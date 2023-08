Prasówka 14.08.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „To są śląscy Obrazoburcy. Dagmara Spolniak z Opola kręci kolejne krótkie filmy ze śląskiego cyklu. Łączą humor i śląską godkę”?

To są śląscy Obrazoburcy. Dagmara Spolniak z Opola kręci kolejne krótkie filmy ze śląskiego cyklu. Łączą humor i śląską godkę Herkules Poirot, Sherlock Holmes, James Bond albo nawet Drakula po śląsku. Proszę bardzo, to wszystko można zobaczyć w internetowych filmach w reżyserii Dagmary Spolniak, które można oglądać w serwisie YouTube.

TOR Dobrzeń Wielki obchodzi swoje urodziny. Klub stawia na integrację mieszkańców i odwołuje się do sukcesów z przeszłości Dobrzeński Festyn Pokoleń ma integrować mieszkańców gminy wokół miejscowego klubu piłkarskiego. Dwudniową imprezę plenerową przeprowadzono w sobotę i niedzielę (12-13 sierpnia) na stadionie TOR-u Dobrzeń Wielki.

📢 Fortuna za stare banknoty i monety z PRL-u. Ile dziś można za nie dostać? Kolekcjonerzy za niezwykle cenne uznają monety i banknoty PRL. Niektóre unikaty są warte prawdziwą fortunę. Co wpływa na ich wartość kolekcjonerską i rynkową? Jak rozpoznać, że konkretny banknot jest bardzo wartościowy? Za jakie pieniądze możemy sprzedać niektóre egzemplarze? Sprawdzamy. 📢 Morskie Oko i Rysy w wakacyjnych godzinach szczytu. Brakuje już tylko parawanów! Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach [13.08.2023] Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach.

📢 Giełda staroci w Opolu. Kupisz tam niemalże wszystko. Wydarzenie przyciąga tłumy kupujących. Zobacz, co można tutaj kupić W każdą niedzielę odbywa się giełda w Opolu. Na targowisku zorganizowanym na placu przy ul. Wschodniej atmosfera przywołuje wspomnienia z lat 90., kiedy taki handel prowadzony był niemal w każdej miejscowości. Co można znaleźć na giełdzie w Opolu? Prawie wszystko! Ludzie sprzedają i kupują tam zarówno rzeczy stare, jak i nowe przedmioty. Rzeczy wystawione na sprzedaż w niedzielę (13 sierpnia) zobaczysz w galerii zdjęć. 📢 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Pierwsze trzy grupy z Nysy już są w drodze. Będą szli przez tydzień [ZDJĘCIA] W niedzielę (13 sierpnia) rozpoczęła się 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Jako pierwsze wyruszyły trzy grupy z Nysy. Jutro dołączą do ich strumienia pielgrzymi z Prudnika. Podczas mszy świętej rozpoczynającej pielgrzymkę główny przewodnik wydarzenia ks. Daniel Leśniak wskazał trzy rzeczy, które każdy pielgrzym powinien ze sobą zabrać, aby jego pielgrzymka była owocna. W galerii znajdują się zdjęcia ze startu pielgrzymki.

📢 Polska - Węgry w Arenie Gliwice ZDJĘCIA KIBICÓW Koszykarze zaczęli walkę o igrzyska olimpijskie w Paryżu W niedzielę 13 sierpnia 2023 roku w Gliwicach rozpoczął się turniej prekwalifikacji koszykarzy do igrzysk olimpijskich w Paryżu z udziałem reprezentacji Polski. W pierwszym meczu Biało-Czerwoni zagrali z Węgrami. Fani obejrzeli zacięty mecz, który trzymał w napięciu do ostatnich sekund. Zobacz ZDJĘCIA z trybun Areny Gliwice. 📢 Alert pogodowy. 13 sierpnia na Opolszczyźnie będą burze z gradem Ostrzeżenie dotyczy aż 7 powiatów na terenie województwa opolskiego. Wróciły upały, a przez całą noc mogą nad regionem przetaczać się burze z gradem. 📢 Męskie Granie ściągnęło tłumy na Pola Marsowe we Wrocławiu. Byliście na koncertach? Mamy was na zdjęciach! Tegoroczna edycja Męskiego Grania we Wrocławiu odbyła się w weekend 11-12 sierpnia i po raz pierwszy zebrała fanów muzyki na Polach Marsowych. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć znanych i lubianych muzyków, ale także szansa na poznanie nowych twórców. Obejrzyj film oraz zdjęcia i odszukaj się w tłumie.

📢 Odpust św. Jacka w Kamieniu Śląskim 2023. Tłumy wiernych na uroczystościach. Homilię wygłosił nowy metropolita arcybiskup Adrian Galbas Tłumy wiernych przybyły w niedzielę (13 sierpnia) do sanktuarium w Kamieniu Śląskim na drugi dzień uroczystości odpustowych ku czci św. Jacka. Na placu przed sanktuarium odprawiono uroczystą sumę, której przewodniczył ksiądz arcybiskup Adrian Galbas, metropolita katowicki, który wygłosi również kazanie. 📢 Wypadek w Barucie. Mężczyzna wpadł do studni! W nocy wyciągnęli go strażacy Całe szczęście, że w środku nocy ktoś usłyszał starszego mężczyznę i wezwał strażaków. Mieszkaniec miejscowości Barut wpadł do studni.

📢 Obrodziło grzybami na Opolszczyźnie. Grzybiarze chwalą się i wskazują miejsca, w których je znaleźli. Jakie grzyby zbierzemy w sierpniu Ostatnie deszczowe dni sprzyjają wzrostowi grzybów w opolskich lasach. Teraz kolei zrobiło się ciepło, a to idealne połączenie dla amatorów grzybów. Grzybiarze z Opola, Brzegu, Olesna czy Kędzierzyna-Koźla chwalą się na Facebook'owej grupie "Grzyby na Opolszczyźnie" najnowszymi zbiorami. Sprawdź, gdzie warto pojechać na grzyby w województwie opolskim. Zdjęcia zbiorów publikujemy w galerii.

📢 Wakacyjne spotkania z nto. W sobotę spotkaliśmy się z wami na kąpielisku Frajda w Nysie. Za tydzień jesteśmy w Turawie i Nowych Siołkowicach W połowie wakacji spotkaliśmy się z naszymi Czytelnikami w letniej redakcji na kąpielisku Frajda w Nysie. W ten sposób, w sobotę (12 sierpnia) zainaugurowaliśmy cykl słonecznych spotkań i do końca wakacji będziemy zmieniali swoje miejsce, ale zawsze pojawi się tam gdzie jest woda, świeci słońce, pod stopami można poczuć piasek. W ten sposób chcemy nie tylko uprzyjemnić sierpniowy wypoczynek, promować najurokliwsze zakątki naszego regionu, ale też mówić o bezpieczeństwie. Partnerem naszej akcji jest BA Glass HUTA JEDLICE. 📢 Niezwykłe zdjęcia lotnicze Warszawy sprzed 100 lat, wykonane przez polskich żołnierzy. Takiego miasta już nie ma [ZDJĘCIA] Tak wyglądała Warszawa 100 lat temu, czyli przed Powstaniem Warszawskim. Tamte miasto zostało zrównane z ziemią przez armię niemiecką podczas II wojny światowej. Przedwojenną Warszawę uwiecznili na fotografiach lotnicy z I Pułku Lotniczego Pluton Aerofoto. Unikatowe zdjęcia posiada Antoni Bojanowski z Olesna.

📢 To najpiękniejsze rasy psów! Te czworonogi są uważane za najbardziej zachwycające. Jaka psia rasa jest najładniejsza? Zobaczcie! GALERIA Nie bez powodu mówi się, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Zwierzęta te wnoszą wiele dobrego w nasze życie, potrafią być wsparciem i poprawiają humor. W naszym rankingu znajdziecie najpiękniejsze rasy psów. Pamiętajcie jednak, że przy adopcji lub kupnie szczeniaka nie liczy się tylko wygląd, ale także charakter psiaka, który powinien być w miarę możliwości dopasowany do waszego, tak, byście mogli się "dogadać"!

📢 Piękne i sympatyczne dziewczyny na szalonych imprezach. Oto TOP 66 najlepszych zdjęć z Magnum Clubu Mamy długi weekend, podczas którego jest jeszcze więcej czasu na odpoczynek i na zrelaksowanie się na imprezach. Przygotowaliśmy galerię 66 najsympatyczniejszych i najpiękniejszych dziewczyn w Magnum Clubie. Zobaczcie najlepsze zdjęcia Andrzeja MadShots Madziara z szalonych imprez w Wachowie.

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 13.08.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 Jerzy Naszkiewicz: W Głubczycach pod szyldem niezależnych komitetów ukrywa się Platforma Obywatelska Mówią, że są bezpartyjni, twierdzą, że w Głubczycach nie ma Platformy. Choć prawda jest taka, że mamy zbitek polityków PO, w tym burmistrza, który reprezentował w swoim życiu wiele partii. PiS w mieście zawsze startuje pod własnym szyldem, nikogo nie udajemy - mówił były parlamentarzysta PiS a aktualnie wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu Jerzy Naszkiewicz.

📢 72-latka wyjeżdżała z parkingu na osiedlu Koszyka w Opolu. Wjechała w kobietę jadącą na motocyklu 44-letnia motocyklistka odniosła obrażenia. Ze złamaną ręką i nogą została odwieziona do szpitala. 📢 W opuszczonym dworcu kolejowym w Leśnicy dzieje się coś dziwnego. Ludzie skarżą się na nietypowe dźwięki Chodzi o zabytkowy dworzec kolejowy w Leśnicy, zbudowany w 1936 roku. Jeszcze do 2000 roku obsługiwał on podróżnych na linii kolejowej nr 175 Kłodnica - Kluczbork, łącząc wiele małych opolskich wsi. Osoby, które były w środku w opuszczonym dworcu, twierdzą, że coś tam straszy... Sprawdziliśmy, jak wygląda w środku.

📢 Pierwsze od lat Targi Hobbystyczne NiuCon we Wrocławiu. Tłumy fanów fantastyki w Czasoprzestrzeni W sobotę (12 sierpnia) w Czasoprzestrzeni we Wrocławiu rozpoczęły się Targi Hobbystyczne Niucon. Zajezdnia Dąbie wypełniła się stoiskami z gadżetami i ubraniami anime, manga i fantasy. To pierwsza od lat edycja tego wydarzenia. Jest kontynuacją konwentów o tej samej nazwie. Wydarzenie przyciągnęło tłumy fantastycznych postaci. Rozpoznasz je?

📢 Związkowcy z Solidarności regionu Śląska Opolskiego rozegrali turniej siatkówki plażowej. Impreza rozpoczęła obchody rocznicowe W sobotę (12 sierpnia) w Opolu rozegrano turniej siatkówki plażowej dla związkowców zrzeszonych w NSZZ „Solidarność”. Wydarzenie, choć mające charakter rekreacyjno-integracyjny, rozpoczyna sierpniowe obchody rocznicowe powstania „Solidarności”. To pierwsza tego typu impreza, a organizatorzy już myślą o kolejnej edycji.

📢 Pozytywne Granie w Stolicy Polskiego Reggae. 12 sierpnia w Kluczborku będzie słoneczna muzyka To już dzisiaj: w sobotę (12 sierpnia) o godz. 18:00 rozpoczyna się kluczborski festiwal reggae. Scenę ustawiono w ośrodku wypoczynkowym w Bąkowie, ale wszyscy chętni dojadą z Kluczborka do Bąkowa festiwalowym autobusem. 📢 Janusz Kowalski przypomniał o próbach sprzedaży ECO. Przekonuje, że naturalne monopole nie mogą być prywatyzowane Poseł i wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski zwołał konferencję prasową, na której przypominał o dawnych planach sprzedaży spółki Energetyka Cieplna Opolszczyzny. Powodzenie tej operacji miało być wzmocnieniem rosyjsko-niemieckiego tandemu energetycznego w Europie. Do słów Janusza Kowalskiego odniósł się prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.

📢 Opolskie miasta sto lat temu w kolorze. Były piękne i klimatyczne. Brzeg, Opole, Kluczbork, Kędzierzyn-Koźle, Głuchołazy, Nysa, Prudnik W ciągu ostatnich stu lat kształt i wygląd wielu opolskich miast uległ zmianom. Szereg budynków zdążył w tym czasie zniknąć z ich przestrzeni, inne wyglądają inaczej. Wyobrażenie o tym, jak wyglądały opolskie miasta na początku XX wieku dają kolorowe pocztówki, które pokazują, jak prezentowały się Brzeg, Nysa, Kędzierzyn-Koźle, Prudnik, Głuchołazy czy Opole. 📢 10 Opolska Brygada Logistyczna ma nowych żołnierzy. Po intensywnym szkoleniu złożyli przysięgę wojskową Grupa kilkudziesięciu żołnierzy elewów zakończyła miesięczne szkolenie podstawowe. Dzisiaj na terenie opolskiej jednostki wojskowej złożyli przysięgę. Uroczystość była połączona z obchodami Święta Wojska Polskiego. Dowódca 10 Opolskiej Brygady Logistycznej wręczył mianowania na wyższe stopnie wojskowe i medale.

📢 Tak wyglądało Olesno w latach 90. Było kino Znicz, stary szpital oraz hotel z night clubem [ZDJĘCIA] Na przełomie XX i XXI wieku w Oleśnie budynki były szare, a ich elewacje zaniedbane, za to w mieście było bardzo dużo zieleni. Sami zobaczcie, jak wyglądało miasto w latach 1996-2000.

📢 Horoskop dzienny na sobotę 12 sierpnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 12 sierpnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 12.8.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Nazistowski diabeł ubierał się u Bossa "Jeśli ktoś wie co nieco o historii mody, wie również, że Hugo Boss produkował mundury dla nazistów" 📢 Opolskie kuratorium częściowo podsumowuje letni wypoczynek. Wicekurator odwiedził dzieci wypoczywające na kolonii w Głuchołazach Lato jest w pełni, a wakacje powoli zmierzają ku końcowi. Opolskie Kuratorium Oświaty w Opolu kontroluje i częściowo podsumowuje wakacyjne wypoczynki dla dzieci i młodzieży. Wicekurator Artur Zapała porównuje odnotowane nieprawidłowości do sytuacji z minionych lat. Część wypoczynków jest finansowana lub współfinansowana przez kuratorium. W piątek (11 sierpnia) wicekurator odwiedził uczestników takiej kolonii odbywającej się w Głuchołazach.

📢 Tak teraz wygląda aktorka Barbara Mularczyk - zdjęcia. To ona była Mariolką ze Świata Według Kiepskich Mariolka to jedna z głównych bohaterek serialu "Świat według Kiepskich". W rolę Mariolki wciela się Barbara Mularczyk-Potocka, polska aktorka urodzona 5 kwietnia 1984 roku. Zobaczcie, jak zmieniała się przez lata. 📢 Oto modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Horoskop na sierpień 2023. Wróźka Expiria przepowiedziała co się wydarzy w najbliższych dniach 11.08.2023 HOROSKOP na sierpień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sierpniu 2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Według gwiazd to będą dobre dni dla większości z nas. 11.08.2023. 📢 Absurdy życia na nowych osiedlach. Ci ludzie wydają majątek, żeby mieszkać w obozach mieszkaniowych 11.08.2023 W całej Polsce powstają nowoczesne osiedla, a ceny mieszkań w takich kompleksach przebijają kolejne granice. Wątpliwości budzą jednak rozwiązania stosowane przez niektórych deweloperów. Absurdalnie małe ogródki, kilkumetrowe place zabaw czy wszechobecne płoty z drutu stają się smutną codziennością. 11.08.2023. 📢 Złote Gody w Byczynie. 20 par odebrało medal prezydenta za długoletnie pożycie małżeńskie Wzięli ślub i złożyli sobie przysięgę w 1972 roku. Wytrwali razem do dzisiaj, za co dostali medale prezydenta Polski. Aż 20 par z gminy Byczyna odebrało medale za długoletnie pożycie małżeńskie.

📢 Błyskawiczna interwencja nadzoru budowlanego w Prudniku. Niebezpieczna ściana została już rozebrana. Runina już nie zagraża Nadzór budowlany w kilka dni doprowadził do rozbiórki ściany stodoły, grożącej zawaleniem. Interweniujący mieszkańcy Racławic Śląskich są za to wdzięczni. 📢 Trwa walka o jedynki na listach wyborczych. Na kogo zagłosujemy na Opolszczyźnie? Z wyborów wycofał się już marszałek i prezydent Opola Już zaledwie dwa miesiące dzielą nas od wyborów parlamentarnych, dlatego partie polityczne intensywnie pracują nad ostatecznym układaniem swoich list wyborczych. Zegar tyka, a politycy mają niewiele czasu, by ustalić strategie i wyłonić kandydatów, którzy będą walczyć o głosy na Opolszczyźnie.

📢 Groźny wypadek na ulicy Niemodlińskiej. Kobieta potrąciła mazdą rowerzystę [ZDJĘCIA] Kierująca mazdą 27-latka nie zauważyła rodziny jadącej ścieżką rowerową i potrąciła 38-letnego mężczyznę. Została ukarana wysokim mandatem.

📢 Akcja łowców cieni przeciwko przestępczości zorganizowanej. Zatrzymani m.in. zabójcy i przestępcy narkotykowi. Wśród nich jest Opolanin Policjanci CBŚP z grupy tzw. łowców cieni tylko w ciągu niespełna dwóch miesięcy ustalili miejsca pobytu kolejnych dziewięciu ściganych osób. Dzięki współpracy z polskimi i zagranicznymi służbami przestępcy zostali zatrzymani w Polsce, Holandii, Czechach i Chorwacji. Jedna z akcji miała miejsce na Górze św. Anny. Niemal wszyscy byli poszukiwani w związku z podejrzeniem udziału w zorganizowanych grupach przestępczych.

📢 Niecodzienne zdjęcia z urbexu na Śląsku. Co tu się stało!? Opuszczony domek porosły krzaki, a w garażu... Fiat 125P! Zobaczcie Opuszczony domek nieopodal drogi, stojący wśród gęstych krzaków, jest tak jakby zapomnianym pomnikiem przeszłości. Choć jego ściany są porośnięte pnączami, a dach już dawno się zawalił, wciąż można wyczuć ducha przeszłości, który tkwi wśród pozostałości byłych właścicieli. W garażu stoi nawet mocno pordzewiały szkielet Dużego Fiata. Co tu się stało? Na to pytanie próżno szukać odpowiedzi...

📢 Ruiny leśniczówki i opuszczona stacja kolejowa. Oto tajemnice głubczyckiego Lasu Marysieńka Choć głubczycki las wciąż jest miejscem chętnie odwiedzanym przez rowerzystów i spacerowiczów, lata świetności ma już dawno za sobą. Przed II wojną światową Marysieńka była jednym z najpopularniejszych miejsc wypoczynku Górnoślązaków. Rzesze turystów przyciągały dobrze oznaczone leśne ścieżki, gospody leśne i stacja kolejowa dobrze skomunikowana z miastami regionu. Dziś z wielu tych miejsc pozostały tylko ruiny. 📢 15 najtańszych samochodów używanych w Opolu i województwie opolskim. Kupisz je już za 1200 złotych [SIERPIEŃ 2023] Sprawdziliśmy, jakie są najtańsze samochody używane w województwie opolskim. Wystarczy nawet 1200 zł, żeby kupić samochód na chodzie. Nie jest to wprawdzie auto, które „Niemiec płakał, jak sprzedawał", ale jeździć tym można. Zobaczcie najtańsze oferty samochodów do sprzedaży w Opolu i w regionie.

📢 W Oleśnie powstała niezwykła pracownia florystyczna Świtezianka. W tej kwiaciarni będą wystawy, koncerty i warsztaty Pracownia florystyczna Świtezianka powstała w budynku byłej Telekomunikacji Polskiej przy oleskim rynku. Nie ma być tylko zwykłą kwiaciarnią, ale poniekąd także galerią sztuki. 📢 Wojskowe sklepy oferują zastawy stołowe, menażki, manierki, drabiny, aparaty fotograficzne, wiertarki, odzież, buty. Oferty 9.08.2023 r. Sklep Agencji Mienia Wojskowego to miejsce w sieci, w którym można znaleźć rzeczy takie jak m.in. odzież, bielizna, akcesoria higieniczne, zastawa, buty, odzież wierzchnia i wiele więcej - w naprawdę niskich cenach. Z kolei w ofercie sklepów stacjonarnych są m.in. aparaty fotograficzne, sprzęt sportowy, elektronarzędzia. Rzeczy, które znajdują się w ofercie sklepu, nigdy nie były używane, znajdowały się cały czas w wojskowych magazynach Część z nich miała okazję sprawdzić się podczas swojej służby w armii, ale wciąż jest w bardzo dobrym stanie i z powodzeniem posłuży jeszcze niejeden raz. 9.08.2023 r.

📢 Płaca minimalna w Polsce i na świecie. Ile zarabiamy w porównaniu z innymi państwami [SIERPIEŃ 2023] W 2023 roku płaca minimalna w Polsce wzrosła aż dwukrotnie, ostatnio 1 lipca 2023 r. To rezultat rekordowej od lat inflacji. Jednak mimo podwyżek, najniższe wynagrodzenia wciąż należy do najniższych w Europie. Są jednak i takie państwa, gdzie wypłata jest dużo niższa. Sprawdź nasz ranking wynagrodzeń minimalnych w różnych krajach na świecie. 📢 Budowa południowej obwodnicy Opola. Koszty są olbrzymie! Miasto wnioskuje do Polskiego Ładu o pieniądze na inwestycję Koszt budowy obwodnicy południowej Opola to nawet miliard złotych. Miasto takich funduszy nie ma. W związku z tym szuka pomocy, gdzie się da. Złożyło już też wniosek do programu Polski Ład, z którego stara się pozyskać dofinansowanie w wysokości 250 milionów złotych.

📢 To było Disco Summer Party w Magnum Clubie. Na parkiecie królowały roztańczone hity [ZDJĘCIA] Tym razem była to impreza lekka, łatwa i przyjemnie. Na parkiecie do tańca kołysały największe światowe hity, a za konsolą didżeja serwował je DJ B@sse. 📢 Lamborghini, Porsche, Mercedes, RAM. Oto 14 najdroższych samochodów używanych w Opolu i województwie opolskim. Kosztują nawet 2 miliony zł! Samochody używane kupują zazwyczaj te osoby, których nie stać na fabrycznie nowy model. Czasem jednak nawet używane auto może kosztować ponad 2 miliony złotych! Takie lamborghini jest do kupienia w Kluczborku. Sprawdziliśmy, jakie są obecnie najdroższe samochody używane do kupienia w Opolu i w województwie opolskim. To nie do wiary, ile może kosztować aut z drugiej ręki. Sami zobaczcie!

📢 Tak wygląda Kluczbork z lotu ptaka. Te zdjęcia robią niesamowite wrażenie Jest złota godzina i niebieska godzina. Dobrze o tym wiedzą miłośnicy fotografowania. Tacy jak członek zarządu powiatu kluczborskiego Artur Nowak, który właśnie o tych nietypowych godzinach lubi fotografować swoje rodzinne miasto. Zobaczcie te niezwykłe zdjęcia.

📢 Oto horoskop na drugie półrocze 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj HOROSKOP na drugie półrocze 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy do końca 2023 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na resztę roku 2023 i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria radzi specjalnie dla Ciebie, co może się wydarzyć od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r.

📢 Etnofestiwal na zamku w Niemodlinie. Są stoiska z rękodziełem, tradycyjną żywnością i napitkami oraz sporo muzyki. Można też zwiedzać zamek Na Zamku Książęcym w Niemodlinie ruszył I Opolski Etnofestiwal. Impreza potrwa do późnych godzin wieczornych, a jak zapewniają organizatorzy, atrakcji nie brakuje.

📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie.

