Prasówka 14.10.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

📢 Ile trzeźwiejemy po piwie? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Kiedy po wypiciu alkoholu można wsiąść za kierownicę? 13.10.2023 Ile się trzeźwieje po piwie, wódce lub winie? Jak obliczyć promile bez alkomatu? Jak długo trawi się alkohol z czterech piw? A ile trzeźwieje się po wódce? W weekendy spotkaniom towarzyskim często towarzyszy picie alkoholu. W takich sytuacjach zastanawiamy się, jak dużo musi minąć od wypicia, zanim możemy bezpiecznie wsiąść za kierownicę?

📢 Najlepsze memy po meczu Wyspy Owcze - Polska. Trener Probierz przeszedł do historii W rozegranym 12 października meczu eliminacji mistrzostw Europy Wyspy Owcze przegrały z Polską 0:2. Debiut Michała Probierza w roli selekcjonera reprezentacji Polski był udany i nowy szkoleniowiec przeszedł do historii jako pierwszy trener kadry w XXI wieku, który wygrał w swoim debiucie. Zobaczcie najlepsze memy po rewanżowym meczu Polski z Wyspami Owczymi.

Prasówka 14.10: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Pogrzeb rodziny z Myszkowa, która zginęła w wypadku na A1. Kierowca mógł jechać nawet 315 km/h! Rodzina, przyjaciele, znajomi i zwykli mieszkańcy Myszkowa żegnali w środę 11 października ofiary tragicznego wypadku, do którego doszło w połowie września na autostradzie A1. Rodzice z małym chłopcem wracali z wakacji, gdy rozpędzony samochód uderzył w ich auto, które natychmiast stanęło w płomieniach. Niestety nie udało się ich uratować.

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły! 📢 Najmodniejsze stroiki na cmentarz. Tak pięknie udekorujesz pomniki bliskich na Wszystkich Świętych 2023. Te kompozycje na grób to hit Stroiki na cmentarz warto wybrać już teraz, bo lada chwila przypada jedno z najważniejszych świąt w roku, czyli dzień Wszystkich Świętych. 1 listopada dekorujemy nagrobki kompozycjami na cmentarz i zapalamy znicze, żeby uczyć pamięć bliskich i przyjaciół. Podpowiadamy, jakie wiązanki na Wszystkich Świętych wybrać. Zobacz w galerii, jak pięknie można udekorować rodzinne groby.

📢 Ile mandatów zgarnie Koalicja Obywatelska? W sztabie wyborczym jest apetyt nawet na 5 z 12 mandatów posłów, jakie przypadną Opolszczyźnie Kampania wyborcza zbliża się powoli do końca. Witold Zembaczyński, kandydat Koalicji Obywatelskiej do Sejmu, podczas swojej ostatniej konferencji prasowej przed ciszą wyborczą, podkreślił wagę głosowania na KO, która ma szansę według niego nawet na 5 z 12 mandatów posłów na Opolszczyźnie. 📢 Paweł Kukiz: Kpią z narodu myśląc, że zapomnieliśmy ich rządy Poseł Paweł Kukiz: W Polsce nie ma prawdziwej demokracji, istnieje tylko demokracja partyjna którą można porównać do demokracji szlacheckiej. Tyle, że dawne rody zastąpiły partie polityczne decydujące kto może kandydować. Miałem już zrezygnować z polityki, ale Prawo i Sprawiedliwość na mój wniosek wpisało do programu wyborczego wychodzące naprzeciw moich postulatów zmiany w ordynacji wyborczej, zatem idę do wyborów ze Zjednoczoną Prawicą.

📢 Mniejszość Niemiecka gotowa do niedzielnych wyborów. Chcą wywalczyć mandat posła i senatora Po intensywnej 70-dniowej kampanii wyborczej Mniejszość Niemiecka przedstawiła swoje osiągnięcia, zgromadzone podpisy poparcia oraz materiały wyborcze. Kandydaci Mniejszości Niemieckiej wyrazili nadzieję na utrzymanie tożsamości regionu i zachęcają mieszkańców do głosowania na ich listę w nadchodzących wyborach. 📢 14 października nauczyciele mówią ludzkim głosem. Zobaczcie najlepsze memy na Dzień Nauczyciela 14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej. To ponoć jedyny dzień, w którym uczniowie lubią swoich nauczycieli. I jedyny, w którym nauczyciele pracują, a uczniowie mają wolne. Jak co roku, nie obejdzie się bez życzeń, laurek i kwiatów. A potem wróci szara szkolna rzeczywistość. Rozweselą was najlepszy memy o nauczycielach, zobaczcie! 📢 Pianino z Hajnówki wróciło do Goworowic koło Nysy. Wśród ludzi wywołało niezwykłe zainteresowanie lokalną historią Gorączka jakaś opanowała małe Goworowice. Starzy i młodzi szukają wiedzy historycznej, śladów niedawnej przeszłości, na które przez lata nie zwracali nawet uwagi. Z zapałem odkrywają tajemniczy, zapomniany świat. Kluczem do tego świata stało się 130 letnie pianino.

📢 To była intensywna kampania Koalicji Obywatelskiej na Opolszczyźnie. Politycy opozycji idą po wygraną w wyborach Kampania wyborcza na Opolszczyźnie zbliża się ku końcowi, a Koalicja Obywatelska postanowiła zebrać swoje siły i podsumować dotychczasowe działania oraz przedstawić postulaty swoich kandydatów. Na ulicach opolskich miast kandydatów będzie można spotkać do późnych godzin nocnych, bo jak tłumaczą, liczy się każdy przekonany wyborca. 📢 Wielka sprawa w małej Lubrzy. Rusza budowa nowoczesnego przedszkola. Pierwsza po wojnie taka inwestycja w gminie Bez rządowego wsparcia gminy nie byłoby stać na taki wydatek – komentuje wójt Lubrzy w powiecie prudnickim Mariusz Kozaczek. Dziś podpisał umowę na budowę nowoczesnego przedszkola za 7 milionów złotych.

📢 Jakub Kochanowski i jego piękna narzeczona Aleksandra - tak mieszka i żyje gwiazda reprezentacji siatkarzy [13.10.23r.] Tak mieszka i żyje na co dzień Jakub Kochanowski, jeden z najlepszych siatkarzy świata i reprezentant Polski. We Włoszech świętował mistrzostwo Europy, na co dzień gra i mieszka w Rzeszowie i związany jest z piękną Aleksandrą. Lubi szybkie samochody i odpoczynek na świeżym powietrzu. Tak urządził się prywatnie Jakub Kochanowski, jeden z naszych najlepszych siatkarzy.

📢 Janusz Kowalski podsumowuje swoją kampanię wyborczą i mijającą kadencję. Co udało mu się zrealizować przez ostatnie 4 lata? W ostatnich godzinach kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi wiceminister Janusz Kowalski, kandydat do Sejmu z listy Zjednoczonej Prawicy, spotkał się z mediami, aby podsumować swoją pracę w ciągu ostatnich czterech lat oraz przedstawić swoje plany na przyszłość. Kowalski, który uzyskał prawie 21 tys. głosów poparcia w poprzednich wyborach, zapewnił, że jego praca przynosi realne korzyści dla regionu. 📢 Nowe ostrzeżenia GIS! 13.10.2023 Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć te towary ze swoich półek 13.10.2023 Aktualna lista produktów wycofanych ze sklepów. Ostrzeżenie GIS 13.10.2023! Lista produktów wycofanych ze sklepów. Po ostrzeżeniu sanepidu sklepy Biedronka, Lidl, Netto, Kaufland, Auchan muszą usunąć te towary ze swoich półek.

📢 W Kędzierzynie Koźlu ktoś został milionerem w jeden dzień. Miał szczęście w Lotto. To czwarta duża wygrana w mieście W czwartkowym losowaniu Lotto Plus ktoś grający „na chybił trafił” w punkcie LOTTO przy ul. Grunwaldzkiej 3 w Kędzierzynie-Koźlu wygrał okrągły milion złotych. To szczęśliwy punkt dla graczy.

📢 Zderzenie dwóch samochodów w Jełowej pod Opolem. Jedna osoba została poszkodowana Informacja o tym zdarzeniu trafiła do opolskich służb ratunkowych w piątek 13 października tuż po godzinie 10:00. 📢 10. edycja Budżetu Obywatelskiego Opola. Już wiadomo, które projekty wygrały W 10. Budżetu Obywatelskiego Opola do podziału było 6,8 mln zł, w tym 1,3 mln na zadania ogólnomiejskie i 5,5 mln na zadania dzielnicowe. Już wiadomo, które pomysły mieszkańców będą realizowane w przyszłym roku.

📢 Koncerty Kultu zostają odwołane! Kazik Staszewski trafił do szpitala. W jakim jest stanie? Legenda polskiej muzyki rockowej, Kazik Staszewski, lider zespołu Kult, znalazł się ponownie w szpitalu z powodu problemów zdrowotnych. Informacja ta została podana do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów społecznościowych zespołu Kult, gdzie ukazał się oficjalny komunikat. W komunikacie przekazano, że z powodu nagłego pogorszenia stanu zdrowia Kazika Staszewskiego, najbliższe planowane koncerty zostają odwołane i przełożone na inny termin. 📢 Prezydent Opola zachęca mieszkańców do wzięcia udziału w wyborach. Od tej decyzji, zależeć będzie, w jakiej Polsce będziemy żyć Prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski zwrócił się do mieszkańców miasta, zachęcając ich do wzięcia udziału w nadchodzących wyborach parlamentarnych, które odbędą się już w najbliższą niedzielę, 15 października. W swoim przemówieniu prezydent wyraźnie podkreślił znaczenie oddania głosu na demokratyczną opozycję oraz przedstawił trzy kluczowe powody, dla których opolanie powinni rozważyć tę opcję.

📢 MEMY na Dzień Nauczyciela. Świętuj na wesoło! Zobacz najlepsze szkolne MEMY na 14 października 2023 Dzień Nauczyciela to święto, w którym uczniowie mają okazję podziękować nauczycielom za ich trud i pracę oraz wyrazić swoje uznanie. Tego dnia także nauczyciele są nagradzani przez swoich przełożonych. Mimo poważnej oprawy tego dnia, zawsze można się jednak trochę pośmiać - z tej okazji przygotowaliśmy szkolne memy na Dzień Nauczyciela! Gwarantujemy, że rozbawią nie tylko nauczycieli! Zobaczcie sami - najlepsze memy o szkole z perspektywy nauczyciela!

📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 13.10.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 Horoskop na listopad 2023. Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna 14.10.2023 HOROSKOP dla wszystkich znaków zodiaku na listopad 2023 roku. Co się wydarzy w listopadzie u Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika, Ryb, Barana i Byka? 14.10.2023.

📢 Budowa galerii Ozimska Park w Opolu jest już na finiszu. Ruszył montaż reklam. Jakie sklepy i restauracje tu będą? Końca dobiegają roboty wykończeniowe w centrum handlowym Ozimska Park w Opolu. Robotnicy pracują też na zewnątrz, gdzie budują parkingi i drogi wewnętrzne. Otwarcie obiektu ma nastąpić jeszcze w 2023 roku. 📢 Wojciech Komarzyński: "Najważniejsze jest bezpieczeństwo Polski i Polaków" Gdyby dziś rządziły PO z PSL-em polskiego rolnictwa mogło by już nie być – mówi Wojciech Komarzyński, kandydujący do Sejmu z ostatniej pozycji na liście Zjednoczonej Prawicy. Na co dzień pracuje jako dyrektor opolskiego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

📢 Wędkarstwo to nie hobby, tylko styl życia! Zobaczcie najzabawniejsze memy o wędkarzach. Sezon jesień 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"! 📢 Wojewoda opolski: "8 konkretów Prawa i Sprawiedliwości to lepsze niż 8 gwiazdek opozycji" Opolszczyzna to region z wieloma atutami i niewykorzystanymi szansami, które nie straciły swojej aktualności. Warto starać się o rozwój województwa, tak, jak wato było walczyć o nie 25 lat temu – mówi Sławomir Kłosowski, wojewoda opolski.

📢 Oto fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające. 📢 15 najpiękniejszych śląskich słów zdaniem internautów ze Śląska. Zobaczcie, jak głosowaliście! Zaskoczeni? Ślązacy nie gęsi, swój język mają i, jak się okazuje, doskonale go znają! W spisie powszechnym Głównego Urzędu Statystycznego z 2021 roku aż 457,9 tys. osób zadeklarowało, że używa języka śląskiego. Z tej okazji zapytaliśmy internautów z naszego województwa o najpiękniejsze słowa w gwarze śląskiej. Udało się wybrać 15 propozycji, które dzisiaj Wam prezentujemy.

📢 Familoki, chlewiki i piekaroki, czyli rajza po osiedlach górniczych Górnego Śląska! Zapraszamy Was w wyjątkową podróż po regionie Tajemnicze i przepełnione historią - śląskie familoki. Od dziesiątek lat stanowią nieodłączny element krajobrazu naszego regionu, a także tożsamości setek Ślązaków. Dziś przygotowaliśmy dla Was, szanowni Czytelnicy, niezwykłą rajzę! W planie podziwianie ceglanych familoków, duża dawka folkloru i historii Górnego Śląska oraz szczypta magii niepowtarzalnego śląskiego klimatu - z hałdami i szybami kopalni w tle. Po wycieczce polecamy, co chyba oczywiste, ślonski łobiod i kołoczyk. Gotowi? Zatem w drogę! 📢 Reprezentacja Polski do lat 18 wysoko pokonała w Opolu rówieśników ze Szwecji [ZDJĘCIA, KIBICE NA MECZU] Piłkarska reprezentacja do lat 18 wygrała ze Szwecją 4:1 w towarzyskim meczu, jaki został rozegrany na Stadionie Miejskim przy ulicy Oleskiej w Opolu.

📢 Wraca kolej, wrócą barki na Odrę. Miliardowe inwestycje rządowe w infrastrukturę kolejową i rzeczną na Opolszczyźnie Dobre drogi, których przybywa w województwie opolskim to nie jedyny atut regionu patrząc na mapę komunikacyjną i transportową Polski. Dobrze rozwinięta i stale unowocześniana sieć połączeń kolejowych oraz przywracany do życia szlak odrzański to atuty, które mogą mieć wielkie znaczenie dla rozwoju regionu w przyszłości. Tym bardziej, że zarówno kolej jak i droga rzeczna zostały w ostatnich latach mocno dofinansowane i zmodernizowane. 📢 Pożar samochodu na parkingu w Prószkowie. Na miejscu pracowali strażacy Informację o zdarzeniu służby ratunkowe otrzymały w czwartek (12 października) o godzinie 16.00 📢 Marcin Ociepa wzywa Donalda Tuska, aby przeprosił za słowa o obronie terytorialnej Wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa jest oburzony słowami Donalda Tuska na temat Wojsk Obrony Terytorialnej. Odniósł się do nich na konferencji prasowej w Paczkowie.

📢 Spotkanie przedsiębiorców w Namysłowie. Za nami kolejne spotkanie w ramach Forum Lokalnego Biznesu Siódme spotkanie w ramach Forum Lokalnego Biznesu, odbyło się 12 października w Namysłowie. Lokalni przedsiębiorcy z terenu powiatu namysłowskiego oraz specjaliści z instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości spotkali się w Urzędzie Miejskim w Namysłowie, gdzie rozmawiali o biznesie, pomysłach na rozwój oraz wszelkich innowacjach, które mogą pomóc rozwinąć lokalne przedsiębiorstwa. 📢 Szymon Ogłaza ma plan na rozwój Opolszczyzny. To m.in. budowa Centrum Zdrowia Dziecka i połączenia kolejowego z lotniskiem w Katowicach Szymon Ogłaza, kandydat Koalicji Obywatelskiej do sejmu, zakończył swoją kampanię wyborczą. W trakcie konferencji prasowej, Ogłaza wyraził determinację w dążeniu do rozwoju regionu i zwrócił uwagę na istotne kwestie, które planuje podjąć w razie wyboru na stanowisko posła.

📢 Janusze budownictwa i ich najgorsze fuszerki! Nie trzeba być ekspertem, żeby zobaczyć, że coś tu nie gra. Zobaczcie nowe zdjęcia Nie jest łatwo dziś trafić na prawdziwe "złote rączki", ludzi z wiedzą i doświadczeniem, a do tego rzetelnych i uczciwych, którym ze spokojem możemy powierzyć remont naszego domu czy mieszkania. Gdy zlecimy prace przypadkowemu wykonawcy, możemy wyjść na tym jak Zabłocki na mydle. Do czego zdolny jest taki partacz? Zobaczcie na zdjęciach w galerii. 📢 Czesi szykują się na inwazję. Kiedy szerszeń azjatycki dotrze do Polski? Może być szybciej niż się spodziewamy Koło Pilzna w Czechach strażacy zlikwidowali pierwsze w historii tego kraju gniazdo szerszeni azjatyckich. Trwa sprawdzanie okolicy, czy młode królowe już wcześniej nie wymknęły się z gniazda.

📢 Horoskop zodiakalny na 2024 rok. Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk Oto pierwszy roczny HOROSKOP na 2024 dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na 2024 roku i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. 13.10.2023.

📢 Dziś mecz z Wyspami Owczymi w eliminacjach Euro 2024. Polska boi się już nawet Farerów i Mołdawii [MEMY] Gdyby ktoś rok temu powiedział, że Polska przegra w meczu z Mołdawią i będzie drżeć o wynik z Wyspami Owczymi, uznano by go za hejtera, a nie kibica. Ale tak właśnie jest! Polskę w eliminacjach do Euro leją niemal wszyscy, w efekcie jesteśmy na przedostatnim miejscu w słabej grupie, wyprzedzamy tylko Wyspy Owcze. Teraz zagramy kolejne mecze właśnie z Farerami oraz z Mołdawią. 📢 Prowadziła życie u boku arabskiego szejka. Zobacz, jak teraz wygląda Małgorzata Teodorska, czyli Irka z „Plebanii”. Czym się zajmuje? Małgorzata Teodorska niegdyś brylowała na salonach, zachwycała urodą i opędzała się od adoratorów. Zrezygnowała jednak z kariery w telewizji i za zakochanym w niej, bogatym przedsiębiorcą wyjechała do... Dubaju. Teraz ponownie żyje w Polsce, ale nie widać jej już w produkcjach telewizyjnych. Jak potoczyło się życie dawnej ulubienicy widzów „Plebanii”?

📢 W Oleśnie ruszyła budowa bloku z tanimi mieszkaniami w ramach programu SIM W Oleśnie wbito łopatę pod budowę dwupiętrowego bloku, w którym powstanie 15 mieszkań. To będzie pierwszy na Opolszczyźnie budynek wielorodzinny wybudowany przez spółkę Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa SIM Opolskie. Będą to mieszkania dla osób, których nie stać na wzięcie ogromnego kredytu na własne M.

📢 Prof. Marcin Lorenc otrzymał groźby pozbawienia życia. Do wyborów idzie jednak nieugięty i apeluje o zaprzestanie dalszej mowy nienawiści Na dziedzińcu Komendy Miejskiej Policji w Opolu odbyła się konferencja prasowa prof. Marcina Lorenca, rektora Politechniki Opolskiej i jednocześnie kandydata na senatora z listy PiS. To miejsce nie zostało wybrane przypadkowo, ponieważ prof. Lorenc ujawnił, że w ostatnich dniach otrzymał groźby pozbawienia życia. 📢 Kluczbork z lotu ptaka. Z tej perspektywy miasto robi niesamowite wrażenie Na zdjęciach z drona znane budynki i ulice wydają się całkiem odmienne. Zwłaszcza o wschodzie i zachodzie słońca. A właśnie o tych nietypowych godzinach lubi fotografować swój rodzinny Kluczbork Artur Nowak, na co dzień członek zarządu powiatu kluczborskiego, a po godzinach zapalony fotograf.

📢 Kamionka Piast w Opolu. Tak prezentuje się po zmroku. To jedna z atrakcji turystycznych Opola [ZDJĘCIA] Podczas rewitalizacji w 2021 r. zrobiono tutaj ścieżki pieszo-rowerowe, place zabaw i siłownię, park dla psów oraz całoroczne boisko ze sztuczną nawierzchnią, a także stanicę dla płetwonurków. Kamionka Piast ma też oświetlenie. Zobaczcie w galerii, jak okolica prezentuje się po zmroku. 📢 Dziewięciolatek za kierownicą 300-konnej rajdówki! Zbudował mu ją nysanin Paweł Dytko, kierowca rajdowy i wyścigowy. "Młody Pelikan" wymiata Aleksander Pelikański przygotowuje się właśnie do pierwszej komunii świętej. Ma 9 lat lat i chodzi do trzeciej klasy podstawówki, ale już teraz okrzyknięty został wielką nadzieją polskich rajdów samochodowych. Pod Opolem testował swój nowy samochód.

📢 TOP 30 najpopularniejszych pisarzy. Zobacz, kto jest na pierwszym miejscu w Polsce Z listy z najpopularniejszych pisarzy w Polsce kolejny raz ułożyliśmy listę przebojów. Zobacz, kto spadł na liście, a kto zyskał w oczach czytelników. Dla czytelników z Opola jest bardzo miła niespodzianka.

📢 Tak prezentuje się najdroższy dom na Opolszczyźnie. Piękna willa kosztuje pięć milionów złotych i jest na sprzedaż 12.10.20123 Reprezentacyjny dom z basenem o powierzchni ponad 700 metrów kwadratowych został wystawiony za ponad pięć milionów złotych. Niezwykła nieruchomość znajduje się w Czarnowąsach pod Opolem. 12.10.2023.

📢 Klasa z Bodzanowic skończyła szkołę ponad pół wieku. Do dzisiaj regularnie organizuje spotkania klasowe Podstawówkę skończyli dokładnie 55 lat temu. Dzisiaj sami są 70-latkami, choć ciężko im w to uwierzyć, bo wydaje im się, że w szkolnych ławach siedzieli najwyżej kilka lat temu. Uczniowie ze szkoły w Bodzanowicach z rocznika 1953 spotykają się regularnie na spotkaniach klasowych. 📢 Forum Lokalnego Biznesu. W Głubczycach udowadniają, że biznes można z sukcesem prowadzić także z dala od gospodarczych centrów Szóste spotkanie w ramach Forum Lokalnego Biznesu, odbyło się we wtorek, 10 października w Głubczycach. Przedsiębiorcy z terenu powiatu głubczyckiego i specjaliści z instytucji wspierających rozwój przedsiębiorczości spotkali się w gościnnych progach Miejskiego Ośrodka Kultury w tym pięknym mieście na południu Opolszczyzny. Co ciekawe, podczas forum w Głubczycach, po raz pierwszy w cyklu, na widowni zasiadła grupa uczniów klas maturalnych o profilu ekonomicznym i logistycznym miejscowego Zespołu Szkół Mechanicznych.

📢 Najśmieszniejsze MEMY o kotach. To władcy naszych domów, kochane sierściuchy. Trudno się nie śmiać z ich rządów ZOBACZCIE Najlepsze MEMY o kotach. Memy o kotach podbijają sieć. Tylko właściciele czworonogów zrozumieją fenomen tych czworonożnych futrzaków. Chyba żadne inne zwierzę nie zapewni Ci codziennie tylu wrażeń, co kot. Zobaczcie najśmieszniejsze memy o kotach. Rozbawią Was do łez!

📢 Mamy wyliczenia emerytur stażowych. Tyle mają wynosić wcześniejsze emerytury dla chętnych Jeśli PiS wygra kolejne wybory parlamentarne - to emerytury stażowe będą jednym z rozwiązań, które zostaną bardzo szybko wprowadzone. To jedna z największych obietnic partii obecnie rządzącej w trwającej kampanii wyborczej. Dziennikarze i eksperci wyliczyli już, jakie wstępnie mogą być kwoty wypłat wcześniejszej emerytury.

📢 Internat na Struga został sprzedany za miliony. Tak wygląda w środku opuszczony budynek słynnej bursy [ZDJĘCIA] Po latach miasto Opole znalazło końcu nabywcę na dawną bursę, a potem dom studencki „Archimedes". Inwestor zapłacił ponad 7 milionów zł. Tuż przed sprzedażą weszliśmy do środka z aparatem fotograficznym, żeby zobaczyć, jak wygląda opuszczony od lat słynny internat przy ulicy Struga w Opolu. 📢 Las powoli wdziera się do domu. Opuszczona willa zamienia się w ruinę. Przyroda dokończy dzieła 9.10.2023 Internauci zainteresowali się opuszczonym domem przy granicy województw opolskiego i śląskiego. "Piękne miejsce skazane na demolkę wandali" - piszą w sieci i dodają, że posiadłość została przejęta za długi komornicze. Dom jest dosłownie pożerany przez rośliny. 9.10.2023.

📢 Weszli na Biskupią Kopę całymi rodzinami. Ciekawa inicjatywa parafii Głubczyce. Skąd wziął się na nią pomysł? Rodzinny rajd pieszy na Biskupią Kopę parafii Głubczyce odbył się w górach opawskich. Rodzice z dziećmi i młodzież wspólnie przeszli około 5 kilometrów. Na trasie były też msza święta i gra terenowa, a na szczycie ognisko. 📢 Wojsko sprzedaje sprzęt, który zalega w magazynach. Są całkiem nowe rzeczy a te używane można znaleźć w dobrym stanie 7.10.2023 r. Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta dostawcze, busy i ciężarówki. Do tego dochodzą m.in.: materiały budowlane, sprzęt sportowy i informatyczny, części zamienne do samochodów i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! 7.10.2023 r. 📢 Kończą budować drogę S3 na Dolnym Śląsku. Co się tam teraz dzieje? Kiedy otwarcie? Od kilku dni kierowcy korzystają z nowego fragmentu drogi S3 Kamienna Góra - Lubawka. Do zakończenia dolnośląskiego odcinka i ostatniego brakującego elementu układanki od Szczecina (wciąż toczą się jeszcze prace nad budową fragmentu do Świnoujścia) aż do granicy z Czechami w Lubawce, zostało już tylko 16 kilometrów! To kluczowy fragment ekspresowej S3 między Bolkowem i Kamienną Górą, z dwoma tunelami, jeden z nich należy do czołówki najdłuższych w kraju. Co się dzieje na tym fragmencie S3? Jak przebiegają prace i kiedy pojadą tamtędy kierowcy? Sprawdziliśmy, zobaczcie na najnowszych zdjęciach z przełomu września i października 2023.

📢 HIPOKRATES 2023 Głosowanie rozpoczęte! Zobacz listę medyków nominowanych do nagród dla pracowników roku ochrony zdrowia We wtorek, 12 września rozpoczęło się głosowanie w wielkim plebiscycie, w którym pracowników ochrony zdrowia zgłaszają do nagród pacjenci. Sprawdź, kto znalazł się na liście nominowanych. Wciąż możesz zgłosić swoich kandydatów do zaszczytnych tytułów. Plebiscyt prowadzony jest pod patronatem NFZ, a patronem finałowej gali zostało Ministerstwo Zdrowia. 📢 Tak przed laty wyglądał handel w Opolu. Cieplak, stara giełda samochodowa i dawne targowiska Te zdjęcia zrobiono przed 20, 30, 40 i 50 laty. Tak wyglądały opolskie sklepy: "Opolanin", "Ziemowit", czy "Cieplak" a także opolska giełda samochodowa i targowiska.

📢 Lista przebojów Top 30 najpopularniejszych pisarzy. Zobacz, kto jest na pierwszym miejscu A gdyby tak zrobić z najpopularniejszych pisarzy w Polsce ułożyć listę przebojów? Wyglądałaby właśnie tak. Zobaczcie!

📢 Karty do głosowania 2019. Jak głosować w wyborach parlamentarnych 13.10.2019? Wzory kart do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Karty do głosowania w wyborach parlamentarnych 2019. Wyborcy dostaną w niedzielę 13.10 dwie karty do głosowania - jedną w wyborach do Sejmu i jedną do Senatu. Jak głosować 13 października 2019 w wyborach do polskiego parlamentu? 📢 Portugalia: Ogromny pożar na Maderze. 175 osób potrzebowało pomocy medycznej Funchal, Madera, Portugalia. 4 tys. strażaków walczy z ogromnym pożarem trawiącym portugalską wyspę Maderę. Ponad 400 mieszkańców musiało zostać ewakuowanych, zaś ok. 175 wymagało udzielenia pomocy medycznej - główne przyczyny to poparzenia i zatrucia dymem. Akcji strażaków nie ułatwiają ponad 30-stopniowe upały panujące od dłuższego czasu w tym rejonie świata.

