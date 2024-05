Prasówka 14.05.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.05. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane!”?

Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych" w Polsce!

📢 Monety z PRL poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź, czy masz je w domu!

📢 Mercure Szczyrk Resort na ostatniej prostej przed otwarciem! Zobaczcie ZDJĘCIA gigantycznego hotelu Zaledwie tygodnie dzielą nas od otwarcia zmodernizowanego Mercure Szczyrk Hotel, który przez lata działał jako hotel Orle Gniazdo - wynika z zapowiedzi inwestora. Luksusowy obiekt, jeden z największych w Beskidach, ma zostać oddany do użytku latem tego roku. Dokładna data nie jest jeszcze znana, ale inwestycja zmierza do końca. Obecnie trwa nabór pracowników do kompleksu hotelowego. Będzie w nim pracować kilkaset osób. Zobaczcie, jak będzie wyglądał największy hotel w Szczyrku. WYSTARCZY KLIKNĄĆ W NASZĄ GALERIĘ!

Prasówka 14.05: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Do tych ludzi wróci pozytywna energia. Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran HOROSKOP karmiczny na drugą połowę maja 2024. Do tych osób wróci karma w tym miesiącu. Jak się objawi i czego powinniśmy się spodziewać? Wszystkie przepowiednie i podpowiedzi znajdziesz w tym artykule.

📢 Tu zjesz najlepszy obiad w Opolskiem. Oto regionalne restauracje skupione wokół Szlaku Kulinarnego „Opolski Bifyj" Kto nie wyobraża sobie niedzieli bez rosołu i schabowego, a na Śląsku bez klusek, rolady i modrej kapusty? A może by tak spróbować Śląskiego Nieba, szpajzy cytrynowej, czy pranzunków? Podpowiadamy, gdzie wybrać się na świąteczny, regionalny obiad. Na zestawienie złożyły się restauracje skupione wokół Szlaku Kulinarnego „Opolski Bifyj”. Tam można bardzo dobrze zjeść. 📢 Oto najlepsze technika w województwie opolskim. Najnowszy ranking na 2024 Wybór szkoły ponadpodstawowej każdego roku stanowi dla uczniów duży problem. Rozterki młodych dotyczą nie tylko kierunku, w którym się będą rozwijać przez następne lata, ale też jakości tego rozwoju. Odpowiedzią na część z nich może być przygotowane przez nas zestawienie. Oto 25 najlepszych techników w regionie.

📢 Horoskop codzienny na wtorek 14 maja 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na wtorek 14 maja 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 14.5.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Dwaj nowi ministrowie mają żywe związki z Opolszczyzną. Chętnie do nas przyjeżdżają Co najmniej dwoje nowych ministrów rządu Donalda Tuska jest związanych z województwem opolskim. Tomasz Siemoniak jest posłem z Opolszczyzny, Hanna Wróblewska współpracuje z opolską Galerią Sztuki Współczesnej. 📢 Dawid Tyszkowski z Wołczyna wystąpi na głównej scenie trasy Męskie Granie Muzyczna kariera młodego wokalisty z Wołczyna rozwija się w oszałamiającym tempie. Jeszcze trzy lata temu zdawał maturę w liceum ogólnokształcącym w Wołczynie. Teraz wybrano go jednym z 5 muzycznych odkryć roku, nominowano do Fryderyków, jego płytę oceniono jako jedną z 5 najlepszych w Polsce, a w czerwcu Dawid Tyszkowski otworzy scenę główną prestiżowej trasy koncertowej Męskie Granie.

📢 Horoskop dzienny na wtorek (jutro, 14.05). Które znaki zodiaku powinny odwiedzić lekarza? Zobacz horoskop na wtorek dla wszystkich znaków zodiaku. Co dla Twoich znajomych przygotowały gwiazdy na jutro? Zobacz, co według horoskopu wydarzy się we wtorek 14.05.2024. Czy zmobilizuje Cię to do działania? Poznaj horoskop na jutro (wtorek, 14.05.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Gdzie są chłopcy z tamtych lat? Gdzie dziewczęta? Wzruszające wspomnienie naszej Czytelniczki Halina Danuta Wollnik, absolwentka Pedagogicznej Szkoły Technicznej w Opolu, pół wieku po maturze wspomina swoje koleżanki i kolegów ze szkolnej ławy, a także zwraca się z przesłaniem do tegorocznych absolwentów Zespołu Szkół Mechanicznych, w który przekształciła się jej szkoła. Pretekstem do tych wzruszających wspomnień jest jubileuszowy zjazd absolwentów, którzy otrzymali świadectwa dojrzałości w 1974 roku.

📢 Paweł Masełko nowym posłem z Opolszczyzny. Były starosta objął mandat po Rajmundzie Millerze W ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych na Pawła Masełko, wtedy starostę kędzierzyńsko - kozielskiego, głosowało 8,3 tysiąca wyborców z Opolszczyzny. Dzięki temu wynikowi nowy poseł 8 maja złożył ślubowanie i objął mandat. 📢 Oleskie Uliczne Biegi Pokoju. Całe rodziny wystartowały na bieżni stadionu w Oleśnie 127 uczestników biegu głównego o Różę Olesna, a do tego kilkaset dzieci i młodzieży oraz bieg rodzinny rodziców z dziećmi - tak wyglądały Oleskie Uliczne Biegi Pokoju 2024. 📢 Szefowie opolskich firm będą walczyć na pięści. Niecodzienna gala odbędzie się w Opolu W ringu stanie 20 biznesmenów oraz menadżerów z regionu, którzy tego wieczoru będą mogli poczuć się jak prawdziwe gwiazdy boksu. Oprócz sportowej rywalizacji i dobrej zabawy, wydarzenie ma też cel charytatywny.

📢 62-latek wypadł z balkonu w Praszce i zginął na miejscu. Policja zatrzymała dwóch jego kompanów Do tragedii doszło na osiedlu Kopernika w Praszce. 62-letni mężczyzna wypadł z balkonu na IV piętrze i zginął na miejscu. W mieszkaniu przebywało z nim dwóch kolegów. Zostali zatrzymani przez policję. Zapytaliśmy prokuraturę o okoliczności tej tragicznej śmierci. 📢 Odkryty basen w Strzelcach Opolskich ma już nowe niecki. Czy firma zdąży przed sezonem letnim? Przebudowa odkrytego basenu w Strzelcach Opolskich była konieczna ze względu na zły stan techniczny. Dzięki tej inwestycji obiekt ma zyskać drugie życie.

📢 Kibice na meczu Odra Opole - Wisła Płock. Najwierniesi wciąż wierzyli w awans do baraży o PKO Ekstraklasę Zobacz, jak prezentowały się trybuny stadionu przy ulicy Oleskiej podczas meczu 32. kolejki Fortuna 1 Ligi pomiędzy Odrą Opole a Wisłą Płock, który zakończył się zwycięstwem opolan 3:0.

📢 Czeka nas rewolucja w Kodeksie pracy. „Przeciętny Niemiec już teraz pracuje tygodniowo o pięć godzin krócej od Polaka" Blisko 70 proc. Polaków wybrałoby czterodniowy tydzień pracy po 8 godzin dziennie, niż 5 dni po 6,4 godziny. Jednocześnie ankietowani w większości stwierdzili, że w wyniku wprowadzenia 4-dniowego modelu pracy, dochody zarówno pracowników jak i firm pozostaną na tym samym poziomie. Za granicą skracanie wymiaru pracy staje się normą. – Przeciętny Niemiec już teraz pracuje tygodniowo o pięć godzin krócej od Polaka – komentuje Sylvia Johnson, Preply. 📢 Rolnicy. Podlasie. Tak mieszkają Gienek i Emilka, najsłynniejsi rolnicy w kraju. Gospodarstwo w Plutyczach i ranczo Laszki bez tajemnic W kolejnych sezonach programu Rolnicy.Podlasie mogliśmy obserwować jak zmienia się życie jego bohaterów. Również gospodarstwa w Plutyczach i w Laszkach przeszły olbrzymie metamorfozy. U Emilki powstała m. in. serownia, a dom rolników z Plutycz przechodzi od dłuższego czasu gruntowny remont i zmienia się nie do poznania. Najbardziej lubianych rolników i rolniczkę z programu Rolnicy. Podlasie odwiedzaliśmy wielokrotnie. Zobacz najciekawsze zdjęcia z naszych wizyt i nie tylko.

📢 TOP15. Najtańsze na rynku nowe samochody z automatyczną skrzynią biegów Czasy, gdy skrzynia automatyczna oznaczała spory komfort, ale kosztem wyższej ceny zakupu, serwisu, większego spalania i gorszych osiągów, dawno minęły. To również nie synonim luksusu, bowiem automatyczne skrzynie biegów pojawiają się nawet w samochodach miejskich. Przedstawiamy TOP15 najtańszych aut z automatyczną skrzynią biegów na polskim rynku.

📢 To najtańsze domy w województwie opolskim. Każdy za mniej niż 200 tysięcy złotych Czy w roku szalejących cen nieruchomości można kupić dom z działką za niewielkie pieniądze? Okazuje się, że tak, chociaż dysponując kwotą poniżej 200 tys. złotych znajdziemy w zasadzie jedynie nieruchomości do kapitalnego remontu. 📢 Horoskop tygodniowy 13-19 maja. Tego możesz się spodziewać w najbliższych dniach HOROSKOP tygodniowy 13-19 maja 2024. Co wydarzy się w najbliższych dniach? Wróżka Expiria ma garść porad i podpowiedzi na przyszły tydzień. Warto z nich skorzystać.

📢 Horoskop codzienny na poniedziałek 13 maja 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na poniedziałek 13 maja 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 13.5.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Komunia 2024. Ile do koperty na komunię 2024? Ile pieniędzy powinien dać chrzestny, rodzic, babcia i pozostali goście? 13.05.2024 Pierwsza Komunia Święta to duże wydarzenie pod względem duchowym w życiu każdego dziecka. Oprócz życzeń i pamiątek od rodziców chrzestnych komunijne dzieci czekają na prezenty lub kopertę z pieniędzmi. Ile na komunię powinni dać dziadkowie, rodzice, chrzestni i inni goście? Ile włożyć do koperty na komunię 2024?

📢 Lazurowa woda otoczona klifem i piękna zieleń. Nie, to nie zagranica - to polskie Malediwy, czyli Park Gródek w Jaworznie. Zobacz! Piękna pogoda sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Gdzie warto spędzić czas? Położony w sercu Jaworzna, Park Gródek, nazywany również "polskimi Malediwami", to jeden z najbardziej malowniczych zakątków województwa śląskiego. Ten niezwykły ogród botaniczny, przyciąga swoim urokiem mieszkańców okolic i osoby z dalszych okolic. Zobaczcie piękne lazurowe wody otoczone klifem i niesamowitą zielenią! Jeśli jeszcze tam nie byliście, koniecznie musicie się wybrać. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 13.05.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90!

📢 Rekordowe świadczenia dla seniorów w 2024 roku! Najnowsze wyliczenia emerytur 13.05.2024 Takiego roku ZUS jeszcze nie miał. Seniorów w 2024 roku prawdopodobnie czekają dwie waloryzacje emerytur, ponadto otrzymają "trzynastkę", a wczesną jesienią "czternastkę". Sprawdź najnowsze wyliczenia emerytur w 2024 roku.

📢 Najlepsze MEMY o zwierzętach. Słodkie, zabawne, radosne psy, koty i inne. Uśmiejesz się do łez 13.05.2024 Najlepsze MEMY ze zwierzętami rozbawią każdego! Doskonale wiedzą o tym nie tylko właściciele psów czy kotów, ale wiele osób, które uwielbiają również inne zwierzęta. Te ubarwiają nasz świat, dodają naszemu otoczeniu kolorytu, niekiedy magii i odrobiny słodkości, gdy na nie patrzymy. Jak zwierzęta widzą Internauci? Zobaczcie najlepsze MEMY o zwierzętach! Z pewnością uśmiejecie się do łez! 📢 Najlepsze memy o mężach. Uśmiejesz się! Z jakich cech mężów śmieją się Internauci? Zobacz te memy 13.05.2024 Mężowie potrafią być kochani. Potrafią być też denerwujący. No i - przede wszystkim dla Internautów - mężowie potrafią być bardzo śmieszni. Stąd też są częstymi obiektami obrazkowych żartów, czyli memów. Z czego najczęściej śmieją się twórcy memów biorąc na warsztat statystycznego męża? Sprawdźcie koniecznie w naszej fotogalerii.

📢 60-latek wypadł z balkonu w Praszce. Zginął na miejscu. Policja zatrzymała dwie osoby Do tragicznego zdarzenia doszło w niedzielę około godziny 13:00 na osiedlu przy ulicy Kopernika w Praszce. Z balkonu na czwartym piętrze wypadł 60-letni mężczyzna. 📢 Polskie Hawaje, czyli jedna z piękniejszych plaż na Dolnym Śląsku. Można tu poleżeć pod palmami, a do tego to ledwie godzina z Wrocławia Polskie Hawaje - takim mianem niektórzy określają jedną z plaż w podlegnickich Kunicach. Znajduje się ona na terenie ośrodka wypoczynkowego Skibińscy. Obiekt już kilka tygodni temu rozpoczął nowy sezon, ale wraz z nadejściem słonecznego weekendu postanowiliśmy tam zajrzeć. Znajdziemy tu plażę ze złotym piaskiem, charakterystyczne, słomiane parasole, pyszną rybę i sporą strefę dla dzieci. W upalny, letni dzień ściągają tu ludzie z całego Dolnego Śląska. Plaże znajduje się mniej niż godzinę jazy z Wrocławia.

📢 Tu ważyły się losy Polski w 1939 roku. W lasach pod Opolem Hitler odbył tajną naradę. Tak dziś wygląda to miejsce Dzisiaj dworzec kolejowy w Jełowej stoi zamknięty na cztery spusty. Taki jest los wielu małych, prowincjonalnych stacji. Ale stacja w Ilnau miała swój udział w wielkiej i niestety ponurej historii. To najprawdopodobniej w Jełowej Adolf Hitler podjął decyzję w sprawie dalszych losów Polski tuż po wybuchu II wojny światowej.

📢 Opolski Ekspres Dęty znów wyruszył w trasę. Ta podróż była prawdziwą muzyczną ucztą Opolski Ekspres Dęty, czyli niezwykły pociąg, znów zabrał pasażerów w muzyczną podróż nie tylko po Opolszczyźnie. To 12. edycja tego przedsięwzięcia. 📢 Zderzenie motocykla z samochodem pod Namysłowem. 28-letni kierowca jednośladu jest w stanie ciężkim Motocyklistę do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Opolu zabrał śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Mężczyzna jest ciężko ranny.

📢 Corotop Gwardia Opole wygrała ostatni mecz sezonu. A potem polały się łzy, gdy żegnała klubową legendę Mateusza Jankowskiego Piłkarze ręczni Corotop Gwardii Opole wygrali u siebie ostatni mecz w sezonie z Grupą Azoty Unią Tarnów 34:30. Najważniejsze wydarzenie związane z tym spotkaniem miało jednak miejsce już po końcowym gwizdku. Był to bowiem ostatni występ w barwach gwardzistów ich wieloletniego kapitana Mateusza Jankowskiego. 📢 Turniej rycerski w grodzie w Biskupicach. Można zobaczyć najlepszych wojów w Europie Damy i wojowie zjechali ponownie do grodu w Biskupicach pod Byczyną. Trwa tam międzynarodowy turniej rycerski. W programie walki, pokazy tańca, konkurs kulinarny i mnóstwo warsztatów. 📢 Ladies Night, New Year Party i Warsaw Shore. Kiedyś to były dyskoteki Cina w Opolu oraz Ferre w Kamieniu Śląskim to opolskie kluby muzyczne i dyskoteki, w których bawiły się (w Cinie wciąż bawią) pokolenia imprezowiczów z Opolszczyzny i spoza niej. W naszej galerii można zobaczyć, jak jeszcze niedawno balowaliście na imprezach: Ladies Night, New Year Party i Warsaw Shore.

📢 Zorza polarna nad województwem opolskim! Niesamowite zdjęcia naszych Czytelników Zorza polarna nad województwem opolskim! Zjawisko było widoczne na niebie z różną intensywnością w nocy z piątku na sobotę. Mamy zdjęcia naszych internautów, którym udało się ją upolować.

📢 Wielu Polaków zapłaci więcej. Wzrost składek ZUS od nowego roku. Są najnowsze wyliczenia Przedsiębiorcy będą musieli zacisnąć pasa. Są najnowsze prognozy dotyczące wysokości składek, jakie trzeba będzie płacić do ZUS od nowego roku. Wszystko wskazuje na to, że wzrosną one o 154,42 zł – wylicza Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich i członek rady nadzorczej ZUS. 📢 Koncert "Wolność jest w nas" był jak przedsmak festiwalu. Opolan przyciągnęły gwiazdy i świetna zabawa Z okazji 20-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej marszałek województwa i urząd marszałkowski zaprosili Opolan do amfiteatru na koncert "Wolność jest w nas". Widownia oklaskiwała wielkie gwiazdy polskiej muzyki, zabawa tego wieczoru była doskonała. 📢 Rada miejska w Kluczborku zainaugurowała pracę. Burmistrz mówił o planach na kadencję Rada Miejska w Kluczborku zainaugurowała pracę. Wybrano nowego przewodniczącego i jego zastępcę. Jarosław Kielar oficjalnie rozpoczął swoją siódmą kadencję na stanowisku burmistrza.

📢 Cuda Polski 2024. Trzy atrakcje Opolszczyzny nominowane do prestiżowej nagrody Kraina Jezior Turawskich, Muzeum Ceramiki poKolei” w Tułowicach oraz Fabryka Robotów w Mosznej to kandydaci z Opolszczyzny do nagrody Cuda Polski 2024. Konkurs organizuje National Geographic Traveler.

📢 Udało się reaktywować wyjątkową Kawiarnię Kinową. To część Centrum Kluczborska Bajka Kawiarnia Kinowa przy kinie Bajka powstała w ramach rewitalizacji terenu po starych zabudowaniach fabrycznych Fampry przy ul. Pułaskiego. 1,5-hektarowy teren zmienił się w Centrum Kluczborska Bajka, a klimatyczna kawiarnia znowu przyjmuje gości. 📢 Najlepsze fryzury dla dojrzałych kobiet. Te odświeżające cięcia sprawdzą się dla pań po 50 i 60+. Zobacz najlepsze uczesania na lato 2024 Fryzury dla dojrzałych kobiet nie muszą być wcale tradycyjne i nudne. Wręcz przeciwnie, skrywają w sobie ogromny potencjał. Odpowiednio dobrana fryzura może być nie tylko interesująca, ale także inspirująca! Jeżeli uważasz, że kobieta po 50-tce ma ograniczone możliwości, aby prezentować się atrakcyjnie, to jesteś w błędzie. Fryzury dla dojrzałych pań mogą nawet odmładzać, a na rynku dostępnych jest wiele stylizacji, które to potwierdzają. Przedstawiamy modne cięcia, stworzone specjalnie dla kobiet dojrzałych. Dobrze dobrane fryzury pozwalają poczuć się młodziej, niwelując efekt upływającego czasu. Co więcej, nie trzeba sięgać po wyrafinowane środki, aby to osiągnąć. Jeśli zastanawiasz się nad zmianą, warto sprawdzić aktualne trendy dotyczące fryzur damskich dla grupy wiekowej 50+ i 60+.

📢 Od jutra Wiosna Kwiatów w Łosiowie. Ta impreza to raj dla pasjonatów ogrodnictwa W sobotę i niedzielę (11 i 12 maja) na terenie Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Łosiowie odbędzie kolejna edycja Targów Ogrodniczych "Wiosna Kwiatów". 📢 Oto lista 20 najbogatszych gmin na Opolszczyźnie. Tutaj chce się żyć! Na którym miejscu jest stolica województwa? Na podstawie danych z Ministerstwa Finansów stworzyliśmy listę 20 najbogatszych gmin na Opolszczyźnie. Ranking najbogatszych gmin powstał na bazie tzw. wskaźników dochodów podatkowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

📢 Elvis Presley, Freddie Mercury, księżna Diana. Te gwiazdy zmarły przedwcześnie. Tak wyglądałyby dzisiaj Fotograf Alper Yesiltas jest autorem niezwykłego projektu „As if nothing happened" (czyli „Tak jakby nic się nie stało"). Za pomocą sztucznej inteligencji stworzył wirtualne zdjęcia gwiazd, które przedwcześnie odeszły z tego świata. Zobacz w naszej galerii, jak wyglądaliby dzisiaj.

📢 Seria wypadków na Opolszczyźnie. Oszukać przeznaczenie na opolskiej drodze! Z wielkiej ciężarówki odpadło koło Najgroźniej wyglądał wypadek na DK46 na wysokości miejscowości Prądy. Drogą jechała ciężarówka przewożąca na niskopodwoziowej przyczepie zbiornik o dużych rozmiarach. Nagle z ciężarówki odpadło koło, potoczyło się do tyłu i uderzyło w jadącą z tyłu osobową skodę! 📢 Jeśli kobieta ma zawsze rację, to co jej facet ma zrobić? Najlepsze memy o kobietach Kiedy kobieta mówi: „Rób , co chcesz", to pod żadnym pozorem nie wolno robić tego, co chcesz! A co powiedzieć, kiedy żona się wścieka? Powiedz jej, że trochę przesadza, a wtedy na pewno się uspokoi. Takich złotych myśli dowiecie się z internetowych memów. W naszej galerii obejrzycie najśmieszniejsze memy o kobietach. 📢 Wiemy, które wyspy świata są najlepsze na urlop. Nowy ranking uwzględnia także europejskie lądy Wakacje na wyspie to niemal zawsze dobry pomysł. Zanim zarezerwujesz wczasy na oblanym lazurową wodą lądzie, musisz poznać ten ranking! Eksperci zdecydowali, które wyspy świata są tymi najlepszymi – spędzisz na nich niezapomniane wczasy, odkryjesz zachwycające plaże i zobaczysz mnóstwo atrakcji.

📢 Nowy burmistrz Strzelec Opolskich Jan Wróblewski wskazał swoich zastępców. Zobacz, kto został wiceburmistrzem Jan Wróblewski, nowy burmistrz Strzelec Opolskich, złożył ślubowanie i wskazał swoich zastępców. Zostali nimi Izabela Leś-Borkowska i Mariusz Kurzeja.

📢 Horoskop zodiakalny na lato 2024. Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew HOROSKOP na lato 2024. Co się wydarzy w letnie miesiące w naszym życiu? Jakie nieoczekiwane zwroty akcji, szanse i zagrożenia nas czekają? Wróżka Expiria przygotowała wyjątkowy horoskop na ten czas. 📢 Osobowość Roku 2023 - głosowanie rozpoczęte. Zobacz, kto został nominowany do prestiżowych tytułów Wielki plebiscyt rozpoczęty! Głosami naszych Czytelników zostaną przyznane prestiżowe tytuły Osobowość Roku w pięciu kategoriach. Kandydatów do nagród nominowało Kolegium Redakcyjne. Plebiscyt zakończy uroczysta gala na Zamku Królewskim w Warszawie, a laureaci zostaną uwiecznieni na kartach książki.

📢 Rozbili pod Olesnem sportową skodę. W aucie 3 pijanych ludzi. Nikt się nie przyznał do kierowania O tym wypadku trzy lata temu było bardzo głośno. Pod Jamami (w powiecie oleskim) rozbiła się sportowa skoda. Autem jechały trzy pijane osoby, w tym syn jednego z burmistrzów. Żadna z 3 osób nie przyznała się do kierowania. Mimo to wszystkich wypuszczono do domu. Sprawdziliśmy, jak zakończyła się ta sprawa. Zapadł prawomocny wyrok. 📢 Uzbrojeni żołnierze na terenie urzędu w Lasowicach Wlk. Wojskowi pilnują go całą dobę Urząd Gminy w Lasowicach Wielkich jest jednym z najlepiej chronionych budynków władz samorządowych w Polsce. Przez 24 godziny na dobę strzeże go kilkudziesięciu uzbrojonych żołnierzy. 📢 Piotr Gręda oficjalnie został burmistrzem Olesna. Jest też wielu nowych radnych Po 18 latach Olesno ma nowego włodarza. Został nim Piotr Gręda, do niedawna radny opozycyjny. Na uroczystości zaprzysiężenia był również były burmistrz Jerzy Dzierżon, który rządził w Oleśnie w latach 1994-1998.

📢 Oto najpiękniejsze Ślązaczki. Wśród nich jest jedna Opolanka - Ewelina Libner. Gala finałowa Polskiej Miss Śląska już 10 maja Finał Miss Województwa Śląskiego 2024 odbędzie się już w najbliższy piątek (10 maja) w Chorzowie. O tytuł rywalizować będzie także przedstawicielka Opolskiego. Jest nią jest nią Ewelina Libner z Kluczborka. 📢 Ta historia urzekła świat. Jest już książka o krowie znad Jeziora Nyskiego. Teraz powstaje o niej film dokumentalny Ekipa filmowców - dokumentalistów z Londynu, spędziła dwa dni nad Jeziorem Nyskim. Kręcili zdjęcia do filmu o losach krowy, która uciekła przed rzeźnikiem. Po 6 latach jej historia dalej interesuje ludzi wrażliwych na los zwierząt na całym świecie.

📢 Najpiękniejsza tułowicka porcelana sprzed 1945 roku. Cacka Frankenbergów i Schlegelmilchów z Tillowitz. To trzeba zobaczyć Około trzy tysiące eksponatów znajduje się w zbiorach Muzeum Porcelany im. Reinholda Schlegelmilcha w Tułowicach. Ryszard Wittke i Jakub Faron kolekcjonują tułowicką porcelanę wyprodukowaną do 1945 roku i co najważniejsze udostępniają zwiedzającym. To trzecie muzeum porcelany w tym małym mieście.

📢 Seniorzy chcą roztańczyć Kluczbork. Zapraszają na bezpłatne potańcówki raz w miesiącu W piątek 3 maja w amfiteatrze za Kinem „Bajka” w Kluczborku rozpoczął się sezon potańcówek pod chmurką połączonych z nauką tańca. Wydarzenie cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców miasta. 📢 2 godziny od Katowic zobaczyć można zamek z czołówki Disneya? Pałac w Mosznej wygląda jak filmowe dzieło sztuki! WIDEO i ZDJĘCIA 2 godziny od Katowic zobaczyć można zamek z czołówki Disneya? Pałac w Mosznej doskonale sprawdziłby się w tej roli! Posiada aż 365 pomieszczeń oraz 99 wież i wieżyczek, a dodatkowo otacza go baśniowy ogród. To zdecydowanie jedno z najpiękniejszych i wartych odwiedzenia miejsc. Wybierzecie się z nami? Przygotowaliśmy dla Was porcję zdjęć i film wideo! 📢 Budowa nowego stadionu w Opolu. Jest już podgrzewana murawa i bramki wejściowe Zakończenie prac przy budowie nowego stadionu w Opolu zaplanowane jest na koniec 2024 roku. Pierwszy mecz rozegrany zostanie na nim na początku przyszłego roku. Obiekt będzie domem dla Odry Opole, ale nie tylko. Organizowane tu będą też koncerty i inne imprezy masowe czy biznesowe.

📢 Z powodu plagi kornika Srebrna Kopa stała się pięknym punktem widokowym. To idealne miejsce na majowy spacer Coraz więcej turystów zachwyca się i docenia widoki, jakie proponuje Srebrna Kopa w Górach Opawskich. Panorama roztaczająca się ze szczyty jest po prostu fenomenalna. Co ważne, idąc tam unikniemy tłumów, które przelewają się w wolne od pracy dni przez Kopę Biskupią. To doskonałe miejsce na majówkową wizytę w opolskich górach.

📢 Tak wyglądało Opole przed wejściem do Unii Europejskiej. Miasto mocno się zmieniło Na początek oczywiście jedno zastrzeżenie: fundusze europejskie finansowały tylko część inwestycji w stolicy regionu. Niemniej warto wybrać się w swoistą podróż w czasie i zobaczyć, jak miasto wyglądały przed 20 laty. 📢 Nowy Lidl w Opolu. Kolejny market niemieckiej sieci jest już praktycznie gotowy. Gdzie powstał? Zakończenie wszystkich robót i oddanie do użytku nowego dyskontu sieci Lidl w dzielnicy Zakrzów w Opolu nastąpi w ciągu kilku najbliższych tygodni.

📢 Oto piękna Paulina Krupińska w bikini! Takich zdjęć jeszcze nie widzieliście! Żona Sebastiana Karpiel-Bułecki bardzo odważnie! Paulina Krupińska ma 36 lat i od lat zachwyca urodą. W mediach społecznościowych jest mnóstwo gorących zdjęć małżonki Sebastiana Karpiel-Bułecki. Zobacz te kadry i kliknij w galerię zdjęć... 📢 Nowe zdjęcia półfinalistek Miss Polski 2024. Awansowały aż trzy Opolanki. Koronę najpiękniejszej przekaże Angelika Jurkowaniec z Namysłowa Wybrano półfinalistki Miss Polska 2024., czyli jednego z najbardziej prestiżowych konkursów miss w Polsce. W gronie półfinalistek są aż 3 Opolanki. Mamy nadzieję, że to właśnie jednej z nich koronę przekaże Angelika Jurkowaniec z Namysłowa. Oto nowe zdjęcia najpiękniejszych kobiet w Polsce. 📢 To już dzisiaj! Finał pierwszego w historii konkursu Polska Miss 30+. Poznaj wszystkie finalistki Ponad 900 kobiet z całej Polski zgłosiło się na pierwsze w historii wybory konkursu piękności Polska Miss 30+. Tylko 30 pań awansowało do finału. Finałowa gala zostanie zorganizowana już dzisiaj (6 kwietnia). Poznajcie wszystkie kandydatki. Która Waszym zdaniem zasługuje na tytuł Polskiej Miss 30+?

📢 Ponad 200 wystawców i tysiące klientów. Wiosna Kwiatów w Łosiowie na bogato. Przyjechało ponad 200 wystawców [ZDJĘCIA] Niedziela (14 maja) jest drugim dniem Wiosny Kwiatów, czyli imprezy wystawienniczo-targowej, która jest organizowana przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie (powiat brzeski). 📢 Oto najlepsze licea w województwie opolskim. Portal Wasza Edukacja opublikował nowy ranking. 3.05.2023 Wraz z zakończeniem roku szkolnego dla klas maturalnych portal Wasza Edukacja opublikował najnowszy ogólnopolski ranking liceów. Na liście znalazły się też szkoły z naszego regionu. Na 1869 przeanalizowanych szkół 36 działa na terenie naszego województwa. 3.05.2023.

📢 Kamil Bednarek ożenił się z tajemniczą Pamelą? Swoją nową piosenkę zadedykował swojej żonie Wszystko wskazuje na to, że pochodzący z Lipek pod Brzegiem gwiazdor w tajemnicy przed mediami ożenił się. Swoją nową piosenkę „Jesteś tu" Kamil Bednarek zadedykował bowiem swojej żonie Pameli. Kim jest tajemnicza Pamela, dla której Bednarek napisał romantyczny utwór.

