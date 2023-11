Prasówka 14.11.2023 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 13.11. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „To najśmieszniejsze memy na Dzień Singla. 11 listopada obchodzony jest Chiński Dzień Singla. Jest coraz popularniejszy. Zobaczcie”?

Prasówka 14.11: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 To najśmieszniejsze memy na Dzień Singla. 11 listopada obchodzony jest Chiński Dzień Singla. Jest coraz popularniejszy. Zobaczcie Dzień Singla wypada dzień po Walentynkach? Niekoniecznie, chociaż na całym świecie single świętują 15 lutego, to coraz popularniejszy staje się Chiński Dzień Singla, który obchodzony jest 11 listopada. Dlatego uśmiechnijcie się, bo mamy dla Was najśmieszniejsze memy o singlach.

📢 Najśmieszniejsze memy o budowlańcach to jedne z najzabawniejszych grafik z humorem, tworzonych przez internautów. Zobacz i uśmiechnij się! Memy o budowlańcach to obecnie jedne z najzabawniejszych grafik z humorem, tworzonych przez internautów. Obrazki te można znaleźć wśród wielu innych o różnorodnej tematyce, które aktualnie cieszą cię dużą popularnością. Użytkownicy sieci komentują w ten sposób rozmaite sytuacje, jakie mają miejsce między innymi podczas prowadzonych prac budowlanych – nie tylko w przestrzeni powstających bądź remontowanych budynków, ale też dróg i miejsc publicznych. Wiele z zaprezentowanych w memach postaw stało się już stereotypami, jednak nadal przyprawiają o uśmiech – szczególnie tych, którzy byli świadkami podobnych sytuacji bądź słyszeli o nich z opowiadań innych. Warto pamiętać, że grafiki te nie służą ośmieszaniu kogokolwiek, a poruszają jedynie wychwytywane nieraz zachowania, reakcje czy postawy, a także przypadki nieprofesjonalnie wykonanej pracy. Zobacz najzabawniejsze obrazki o budowlańcach i uśmiechnij się!

📢 To twój HOROSKOP na wtorek 14 listopada 2023 r. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby Horoskop dzienny na wtorek 14 listopada 2023 r. kryć może podpowiedź tego, co może przynieść najbliższa przyszłość. Zmiany w pracy, domowe finanse, związku i uczucia, zdrowie, a także nowe znajomości. Zasłonę tajemnicy uchyla przed tobą wróżka Samanta.

Prasówka 14.11: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Te imiona w Polsce są zakazane! Urzędnik nie pozwoli ci tak nazwać dziecka! Oto imiona, które nie są zalecane! Te imiona w Polsce są zakazane! Rada Języka Polskiego posiada listę imion, których rodzice nie powinni nadawać dziecku. Warto sprawdzić listę imion niedozwolonych. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie przez urzędnika reprezentującego Urząd Stanu Cywilnego. Sprawdź koniecznie, jakie imiona znalazły się na liście „imion zakazanych” w Polsce!

📢 Angelika Jurkowaniec z Namysłowa poleciała do Salwadoru na konkurs Miss Universe. Powalczy o koronę najpiękniejszej kobiety świata Angelika Jurkowaniec z Namysłowa najpierw została Miss Polski, a teraz powalczy o tytuł Miss Universe. Czyli najpierw zdobyła oficjalny tytuł najpiękniejszej Polki, a teraz jest kandydatką do tytułu najpiękniejsze kobiety świata. Razem z innymi kandydatkami przygotowuje się do gali w egzotycznym Salwadorze. 📢 Mieszkania PRL - zdjęcia. Tak wyglądały pokoje, kuchnie i łazienki w latach 60., 70., i 80. [14.11.2023] Mieszkania naszych babć budzą u wielu nostalgię. Kiedyś wszystkie mieszkania były tak do siebie podobne, że wyglądało niemal tak samo. Duże i pokoje dziecięce kojarzą się z meblościankami, ławami, półkotapczanami, korytarze z boazerią, kuchnie z westfalkami i ceratami, a łazienki z żeliwnymi wannami i górnopłukiem. Kultowe już miano zyskały popularne wtedy sprzęty i dekoracje. Zobacz na zdjęciach, jak mieszkaliśmy w PRL-u.

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Zobacz wyliczenia - oto prognoza podwyżek emerytur [14.11.2023] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 roku ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur. 📢 Horoskop dzienny na wtorek 14 listopada 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na wtorek 14 listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 14.11.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Najlepsze memy o kotach. Gdzie saszeta? Te memy doprowadzą Was do łez ze śmiechu. Twój kot też tak robi? (MEMY) 13.11.2023 Najnowsze memy o kotach w Internecie. Zobacz najśmieszniejsze obrazki z kotami w Internecie. Każdy, kto ma w domu kota ten wie, że z tymi czworonogami nie można się nudzić. Życie z nimi pod jednym dachem każdego dnia dostarcza całą masę prześmiesznych sytuacji. Dzięki temu internauci tworzą masę śmiesznych obrazków i memów o kotach z życia wziętych. Zobacz najnowsze i najśmieszniejsze memy o kotach w Internecie.

📢 Te osoby nie muszą już płacić abonamentu RTV. Duże zmiany w 2023 roku. Sprawdź czy musisz go opłacać 13.11.2023 Ustawa o abonamencie RTV mówi jasno, że abonament płacić musi każdy kto posiada odbiornik zarówno telewizyjny jak i radiowy. Opłacie podlegają także radia samochodowe. W zasadzie każdy, kto nie opłaca abonamentu RTV podlega karze. Sprawdzić mogą nas pracownicy Poczty Polskiej. Kontrolowane są domu i mieszkania Polaków. Ustawa przewiduje także, że są osoby które są zwolnione z płacenia abonamentu RTV. Kto nie musi płacić abonamentu?

📢 Metamorfoza Anny Guzik to jedna z największych wizualnych przemian polskich aktorek. Zobacz, jak schudła gwiazda Anna Guzik popularność zdobyła dzięki serialom telewizyjnym, w których gra od kilkunastu lat. Na przestrzeni tego czasu, gwiazda bardzo się zmieniła. Aktorka na początku swojej kariery mierzyła się z krytyką związaną z jej wizerunkiem. Dzisiaj może się pochwalić szczupłą sylwetką i pięknym wyglądem. 📢 Tak mieszka Szymon Hołownia i pilotka myśliwca MiG-29 z dzieciakami. Zobacz, jak wygląda przytulny dom marszałka Sejmu X kadencji Szymon Hołownia wraz z żoną i córeczkami mieszka nieopodal stolicy. Dom położony w wygodnej odległości od jej zgiełku, łączy nowoczesność z wygodą i przestrzenią dla rodzinnego życia. Zobacz, jak urządził się lider Trzeciej Drogi, który wcześniej zdobył popularność jako prowadzący program „Mam talent”. Zaglądamy do domu Szymona Hołowni, który został wybrany marszałkiem Sejmu X kadencji.

📢 Kilkadziesiąt kartonów papierosów bez polskich znaków akcyzy wykryła opolska Krajowa Administracja Skarbowa Funkcjonariusze opolskiej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wykryli papierosy bez polskich znaków akcyzy.

Gdyby towar trafił do sprzedaży, uszczuplenia w podatku akcyzowym i VAT wyniosłyby ponad 1,1 mln zł. Za próbę wprowadzenia do obrotu nielegalnych papierosów, grożą wysokie sankcje karne.

📢 Co zrobić, gdy potrącisz dzikie zwierzę? Gdzie zgłosić potrącenie dzikiego zwierzęcia - dzika, łosia, sarny? Zderzenie z dzikim zwierzęciem Gdzie zgłosić potrącenie dzikiego zwierzęcia? Ważne telefony. Przepisy regulują to, jak się zachować po potrąceniu dzika, czy sarny. Jadąc samochodem przez las należy zachować szczególną czujność.

📢 Horoskop finansowy na rok 2024. Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Rak, Byk, Bliźnięta, Lew, Panna, Waga HOROSKOP finansowy na 2024 rok dla każdego znaku zodiaku. Wróżka Expiria, autorka najbardziej poczytnych przepowiedni w internecie, sprawdziła co stanie się z Waszymi dochodami, oszczędnościami i planami zawodowymi. To będzie niezwykle ciekawy rok! 📢 Nowa poradnia urologiczna w Opolu jest już otwarta. Mężczyźni nie powinni zaniedbywać swojego zdrowia Od 2 listopada w Centrum Zdrowia w Opolu, przy ul. Waryńskiego, czynna jest nowa poradnia urologiczna, która ma na celu nie tylko poprawić dostęp do specjalistycznej opieki zdrowotnej, ale także zwiększyć świadomość mężczyzn na temat profilaktyki i walki z rakiem prostaty.

📢 Dni wolne od pracy w 2024 roku. Zobacz, jak możesz zaplanować swój urlop w Nowym Roku 13.11.2023 Planujesz już swój urlop na przyszły rok? Sprawdź jak prezentuje się kalendarz dni wolnych od pracy w 2024 roku. Aby dłużej cieszyć się wolnym od pracy w trakcie świąt lub długiego weekendu, wystarczy wykorzystać kilka dodatkowych dni urlopu. 📢 Najbardziej poszukiwane antyki. Unikalne przedmioty do kupienia na aukcjach internetowych. Masz je w domu? 13.11.2023 Unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów mogą zapewnić Wam dużo pieniędzy. Możemy na nich zarobić fortunę. Często nie mamy świadomości, że przedmioty posiadane w domu warte są dużo pieniędzy. Oto unikalne antyki poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdźcie, za ile możecie je sprzedać!

📢 BS Leśnica 4 Liga Opolska 2023/24. Podsumowanie 15. kolejki W 15. kolejce BS Leśnica 4 Ligi Opolskiej nie potknął się nikt z czołowej trójki. Tym samym na półmetku rozgrywek prowadzi Małapanew Ozimek.

📢 Najśmieszniejsze memy o zmianie opon na zimowe hitem internetu. Zobacz najzabawniejsze grafiki i uśmiechnij się! Najśmieszniejsze memy o zmianie opon na zimowe stały się hitem internetu, co oznacza, że coraz więcej osób jest już w temacie zbliżającej się wielkimi krokami zimy, a wraz z nią – dostosowania pojazdu do warunków pogodowych. Chociaż Złota Polska Jesień nie odpuszcza nawet w listopadzie, to trzeba liczyć się z tym, że sytuacja może zmienić się nawet z dnia na dzień. Odkładanie na ostatnią chwilę wizyty w punkcie wulkanizacyjnym wiąże się ze sporym ryzykiem, związanym z koniecznością zmagania się na ulicach ze śniegiem oraz lodem podczas poruszania się pojazdami z letnimi oponami. Na szczęście wiele osób pamięta o wyposażeniu kół w zimowe, ale nie brakuje też takich, które ponoszą konsekwencje niedopilnowania tej kwestii na czas. To właśnie takie przypadki stały się jednym z najpopularniejszych obecnie tematów memów, jakie publikowane są na bieżąco w sieci przez internautów. Zobacz najzabawniejsze grafiki i uśmiechnij się!

📢 Oto śliczna Ewa Kryza z "Rolnik szuka żony 10". Kandydatka Waldemara na prywatnych zdjęciach. Olśniewa urodą! W TVP 1 trwa emisja jubileuszowej, 10. edycji hitowego programu "Rolnik szuka żony". Jednym z bohaterów jest Waldemar z Pakości, który od początku wzbudza bardzo dużo emocji. Wśród kandydatek, które zaprosił do swojego gospodarstwa znalazła się piękna i utalentowana Ewa Kryza z Wielkopolski. Rolnik nie ukrywał, że jest ona jego faworytką. A jaka jest Ewa prywatnie? Zobaczcie jej zdjęcia. 📢 Horoskop codzienny na poniedziałek 13 listopada 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na poniedziałek 13 listopada 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 13.11.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Szkoła bez zadań domowych? W Nysie jest to możliwe! Szkoła podstawowa nr 1 w Nysie rezygnuje z obowiązkowych zadań domowych W Nysie marzenie uczniów stało się rzeczywistością. Szkoła Podstawowa nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, jako pierwsza w stolicy powiatu nyskiego, wprowadziła zasadę dobrowolności w zadawaniu lekcji do domu. 📢 Szkoła w Rudnikach jako jedyna w Polsce dostała imię Andrzeja Wajdy. Reżyser przyjechał 15 lat temu osobiście do Rudnik [WIDEO] Minęło dokładnie 15 lat od chwili, kiedy słynny reżyser Andrzej Wajda został patronem szkoły w Rudnikach i przyjechał na uroczystość nadania imienia. Polski laureat Oscara, który zmarł w 2016 r., zdążył dwukrotnie osobiście odwiedzić Rudniki, a uczniów z Rudnik zaprosił nawet na plan filmowy.

📢 Na Opolszczyźnie brakuje lekarzy. Na szczęście pierwszy rocznik wydziału lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim skończył studia Pod koniec października dyplomy ukończenia studiów odebrało 78 absolwentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego. Był to pierwszy rocznik, który odbył pełny cykl kształcenia na tym kierunku w Opolu. To właśnie oni mogą być odpowiedzią na problem braku lekarzy w regionie.

📢 Zmarła Hanna Gucwińska - przez wiele lat była dyrektorką ZOO Wrocław. Miała 91 lat We Wrocławiu w wieku 91 lat zmarła Hanna Gucwińska, była dyrektor wrocławskiego ogrodu zoologicznego. Znała ją cała Polska, bo razem z mężem Antonim Gucwińskim, przez lata, prowadziła program telewizyjny "Z kamerą wśród zwierząt". 📢 Paluch wystąpił na scenie Mango Clubu w Opolu. Znany raper dał ognisty koncert [ZDJĘCIA] Paluch, współtwórca kolektywu DIIL Gang, zaprezentował opolskim fanom hip hopu na scenie w Mango Clubie swój „Ponaddźwiękowy rap”, jak głosi tytuł jednej z jego piosenek. Na tym koncercie w Opolu aż iskry leciały - i to dosłownie! Zobaczcie na zdjęciach, jak było! 📢 Dzieciobójstwa. Jak można zabić swoje dzieci! 16 zbrodni, które wstrząsnęły Polską Kamila C. udusiła dziecko koronkowymi majtkami i ukryła w pralce. Agnieszka M. pogrzebała żywcem synka i córeczkę. Jolanta K. zwłoki noworodków trzymała w beczce. Te dramaty poruszyły całą Polskę.

📢 Ćwiczenia wojskowe. Armia wzywa na ćwiczenia rezerwy. W 2024 roku w kamasze pójdą także cywile. Wykonujesz ten zawód? Jesteś na liście Wojsko wzywa. W 2024 roku na ćwiczenia rezerwy może zostać powołanych nawet 200 tys. osób - wynika z najnowszego rozporządzenia Rady Ministrów. Wśród nich będą mieszkańcy Dolnego Śląska, także ci, którzy do tej pory z wojskiem nie mieli do czynienia, za to wykonują określone zawody. Chodzi o profesje, które w armii mogą się przydać.

📢 Opolskie Lego. Zobaczcie, jak wyglądałyby opolskie zestawy słynnych klocków. Uda wam się rozpoznać każde z tych miejsc na Opolszczyźnie? W ostatnim czasie w Internecie bardzo popularne stały się wizualizacje tego, jak wyglądałyby konkretne miejsca i budowle, gdyby na podstawie ich wyglądu stworzono zestawy klocków Lego. Tego typu grafiki powstają oczywiście przy użyciu sztucznej inteligencji. My postanowiliśmy sprawdzić, jak w świecie Lego wyglądałyby najsłynniejsze miejsca województwa opolskiego.

📢 W Kietrzu rozegrano międzynarodowe mistrzostwa w bilardzie. Zwycięzcą Daniel Koman Siedemnastu zawodników rywalizowało ze sobą w w IV Międzynarodowych Mistrzostwach Miasta i Gminy Kietrz w Pool Bilardzie - Almina Cup 2023, które rozgrywane były w Dzierżysławiu. Po ponad godzinnym meczu finałowym najlepszy okazał się Daniel Koman, a na drugiej pozycji uplasował się Osoro Enkhbayar. 📢 3 młodych wybrało się na nocny rajd po Opolu. Rozbili się na latarni. Nie pamiętają, kto był kierowcą Trzech młodych mieszkańców Opola w wieku od 17 do 21 lat wybrało się na rajd SUV-em, który zakończyli na latarni koło Castoramy. Dwóch z nich było pijanych, jeden trzeźwy. Śledczy mają teraz zagadkę: który z nich kierował? 📢 Spotkanie Klasycznych Pojazdów we Wrocławiu, czyli Święta Niepodległości ciąg dalszy. Zobaczcie zdjęcia ze zlotu To już 6. edycja Niepodległościowego Spotkania Klasycznych Aut we Wrocławiu. Zobaczyć można było pojazdy zabytkowe, a nawet opancerzony samochód, którym jeździł Lech Wałęsa. Byliście? Zobaczcie galerię zdjęć!

📢 Wykorzystaj jesień na planowanie ogrodu. Te 10 rzeczy musisz wziąć pod uwagę, żeby nie żałować błędów Ogród powinien nas przede wszystkim cieszyć, a może to robić na wiele sposobów. Dlatego planując go, trzeba się zastanowić, czego od niego oczekujemy, ale też - jakie warunki w nim panują. To zdecydowanie ułatwi zakładanie ogrodu. Jest też kilka innych ważnych rzeczy, które trzeba wziąć pod uwagę. Podpowiadamy, jak uniknąć podstawowych błędów w zakładaniu ogrodu i uprawie roślin.

📢 Słoneczne, wielobarwne Opole zachęca do spacerów. Jesień w tym roku jest wyjątkowo piękna W tym roku piękna złota jesień jest wyjątkowo długa. Mamy już prawie połowę listopada, a kolorowe liście na drzewach wciąż się utrzymują i cieszą oczy. W poszukiwaniu tych pięknych widoków warto wybrać się na niedzielny spacer.

📢 Dwa Biegi Niepodległości w JuraParku w Krasiejowie. 105 kilometrów na 105-lecie niepodległości Polski Biegowe święto zorganizowano w Jura Parku w Krasiejowie. Organizatorzy Biegi Niepodległości przygotowali dla zawodników dwa dystanse: na 10,5 i aż na 105 kilometrów! 📢 Śląskie memy to jest to! Polacy uwielbiają godkę śląską. Wcale się nie dziwimy To kluski śląskie są ze Śląska? - dziwi się w jednym z memów Magda Gessler. No jasne, przecież wszystko, co najlepsze, jest ze Śląska, a godka śląska jest fantastyczna i zabawna. Zobaczcie najzabawniejsze śląskie memy. 📢 Wszystko zaczęło się od snu. Chór licealny z Głubczyc obchodzi swoje 35-lecie Śpiewali przed Janem Pawłem II, w gmachu Opery Narodowej i w parlamencie Irlandii Północnej. Zdobyli ponad 100 nagród na krajowych i międzynarodowych konkursach. Chór licealny w Głubczycach to miejsce, które od lat pozwala młodzieży nie tylko rozwinąć się muzycznie, ale też wejść w dorosłe życie z odpowiednim bagażem doświadczeń. Teraz obchodzi swoje 35-lecie.

📢 Spadł pierwszy śnieg w Górach Opawskich. To znak, że zima zbliża się wielkimi krokami W niedzielę (12 listopada) na południu Opolszczyzny spadł pierwszy śnieg w tym sezonie. Biały puch pokrył zbocza Kopy Biskupiej i innych szczytów w Górach Opawskich. Czy taka aura utrzyma się długo? Sprawdziliśmy prognozy pogody na najbliższe dni.

📢 Powstaje nowy basen odkryty w Oleśnie. To będzie pływalnia ze zjeżdżalniami wodnymi i atrakcjami dla całych rodzin [ZDJĘCIA] Zbudowane zostały już fundamenty i konstrukcja nieckibasenu zewnętrznego na terenie starej poniemieckiej pływalni plenerowej przy ul. Kościuszki w Oleśnie. Będzie to basen z atrakcjami dla całych rodzin, ale bez trampoliny, która okazała się za droga. Drugi basen w Oleśnie zostanie oddany do użytku już w przyszłym roku przed sezonem wakacyjnym. 📢 7 niezwykłych miejsc w Beskidach w sam raz do odwiedzenia w jesienny weekend. Warto się tu wybrać! Zobaczcie Mamy piękną, złotą polską jesień. Weekend to dobry moment, żeby odwiedzić kilka wyjątkowych miejsc w Beskidach - z rodziną lub samemu. Może niektóre z nich znacie, może o niektórych słyszeliście, a jeśli nie to zachęcamy do ich poznania. Wybraliśmy 7 takich niezwykłych miejsc. Przejrzyjcie naszą GALERIĘ, a następnie wybierzcie się w jedno z tych miejsc. Ich odwiedzenie dostarczy Wam niezapomnianych wrażeń.

📢 Polska Miss 2023. W krajowym finale tylko jedna Opolanka. Natalia Żołnieruk powalczy o koronę najpiękniejszej Polki [ZDJĘCIA] W eliminacjach do tytułu Polskiej Miss wystartowało ponad 8 tysięcy kobiet. Do ścisłego finału awansowało tylko 41 z nich. W tym prestiżowym gronie jest tylko jedna reprezentantka Opolszczyzny: Natalia Żołnieruk z Opola. Najpiękniejszą Polską Miss poznamy na gali we Wrocławiu już 25 listopada, czyli za dwa tygodnie. 📢 Ruiny zamku ukryte między drzewami. Zamek Cisy na Dolnym Śląsku pamięta czasy średniowiecza. Turyści nie zaglądają tu często Ruiny zamku to na Dolnym Śląsku widok dość "powszechny". O tym dolnośląskim zamku słyszało jednak niewielu, mimo że znajduje się zaledwie kilka kilometrów od szturmowanego przez turystów Zamku Książ i podobnie jak Książ znajduje się na dolnośląskim Szlaku Zamków Piastowskich. Mowa o ukrytym wśród drzew zamku Cisy. Warto się tu wybrać podczas jesiennych wypadów "za miasto". Nie będziecie żałować!

📢 Droga ekspresowa S11. Przetarg jest już na finiszu. Znany jest dokładny przebieg odcinka S11 Olesno - Kluczbork - Byczyna [MAPA] Już za kilka dni poznamy wykonawcę drugiego etapu opolskiego odcinka drogi ekspresowej S11. 46-kilometrowy kawałek „jedenastki" prowadzić będzie od obwodnicy Olesna aż do Kępna. Cały odcinek drogi ekspresowej S11 na terenie województwa opolskiego ma być gotowy za 4 lata. W naszej galerii znajdziecie dokładny przebieg kolejnego odcinka S11, od końca obwodnicy Olesna, przez Kluczbork i Byczynę, aż do obwodnicy Kępna. 📢 Dom Rzemiosła w Oleśnie zbudowano na gruzach. Dzisiaj do jeden z największych cechów w regionie [ZDJĘCIA] Dom Rzemiosła przy ulicy Wolności w Oleśnie zbudowano na powojennych zgliszczach. Do dzisiaj cech rzemieślników w Oleśnie jest jednym z największych i najprężniejszych na całej Opolszczyźnie.

📢 Opolanie na Marszu Niepodległości w Warszawie. Tysiące Polaków wspólnie świętowało w stolicy Polski Od kilkunastu lat 11 listopada w Warszawie organizowany jest Marsz Niepodległości. Tego dnia do stolicy przyjeżdżają Polacy z najdalszych zakątków kraju i zagranicy. Wśród celebrujących w ten sposób Narodowe Święto Niepodległości nie brakuje Opolan. Również w tym roku mieszkańcy Opolszczyzny maszerowali w Warszawie. Zobaczcie ich na zdjęciach. 📢 Tak wyglądało Opole 11 listopada 1918 r. Polska odzyskała niepodległość, ale miasto Oppeln jeszcze do 1945 r. zostało w granicach Niemiec Jak wyglądało Opole w listopadzie 1918 roku, kiedy Polska odzyskiwała niepodległość, a do Warszawy wrócił Józef Piłsudski? Opolskie ulice i place prezentowały się pięknie i reprezentatywnie, ale ówczesne Oppeln jeszcze przez ponad ćwierć wieku pozostało w granicach Niemiec. 📢 Święto Niepodległości 2023 w Opolu. Obchody miały zróżnicowany charakter, zadbano o ducha i ciało [ZDJĘCIA] Opolanie tłumnie celebrowali Narodowe Święto Niepodległości. Obchody w Opolu rozpoczęła msza święta, po niej odbyła się uroczystość na placu Wolności. Magistrat Opola przygotował popołudniowy piknik na Rynku. O godz. 17:00 zagra zespół Kombii.

📢 Te kwiaty domowe rządziły w czasach PRL-u. Dziś znów są na topie. To nie tylko monstery, paprotki i sansewierie. Zobacz, co trzeba mieć W czasach PRL-u wśród kwiatów doniczkowych niemal obowiązkowe były monstery, paprotki, sansewierie i grudniki, ale to tylko niektóre z modnych wtedy roślin. Dziś znów doceniamy ich urodę oraz to, że są łatwe w uprawie i wytrzymałe. Warto przypomnieć sobie rośliny domowe sprzed lat i wrócić do nich, bo to prawdziwe kwiatowe hity. Przedstawiamy 18 roślin, które były popularne w czasach PRL-u i teraz znów są na topie.

📢 Mieszkańcy Strzelec Opolskich uczcili Narodowe Święto Niepodległości. Odśpiewali hymn przy pomniku ofiar wojen i przemocy Kwiaty pod pomnikiem ofiar wojen i przemocy złożyli m.in. samorządowcy, przedstawiciele służb mundurowych, działacze stowarzyszeń oraz uczniowie szkół i przedszkoli.

📢 Mieszkańcy pogranicza polsko-czeskiego protestują przeciw budowie kopalni w Vidnavie. Inwestycja może wpłynąć na wody, są na to badania Mieszkańcy pogranicznego Jarnołtowa spotkali się z burmistrzem Otmuchowa w sprawie planowanej po sąsiedzku, tuż za granicą z Czechami, budowy kopalni kaolinu, W czasie pełnej emocji konfrontacji padały pytania m.in. o sposób, w jaki ludzie zostali poinformowani o planowanej inwestycji. Poruszono także kwestie badań i wpływu kopalni na środowisko. Wyszła na jaw także analiza polskich geologów, którzy mają inne zdanie niż czescy biegli. 📢 Film Sami Swoi - w tych miejscach kręcono zdjęcia. Tak wyglądają obecne miejsca z filmu Sami Swoi Tak dziś wyglądają miejsca, w których w 1967 roku powstawał film "Sami swoi". Odwiedził je Sławomir Szeliga z rodziną i podzielił się swoimi wrażeniami. 56 lat temu w role głów skłóconych ze sobą rodów wcielili się Wacław Kowalski i Stanisław Hańcza. Aktualnie powstaje prequel legendarnego filmu. Kargula zagra Karol Dziuba, a Pawlaka - Adam Bobik.

📢 W Głubczycach kolejny raz biegali dla Niepodległej. Każdy z biegaczy pokonał 105 kilometrów W Głubczycach kolejny raz grupa miłośników biegania uczciła rocznicę odzyskania niepodległości. "Biegamy dla Niepodległej" to nazwa zorganizowanej po raz szósty oddolnej inicjatywy promującej patriotyzm i aktywny styl życia. Celem każdego uczestnika było pokonanie 105 kilometrów. W piątek 10 listopada podsumowano akcję. Za inicjatywą stoi Głubczycki Klub Biegacza "Marysieńka". To nie jedyne przedsięwzięcie tego środowiska.

📢 Wybraliśmy dla Was najpiękniejsze rynki na Opolszczyźnie. To idealne propozycje na jednodniowy wypad Jedne są pokryte kostką brukową, inne wylane asfaltem. Na niektóre obowiązuje zakaz wjazdu samochodem, podczas gdy przez inne prowadzą największe drogi w regionie. Zapraszamy do naszej galerii z wyjątkowymi rynkami z Opolszczyzny. 📢 9 niesamowitych miejsc w Polsce, o których istnieniu być może nie wiesz. Las, którym zachwycił się Napoleon i ślady dinozaurów w skale Kiedy za oknem robi się coraz bardziej ponuro, warto zaplanować i wybrać się na krajoznawczą wycieczkę. Chociaż naszemu krajowi nie można odmówić urody, czasem bezsensowne wydaje nam się zwiedzanie atrakcji, które znamy już doskonale. Na szczęście w Polsce wciąż znajdziemy miejsca niezatłoczone, które gwarantują zwiedzającym ciszę i spokój – oto lista 9 miejsc w Polsce, o których istnieniu mogliście nawet nie wiedzieć.

📢 Opolszczyzna ma kolejny rezerwat. Został utworzony w Naroku w starorzeczu Odry Można już podziwiać rezerwat w Naroku, który jest najmłodszym, a jednocześnie największym rezerwatem przyrody na Opolszczyźnie. Leży on na terenie Nadleśnictwa Opole. 📢 Ludzie zniknęli, budynki zamieniły się w ruiny. Po tych wsiach zostały tylko kamienie, stare zdjęcia i podwodne ruiny Po niektórych opolskich miejscowościach można jeszcze znaleźć pozostałości - ruiny czy nawet całkiem nieźle zachowane domostwa. Po innych zostały zaledwie pojedyncze kamienie. W ciągu ostatnich 100 lat na Opolszczyźnie z powierzchni ziemi zniknęło co najmniej kilkanaście miejscowości. 📢 Otwarcie Ozimska Park w Opolu pełne atrakcji dla klientów Znamy już oficjalną datę otwarcia jednego z największych kompleksów handlowych w regionie. Inauguracja Ozimska Park w Opolu odbędzie się już 16 listopada. Z tej okazji firma Redkom Development – właściciel obiektu, zaplanował aż trzy dni atrakcji dla swoich klientów. W dzień otwarcia w części rozrywkowej znajdą się liczne niespodzianki, w tym występy grupy cyrkowej, pokazy iluzjonistów czy konkursy z nagrodami. Klienci, którzy zrobią zakupy będą mogli liczyć także na miłe prezenty. Z kolei sami najemcy zapowiadają specjalne rabaty i promocje w swoich salonach. Ozimska Park na powierzchni blisko 18 000 mkw. zaoferuje ponad 30 punktów handlowych popularnych marek.

📢 Rowerem albo sportowym porsche ponad 220 km/h. Tak jeżdżą po nowej obwodnicy Olesna, czyli drodze ekspresowej S11 Od ponad trzech miesięcy jeździmy już pierwszym odcinkiem drogi ekspresowej na Opolszczyźnie. Chodzi o obwodnicę Olesna, czyli drogę S11. Jednym się wydaje, że jest to zwykła droga lokalna, a innym, że to niemiecka obwodnica bez ograniczeń prędkości. Policja zatrzymała na S11 nawet dzieci jeżdżące na rowerach. 📢 Paulla Ignasiak jest nie do poznania! Gwiazda nie przypomina siebie sprzed lat. Niesamowita metamorfoza piosenkarki. Zobacz zdjęcia Paulina Ignasiak, czyli Paulla już kilka razy zmieniała swój wizerunek, ale tym razem gwiazda jest nie do poznania. W porównaniu z dawnym wizerunkiem zmienił się przede wszystkim kolor włosów, choć nie tylko. Zobacz archiwalne i aktualne zdjęcia piosenkarki. 📢 Mieszkańcy już nigdy tu nie wrócili. Ruiny wsi przy polsko-czeskiej granicy kryją tajemnice Przy drodze pomiędzy Opawicą a Dobieszowem stoi sfatygowany krzyż. Nosi ślady po pociskach. Po figurze Chrystusa pozostał już tylko kawałek ręki zwisający z jednego z ramion. Wystarczy wejść pomiędzy drzewa, by natrafić na pozostałości ścian oraz fundamentów budynków. To resztki osady Bursztet. Miejsce owiane jest szeregiem legend. Te ściągają na miejsce m.in. poszukiwaczy skarbów. - Oni potrafią być prawdziwą zmorą tej okolicy - mówi Barbara Piechaczek, dyrektorka Muzeum Powiatowego w Głubczycach.

📢 Janusze tatuażu nie mają wstydu! Trudno uwierzyć, że ktoś im za to zapłacił! Na stronach społeczności m.in. "Janusze Tatuażu" czy "Tatuażysta płakał jak tatuował" na Facebooku możecie oglądać zdjęcia najdziwniejszych, najbrzydszych, a czasem kompletnie niezrozumiałych dzieł "mistrzów" tatuażu. Wybraliśmy dla Was prawdziwe perełki - zobaczcie, przechodząc do galerii zdjęć.

📢 Przebudowa drogi krajowej nr 46 na pograniczu województw opolskiego i dolnośląskiego. Prace zakończone. Teraz jeździmy po betonie Kierowcy mogą już korzystać z rozbudowanego sześciokilometrowego odcinka obwodnicy Kamienicy w powiecie nyskim. Drogowcy wzmocnili konstrukcję drogi, ułożyli nową nawierzchnię jezdni, przebudowali skrzyżowania i poprawili bezpieczeństwo ruchu. 📢 Budowa nowego gmachu Politechniki Opolskiej. "Lipsk" zmienia oblicze. Budynek jest już oszklony. Kiedy przyjmie studentów? W budynku przy ul. Sosnkowskiego w Opolu będą się mieścić wydziały: inżynierii produkcji i logistyki oraz ekonomii i zarządzania Politechniki Opolskiej.

📢 Tak mieszka Justyna Steczkowska i Maciej Myszkowski. Luksusowa posiadłość z prywatnym stawem. Zajrzyj do pięknego domu pod Warszawą Justyna Steczkowska mieszka w luksusowej rezydencji z ogrodem, boiskiem i stawem pod Warszawą. Autorem projektu imponującej willi jest mąż wokalistki – Maciej Myszkowski, który od lat zajmuje się zawodowo aranżacją wnętrz i architekturą. Elegancki dom Justyny Steczkowskiej otoczony jest przepięknym ogrodem. Tu gwiazda uwielbia spędzać wolne chwile, gdy za oknem świeci słońce. Zobacz, jak się urządziła Justyna Steczkowska. 📢 Do tych ludzi już niedługo wróci dobro. Horoskop karmiczny na 2024 rok dla każdego znaku zodiaku HOROSKOP karmiczny na 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w przyszłym roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Expiria już to przewidziała.

📢 Galeria handlowa Ozimska Park w Opolu jest już prawie gotowa. Wielkie otwarcie jeszcze w listopadzie! Wiemy, kiedy dokładnie Na terenie galerii Ozimska Park u zbiegu ulic Ozimskiej i Sandomierskiej w Opolu będzie kilkadziesiąt sklepów, market spożywczy i budowlany, restauracje, klub fitness, apteka a nawet przychodnia. 📢 Badyhołzy, hymd i ancug, czyli co skrywa ślonski szrank? Czy uda Wam się odgadnąć nazwy ubrań w gwarze śląskiej? Sprawdźcie się! Śląskie szafy, szczególnie te w starych izbach naszych babek, potrafią skrywać prawdziwe klejnoty... Czy zastanawialiście się kiedyś, jak po śląsku nazwać koszulę, spódnicę czy krawat? Przygotowaliśmy zestawienie nazw części garderoby, oczywiście - w gwarze śląskiej. Jesteście ekspertami w tej dziedzinie? Ciekawe! Sprawdźcie, czy uda Wam się poprawnie trafić wszystkie słowa!

📢 Na wojskowych przetargach można trafić na prawdziwe okazje. Zebraliśmy najlepsze oferty. Oto, co sprzedaje armia Wojsko sprzedaje pojazdy z demobilu. Agencja Mienia Wojskowego prowadzi sprzedaż samochodów ze swoich zasobów. Są m.in. auta osobowe, dostawcze i ciężarówki. Są też pojazdy specjalistyczne, wyposażenie warsztatów samochodowych, elektronarzędzia, meble, kosiarki i wiele innych rzeczy. Sprawdź najlepsze okazje! 📢 PLEBISCYT SPORTOWY 2023. Zgłoś kandydatów do nagród dla sportowców, trenerów, drużyn i sportowych talentów Rozpoczynamy kolejną edycję Plebiscytu Sportowego. Jak w ubiegłych latach nagrody zostaną przyznane najpierw w każdym mieście i powiecie, później w skali województwa, a następnie w wielkim ogólnopolskim finale. Partnerem Plebiscytu Sportowego 2023 jest ORLEN - największy sponsor polskiego sportu zawodowego i amatorskiego. 📢 Te psy, koty i... gołębie czekają na nowy dom. Są do oddania zupełnie za darmo Na Opolszczyźnie jest mnóstwo psów i kotów czekających na darmową adopcję. W ich poszukiwaniu postanowiliśmy przejrzeć portal OLX, gdzie zarówno schroniska jak i osoby prywatne wstawiają informacje o zwierzętach, które chcą oddać zupełnie za darmo.

📢 Memy po Śląsku. Hanysy wzięli sprawy w swoje ręce. Zobacz, jak mieszkańcy Śląska żartują z siebie. Uśmiejesz się! Przenieś się w świat niepowtarzalnego humoru, który tylko Ślązacy potrafią stworzyć! Hanysy wzięli sprawy w swoje ręce, tworząc memy, które w pełni oddają lokalną kulturę i charakter tego regionu. Zobacz, jak mieszkańcy Śląska żartują z siebie i swoich tradycji, tworząc memy, które są prawdziwą ucztą dla poczucia humoru. Przygotuj się na solidną dawkę śmiechu i uśmiechu w stylu gwarantowanym tylko przez Ślązaków!

📢 PLEBISCYT EDUKACYJNY Głosowanie rozpoczęte! Zobacz, kto został nominowanych do nagrody. Od kilku tygodni nasi Czytelnicy zgłaszali nauczycieli oraz placówki edukacyjne i ich dyrektorów do nagród w wielkim plebiscycie edukacyjnym. We wtorek, 24 października rozpoczęło się głosowanie, w którym laureaci zostaną wybrani najpierw osobno w miastach i powiatach, później w skali województwa, a następnie w ogólnopolskim finale. Zagłosuj na pracowników edukacji!

