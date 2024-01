Prasówka 15.01.2024 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.01. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „W Katowicach zakończyły się Targi Gołębi Pocztowych EXPOGołębie. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Oto zdjęcia z 3 dnia”?

Prasówka 15.01: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 W Katowicach zakończyły się Targi Gołębi Pocztowych EXPOGołębie. Impreza cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Oto zdjęcia z 3 dnia W niedzielę, w Katowicach, zakończyły się trzydniowe Targi Gołębi Pocztowych EXPOGołębie. Impreza przyciągnęła licznych wystawców i prawdziwe tłumy zwiedzających. Największym magnesem były oczywiście same ptaki - piękne i szybkie gołebie. Zapraszamy na fotorelację, z trzeciego,ostatniego dnia targów.

Nie przegap promocji! Promocje w elektromarketach 15.01.24

📢 Wodzisław Śląski: Tragedia w Zawadzie. Nie żyje trzech nastolatków. Zginęli w wypadku drogowym Trwa walka o życie poszkodowanych w wypadku na ulicy Młodzieżowej w jednej z dzielnic Wodzisławia Śląskiego - Zawadzie, do którego doszło w sobotę po godzinie 20. Zderzyły się tam dwa samochody. Zginęły trzy osoby.

📢 Wojskowa emerytura to jest coś! Tyle zarabiają byli żołnierze. To dużo? Mamy tabelę wyliczeń emerytur dla żołnierzy Kwestię emerytur dla byłych wojskowych wyjaśnia ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych i ich rodzin. Średnio stawki są zróżnicowane i zależą przede wszystkim od uzyskanego stopnia wojskowego. W galerii tego tekstu przedstawiamy zestawienie najnowszych danych o średnich emeryturach byłych wojskowych. Ile dostają żołnierze zawodowi po przejściu na emeryturę? Warto awansować w strukturach armii?

Prasówka 15.01: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Taka będzie pogoda na wiosnę 2024. Oto nowa długoterminowa prognoza pogody IMGW aż do maja [15.01.2024] Jakie będzie pogoda na wiosnę 2024 w Polsce? Który miesiąc będzie najcieplejszy? Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) opublikował nową długoterminową eksperymentalną prognozę pogody na styczeń, luty, marzec, kwiecień i maj 2024. Pogoda wiosną 2024 może zaskoczyć, zwłaszcza w kwietniu! Sprawdź teraz najnowsze prognozy pogody IMGW na wiosnę 2024.

📢 Modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40., 50. i 60. Te fryzury odejmą nawet kilkanaście lat [15.01.2024] Modne fryzury odmładzające. Jakie fryzury są najlepsze po 40., 50. i 60.? Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć, podkreślić zmarszczki i niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Zebraliśmy garść inspiracji. Te uczesania odmładzają nawet o 10 lat! Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające. 📢 Horoskop na poniedziałek 15 stycznia 2024. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na poniedziałek 15 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 15.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Tak się zmieniły Strzelce Opolskie w ciągu 15 lat. Niektóre miejsca trudno rozpoznać Szare i odrapane elewacje, pozostałości po fabryce maszyn rolniczych Agromet-Pionier i niewyremontowane ulice. To najbardziej rzuca się w oczy podczas przeglądania zdjęć Strzelec Opolskich sprzed 15 lat. Są jednak rzeczy, które się nie zmieniły - zwłaszcza korki na drodze krajowej nr 94, przebiegającej przez Strzelce Opolskie. 📢 Do tych ludzi uśmiechnie się szczęście w drugiej połowie stycznia 2024 roku. Horoskop zodiakalny na najbliższe dwa tygodnie HOROSKOP na drugą połowę stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy od 15 do 31 stycznia u poszczególnych znaków zodiaku? Układ gwiazd będzie wyjątkowo korzystny dla większości z Was!

📢 Waloryzacja emerytur 2024 - oto nowa tabela. Jakie będą podwyżki? Mamy szacunkowe wyliczenia [15.01.2024] 1 marca 2024 przeprowadzona zostanie waloryzacja rent i emerytur. Z szacunków wiemy, że nie będzie ona tak wysoka jak w poprzednim roku, ale emeryci i renciści nadal mogą liczyć na całkiem sporą, dwucyfrową podwyżkę. O ile urosną emerytury w 2024 roku? Sprawdź szacunkowe wyliczenia dla przykładowych kwot w naszej galerii. To na razie prognoza - ale na pewno zbliżona do ostatecznego wskaźnika waloryzacji, który poznamy niebawem.

📢 Horoskop dzienny na jutro (poniedziałek, 15.01). Które znaki zodiaku ucieszą się z przewidywań gwiazd? Sprawdź horoskop na poniedziałek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich bliskich na jutro? Sprawdź, co według horoskopu wydarzy się w poniedziałek 15.01.2024. Czy Cię to ucieszy? Poznaj horoskop na jutro (poniedziałek, 15.01.2024) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Zbliża się tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Biskup opolski Andrzej Czaja wystosował list do wiernych, zachęca do modlitwy o pokój Zbliża się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan 2024. Z tej okazji biskup opolski Andrzej Czaja wystosował list do wiernych. Teksty do tegorocznych rozważań przygotowali chrześcijanie z pochłoniętego konfliktami afrykańskiego Burkina Faso. Pasterz Kościoła opolskiego odwoływał się do trwających wojen na Ukrainie i w Ziemi Świętej. 📢 Zatańczyli poloneza na rynku w Głuchołazach. To znak, że matura zbliża się wielkimi krokami Uczniowie Zespołu Szkół w Głuchołazach tradycyjnie odtańczyli poloneza na głównym placu miasta. Dołączyli do nich uczniowie innych szkół i mieszkańcy. Do tegorocznych egzaminów maturalnych zostało niespełna pół roku.

📢 Beka z korporacji. Internauci żartują z pracy w korpo. Zobaczcie najlepsze memy 15.01.2024 Praca w korporacji nie zawsze bywa łatwa i przyjemna. Czasami bywa ciężko, a środowisko i koledzy z pracy bywają niezwykle specyficzni. Internauci przygotowali na ten temat serię memów, która rozbawi Was do łez. Zapraszamy do naszej galerii! 📢 W tych opolskich wsiach i miastach nie będzie prądu. Przygotujcie się na ciężkie dni W kilkudziesięciu miejscowościach na Opolszczyźnie od poniedziałku do piątku przewidywane są czasowe wyłączenia prądu. Mamy pełną listę takich miejsc wraz z datami i godzinami. 📢 Sezon studniówkowy oficjalnie rozpoczęty. Oto najśmieszniejsze memy o balu maturalnym i maturzystach 15.01.2024 Rozpoczyna się sezon studniówkowy 2024. W całej Polsce uczniowie już szykują się do swoich balów maturalnych. Internauci z tej okazji przygotowali nowe memy i nie pozostawali suchej nitki na maturzystach. Zapraszamy do naszej galerii!

📢 Dostaniesz 5500 zł jeżeli jesteś z tego rocznika! Pieniądze już trafiają na konto 14.01.2024 Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że 13 i wprowadzona ostatnio na stałe 14 emerytura, to nie jedyne dodatkowe świadczenia, które przysługuje seniorom. ZUS może wypłacić ekstra nawet ponad 5500 zł. Należy spełnić zaledwie jeden warunek. 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 14.01.2024 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych!

📢 Te długi przedawniają się od stycznia 2024 roku! Tych zobowiązań nie będziesz musiał spłacać 14.01.2024 Czy wiesz, że niektórych długów nie musisz spłacać, bo przedawniają się już we stycznia 2024 roku? Podpowiadamy, o jakich zobowiązaniach najczęściej mowa oraz, gdzie można sprawdzić swoje zadłużenie.

📢 Horoskop dzienny na niedzielę 14 stycznia 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na niedzielę 14 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w niedzielę 14.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie. 📢 Te rasy psów są najpiękniejsze. Oto lista najładniejszych ras psów na świecie. Zobacz TOP 10 przepięknych psów 14.01.2024 Pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Która rasa psów jest najpiękniejsza? Sprawdź w galerii! Psy są kochane i lojalne. Często uznawane za członka rodziny czworonogi wnoszą wiele uśmiechu i ciepła do naszych domów. Zobacz TOP 10 ras uznawanych za najładniejszych. Pamiętaj, aby przy wyborze psa do adopcji nie kierować się jedynie wyglądem, może się okazać, że pod osłoną pięknego psa kryje się rozrabiaka, któremu będzie trzeba zapewnić odpowiednie warunki do życia.

📢 Ludzie kultury spotkali się na corocznym opłatku w Muzeum Diecezjalnym w Opolu Malarze, rzeźbiarze, architekci, aktorzy, muzycy, literaci, muzealnicy, dziennikarze oraz animatorzy kultury spotkali się w Muzeum Diecezjalnym w Opolu. Była okazja do wspólnego kolędowania, złożenia sobie życzeń noworocznych i rozmów.

📢 Wyjątkowy koncert "Idzie hyr" w głuchołaskiej podstawówce. Próby uczniów, nauczycieli i rodziców trwały wiele tygodni „Idzie hyr” to tytuł wydarzenia zorganizowane w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Głuchołazach. W programie były występy artystyczne uczniów, rodziców, nauczycieli, opowieści i wspomnienia świąteczne, poczęstunek i wspólne śpiewanie kolęd. Organizatorzy wierzą, że to początek nowej szkolnej tradycji. 📢 Transformacja lotniska w Pyrzowicach. Będzie podziemny tunel, łączący stację kolejową przy lotnisku z nowym terminalem, ale nie tylko. WIDEO Do 2030 roku lotnisko w Pyrzowicach zmieni się nie do poznania. Już w 2028 roku zostanie oddany nowy główny terminal pasażerski, który zostanie połączony nowym podziemnym tunelem o długości 250 m ze stacją kolejową Pyrzowice Lotnisko. Pomiędzy stacją, a nowym terminalem w tunelu znajdzie się także centrum przesiadkowe ze stanowiskami dla autobusów, autokarów i busów. Obecnie przy lotnisku powstaje nowy terenowy parking na 750 miejsc, który ma być oddany do użytku w połowie tego roku. Jakie są szczegóły planowanych inwestycji?

📢 W parku w Kluczborku powstanie wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży i dorosłych Gmina Kluczbork przygotowała koncepcję zagospodarowania części sportowo-rekreacyjnej parku miejskiego. Pierwszy etap prac ruszy wiosną.

📢 Tyle dostaniesz emerytury po waloryzacji w lutym 2024 r. Oto wyliczenia dla emerytur brutto i netto. Sprawdź, ile dostaniesz na konto! Takie emerytury otrzymają seniorzy w lutym 2024. Zobacz, o ile wyższą emeryturę otrzymasz, ile wyniosła waloryzacja? Sprawdź, jak zmieni się wysokość twojego świadczenia otrzymywanego co miesiąc z ZUS. Zobacz i porównaj stawki emerytur w lutym 2024. Ile pieniędzy netto wpłynie na twoje konto? Dokładne wyliczenia emerytur na luty 2024. 📢 Nowy nieoznakowany radiowóz patroluje opolskie drogi. Do zakupu dołożyły się cztery gminy Nowy nieoznakowany radiowóz zasilił flotę Komisariatu Policji w Niemodlinie. Zakup możliwy był dzięki wsparciu władz gminy Niemodlin, Tułowice, Dąbrowa i Komprachcice oraz Programu Modernizacji Policji. 📢 Emerytury po waloryzacji. Zobacz zasady waloryzacji emerytur od 1 marca 2024 r. O tyle wzrośnie twoje świadczenie emerytalne. Ile otrzymasz? Mimo wielu zapowiedzi nie będzie nowego wieku emerytalnego w Polsce. Jak podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, rząd nie po to przywracał wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, aby teraz pracować nad jego wydłużeniem. Co się zmieni? Wysokość emerytur, te według prognozy waloryzacji na 2024 rok wzrosną o nawet kilkaset złotych. Sprawdź, jak w marcu 2024 roku zmieni się twoja emerytura, lub ile dostaniesz, jeżeli dopiero przechodzisz na emeryturę.

📢 Horoskop codzienny na sobotę 13 stycznia 2024 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na sobotę 13 stycznia 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w sobotę 13.1.2024 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Opole na zdjęciach Google Street View. Uwaga, jesteś w ukrytej kamerze! Rozpoznacie te osoby? Google Street View to funkcja Google Maps, która pozwala spacerować ulicami wielu miejscowości na świecie. Dzisiaj odwiedzimy Opole. Zobaczcie najciekawsze zdjęcia z kamery Google'a. 📢 W Brzegu odbyło się spotkanie w ramach kampanii edukacyjnej "Przyhamuj, życie przed Tobą". Rozmawiano także o bezpieczeństwie w czasie ferii W piątek (12 stycznia) w Zespole Szkół Budowlanych w Brzegu miał miejsce briefing prasowy dotyczący zbliżających się ferii zimowych, który połączono z kolejnym spotkaniem z cyklu „Przyhamuj, życie przed Tobą".

📢 87-latka z Kluczborka była na celowniku oszustów. Mogła stracić oszczędności życia W ostatni czwartek (11 stycznia) oszuści chcieli okraść seniorkę z Kluczborka. Ich zamysł udaremniła pracownica jednego z miejscowych banków.

📢 Temperatura ciała mieszkańca Głubczyc wynosiła tylko 26 stopni Celsjusza! Zareagował sąsiad, który zadzwonił pod numer 112 Starszy mężczyzna był na skraju wyczerpania. Policjanci niemal w ostatniej chwili przybyli do mieszkania, gdzie zastali marznącego seniora. On sam nie miał już siły sobie pomóc. Życie mężczyzny uratował sąsiad, który zadzwonił na numer alarmowy 112. 📢 Samochód z zakładu energetycznego rozbił się w Opolu. W środku kompletnie pijany kierowca Na ulicy Batalionów Chłopskich w Opolu kierowca samochodu specjalistycznego z zakładu energetycznego stracił panowanie nad kierownicą i rozbił się. Okazało się, że wsiadł za kierownicę po pijaku.

📢 Mieszkanie Kiepskich otwarte dla wszystkich. Scenografia serialu Świat według Kiepskich jest w muzeum Zamku Topacz Muzeum Motoryzacji Topacz w Ślęzie pod Wrocławiem wzbogaciło się o wyjątkowy eksponat. To właśnie tam trafiła oryginalna scenografia serialu "Świat według Kiepskich". Mieszkanie Ferdka jest dostępne dla wszystkich, którzy chcą je zwiedzić… i zrobić sobie zdjęcie w fotelu. 📢 Modnie, ale z klasą. Tak się ubiera Dominika Kulczyk! Zobacz stylizacje najbogatszej Polki Zgrabna, piękna, inteligentna, wykształcona, a na dodatek bardzo zamożna. Dominika Kulczyk jest najbogatszą kobietą w Polsce, ale też przedsiębiorczynią, filantropką oraz reporterką. Tam, gdzie się pojawia zwraca na siebie uwagę nie tylko pozycją społeczną, ale też wyglądem, w tym eleganckimi, dobranymi do sylwetki i urody stylizacjami. Zobacz, jak się ubiera! 📢 Kiedy przypada tłusty czwartek 2024? Poznaj skąd pochodzi tradycja. Znamy powód, dlaczego jemy tego dnia pączki Tłusty czwartek to wielkie święto łasuchów. Tradycyjnie tego dnia jemy słodkościami bez ograniczeń. To najbardziej charakterystyczny i wyczekiwany moment karnawału. Ostatni czwartek przed Środą Popielcową w Polsce to czas, w którym rządzą pączki, faworki, donuty, oponki i róże karnawałowe. Sprawdź, kiedy wypada tłusty czwartek 2024 i skąd się wzięła ta tradycja.

📢 Skąd się wzięło tylu Karaimów na Opolszczyźnie? To żart czy subiektywne poczucie przynależności narodowej? 68 mieszkańców Opolszczyzny w ostatnim spisie powszechnym zadeklarowało narodowość karaimską. Karaimi są tym zdziwieni. Według ich danych ta społeczność liczy ok. stu osób w całym kraju. 📢 Magdalena Pałasz to nowa gwiazda TV. Taka prywatnie jest ekspertka od skoków z TVN i Eurosportu. Góralka z Podhala zachwyca 12.01.2024 Bystra, elokwentna, odważna, urodziwa - taka właśnie jest Magdalena Pałasz, która w ostatnich latach zgrabnie przeskoczyła ze skoczni do studia i stała się jedną z najciekawszych telewizyjnych postaci zimowego sezonu. Zawodniczka z Nowego Targu towarzyszy kibicom oglądającym transmisje telewizyjne z konkursów skoków narciarskich w TVN i Eurosporcie, spotykając się z ich przychylnymi komentarzami. Jeden z fanów nazwał ją w mediach społecznościowych "Najpiękniejszym Aniołem w skokach narciarskich". Poznajcie Magdalenę Pałasz. W sezonie Pucharu Świata 2023/2024 nic się nie zmieniło i Magdalena Pałasz wciąż opowiada widzom o skokach w studiu TVN.

📢 Moda i włosy w czasach PRL. Tak się wtedy czesano. Cóż to były za fryzury! Zobacz! O czasach PRL-u mówi się głównie podczas wspominania kolejek do sklepów i braku podstawowych produktów. Jednak nie wszystko w tym okresie było szare i smutne. Dla wielu ludzi to lata młodości i studenckich szaleństw. Mała podróż w czasie i szczypta nostalgii? Czemu nie! Zobaczcie, jakie były najmodniejsze fryzury w czasach PRL. 📢 Śniegu w górach jest pod dostatkiem. Warunki zadowolą wybrednych narciarzy. Zapraszamy w ferie na polskie i czeskie stoki Początek ferii zimowych w województwie opolskim zbiegł się z piękną, zimowa aurą. Mamy okazję wypocząć wraz z dziećmi na śniegu, korzystając z zimowych sportów. Zapraszamy na krótki przegląd najbliższych ośrodków narciarskich w czeskich Jesenikach i Kotlinie Kłodzkiej.

📢 Ranking Liceów i Techników Perspektywy 2024. Wiemy, które szkoły są najlepsze na Opolszczyźnie. Te licea i technika znalazły się najwyżej Miesięcznik „Perspektywy” już 26. raz przygotował ogólnopolski ranking szkół ponadpodstawowych. Wyłania on najlepsze szkoły z całej Polski. W tym roku pierwsze miejsce wśród liceów naszego regionu zajęło Publiczne LO nr III z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opolu, a wśród techników – Publiczne Technikum nr 5 w Zespół Szkół Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Opolu. 📢 Róże Powiatu, January i Januarki. W Oleśnie wybitni mieszkańcy oraz zasłużeni wolontariusze odebrali nagrody [ZDJĘCIA] Podczas uroczystej gali Róż Powiatu w Oleśnie starosta oleski Roland Fabianek nagrodził najwybitniejszych mieszkańców, społeczników oraz wolontariuszy. W głównej kategorii nagrody dostali skrzypaczka, proboszcz oraz społeczny opiekun niezwykłego zabytku. Zobaczcie, kto został nagrodzony.

📢 Uzdrowiska w Polsce: mapa wszystkich miejscowości uzdrowiskowych na wypoczynek zimą. Gdzie znajduje się największe uzdrowisko? Nie wszyscy wiedzą, że są w naszym kraju miejscowości, w których piękne krajobrazy i bogactwo atrakcji to tylko miły dodatek do prawdziwej regeneracji organizmu. Okres jesienno-zimowy to najlepszy czas na wypoczynek w uzdrowisku, ale które wybrać? Dla wszystkich tych, którzy czują się zmęczeni, przygotowaliśmy mapę uzdrowisk w Polsce. Gdzie znajduje się największe z nich? W tym artykule zawarliśmy wszystkie najważniejsze informacje. 📢 Przywitajmy maluszki urodzone w Opolu w grudniu 2023 i styczniu 2024 roku. Ależ one są słodkie. Witamy na świecie i życzymy dużo zdrowia! Prezentujemy zdjęcia maluszków, które w grudniu 2023 i styczniu 2024 roku przyszły na świat w Klinicznym Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu. Witamy na świecie i życzymy dużo zdrowia!

📢 Oto najlepsze zdjęcia z opolskich studniówek. Tak się bawili abiturienci na balach maturalnych w 2023 roku Sezon studniówkowy 2024 rozpocznie się lada chwila. Na balach maturalnych w województwie opolskim w zeszłym roku działo się bardzo wiele, a my na bieżąco Wam to wszystko relacjonowaliśmy na naszym portalu. Oto 100 najlepszych zdjęć ze studniówek 2023. 📢 Tego nie jedz i nie kupuj w Biedronce, Lidlu, Auchan czy Kauflandzie. Uważaj na te produkty. Zostały wycofane ze sprzedaży! Ostrzeżenia GIS! Nie kupuj tego w supermarketach! Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed produktami, które można było kupić w takich sklepach jak Lidl, Kaufland, Biedronka czy Rossmann. Sprawdź, czego nie należy spożywać, i co trzeba wyrzucić. Nazwy, numer partii, producent. Oto dlczego żywność z najpopularniejszych supermarketów bywa wycofywana ze sprzedaży.

📢 Tak zbudujesz dom bez pozwolenia. Projekt masz za darmo - wystarczy wybrać. Z tą budową możesz wystartować od zaraz, bez uzgodnień Chcesz zbudować dom, ale nie chcesz wydawać tysięcy złotych na projekt? Wiemy, gdzie znaleźć projekty domów za darmo. Nie musisz też ubiegać się o pozwolenie na budowę. Oto gotowe i bezpłatne projekty domów o powierzchni do 70 m kw. Celem programu budowy domów bez pozwolenia na budowę jest m.in. uwolnienie formalne inwestorów, szybkość działania i szeroka dostępność projektów. Zobacz galerię prac konkursowych. 📢 Jak oni się zmienili! Co słychać u bohaterów Świata według Kiepskich? Świat według Kiepskich na antenie telewizji Polsat pojawiał się przez 24 lata. Swój debiut miał w 1999 roku i od początku wzbudzał wiele kontrowersji. Na ekranie telewizorów mogliśmy podglądać Ferdynanda Kiepskiego, jego żonę Halinę i dwójkę dzieci: Waldka oraz Mariolkę. W pierwszych sezonach z Kiepskimi mieszkała także babka Rozalia, a ich sąsiadami byli, m.in. Marian Paździoch i Arnold Boczek. Serial koncentrował się na codziennych perypetiach kamienicy, a humor oparty był na absurdalnych sytuacjach oraz dialogach, które uwydatniały charakterystyczne cechy postaci. Jak dziś wyglądają bohaterowie Kiepskich? Podglądamy!

📢 Co przyciąga pieniądze do portfela? Te rzeczy zagwarantują ci pomyślność finansową. 9 przykazań bogactwa. Wypróbuj je, a nie pożałujesz Wierzysz w przesądy i zabobony? Nawet jeśli nie, to szczęściu trzeba pomóc. Oto 9 przedmiotów, które według wierzeń i tradycji mają przyciągać pieniądze. Chcesz, aby twoja portmonetka zawsze była pełna? Zapoznaj się 9 przykazaniami bogactwa. 📢 W tym roku ruszy budowa drugiej połowy drogi ekspresowej S11 na Opolszczyźnie. Mamy dokładne wizualizacje Do końca pierwszego kwartału roku 2024 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu podpisze umowę na budowę kolejnego, tym razem aż 46-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S11. Z tego 31 kilometrów trasy przebiegać będzie przez województwo opolskie. Zobacz na wizualizacjach, jak będą wyglądać wjazdy na S11, węzły Byczyna i Kluczbork oraz parkingi dla podróżnych.

📢 Na Opolszczyźnie rozpoczęły się studniówki. Tak bawili się uczniowie opolskiego ogólniaka im. Mikołaja Kopernika W piątek, 5 stycznia ruszyły pierwsze studniówki 2024 roku na Opolszczyźnie. Jedną ze szkół, która przeżywa dziś ten wyjątkowy wieczór jest I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Opolu. Swój bal maturalny zorganizowali w hotelu Arkas w Prószkowie. 📢 Tak wyglądała mechanizacja opolskiej wsi. Konie, traktory, kombajny i samoloty. Oto rolnictwo z minionej epoki Zobacz, jak opolscy rolnicy indywidualni oraz Państwowe Gospodarstwa Rolne, przez dziesiątki lat korzystały z coraz to nowszych zdobyczy techniki. Wielu bohaterów na zdjęciach podpisanych jest z imienia i nazwiska, można więc sprawdzić, czy są na nich ludzie, których znaliśmy czy nasi krewni. Jest też data i miejsce wykonania fotografii.

📢 Bob, baby bang czy pixie cut? Zobacz modne cięcia damskie w tym sezonie. Te fryzury są najlepsze na zimę 2024! Marzy ci się bob, albo pixie cut, ale zawsze nosiłaś długie włosy i boisz się zdecydować na krótką fryzurę? Być może te metamorfozy dodadzą ci odwagi! Te kobiety różni wiek i typ urody, ale łączy jedno - zdecydowały się na krótkie cięcie, które dodało im urody. Zobacz sama!

📢 Wiemy, do kogo wróci karma w tym roku. Horoskop karmiczny na 2024 rok dla wszystkich znaków 5.01.2024 HOROSKOP karmiczny na 2024 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w przyszłym roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Wróżka Expiria już to przewidziała. 📢 Wielki horoskop na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj wielki HOROSKOP na cały rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria sprawdziła, jakie są przepowiednie na cały nowy rok dla każdego znaku zodiaku.

📢 Będzie się działo w Opolu. Oto lista najlepszych koncertów w styczniu 2024 roku Lista koncertów organizowanych w Opolu jest niezwykle interesująca. Znajdziemy na niej artystów reprezentujących różne gatunki muzyczne, od hip-hopu po poezję śpiewaną. Szczegóły dotyczące koncertów umieściliśmy w naszej galerii zdjęć.

📢 Tak Polacy żartuja z morsów. Te memy o morsowaniu podbijają internet 26.12.2023 Morsy rozpoczęły już tegoroczny sezon. Termometry w tym roku pokazały już ujemne temperatury i można było zacząć morsować. Pasjonaci tej aktywności masowo wybrali się na brzegi rzek i okolicznych zalewów. Internauci są jednak czujni i przygotowali świeżą porcję memów o morsach. Znajdziecie je w naszej galerii. 📢 Najlepsze fryzury dla kobiet dojrzałych. Sprawdź cięcia idealne dla 50 i 60-latki. To najmodniejsze trendy na sezon jesienno-zimowy 2023 Najlepsze i modne fryzury dla dojrzałych kobiet na sezon jesienno-zimowy w 2023 roku. Zobacz, jakie są obecnie modne trendy dla kobiet w wieku 50-60 lat. Jakie cięcia są obecnie pożądane? Jaki kolor włosów warto mieć pod koniec 2023 roku? Tego dowiecie się z naszego artykułu.

📢 Gorące imprezy z serii WomanGo! A na niej najpiękniejsze kobiety w Opolu. Zobacz TOP 30 najpiękniejszych Opolanek w Mango Clubie W Mango Clubie w Opolu imprezy trwają do białego rana. Najpiękniejsze Opolanki olśniewają urodą na klubowym parkiecie. A warto wiedzieć, że imprezy organizowane są na nawet 3 parkietach. Poznajcie najpiękniejsza dziewczyny i zobaczcie, jak było na najlepszych imprezach w opolskim klubie. 📢 Wspaniałe imprezy w klubach Ferre, Discoplex A4, Aqarium czy Protector. Tak się bawiliście przed laty w kultowych opolskich dyskotekach Lata dwutysięczne upływały na Opolszczyźnie pod znakiem hucznych imprez. Nie brakowało klubów, w których bawiliście się do białego rana. Zobaczcie zdjęcia z dyskotek w klubach Protector i Aqarium w Opolu, Ferre w Kamieniu Śląskim czy Discoplex A4 w Pietnej.

📢 Oktoberfest 2023 w Kadłubie. Tak bawili się mieszkańcy Szymiszowa i Suchej. Nawet gdy zabrakło prądu, impreza trwała dalej Mieszkańcy sołectw pod Strzelcami Opolskimi: Szymiszowa i Suchej zorganizowali zabawę w bawarskim stylu. Impreza w Kadłubie trwała dalej, pomimo że w pewnym momencie zabrakło prądu.

📢 Inauguracja roku akademickiego w Mango Clubie w Opolu. Otrzęsiny studentek na klubowym parkiecie [ZDJĘCIA] Otrzęsiny Uniwersytetu Opolskiego zorganizowano w Mango Clubie. Zobaczcie, jak było na studenckiej imprezie. W sobotę (14 października) swoje 10-lecie w Mango Clubie świętował Zbuku. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii. 📢 Tak się bawią studentki w opolskim Mango Clubie. Wróciły imprezy, na które czekało całe miasto W Mango Clubie w Opolu wracają imprezy studenckie, ponieważ rozpoczął się przecież nowy rok akademicki 2023/24. Zobaczcie, jak było na ostatnich imprezach w opolskim klubie. 📢 Tak Opolanie bawili się na kultowych dyskotekach. U Papy Musioła i w Protectorze zawsze było odlotowo U Papy Musioła w Opolu to był lokal z historią. Otwarto go w 1975 roku i szybko zaczęto określać mianem "Musiołówki", od nazwiska Karola Musioła, inicjatora Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki Opola oraz twórcy Towarzystwa Przyjaciół Opola. Z kolei Protector był jedną z największych dyskotek na Opolszczyźnie. Zobaczcie, jak kiedyś bawiło się Opole. Znajdźcie się na archiwalnych zdjęciach.

📢 WomanGo, czyli to, co kobiety lubią najbardziej! Zobacz, jak było na imprezie w Mango Clubie [ZDJĘCIA] Zobaczcie, jak było na imprezie WomanGo! w Mango Clubie w Opolu. A już 29 września, dzień przed Dniem Chłopaka, na klubowej scenie wystąpi znany polski raper Peja. Zobaczcie zdjęcia w naszej galerii.

📢 Olśniewająca studniówka opolskiego „ekonomika”. Tego poloneza maturzyści zapamiętają do końca życia [ZDJĘCIA] Uczniowie Zespołu Szkół Ekonomicznych im. gen. Stefana Roweckiego „Grota" w Opolu mają za sobą jedną z najważniejszych imprez w życiu. Swoją studniówkę z pewnością zapamiętają na długo - po zatańczeniu dopracowanego do perfekcji poloneza, wszyscy będą się bawić na parkiecie niemal do białego rana! 📢 Studniówki 2023. Uczniowie LO nr 9 w Opolu świetnie się bawili. Te kreacje robią wrażenie! Uczniowie LO nr w Opolu najważniejszego poloneza w swoim życiu mają już za sobą. Otworzył on studniówkę, która symbolicznie odlicza czas do matury. Zanim jednak przyjdzie czas na naukę, uczniowie ruszyli na parkiet!

📢 Studniówki 2023. Oszałamiające kreacje! Tak uczniowie opolskiego „Mechaniczniaka” bawili się na balu maturalnym Blisko 100 dni przed maturą spotkali się uczniowie i nauczyciele opolskiego „Mechaniczniaka”, a także ich osoby towarzyszące. Będą pamiętać tę imprezę do końca życia. Kobiety w pięknym sukniach, natomiast ich partnerzy na galowo. Każdy chciał dobrze wypaść. Jak im się udało? 📢 Studniówki 2023. Opolski „elektryczniak” przepięknie bawił się na balu maturalnym. Te stylizacje robią wrażenie! [ZDJĘCIA] To już dziś! Maturzyści z Zespołu Szkół Elektrycznych w Opolu rozpoczęli ten jeden z ważniejszych wieczorów w ich życiu. Studniówkę, czyli 100 dni do egzaminu dojrzałości, otworzył pięknie zatańczony polonez. Zapraszamy do galerii! 📢 I Liceum Ogólnokształcące w Głubczycach już po balu maturalnym. Studniówka 2023 została zorganizowana w Rogożanach Głubczyccy maturzyści są już na ostatniej prostej przed egzaminem dojrzałości. W sobotę (28 stycznia) w Rogożanach odbyła się studniówka uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Głubczycach. Zabawę do białego rana poprzedziła część oficjalna. Były podziękowania, życzenia i tradycyjny polonez. W galerii znajdują się zdjęcia z wydarzenia.

📢 Tak wyglądała studniówka uczniów opolskiego LO nr 3 w Arkasie. Zabrzmiał najważniejszy polonez w ich życiu Uczniowie i nauczyciele Liceum Ogólnokształcące nr 3 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Opolu bal maturalny mają już za sobą. Studniówka odbyła się w restauracji Arkas w Prószkowie. Zobaczcie naszą wyjątkową galerię i znajdźcie się na zdjęciach. 📢 Śmiertelny wypadek na Dolnym Śląsku. Trzy osoby nie żyją, dwie kolejne walczą o życie Śmiertelny wypadek na Dolnym Śląsku. 13 stycznia na DW 384 w wyniku zderzenia czołowego, pod Dzierżoniowem zginęły trzy osoby, a dwie kolejne zostały poważnie ranne. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Zablokowana jest droga w okolicach Dzierżoniowa. Policja kieruje ruchem.

ZOBACZ KONIECZNIE Największe katastrofy naturalne w Polsce. Zobacz archiwalne zdjęcia