Prasówka 15.08.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.08. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kąpieliska w woj. opolskim czynne dziś (15.08.2023).Lista miejsc”?

Prasówka 15.08: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kąpieliska w woj. opolskim czynne dziś (15.08.2023).Lista miejsc Upewnij się, które kąpieliska w województwie opolskim 15.08.2023 są czynne. W całym kraju sezon pływacki na otwartych obiektach trwa od 1 czerwca do 30 września. Mimo to terminy funkcjonowania poszczególnych kąpielisk się różnią. W tym artykule sprawdzisz stan wody i jej temperaturę. Przekonasz się również, co jeszcze można robić na wybranym kąpielisku.

📢 Nesebyr – bułgarska Perła Morza Czarnego. Zapraszamy na spacer po jednym z najstarszych miast w Europie Несебър, czyli Nesebyr, Neseber, Nesebar. Obojętnie, jak wymówi się bułgarską nazwę, jeden przydomek miasta szczególnie zapada w pamięć – Perła Morza Czarnego. Miasto jest jednym z najstarszych w Europie, a z racji bogactwa zabytkowych budynków w mieście, Nesebyr trafił w 1983 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zapraszamy na spacer po Mieście 40 Cerkwi, bo i nazywany jest nadmorski kurort.

📢 Ta porcelana z okresu PRL jest warta fortunę! Tych przedmiotów poszukują kolekcjonerzy. Sprawdź, czy masz je w domu! 14.08.2023 Porcelana z okresu PRL-u jest często warta krocie. Z pozoru zwykłe wyroby mogą okazać się prawdziwym skarbem w naszym domu. Niektóre porcelanowe przedmioty były produkowane w czasach PRL w bardzo niewielkich ilościach. To tylko jeden z argumentów, dla których obecnie porcelana może być warta fortunę. Sprawdź, czy posiadasz te przedmioty w domu. Mogą być warte naprawdę dużo!

Prasówka 15.08: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Z Głubczyc wyruszyło ponad 170 osób. W grupie wędruje liczna grupa dzieci i młodzieży Trwa 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Wśród grup, które wyruszyły na szlak w poniedziałek (14 sierpnia) jest strumień (a właściwie duża grupa) z Głubczyc. Są tam pielgrzymi z terenu całego powiatu głubczyckiego, ale też sąsiednich rejonów, np. Racławic Śląskich. Tradycyjnie z Głubczyc pielgrzymuje wielu ludzi młodych, rodzin z dziećmi. Zapytaliśmy, jak zachęcić młodzież do udziału w pielgrzymce. Ich recepta wydaje się prosta.

📢 Morskie Oko i Rysy w wakacyjnych godzinach szczytu. Brakuje już tylko parawanów! Oto najlepsze memy o turystach w Tatrach [15.08.2023] Wakacyjne tłumy i tłok na szlaku do Morskiego Oka nikogo już nie dziwią. Kąpiele w górskim jeziorze mimo wyraźnego zakazu i głośnych apeli również. Do niefrasobliwości turystów zdążyliśmy się niby przyzwyczaić, a jednak wciąż potrafią zaskoczyć czymś nowym. Jak w ubiegłoroczne wakacje, gdy opublikowano zdjęcia rozbitych namiotów i ludzi biwakujących przy brzegu największego tatrzańskiego jeziora. Zobaczcie najlepsze MEMY o turystach w Morskim Oku i Tatrach. 📢 Dziewczynka potrącona na plaży przez konia. W grupie jeźdźców marszałek z Platformy Obywatelskiej. Policja ustala sprawcę Policja prowadzi dochodzenie w sprawie wypadku do jakiego doszło w niedzielę (13.08.2023) wieczorem nad jeziorem w Turawie. Potrącona przez konia została siedmioletnia dziewczynka. W grupie jeźdźców był wicemarszałek województwa opolskiego Zbigniew Kubalańca z Platformy Obywatelskiej. Mundurowi na miejscu przesłuchali jedną osobę, była nietrzeźwa. Pozostali uczestnicy oddalili się od miejsca zdarzenia. Funkcjonariusze prowadzą czynności w tej sprawie.

📢 Zderzenie rowerzystki i samochodu w Opolu. Na ul. Oleskiej kierowca skody potrącił 62-letnią kobietę jadącą jednośladem Jak informuje opolska policja do zdarzenia doszło na ścieżce rowerowej przy wjeździe na parking przed Stegu Areną w Opolu. 📢 Horoskop dzienny na wtorek (jutro, 15.08). Które znaki zodiaku powinny na siebie uważać? Sprawdź horoskop na wtorek dla wszystkich znaków zodiaku. Co gwiazdy przygotowały dla Twoich znajomych na jutro? Przeczytaj, co według horoskopu może się zdarzyć we wtorek 15.08.2023. Czy Cię to ucieszy? Poznaj horoskop na jutro (wtorek, 15.08.2023) dla wszystkich znaków zodiaku.

📢 Horoskop dzienny na wtorek 15 sierpnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na wtorek 15 sierpnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wtorek 15.8.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 Nysa, czyli polska królowa dostawczaków. Eksportowano ją nie tylko do "demoludów", ale również RFN-u, Norwegii a nawet Ghany Nyski przez dziesięciolecia produkowane były w Zakładach Samochodów Dostawczych w Nysie. Ale nie tylko one. Powstawały tu też polonezy trucki i citroeny C 15. Wcześniej natomiast zabudowy ciężarówek lublin i star. Mamy zdjęcia z fabryki i kultowych dostawczaków. 📢 Opolskie miasta sto lat temu w kolorze. Były piękne i klimatyczne. Brzeg, Opole, Kluczbork, Kędzierzyn-Koźle, Głuchołazy, Nysa, Prudnik W ciągu ostatnich stu lat kształt i wygląd wielu opolskich miast uległ zmianom. Szereg budynków zdążył w tym czasie zniknąć z ich przestrzeni, inne wyglądają inaczej. Wyobrażenie o tym, jak wyglądały opolskie miasta na początku XX wieku dają kolorowe pocztówki, które pokazują, jak prezentowały się Brzeg, Nysa, Kędzierzyn-Koźle, Prudnik, Głuchołazy czy Opole.

📢 Strażak został użądlony przez owada podczas gaszenia pożaru w Prószkowie. Nieprzytomnego mężczyznę ratował śmigłowiec LPR Podczas akcji gaśniczej spowodowanej pożarem lasu w Prószkowie, jeden ze strażaków-ochotników został użądlony przez pszczołę w okolicach twarzy. Z uwagi na utratę przytomności, spowodowaną uczuleniem poszkodowanego, konieczne było szybkie udzielenie pomocy. Do poszkodowanego wysłany został helikopter LPR, który przetransportował mężczyznę do szpitala. 📢 Policjanci z Niemodlina zachowali zimną krew i eskortowali rodzinę na porodówkę. Akcja na drodze krajowej nr 46 jak z filmu Policjanci eskortujący rodzące kobiety do szpitala zdarzają się nie tylko w filmach akcji. Podobna przygoda spotkała funkcjonariuszy z Komisariatu Policji w Niemodlinie. Kiedy ich radiowóz został zatrzymany przez mężczyznę, który podróżował z rodzącą żoną do szpitala, zachowali się profesjonalnie pomagając potrzebującej rodzinie.

📢 Wypadek na zjeżdżalni grawitacyjnej na Górze Świętej Anny. Lądował śmigłowiec LPR. Ranne są m.in. dzieci Pięć zastępów straży pożarnej, ZRM, i śmigłowiec LPR biorą udział w akcji ratowniczej na Górze Świętej Anny. W poniedziałek 14 sierpnia rano doszło tam do zderzenia dwóch wagoników działających w ramach znajdującego się tam toru saneczkowego. 📢 Zjechał z drogi i uderzył w drzewo. Niebezpieczne zdarzenie w Chróścinie Do wypadku z udziałem samochodu osobowego i drzewa doszło w poniedziałek rano na ulicy Niemodlińskiej w Chróścinie w powiecie opolskim. Kierowca białej skody z nieznanych jeszcze przyczyn zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. 📢 Wędrówka z modlitwą i śpiewem na ustach. Pielgrzymi z Opola wyruszyli na Jasną Górę Tłumy pielgrzymów strumienia opolskiego rozpoczęły dziś rano swoje rekolekcje w drodze w ramach 47. Pieszej Pielgrzymki Opolskiej na Jasną Górę. Na trasę pątnicy wyruszyli spod kościoła pw. św. Jacka w Opolu. Zobaczcie fotorelację z wymarszu pielgrzymów.

📢 Już niedługo karma wróci do tych osób. Horoskop karmiczny na sierpień 2023 dla wszystkich znaków zodiaku 14.08.2023 HOROSKOP karmiczny na sierpień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w drugiej połowie lata u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop, który przygotowała wróżka Expiria. 14.08.2023. 📢 Wakacje last minute prosto z Wrocławia. Ile w tym roku kosztuje urlop na ostatnią chwilę? Wakacje last minute przez wiele lat były kuszącą opcją dla urlopowiczów. Czy w tym roku wciąż opłaca się czekać z wykupieniem wyjazdu do ostatniej chwili? Sprawdziliśmy, jakie oferty wakacji last minute prosto z Wrocławia proponują biura podróży. 📢 Wędkarstwo to nie hobby, to styl życia! Zobaczcie najśmieszniejsze memy o wędkarzach. Sezon 2023 Wędkarstwo to archaiczne hobby starszych ludzi? Nic bardziej mylnego! Moda na wędkarstwo w Polsce rośnie. W mediach społecznościowych pełno zdjęć z udanych wypraw - i to nie tylko w kraju, bo furorę w ostatnich latach robią wędkarskie wycieczki po całym świecie. To coś więcej niż rozrywka, to styl życia, którym zaraża się coraz więcej osób. Nie wierzycie? Zobaczcie najzabawniejsze wędkarskie memy. Wędkarze mają do siebie dystans i potrafią się śmiać sami z siebie. Jak mówią, "żadna kobieta nie ma szans dostać tyle uwagi, co spławik w bezwietrzny dzień"!

📢 Horoskop dzienny na poniedziałek 14 sierpnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Kozioro HOROSKOP dzienny na poniedziałek 14 sierpnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w poniedziałek 14.8.2023 u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie!

📢 One są najgorszymi żonami. Kobiety o tych imionach mogą być zaborcze, wredne, niestałe i zazdrosne. Sprawdź listę! 14.08.2023 Oto lista imion kobiet, które mogą mieć cechy, które utrudniają pełnienie roli żony. Niektóre z tych cech to zazdrość, zaborczość, lenistwo oraz nieodpowiednie podejście do macierzyństwa. Przeglądając tę listę, warto zastanowić się, które imiona są często kojarzone z negatywnymi cechami charakteru w kontekście małżeństwa. Oczywiście należy podchodzić do tej listy z przymrużeniem oka, ponieważ imię nie powinno wpływać na to, jakie jest nasze zachowanie i osobowość.

📢 TOR Dobrzeń Wielki obchodzi swoje urodziny. Klub stawia na integrację mieszkańców i odwołuje się do sukcesów z przeszłości Dobrzeński Festyn Pokoleń ma integrować mieszkańców gminy wokół miejscowego klubu piłkarskiego. Dwudniową imprezę plenerową przeprowadzono w sobotę i niedzielę (12-13 sierpnia) na stadionie TOR-u Dobrzeń Wielki.

📢 OSP Skotnica ma nowy wóz strażacki, nowy sztandar i wyremontowaną remizę Druhowie z wioski koło Praszki mieli dzisiaj wielkie święto. Poświęcili nowy samochód ratowniczy-gaśniczy, nowy sztandar, a do tego zakończyli trwający kilka lat remont remizy OSP Skotnica. 📢 Horoskop na jesień 2023 rok. Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Rak, Byk, Bliźnięta, Lew, Panna, Waga, Skorpion 14.08.2023 HOROSKOP na jesień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co nasz czeka od września do listopada? Odpowiedź na te pytania zna już wróżka Expiria, autorka najpopularniejszych horoskopów w polskim internecie. 14.08.2023.

📢 Horoskop na wrzesień 2023. Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby 14.08.2023 HOROSKOP na wrzesień 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy we wrześniu u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Według gwiazd to będą dobre miesiące dla większości z nas. 14.08.2023.

📢 Giełda staroci w Opolu. Kupisz tam niemalże wszystko. Wydarzenie przyciąga tłumy kupujących. Zobacz, co można tutaj kupić W każdą niedzielę odbywa się giełda w Opolu. Na targowisku zorganizowanym na placu przy ul. Wschodniej atmosfera przywołuje wspomnienia z lat 90., kiedy taki handel prowadzony był niemal w każdej miejscowości. Co można znaleźć na giełdzie w Opolu? Prawie wszystko! Ludzie sprzedają i kupują tam zarówno rzeczy stare, jak i nowe przedmioty. Rzeczy wystawione na sprzedaż w niedzielę (13 sierpnia) zobaczysz w galerii zdjęć.

📢 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Pierwsze trzy grupy z Nysy już są w drodze. Będą szli przez tydzień [ZDJĘCIA] W niedzielę (13 sierpnia) rozpoczęła się 47. Piesza Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę. Jako pierwsze wyruszyły trzy grupy z Nysy. Jutro dołączą do ich strumienia pielgrzymi z Prudnika. Podczas mszy świętej rozpoczynającej pielgrzymkę główny przewodnik wydarzenia ks. Daniel Leśniak wskazał trzy rzeczy, które każdy pielgrzym powinien ze sobą zabrać, aby jego pielgrzymka była owocna. W galerii znajdują się zdjęcia ze startu pielgrzymki. 📢 Polska - Węgry w Arenie Gliwice ZDJĘCIA KIBICÓW Koszykarze zaczęli walkę o igrzyska olimpijskie w Paryżu W niedzielę 13 sierpnia 2023 roku w Gliwicach rozpoczął się turniej prekwalifikacji koszykarzy do igrzysk olimpijskich w Paryżu z udziałem reprezentacji Polski. W pierwszym meczu Biało-Czerwoni zagrali z Węgrami. Fani obejrzeli zacięty mecz, który trzymał w napięciu do ostatnich sekund. Zobacz ZDJĘCIA z trybun Areny Gliwice.

📢 Alert pogodowy. 13 sierpnia na Opolszczyźnie będą burze z gradem Ostrzeżenie dotyczy aż 7 powiatów na terenie województwa opolskiego. Wróciły upały, a przez całą noc mogą nad regionem przetaczać się burze z gradem.

📢 24 najbardziej niesamowite punkty widokowe w Polsce. Rekordowa wieża, najwyższy klif, ruchoma platforma dla żądnych adrenaliny i inne Polska jest piękna, tym bardziej, gdy ogląda się ją z jednego z najbardziej niesamowitych punktów widokowych. Zebraliśmy dla was 24 wyjątkowe miejsca, z których rozciągają się zapierające dech w piersiach widoki i panoramy miast, gór, jezior i morza. Która wieża widokowa w Polsce jest najwyższa, w którym mieście znajduje się najwyżej położony taras widokowy, gdzie można wejść na platformę, która odrywa się od ściany wieżowca albo zwiedzić latarnię morską… w górach? Zapraszamy do galerii, której znajdziecie 24 najbardziej niezwykłe punkty widokowe z całej Polski.

📢 Męskie Granie ściągnęło tłumy na Pola Marsowe we Wrocławiu. Byliście na koncertach? Mamy was na zdjęciach! Tegoroczna edycja Męskiego Grania we Wrocławiu odbyła się w weekend 11-12 sierpnia i po raz pierwszy zebrała fanów muzyki na Polach Marsowych. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć znanych i lubianych muzyków, ale także szansa na poznanie nowych twórców. Obejrzyj film oraz zdjęcia i odszukaj się w tłumie. 📢 Odpust św. Jacka w Kamieniu Śląskim 2023. Tłumy wiernych na uroczystościach. Homilię wygłosił nowy metropolita arcybiskup Adrian Galbas Tłumy wiernych przybyły w niedzielę (13 sierpnia) do sanktuarium w Kamieniu Śląskim na drugi dzień uroczystości odpustowych ku czci św. Jacka. Na placu przed sanktuarium odprawiono uroczystą sumę, której przewodniczył ksiądz arcybiskup Adrian Galbas, metropolita katowicki, który wygłosi również kazanie.

📢 Wypadek w Barucie. Mężczyzna wpadł do studni! W nocy wyciągnęli go strażacy Całe szczęście, że w środku nocy ktoś usłyszał starszego mężczyznę i wezwał strażaków. Mieszkaniec miejscowości Barut wpadł do studni.

📢 Obrodziło grzybami na Opolszczyźnie. Grzybiarze chwalą się i wskazują miejsca, w których je znaleźli. Jakie grzyby zbierzemy w sierpniu Ostatnie deszczowe dni sprzyjają wzrostowi grzybów w opolskich lasach. Teraz kolei zrobiło się ciepło, a to idealne połączenie dla amatorów grzybów. Grzybiarze z Opola, Brzegu, Olesna czy Kędzierzyna-Koźla chwalą się na Facebook'owej grupie "Grzyby na Opolszczyźnie" najnowszymi zbiorami. Sprawdź, gdzie warto pojechać na grzyby w województwie opolskim. Zdjęcia zbiorów publikujemy w galerii. 📢 Wakacyjne spotkania z nto. W sobotę spotkaliśmy się z wami na kąpielisku Frajda w Nysie. Za tydzień jesteśmy w Turawie i Nowych Siołkowicach W połowie wakacji spotkaliśmy się z naszymi Czytelnikami w letniej redakcji na kąpielisku Frajda w Nysie. W ten sposób, w sobotę (12 sierpnia) zainaugurowaliśmy cykl słonecznych spotkań i do końca wakacji będziemy zmieniali swoje miejsce, ale zawsze pojawi się tam gdzie jest woda, świeci słońce, pod stopami można poczuć piasek. W ten sposób chcemy nie tylko uprzyjemnić sierpniowy wypoczynek, promować najurokliwsze zakątki naszego regionu, ale też mówić o bezpieczeństwie. Partnerem naszej akcji jest BA Glass HUTA JEDLICE.

📢 Niezwykłe zdjęcia lotnicze Warszawy sprzed 100 lat, wykonane przez polskich żołnierzy. Takiego miasta już nie ma [ZDJĘCIA] Tak wyglądała Warszawa 100 lat temu, czyli przed Powstaniem Warszawskim. Tamte miasto zostało zrównane z ziemią przez armię niemiecką podczas II wojny światowej. Przedwojenną Warszawę uwiecznili na fotografiach lotnicy z I Pułku Lotniczego Pluton Aerofoto. Unikatowe zdjęcia posiada Antoni Bojanowski z Olesna. 📢 To najpiękniejsze rasy psów! Te czworonogi są uważane za najbardziej zachwycające. Jaka psia rasa jest najładniejsza? Zobaczcie! GALERIA Nie bez powodu mówi się, że pies to najlepszy przyjaciel człowieka. Zwierzęta te wnoszą wiele dobrego w nasze życie, potrafią być wsparciem i poprawiają humor. W naszym rankingu znajdziecie najpiękniejsze rasy psów. Pamiętajcie jednak, że przy adopcji lub kupnie szczeniaka nie liczy się tylko wygląd, ale także charakter psiaka, który powinien być w miarę możliwości dopasowany do waszego, tak, byście mogli się "dogadać"!

📢 Jerzy Naszkiewicz: W Głubczycach pod szyldem niezależnych komitetów ukrywa się Platforma Obywatelska Mówią, że są bezpartyjni, twierdzą, że w Głubczycach nie ma Platformy. Choć prawda jest taka, że mamy zbitek polityków PO, w tym burmistrza, który reprezentował w swoim życiu wiele partii. PiS w mieście zawsze startuje pod własnym szyldem, nikogo nie udajemy - mówił były parlamentarzysta PiS a aktualnie wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu Jerzy Naszkiewicz.

📢 Kolejna inwestycja drogowa w Opolu. Rusza przebudowa dróg na ulicach Lwowskiej i Żytomierskiej 16 sierpnia, czyli w przyszłym tygodniu, rozpoczyna się przebudowa ulic Lwowskiej i Żytomierskiej na opolskim osiedlu Malinka. Prace zostały podzielone na trzy etapy. Będą zmiany w organizacji ruchu i utrudnienia dla kierowców. 📢 25-latek jechał quadem bez kasku i miał wypadek. Z pękniętą czaszką zabrał go śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Do niezwykle groźnego wypadku doszło w Radomierowicach (w powiecie opolskim). 25-letni mężczyzna stracił panowanie nad quadem i doznał poważnego urazu głowy. Policja przestrzega wszystkich posiadaczy quadów.

📢 Pierwsze od lat Targi Hobbystyczne NiuCon we Wrocławiu. Tłumy fanów fantastyki w Czasoprzestrzeni W sobotę (12 sierpnia) w Czasoprzestrzeni we Wrocławiu rozpoczęły się Targi Hobbystyczne Niucon. Zajezdnia Dąbie wypełniła się stoiskami z gadżetami i ubraniami anime, manga i fantasy. To pierwsza od lat edycja tego wydarzenia. Jest kontynuacją konwentów o tej samej nazwie. Wydarzenie przyciągnęło tłumy fantastycznych postaci. Rozpoznasz je?

📢 Fortuna 1 Liga. Odra Opole - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:0 Odra Opole odnotowała trzecie zwycięstwo w czwartym meczu tego sezonu Fortuna 1 Ligi. Mimo że niebiesko-czerwoni wygrali zaledwie 1:0, przez większość czasu byli znacznie bardziej konkretni, a ich zwycięstwo nie pozostawia złudzeń. 📢 33. Międzynarodowy Kurs Muzyczny w Opolu. Uczestnicy grają koncerty w całym województwie. Zagrali również w Oleśnie Na Międzynarodowy Kurs Muzyczny przyjechali do Opola wybitni muzycy z całego świata. Zagrali też koncerty, prezentując swój talent.

📢 Związkowcy z Solidarności regionu Śląska Opolskiego rozegrali turniej siatkówki plażowej. Impreza rozpoczęła obchody rocznicowe W sobotę (12 sierpnia) w Opolu rozegrano turniej siatkówki plażowej dla związkowców zrzeszonych w NSZZ „Solidarność”. Wydarzenie, choć mające charakter rekreacyjno-integracyjny, rozpoczyna sierpniowe obchody rocznicowe powstania „Solidarności”. To pierwsza tego typu impreza, a organizatorzy już myślą o kolejnej edycji. 📢 Pozytywne Granie w Stolicy Polskiego Reggae. 12 sierpnia w Kluczborku będzie słoneczna muzyka To już dzisiaj: w sobotę (12 sierpnia) o godz. 18:00 rozpoczyna się kluczborski festiwal reggae. Scenę ustawiono w ośrodku wypoczynkowym w Bąkowie, ale wszyscy chętni dojadą z Kluczborka do Bąkowa festiwalowym autobusem. 📢 Janusz Kowalski przypomniał o próbach sprzedaży ECO. Przekonuje, że naturalne monopole nie mogą być prywatyzowane Poseł i wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski zwołał konferencję prasową, na której przypominał o dawnych planach sprzedaży spółki Energetyka Cieplna Opolszczyzny. Powodzenie tej operacji miało być wzmocnieniem rosyjsko-niemieckiego tandemu energetycznego w Europie. Do słów Janusza Kowalskiego odniósł się prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski.

📢 19-latka dachowała w nocy w BMW na drodze w Ligocie Turawskiej [ZDJĘCIA] Do wypadku doszło w piątek (11 sierpnia) przed północą na drodze wojewódzkiej nr 463 między Ligotą Turawską a Bierdzanami (w powiecie opolskim).

📢 Polak na wczasach za granicą. Tak się bawimy na wakacjach all inclusive. Nie zawsze jest tak, jak sobie wyobrażaliśmy 12.08.2023 Trwa sezon urlopowy. Polacy wypoczywają w kraju i za granicą. Na letni wypoczynek zabierają swoje przyzwyczajenia, humory i uprzedzenia. Internauci zrobili już na ten temat dziesiątki memów. 12.08.2023. 📢 Oni to zrobili. Potem ich zdjęcia trafiły do internetu. Fatalne wpadki mieszkańców Opolszczyzny 12.08.2023 Ci ludzie zostali przyłapani przez ukryte kamery. Sprawdziliśmy, co do tej pory zostało uwiecznione na ulicach Opola, Kędzierzyna-Koźla, Nysy i innych. Oglądacie na własną odpowiedzialność. 12.08.2023.

📢 II Opolski Etnofestiwal. Zaproszenie na święto tradycji na Zamku w Niemodlinie. Organizatorzy promują lokalne tradycje ludowe We wtorek 15 sierpnia na Zamku w Niemodlinie drugi raz odbędzie się Opolski Etnofestiwal. Organizatorzy chcą promować lokalne tradycje ludowe i przypominają tradycyjne korzenie sierpniowego święta. Zeszłoroczna edycja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem i przyciągnęła około 7 tysięcy uczestników. Do tegorocznej odsłony festiwalu już zgłosiło się około 50 wystawców.

📢 Punkt widokowy jak zupełnie nowy. Turyści znów wchodzą na Diabelskie Kamienie koło Jesenika. To turystyczna atrakcja Jeseników Certovy Kameny - 40 metrowa skała, górująca nad doliną Białej Głuchołaskiej koło Jesenika, znowu jest udostępniona dla turystów. Warto się tam wspiąć, bo widok zapiera dech. 📢 Powstaje nowy most przez Młynówkę w Opolu. A co z kładką, która skracała pieszym drogę m.in. na Pasiekę czy w stronę zoo? Chodzi o kładkę przylegającą do przyczółka mostu kolejowego nad Młynówką w Opolu po stronie wyspy Pasieki. Przeprawa ta przez lata służyła do szybkiego przemieszczania się z centrum w kierunku ul. 11 Listopada oraz mostu nad Odrą prowadzącego na Bolko i tamtejszego ogrodu zoologicznego.

📢 Barki, pchacze i statki pasażerskie pływające po Odrze. Unikatowe zdjęcia z lat 70., 80. i 90. Opolszczyzna żeglugą kiedyś stała Zapraszamy do obejrzenia kolejnej galerii zdjęć z archiwum Nowej Trybuny Opolskiej, tym razem tych przedstawiających lata świetności żeglugi na Odrze i Kanale Gliwickim. 📢 Oto modne fryzury odmładzające dla kobiet po 40, 50 i 60. Takie fryzury odejmą nawet kilkanaście lat Fryzura może zarówno odmłodzić, jak i dodawać lat. Odpowiednio dobrane cięcie i koloryzacja mogą zadziałać odmładzająco lub wręcz przeciwnie - znacznie postarzyć i podkreślić niedoskonałości. Podpowiadamy, jakie fryzury warto wybrać po 40, 50 i 60. roku życia. Te uczesania odmłodzą cię nawet o 10 lat. Jakie fryzury są najlepsze po 40, 50 i 60? Zebraliśmy garść inspiracji. Zobacz teraz w naszej galerii modne fryzury odmładzające.

📢 Niecodzienne zdjęcia z urbexu na Śląsku. Co tu się stało!? Opuszczony domek porosły krzaki, a w garażu... Fiat 125P! Zobaczcie Opuszczony domek nieopodal drogi, stojący wśród gęstych krzaków, jest tak jakby zapomnianym pomnikiem przeszłości. Choć jego ściany są porośnięte pnączami, a dach już dawno się zawalił, wciąż można wyczuć ducha przeszłości, który tkwi wśród pozostałości byłych właścicieli. W garażu stoi nawet mocno pordzewiały szkielet Dużego Fiata. Co tu się stało? Na to pytanie próżno szukać odpowiedzi... 📢 18-letni kierowca mercedesa pędził autostradą A4 z prędkością ponad 200 km/h! Niedawno odebrał dopiero prawo jazdy Czy da się jechać z prędkością 200 kilometrów na godzinę na zatłoczonym opolskim odcinku autostrady A4? Da się, co udowodnili tylko w ciągu jednego dnia aż trzej kierowcy. Ale teraz słono za to zapłacą, a swoimi autami będą mogli teraz jeździć, ale co najwyżej jako pasażerowie.

📢 Oto horoskop na drugie półrocze 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj HOROSKOP na drugie półrocze 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy do końca 2023 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na resztę roku 2023 i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria radzi specjalnie dla Ciebie, co może się wydarzyć od 1 lipca do 31 grudnia 2023 r. 📢 Te urocze psy i koty szukają nowego domu. Opolanie oddadzą je za darmo W naszym regionie nadal jest mnóstwo zwierząt czekających na adopcję. Postanowiliśmy przejrzeć popularny portal ogłoszeniowy OLX, gdzie zarówno schroniska, jak i osoby prywatne, zamieszczają informacje o psach i kotach, które chcą oddać zupełnie za darmo.

📢 Zmiany w parafiach Diecezji Opolskiej. Gdzie będzie zmiana proboszczów? Biskup Andrzej Czaja, ordynariusz Diecezji Opolskiej, wręczył kilkudziesięciu księżom dekrety powołujące bądź odwołujące ich z poszczególnych parafii. Sześciu duchownych przechodzi na emeryturę. Oprócz tego kilkunastu wikariuszy zmieni swoje parafie.

