborku ma nowe busy do przewozu pasażerów. Są niskoemisyjne i komfortowe PKS Kluczbork ma cztery nowe autobusy niskoemisyjne. Kosztowały ponad 2 miliony złotych. Powiat kluczborski dostał dofinansowanie do zakupu pojazdów z pieniędzy rządowych.

📢 Horoskop na sierpień 2023. Wróźka Expiria przepowiedziała co się wydarzy w najbliższych dniach 11.08.2023 HOROSKOP na sierpień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sierpniu 2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Według gwiazd to będą dobre dni dla większości z nas. 11.08.2023.

📢 Trwa walka o jedynki na listach wyborczych. Na kogo zagłosujemy na Opolszczyźnie? Z wyborów wycofał się już marszałek i prezydent Opola Już zaledwie dwa miesiące dzielą nas od wyborów parlamentarnych, dlatego partie polityczne intensywnie pracują nad ostatecznym układaniem swoich list wyborczych. Zegar tyka, a politycy mają niewiele czasu, by ustalić strategie i wyłonić kandydatów, którzy będą walczyć o głosy na Opolszczyźnie.

📢 Groźny wypadek na ulicy Niemodlińskiej. Kobieta potrąciła mazdą rowerzystę [ZDJĘCIA] Kierująca mazdą 27-latka nie zauważyła rodziny jadącej ścieżką rowerową i potrąciła 38-letnego mężczyznę. Została ukarana wysokim mandatem. 📢 Inspektorzy skontrolowali Opolszczyznę. 22 nielegalne składowiska! Niebezpieczne substancje w beczkach i mauzerach Na terenie województwa opolskiego wykryto 22 nielegalne składowiska odpadów. To efekt kontroli, jaką na Opolszczyźnie przeprowadzili inspektorzy opolskiego oddziału Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

📢 Ponad 620 ton odpadów na nielegalnym składowisku w Karłowicach Wielkich pod Nysą! Zarzuty usłyszała obywatelka Chin Kilkudziesięciu policjantów i inspektorów ochrony środowiska pracowało na miejscu nielegalnego składowania odpadów w Karłowicach Wielkich w gminie Kamiennik w powiecie nyskim. Ciąg dalszy afery śmieciowej, którą w środę 9 sierpnia ujawniła Nowa Trybuna Opolska.

📢 Akcja łowców cieni przeciwko przestępczości zorganizowanej. Zatrzymani m.in. zabójcy i przestępcy narkotykowi. Wśród nich jest Opolanin Policjanci CBŚP z grupy tzw. łowców cieni tylko w ciągu niespełna dwóch miesięcy ustalili miejsca pobytu kolejnych dziewięciu ściganych osób. Dzięki współpracy z polskimi i zagranicznymi służbami przestępcy zostali zatrzymani w Polsce, Holandii, Czechach i Chorwacji. Jedna z akcji miała miejsce na Górze św. Anny. Niemal wszyscy byli poszukiwani w związku z podejrzeniem udziału w zorganizowanych grupach przestępczych.

📢 Niecodzienne zdjęcia z urbexu na Śląsku. Co tu się stało!? Opuszczony domek porosły krzaki, a w garażu... Fiat 125P! Zobaczcie Opuszczony domek nieopodal drogi, stojący wśród gęstych krzaków, jest tak jakby zapomnianym pomnikiem przeszłości. Choć jego ściany są porośnięte pnączami, a dach już dawno się zawalił, wciąż można wyczuć ducha przeszłości, który tkwi wśród pozostałości byłych właścicieli. W garażu stoi nawet mocno pordzewiały szkielet Dużego Fiata. Co tu się stało? Na to pytanie próżno szukać odpowiedzi...

📢 To był piękny dom, ale po przejęciu przez komornika zamienił się w ruinę. Serce się kraje, gdy się na to patrzy 10.08.2023 Internauci zainteresowali się opuszczonym domem przy granicy województw opolskiego i śląskiego. "Piękne miejsce skazane na demolkę wandali" - piszą w sieci i dodają, że posiadłość została przejęta za długi komornicze. 10.08.2023.

📢 Już niedługo karma wróci do tych osób. Horoskop karmiczny na sierpień 2023 dla wszystkich znaków zodiaku 10.08.2023 HOROSKOP karmiczny na sierpień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w drugiej połowie lata u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop, który przygotowała wróżka Expiria. 10.08.2023. 📢 18-letni kierowca mercedesa pędził autostradą A4 z prędkością ponad 200 km/h! Niedawno odebrał dopiero prawo jazdy Czy da się jechać z prędkością 200 kilometrów na godzinę na zatłoczonym opolskim odcinku autostrady A4? Da się, co udowodnili tylko w ciągu jednego dnia aż trzej kierowcy. Ale teraz słono za to zapłacą, a swoimi autami będą mogli teraz jeździć, ale co najwyżej jako pasażerowie. 📢 Ruiny leśniczówki i opuszczona stacja kolejowa. Oto tajemnice głubczyckiego Lasu Marysieńka Choć głubczycki las wciąż jest miejscem chętnie odwiedzanym przez rowerzystów i spacerowiczów, lata świetności ma już dawno za sobą. Przed II wojną światową Marysieńka była jednym z najpopularniejszych miejsc wypoczynku Górnoślązaków. Rzesze turystów przyciągały dobrze oznaczone leśne ścieżki, gospody leśne i stacja kolejowa dobrze skomunikowana z miastami regionu. Dziś z wielu tych miejsc pozostały tylko ruiny.

📢 Obrodziło grzybami na Opolszczyźnie. Grzybiarze chwalą się zbiorami i wskazują miejsca, w których je znaleźli. Dane z 9.08.2023 Ostatnie deszczowe dni sprzyjają wzrostowi grzybów w opolskich lasach. Grzybiarze z okolic Opola, Brzegu, Olesna czy Kędzierzyna-Koźla chwalą się na Facebook'owej grupie "Grzyby na Opolszczyźnie" najnowszymi zbiorami. Sprawdź, gdzie warto pojechać na grzyby w województwie opolskim. Zdjęcia zbiorów publikujemy w galerii.

📢 15 najtańszych samochodów używanych w Opolu i województwie opolskim. Kupisz je już za 1200 złotych [SIERPIEŃ 2023] Sprawdziliśmy, jakie są najtańsze samochody używane w województwie opolskim. Wystarczy nawet 1200 zł, żeby kupić samochód na chodzie. Nie jest to wprawdzie auto, które „Niemiec płakał, jak sprzedawał", ale jeździć tym można. Zobaczcie najtańsze oferty samochodów do sprzedaży w Opolu i w regionie.

📢 W Oleśnie powstała niezwykła pracownia florystyczna Świtezianka. W tej kwiaciarni będą wystawy, koncerty i warsztaty Pracownia florystyczna Świtezianka powstała w budynku byłej Telekomunikacji Polskiej przy oleskim rynku. Nie ma być tylko zwykłą kwiaciarnią, ale poniekąd także galerią sztuki. 📢 Wojskowe sklepy oferują zastawy stołowe, menażki, manierki, drabiny, aparaty fotograficzne, wiertarki, odzież, buty. Oferty 9.08.2023 r. Sklep Agencji Mienia Wojskowego to miejsce w sieci, w którym można znaleźć rzeczy takie jak m.in. odzież, bielizna, akcesoria higieniczne, zastawa, buty, odzież wierzchnia i wiele więcej - w naprawdę niskich cenach. Z kolei w ofercie sklepów stacjonarnych są m.in. aparaty fotograficzne, sprzęt sportowy, elektronarzędzia. Rzeczy, które znajdują się w ofercie sklepu, nigdy nie były używane, znajdowały się cały czas w wojskowych magazynach Część z nich miała okazję sprawdzić się podczas swojej służby w armii, ale wciąż jest w bardzo dobrym stanie i z powodzeniem posłuży jeszcze niejeden raz. 9.08.2023 r.

📢 Płaca minimalna w Polsce i na świecie. Ile zarabiamy w porównaniu z innymi państwami [SIERPIEŃ 2023] W 2023 roku płaca minimalna w Polsce wzrosła aż dwukrotnie, ostatnio 1 lipca 2023 r. To rezultat rekordowej od lat inflacji. Jednak mimo podwyżek, najniższe wynagrodzenia wciąż należy do najniższych w Europie. Są jednak i takie państwa, gdzie wypłata jest dużo niższa. Sprawdź nasz ranking wynagrodzeń minimalnych w różnych krajach na świecie.

📢 Budowa południowej obwodnicy Opola. Koszty są olbrzymie! Miasto wnioskuje do Polskiego Ładu o pieniądze na inwestycję Koszt budowy obwodnicy południowej Opola to nawet miliard złotych. Miasto takich funduszy nie ma. W związku z tym szuka pomocy, gdzie się da. Złożyło już też wniosek do programu Polski Ład, z którego stara się pozyskać dofinansowanie w wysokości 250 milionów złotych.

📢 Tak wygląda Kluczbork z lotu ptaka. Te zdjęcia robią niesamowite wrażenie Jest złota godzina i niebieska godzina. Dobrze o tym wiedzą miłośnicy fotografowania. Tacy jak członek zarządu powiatu kluczborskiego Artur Nowak, który właśnie o tych nietypowych godzinach lubi fotografować swoje rodzinne miasto. Zobaczcie te niezwykłe zdjęcia.

📢 Weterynarz z Olesna skończył 103 lata. Zenon Voelkel pamięta, jak miasto wyglądało po wojnie [ZDJĘCIA] Zenon Voelkel w czerwcu skończył 103 lata. Dzisiaj mieszka w Poznaniu, ale najlepiej wspomina swoje lata spędzone w Oleśnie. Ciekawostką jest, że jego syn jest jednym z najbogatszych Polaków. 📢 Magnum Club świętował 9. urodziny. Szalona zabawa na jubileuszowej imprezie [ZDJĘCIA] Dziewiąte urodziny dyskotekowo-koncertowego klubu w Wachowie koło Olesna świętowano zabawą w dwóch strefach. Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądała urodzinowa impreza w Magnum Clubie!

📢 Oto horoskop na drugie półrocze 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj HOROSKOP na drugie półrocze 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy do końca 2023 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na resztę roku 2023 i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria radzi specjalnie dla Ciebie, co może się wydarzyć od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.

📢 Tak wygląda wieś widmo na północy Opolszczyzny. Kiedyś w Kamieńcu mieszkało 300 osób. Dziś jest tu przerażająca pustka 30.05.2023 Kiedyś była tutaj nawet huta. W Kamieńcu mieszkało wówczas 300 mieszkańców. Dzisiaj jest to rezerwat przyrody, który wygląda tak, jakby ktoś opuścił to miejsce w pośpiechu. Można poczuć dreszczyk emocji, kiedy widzi się opuszczoną szkołę z porzuconymi książkami. Sami zresztą to zobaczcie. 30.05.2023.

