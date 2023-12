Prasówka 15.12.2023 - najważniejsze wydarzenia. Przygotowaliśmy przegląd prasy z wczoraj

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 14.12. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Memy o Bożym Narodzeniu. To najśmieszniejsze obrazki i żarty z nadchodzących świąt. Sałatka, choinka i te rozmowy przy wigilijnym stole”?

Prasówka 15.12: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Memy o Bożym Narodzeniu. To najśmieszniejsze obrazki i żarty z nadchodzących świąt. Sałatka, choinka i te rozmowy przy wigilijnym stole Już tylko kilkanaście dni dzieli nas od świąt Bożego Narodzenia. Ostatnie porządki, świąteczne zakupy, a później strojenie choinki, 12 dań na wigilijnym stole, sałatka i rodzinne rozmowy. Święta coraz bliżej, a niektórzy już tą atmosferą są zmęczeni. Zatem odetchnijmy i uśmiechnijmy się, oglądając najśmieszniejsze memy o Bożym Narodzeniu!

📢 Memy o zimie znów rozbawiły internautów. Zobacz najciekawsze grafiki z humorem i uśmiechnij się! Memy o zimie znów rozbawiły internautów, co oznacza, że biały puch za oknem oraz niższe temperatury wywołały lawinę różnych reakcji wśród użytkowników sieci. Dla twórców zabawnych grafik pretekstem stały się między innymi padający śnieg, mroźne powietrze, śliskie drogi i chodniki, a także związane z nimi sytuacje czy wydarzenia. Memy o zimie są komiczną oraz obrazkową formą komentarzy, dotyczących również ludzkich zachowań i postaw wobec panujących za oknem warunków. Bardzo często odnoszą się do powtarzanych z roku na rok tych samych schematów postępowania, a także zjawisk pogodowych, jakie w wyniku zmian klimatycznych coraz częściej dają się we znaki. Te humorystyczne obrazki w sposób zdystansowany wyrażają emocje oraz nastroje, które przejawia wielu ludzi w związku z zimowym okresem. Zobacz najciekawsze memy o zimie i uśmiechnij się!

📢 Oto najlepsze memy o morsowaniu. Internauci nie pozostawiają na morsach suchej nitki. Te memy podbijają sieć Morsy rozpoczęły już tegoroczny sezon. Termometry w tym roku pokazały już ujemne temperatury i można było zacząć morsować. Pasjonaci tej aktywności masowo wybrali się na brzegi rzek i okolicznych zalewów. Internauci są jednak czujni i przygotowali świeżą porcję memów o morsach. Znajdziecie je w naszej galerii.

Prasówka 15.12: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Horoskop dzienny na piątek 15 grudnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na piątek 15 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w piątek 15.12.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Uczniowie oleskiej "branżówki" mierzyli się z policyjnym torem sprawnościowym. Mundurowi zachęcają do wstąpienia do ich formacji Tym razem to uczniowie z Zespołu Szkół Zawodowych w Oleśnie mogli zmierzyć się z torem sprawnościowym jaki muszą pokonać kandydaci do służby w Policji. Tor złożony z ośmiu prób sprawnościowych pokonywali pod okiem policjantów – instruktorów z Olesna. Dodatkowo policjanci omówili kryteria jakie musi spełniać kandydat do służby w tej formacji. 📢 Waloryzacja emerytur 2024 - tabela. Oto wyliczenia - takie mogą być podwyżki od marca [15.12.2023] Po rekordowej waloryzacji emerytur z tego roku, w przyszłym czeka nas nieco mniejsza podwyżka, ale nadal dwucyfrowa. Wszystkiemu winna jest inflacja, która chociaż maleje, to w całym roku osiągnie dość wysoki wynik. Zgodnie z szacunkami waloryzacja emerytur w 2024 r. ma wynieść co najmniej 12,3 proc. Jak ten prognozowany wskaźnik przełoży się na Twoją emeryturę? W galerii zamieszczamy tabele z wyliczeniami dla przykładowych emerytur.

📢 Horoskop dzienny na jutro (15.12, piątek). Które znaki zodiaku będą zadowolone z układu gwiazd? Zobacz horoskop na piątek dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie są przewidywania gwiazd dla Ciebie oraz Twoich bliskich na jutro? Zobacz, co zgodnie z horoskopem wydarzy się w piątek 15.12.2023. Czy doda Ci to odwagi? Zobacz horoskop na jutro (piątek, 15.12.2023) dla wszystkich znaków zodiaku. 📢 Nyscy politycy mieli wspólnie podpisać deklarację o gwarancjach dla Paczkowa. Większość nie przyszła Nietypowy pomysł radnego z Paczkowa miał zagwarantować dalsze funkcjonowanie domu dziecka w tej miejscowości, ponad partyjnymi podziałami, także po wiosennych wyborach. Na 7 liderów ugrupowań w powiecie deklarację podpisało tylko dwóch.

📢 Horoskop miesięczny dla Lwów na grudzień 2023. Co czeka Cię w tym miesiącu? Sprawdź horoskop miesięczny dla Lwów na grudzień. Co spotka cię w tym miesiącu? Jakie porady mają dla Ciebie gwiazdy w grudniu 2023? Horoskop miesięczny dla Lwów pozwoli ci dobrze zaplanować najbliższy okres. Sprawdź również horoskop miesięczny dla Lwów dotyczący miłości, pracy i pieniędzy.

📢 Horoskop roczny na 2024 dla Strzelców. Jakie przepowiednie przygotowały dla Ciebie gwiazdy? Horoskop roczny dla Strzelców na 2024 rok. Co przewidują gwiazdy dla twojego znaku zodiaku? Czy czekają cię jakieś niespodzianki w miłości? A może nowości w pracy? Spójrz, czego możesz się spodziewać w roku 2024. Czy gwiazdy będą dla ciebie łaskawe?

📢 Horoskop na 2024 dla Byków. Jaką przyszłość przygotowały dla Ciebie gwiazdy? Wielki horoskop na 2024 rok dla Byków już jest! Co cię czeka w zbliżającym się roku? Jaka przepowiednia została zapisana dla ciebie w gwiazdach? Sprawdź, czy może zmienisz pracę lub założysz nowy biznes. Jakie wydarzenia mogą pojawić się w 2024 roku? Dowiedz się, czy znajdziesz miłość swojego życia albo zaczniesz wszystko od początku. Jakie niespodzianki zostały zapisane w horoskopie rocznym dla Byków?

📢 Horoskop na 2024 dla Ryb. Jaką przyszłość widzą dla Ciebie gwiazdy? Sprawdź horoskop na 2024 rok dla Ryb. Dowiedz się, co zostało zapisane w gwiazdach dla Ciebie w przyszłym roku. Jakie wydarzenia będą odbywać się w twoim życiu? Zobacz, jakie przepowiednie zostały przygotowane dla twojego znaku zodiaku. Ta wiedza może pomóc Ci zaplanować zbliżający się rok. Warto wiedzieć, jak może potoczyć się życie Ryb. Czy czeka na ciebie miłość, sława lub zmiana pracy? Horoskop roczny może rozwiać wiele wątpliwości. 📢 Spotkanie opłatkowe dla kombatantów w opolskim urzędzie wojewódzkim. O tych bohaterach nie można nigdy zapomnieć W opolskim urzędzie wojewódzkim odbyło się spotkanie opłatkowe dedykowane kombatantom. Wojewoda opolski Sławomir Kłosowski oraz biskup pomocniczy Waldemar Musioł podziękowali zgromadzony za ich wkład w budowanie obywatelskiego społeczeństwa i życzyli dużo zdrowia na nadchodzący nowy rok.

📢 Kierowca forda mustanga wyleciał na zakręcie. Kamera nagrała dramatyczny wypadek na drodze krajowej nr 45 Kierowca forda mustanga z impetem wszedł w oznakowany znakami ostrzegawczymi tzw. „sierżantami” zakręt, na śliskiej jezdni stracił przyczepność, uderzył w skarpę rowu i dachował. Mamy nagranie z tego wypadku.

📢 Niepokojące doniesienia o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry. Suwerenna Polska wydała oświadczenie Suwerenna Polska postanowiła zareagować na liczne zapytania dotyczące nieobecności prezesa tej partii Zbigniewa Ziobry. W oświadczeniu poinformowano, że stery w formacji przejął tymczasowo Patryk Jaki. 📢 Wojna o śmieci na Opolszczyźnie. Remondis wycofuje się z Otmuchowa, ale nie odpuszcza Firma Remondis z Opola zaczyna akcję zabierania kilku tysięcy przydomowych pojemników na śmieci ustawionych na posesjach w gminie Otmuchów. To efekt przegranego przetargu. Do Otmuchowa wchodzi Komunalnik z Wrocławia.

📢 Takie jaja w polskiej szkole. Uczniowie reagują tworząc memy. Obrywa się nie tylko nauczycielom Rok szkolny powoli dobiega do półmetka. Uczniowie myślą już o feriach, ale w szkołach wciąż wiele się dzieje. Internauci komentują szkolną rzeczywistość po swojemu.

📢 Na Opolszczyźnie będą stawiali kolejne wiatraki. Nie wszystkim się to podoba Firmy z branży odnawialnych źródeł energii szykują się do kolejnych inwestycji na południu i w zachodniej części województwa. Zaawansowane są także przygotowania do budowy farmy w Kluczborku. 📢 Świadczenie wspierające z ZUS-u dla osób niepełnosprawnych. Podpowiadamy, jak złożyć wniosek ZUS od 1 stycznia 2024 roku będzie wypłacał pieniądze osobom niepełnosprawnym w ramach świadczenia wspierającego. Najpierw jednak osoba z niepełnosprawnością musi uzyskać od wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia ZUS-u.

📢 Teresa Werner jest obłędna. Tak wielka gwiazda śląskiej piosenki zmieniała się przez lata Solowa kariera byłej wokalistki Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" trwa już dekadę. Przez ten czas Teresa Werner niemal się nie zmieniła, a można powiedzieć, że z roku na rok coraz bardziej promienieje. Zmieniały się za to jej kreacje. My przy tej okazji sprawdziliśmy, jak śląska diwa prezentowała się przez ostatnie lata na scenie. 📢 Pogrzeb policjanta z Wrocławia - Ireneusza Michalaka. Zmarł po postrzale zadanym przez Maksymiliana F. Na Bardzką przybyły tłumy O godzinie 10:00, 14 grudnia, na cmentarzu przy ul. Bardzkiej odbył się pogrzeb aspiranta sztabowego Ireneusza Michalaka. Policjant zginął na służbie podczas przewożenia do aresztu zatrzymanego. W uroczystościach wzięły udział tłumy. 📢 Najtańsze miejsca na narty w Polsce. Nowy ranking 9 rekordowo tanich ośrodków narciarskich w grudniu 2023. Tylko 73 zł za dzień jazdy! Sezon narciarski w Polsce już się zaczął w wielu popularnych ośrodkach, w tym np. w Zakopanem czy Szczyrku. Ale ile właściwie kosztuje jazda na nartach w grudniu 2023? Ile trzeba zapłacić za całodzienny karnet? Sprawdziliśmy, w których polskich stacjach narciarskich jazda na nartach jest obecnie najtańsza. Zapraszamy do galerii, w której przedstawiamy wyniki nowego rankingu 9 najtańszych miejsc na narty w Polsce na grudzień 2023.

📢 Odwiedziny tej osoby w Wigilię mogą przynieść ze sobą nieszczęście! O tym z pewnością nie wiedziałaś. Poznaj świąteczne przesądy Wigilia i Boże Narodzenie to czas radości, miłości i świętowania. Jest okazją do spotkań w szerszym gronie, wspólnego spędzenia czasu i odpoczynku po intensywnych przygotowaniach. Z tym okresem związanych jest wiele tradycji i zwyczajów, ale istnieją również świąteczne przesądy. Warto potraktować je jako przypomnienie o tym, w co wierzyli nasi przodkowie i wartościowe ciekawostki, a dla osób przesądnych będą to wskazówki na nadchodzące dni.

📢 Zofia Merle nie żyje. Słynna aktorka zmarła w wieku 85 lat Nie żyje aktorka Zofia Merle. Znana z wielu ról filmowych, teatralnych, a także z seriali telewizyjnych. Miała 85 lat - podał shownews.pl 📢 Memy, które zrozumieją tylko dzieciaki z lat 90-tych. Rozbawią cię do łez! [MEMY] 14.12.2023 Pamiętacie szalone lata dziewięćdziesiąte? Wszyscy oglądali "Beverly Hills" i "Doktor Quinn", a wiedzę zdobywaliśmy mimo że Google nie istniało. Używaliście Windowsa 98 - wiele osób uważa, że to najlepszy system operacyjny. Jak wspominacie te lata? Oto memy o szalonych latach 90-tych!

📢 Książki z czasów PRL są warte majątek. Te książki są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, czy masz je w domu 14.12.2023 Stare książki warte nawet kilka tysięcy. Masz w domu stare książki z PRL-u? Możliwe, że są warte fortunę. Kolekcjonerzy szukają z pozoru bezwartościowych starych książek. Okazuje się, że mogą stać się bezcennymi perełkami. Sprawdź, które egzemplarze są poszukiwane. Jakie książki są najdroższe? Sprawdź szczegóły! 📢 Konkurs na ekoozdobę i lekcja ekologii. Ciekawa inicjatywa WFOŚiGW W środę (13.12) w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu rozstrzygnięty został konkurs na najładniejszą ekoozdobę. Zwycięzcy zostali zaproszeni na lekcję ekologii oraz do wspólnego ubierania choinki. 📢 Zamiast jednej dużej wigilii dla potrzebujących, w mieście odbędzie się kilka mniejszych Święta Bożego Narodzenia od lat oznaczają nie tylko radość z rodzinnych spotkań, ale to także czas, aby spojrzeć wokół siebie i zatroszczyć się o tych, którzy nie mają takiego szczęścia. Nie inaczej będzie i w tym roku w Opolu.

📢 Duże pieniądze na rehabilitację i ratownictwo. Podpisano umowy na realizację dotacji Już wkrótce ponad 3 miliony złotych trafią do Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie, a Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego otrzyma 70 tysięcy złotych. Jest to efekt współpracy centrów z opolskim urzędem marszałkowskim. 📢 Ewa Jakubiec ze Słupic zdobyła tytuł Miss Polonia. Teraz w Wietnamie walczy o tytuł Miss Earth [ZDJĘCIA] Ewa Jakubiec jako najpiękniejsza Polka poleciała do Wietnamu walczyć o tytuł Miss Earth, czyli Miss Ziemi. Finał konkursu Miss Earth odbędzie się 22 grudnia, a na razie piękna mieszkanka Słupic bierze udział w zgrupowaniu przed galą. W ramach przygotowań przebiegła nawet wietnamski maraton!

📢 Tragiczny wypadek w centrum handlowym w Opolu. Kobieta wypadła przez barierkę Do bardzo poważnego wypadku doszło dziś (13.12) w opolskim centrum handlowym Solaris. 32-letnia kobieta wypadła przez barierkę na jednym z pięter galerii i uderzyła o posadzkę kilka metrów niżej.

📢 Horoskop finansowy na styczeń 2024. Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk HOROSKOP finansowy na styczeń 2024 dla wszystkich znaków zodiaku. Jakie będą cztery pierwsze tygodnie przyszłego roku? Dla wielu z Was czas ten będzie okazją do zwiększenia dochodów i zadbania o oszczędności.

📢 Odmieniona Edyta Golec zachwyca na najnowszych zdjęciach. Żona popularnego muzyka z roku na rok coraz ładniejsza Edyta Golec stała się rozpoznawalna, kiedy zespół, w którym występuje razem z mężem – Łukaszem Golcem podbił polski show-biznes. Od tego czasu artystka prężnie prowadzi swój profil w mediach społecznościowych. To właśnie tu pokazuje swoje życie i metamorfozy wyglądu, jakim się poddaje. Jest ich kilka i za każdym razem jej fani są zachwyceni. Ostatnia jej zmiana wizerunku poruszyła wszystkich.

📢 Namysłów na zdjęciach Google Street View. Rozpoznacie te osoby i te miejsca? Google Street View to funkcja Google Maps, która pozwala spacerować ulicami wielu miejscowości na świecie. Dzisiaj odwiedzimy Namysłów. Czy na zdjęciach sprzed kilku lat rozpoznacie te osoby i te miejsca? 📢 Obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Opolu. Opolanie spotkali się na skwerze Solidarności W 42. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego opolanie spotkali się na skwerze Solidarności w Opolu i złożyli tam kwiaty oraz znicze. W ten sposób uczcili pamięć o ofiarach stanu wojennego i zmarłych członkach NSZZ „Solidarność". 📢 Ranking 9 najtrudniejszych tras narciarskich w Polsce. Prawdziwe żylety dla odważnych! Zakopane, Szczyrk i inne – gdzie szukać wyzwań? Sezon na narty już się zaczął, a chętni mogą zafundować sobie prawdziwe zimowe szaleństwo na stokach. Jeśli kochacie narty i chcielibyście sprawdzić się w tym sezonie, przyjąć wyzwanie i poczuć zastrzyk adrenaliny, zebraliśmy dla was TOP 9 najtrudniejszych tras narciarskich w Polsce. Sprawdźcie, jak oznacza się trudność trasy narciarskiej, gdzie jest wyjątkowo stromo, które odcinki są rzeczywiście najtrudniejsze.

📢 Jarmark bożonarodzeniowy w zamku w Mosznej. Zobacz piękne świąteczne ozdoby w bajkowym pałacu [ZDJĘCIA] Świąteczne przysmaki oraz piękne ozdoby bożonarodzeniowe można było oglądać i kupować podczas jarmarku bożonarodzeniowego w Zamku Moszna. A to wszystko w baśniowej scenerii jednego z najpiękniejszych pałaców w Polsce. 📢 Kasia Tusk zachwyca urodą! Zobaczcie, jak się zmieniała przez lata! Kasia Tusk to postać, której przedstawiać nie trzeba. W polskim show-biznesie funkcjonuje od wielu lat i dzieli się inspiracjami modowymi, a także udziela się w licznych akcjach charytatywnych. Bez wątpienia Kasia Tusk zachwyca urodą, więc przyjrzyjmy się temu, jak zmieniała się na przestrzeni lat! 📢 Obcy wśród nas. Inwazyjne i obce rośliny i zwierzęta na Opolszczyźnie i w Polsce. Nowa wystawa w Muzeum Śląska Opolskiego W Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu pasjonaci przyrody mogą oglądać wystawę czasową pt. „Obcy wśród nas", Ekspozycja poświęcona jest obcym i inwazyjnym gatunkom roślin i zwierząt w opolskim oraz polskim środowisku naturalnym.

📢 Kościół na Cvilinie w Czechach czeka dwuletni remont. To popularny cel pielgrzymek wiernych również z Opolszczyzny W 2024 roku rozpocznie się generalny remont kościoła pielgrzymkowego Matki Bożej Bolesnej na wzgórzu Cwilin (czeski Cvilin) w czeskim Karniowie (czeskim Krnovie). Świątynia jest najczęściej odwiedzanym kościołem w całej diecezji ostrawsko-opawskiej. To popularny cel również wielu turystów i pielgrzymów z Polski. 📢 Ekstremalna pogoda w Polsce: gdzie leży biegun zimna? W tym miejscu mróz może sięgnąć nawet -50 stopni Celsjusza. Wcale nie chodzi o Suwałki Pogoda w Polsce bywa kapryśna, a choć zimy ostatnio nie są tak surowe, jak przed laty, nadal zdarzają się silne mrozy. Gdzie leży polski biegun zimna – miejsce, w którym przez cały rok jest najzimniej, a temperatury osiągają najniższe wartości? Kandydatów do tego tytułu jest kilku. Przekonajmy się, gdzie pogoda w Polsce bywa zimą najbardziej ekstremalna.

📢 Tamiła Dudnik przyjechała na Opolszczyznę jako repatriantka z Uzbekistanu. Dzisiaj jest baletnicą i wystąpiła w amerykańskim filmie Tamiła Dudnik dziewięć lat temu przyjechała jako repatriantka z Uzbekistanu do Byczyny. Skończyła szkołę baletową, pracuje w operze i właśnie wystąpiła w polsko-amerykańskim filmie u boku Tomasza Kota i Diane Kruger. 📢 Horoskop dzienny na środę 13 grudnia 2023 r. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Skorpion, Strzelec, Koziorożec HOROSKOP dzienny na środę 13 grudnia 2023 roku dla każdego znaku zodiaku. Co się wydarzy w środę 13.12.2023 r. u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na dziś i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Te memy z rodzicami i dziećmi podbijają internet. Można się uśmiać! 12.12.2023 Wszyscy kochamy naszych rodziców, ale czasami nie sztuka z nich nie pożartować. Nierzadko śmiejemy się także z dzieci, które dostarczają rodzicom wieczną rozrywkę. Polacy uwielbiają przecież tworzyć memy, a tym razem przypadło właśnie na rodziców i dzieci. 📢 Oto najlepsze memy o zimie. Ta pora roku potrafi dać w kość! 12.12.2023 W ostatnich dniach pogoda mocno dała się we wszystkim we znaki, a zwłaszcza kierowcom. Problemem były nie tylko śnieg, który przykrył pojazdy, ale również śliska, zamarznięta nawierzchnia. Internauci są czujni i jak zwykle przygotowali całą serię memów z tej okazji. 📢 Tak Polacy żartują z samych siebie. Zobaczcie najlepsze memy o Polakach i Polsce 12.12.2023 Polacy uwielbiają tworzyć memy. Kto z nas w końcu nie lubi żartować? Tym razem jednak internauci żartują sami z siebie. Zobaczcie z czym kojarzy się nasz kraj i Polacy.

📢 Te zwierzęta doprowadzają internautów do łez. Oto najlepsze memy z kotami, psami i innymi pupilami 12.12.2023 Nie tylko Janusz Nosacz, Mirek handlarz i inne postaci znane z memów są inspiracją dla internautów. Bardzo popularne są także memy ze zwierzętami w roli głównej. Najczęściej pojawiają się w nich psy i koty, ale czasem w humorystyczny sposób przedstawione są także inne zwierzęta. Sami zobaczcie te memy. 📢 Wilki pojawiły się pod Nysą. We wsi Domaszkowice w nocy zaatakowały na podwórzu kota. Nie przeżył W nocy z soboty na niedzielę (9 na 10 grudnia) wilki weszły na jedną z posesji w wiosce Domaszkowice i zagryzły domowego kota. Właściciel obejścia zawiadomił o tym przypadku Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

📢 Tak przed laty wyglądały centra opolskich miast. Wielu tych budynków już nie ma Dzięki zastosowaniu nowoczesnej technologii czarno-białe fotografie z Opola, Nysy, Brzegu, Kluczborka, Namysłowa, Prudnika i innych miast województwa opolskiego zostały pokolorowane i wyretuszowane. Dzięki temu możemy się przenieść w swoistą sentymentalną podróż w czasie.

📢 Takiej teściowej nikomu się nie życzy. Internauci nie mają litości i tworzą prześmieszne memy 13.12.2023 Niektórzy z nas je kochają, inni nienawidzą, ale wszyscy... się boją. Internet po swojemu komentuje nasz stosunek do teściowych. Zobaczcie najlepsze memy. 📢 Na opolskie drogi wchodzi odcinkowy pomiar prędkości. Są kontrowersje dotyczące terminu Urządzenia systemowe zamontowano w powiatach głubczyckim oraz brzeskim. Przekroczenie tam średniej dozwolonej prędkości jazdy będzie skutkowało nałożeniem mandatu karnego. Informacje o terminie rozpoczęcia pomiarów są niejednoznaczne. 📢 W Oleśnie otwarto halę tenisową. Stanęła obok stadionu miejskiego Budowa hali łukowej z kortem tenisowym jest jedną z trzech inwestycji realizowanych w Oleśnie dzięki dotacji z Unii Europejskiej. W ramach tego projektu zmodernizowano również plac zabaw przy żłobku miejskim oraz wyremontowano lodowisko miejskie. Cała inwestycja kosztowała ponad 1,325 miliona zł.

📢 Horoskop na 2024 rok dla kobiet. Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Strzelec, Koziorożec, Wodnik, Ryby, Baran, Byk HOROSKOP roczny na 2024 dla kobiet. Co się wydarzy w przyszłym roku u pań spod znaku Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb, Barana? Wróżka Expiria już to wie i podzieli się z Wami tą wiedzą. 📢 Ludzie naprawdę tak mieszkają. Oto najgorzej urządzone domy i mieszkania Toaleta w kuchni, dywany na ścianach, zasłonki na misce ustępowej - to tylko niektóre z dziwnych pomysłów na urządzenie wnętrza. Takie "wynalazki" pojawiają się potem często w ofertach wynajmu czy sprzedaży lokalu. 6.07.2023.

📢 Nieprawdopodobne odkrycie! Sarkofag ze szczątkami władców Strzelec sprzed blisko 500 lat był ukryty pod gruzowiskiem To jedno z najważniejszych znalezisk w ostatnich latach dotyczących historii miasta. Szczątki dawnych władców Strzelec były zasypane gruzem głęboko pod posadzką kaplicy. Wejście do krypty było natomiast zalane betonem.

📢 Na imprezach w Hotelu Stobrawa w Kluczborku śpiewał Krzysztof Krawczyk. Restauracja hotelowa była kultowa. Do dzisiaj krążą legendy 9-piętrowy Hotel Stobrawa w Kluczborku obecnie jest remontowany. Opustoszały stał przez ponad dwadzieścia lat. Nadal jest to najwyższy budynek mieszkalny w Kluczborku. Słynne były imprezy w hotelowej restauracji, gdzie bywały ówczesne gwiazdy. Do dzisiaj krążą legendy miejskie o tym miejscu! 📢 Mikołaj odwiedził mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku. Obdarował ich hojnymi prezentami Po raz szósty święty Mikołaj odwiedził mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w Kluczborku. W tym roku prezentów było szczególnie dużo, a zawartość paczek bardzo bogata.

📢 Zodiakalny horoskop roczny 2024 dla każdego znaku zodiaku. Wodnik, Ryby, Baran, Byk, Bliźnięta, Rak, Lew, Panna, Waga, Skorpion, Koziorożec Poznaj zodiakalny HOROSKOP roczny na rok 2024 dla każdego znaku zodiaku. Zobacz, co się wydarzy w 2024 roku u Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagi, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb? Sprawdź swój horoskop na cały rok i zobacz, co dla Ciebie przepowiadają gwiazdy. Wróżka Ekspiria zna Twój znak zodiaku i radzi specjalnie dla Ciebie.

📢 Te stare monety z PRL są poszukiwane przez kolekcjonerów. Sprawdź, które są najdroższe i ile można za nie zarobić! 10.12.2023 Stare, rzadkie i najcenniejsze monety z PRL. Pieniądze z tego okresu, są teraz warte nawet kilkaset razy więcej, niż w dniu ich pojawienia się na rynku. Najczęściej poszukiwane monety przez kolekcjonerów są bardzo rzadkie i mają długą historię. Wartość kolekcjonerska niektórych pieniędzy robi ogromne wrażenie. Jakie numizmaty są teraz najcenniejsze? Aukcje z monetami z PRL z roku na rok biją kolejne rekordy popularności. Za te monety kolekcjonerzy są w stanie zapłacić krocie! Sprawdź czy masz je w domu! 📢 TOP 10 najpiękniejszych jarmarków bożonarodzeniowych na świecie. W rankingu są aż trzy kiermasze w Polsce [ZDJĘCIA] Od końca listopada otwarte są jarmarki bożonarodzeniowe. Świąteczne stragany pełne pyszności i rękodzieła cieszą się coraz większą popularnością i z roku na rok przyciągają coraz więcej odwiedzających. W konkursie na najlepszy jarmark bożonarodzeniowy w Europie w TOP 10 znalazły się aż 3 polskie miasta! Zobaczcie w naszej galerii, jak wyglądają najpiękniejsze jarmarki bożonarodzeniowe.

📢 Najgłupsze memy o rolnikach. Znowu się śmieją! Miastowi czasami są po prostu bezczelni Nadeszła zima, ale wielu rolników wciąż jeszcze ma ręce pełne roboty i ciężko uwierzyć, że trudna praca rolnika może się stać obiektem żartów. Zamiast ją docenić, wiele osób woli się naśmiewać. A może po prostu miastowi czasem zazdroszczą rolnikom kontaktu z naturą i tego, że każdy rolnik sam jest sobie szefem? Zobaczcie jakie memy o rolnikach pojawiły się w internecie i sami oceńcie czy są dobre czy nie.

📢 Korki na autostradzie A4 mogą być rekordowe i to akurat na święta! A wszystko przez jedną decyzję Niemieckie ministerstwo spraw wewnętrznych przedłuża kontrolę na swoich granicach. Dotyczy to m.in. przeprawy między Polską i Niemcami na autostradzie A4, gdzie codziennie korki osiągają nawet 10 kilometrów, a utrudniony przejazd mają wszyscy - kierowcy zawodowi, niedzielni czy osoby jeżdżący na co dzień do pracy.

📢 Złota Setka Opolszczyzny. Oto pełne wyniki rankingów Politechniki Opolskiej i Nowej Trybuny Opolskiej Grupa Azoty – Zakłady Azotowe w Kędzierzynie Koźlu zostały zwycięzcą tegorocznego rankingu Filary Opolskiej Gospodarki. Skytaxi – spółka z Dobrzenia Wielkiego została finansowym Tygrysem Opolskiej Gospodarki. Grupa Unimot SA z Zawadzkiego stoi na czele rankingu Top 100 Opolskiego Biznesu. W piątek poznaliśmy liderów organizowanego po raz dziesiąty rankingu Złota Setka Opolszczyzny - dzisiaj może sprawdzić pełne wyniki wszystkich trzech rankingów. 📢 Kluczbork na zdjęciach Google Street View. Rozpoznasz te osoby i te miejsca? Google Street View to funkcja Google Maps, która pozwala przejść się ulicami miast i wiosek na całym świecie. Dziś wspólnie zwiedzimy Kluczbork. Czy na zdjęciach w fotogalerii rozpoznasz te osoby i te miejsca? Niektóre zdjęcia są z tego roku, ale część sprzed kilku lat, więc wiele sfotografowanych miejsc w mieście zmieniło się.

📢 Opuszczony dworzec widmo PKP Szumirad. Jeszcze 20 lat temu można było stąd dojechać do Wrocławia. Dzisiaj to ruina [ZDJĘCIA] Na tym opuszczonym dworcu jest wiele absurdów: stacja kolejowa nazywa się Szumirad, a znajduje się w sąsiedniej Chudobie. Na torowisku wyrosły już drzewa, a mimo to jeszcze niedawno na przejazdach kolejowych stał znak Stop. Zobaczcie dworzec widmo na Opolszczyźnie, czyli PKP Szumirad.

📢 Jezioro Turawskie w zimowej scenerii wygląda bajecznie. To miejsce znane na całym Śląsku. Warto tutaj przyjechać i zobaczyć to Okolice Jeziora Turawskiego o każdej porze roku wyglądają pięknie, jednak brzegi jeziora dużego okryte grubą warstwą śniegu to rzadko spotykany w ostatnich latach widok. Warto tutaj przyjechać i zobaczyć to. Zwłaszcza, że już za kilka dni śnieg będzie w odwrocie i zniknie biała kołderka. 📢 Zabawne memy o żonach i mężach! Najlepsze ŚLUBNE MEMY! Zobacz, jak internauci śmieją się z żon, mężów i... ślubów! 7.12.2023 Jedni czekają całe swoje życie, aby zawrzeć małżeństwo, a inni - unikają tak długo jak mogą. Jedno jest pewne, ślub i małżeństwo są nieustającym źródłem zabawnych anegdot i sytuacji. Internauci jak zwykle nie zawiedli i z odpowiednią sobie dozą ironii i czarnego humoru zrobili o nich memy. Sami zobaczcie!

📢 Oświadczenia majątkowe opolskich posłów. Niektórzy mają po kilka milionów złotych. Mamy raport W październikowych wyborach parlamentarnych z opolskiego okręgu wybraliśmy do sejmu 12 posłów. Dwójka z nich - Adam Gomoła i Włodzimierz Skalik - to sejmowi debiutanci. Na podstawie przedstawionych przez nich oświadczeń majątkowych sprawdziliśmy, ile mają pieniędzy oraz jak prezentują się ich majątki w porównaniu z funduszami innych posłów z regionu.

📢 W tych opolskich miastach dochody są największe. Poziom życia jest tu wyższy Na naszej liście TOP20 najbogatszych samorządów miejskich w 2023 roku są tylko cztery miasta na prawach powiatu. Z prestiżowego zestawienia wypadły między innymi Krapkowice, Kluczbork czy Olesno. 📢 Znani mieszkańcy Olesna i powiatu oleskiego, którzy zrobili imponujące kariery. Piłkarze, milionerzy i słynna tiktokerka Mama na Obrotach Z Olesna i okolic pochodzi wiele znanych osób, które zrobiły kariery nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Jedni dorobili się milionowych fortun, inni świętują sportowe sukcesy na pełnych stadionach, są i tacy, którzy występują na scenach na całym świecie. Ich sylwetki poznacie w naszej galerii.

📢 Śląsk to nie tylko węgiel i kopalnie. Kiedyś Pałac w Kopicach zamieszkiwał "Śląski Kopciuszek"... Nie, to nie bajka! Przekonajcie się sami Dawno, dawno temu w pałacu na Śląsku mieszkał Kopciuszek... Nie, wcale nie opowiadamy Wam bajki na dobranoc dla małych dzieci. Wręcz przeciwnie! Ta historia, choć faktycznie trudno w nią uwierzyć, wydarzyła się naprawdę. Dziś zabierzemy Was, drodzy czytelnicy, do Kopic, gdzie stoją magiczne ruiny pałacu, który zamieszkiwała hrabina Joanna von Schaffgotsch, nazywana "Śląskim Kopciuszkiem". Skąd wziął się ten przydomek? Jakie jeszcze tajemnice skrywa pałac w Kopicach? Zapraszamy do lektury! 📢 Zobacz, jakie znaki zodiaku do siebie pasują. Takie są cechy Wodników, Raków i wszystkich znaków zodiaku [HOROSKOP] Nie wszyscy ludzie spod danego znaku zodiaku są oczywiście tacy sami, ale charakterystyczne cechy zodiakalne są wyraźnie zauważalne! Poznajcie charakterystyczne cechy wszystkich znaków zodiaku. Sprawdźcie, czy Was ten opis także trafnie opisuje!

📢 Śląski Kopciuszek mieszkał kiedyś w Szombierkach. Potem Joanna wraz z mężem przeniosła się do Kopic. Jak dziś wygląda to miejsce? Joanna Gryzik-Schaffgotsch, czyli "śląski Kopciuszek" to postać nietuzinkowa. Wychowanka Karola Goduli odziedziczyła całą jego fortunę, którą z powodzeniem pomnożyła. Dzieciństwo spędziła w pałacu w Szombierkach, ale już jako mężatka zamieszkała w okazałym pałacu w Kopicach. Zobaczcie, jak dziś wygląda to miejsce! 📢 Pałac Śląskiego Kopciuszka w Kopicach otworzył swoje bramy dla zwiedzających. Tylko przez jeden dzień [ZDJĘCIA] Około 600 osób zobaczyło w sobotę z bliska niedostępny na co dzień pałac w Kopicach. To jeden z najpiękniejszych śląskich pałaców, wybudowanych przez Joannę Schaffgotsch zwaną Śląskim Kopciuszkiem. 📢 Najniebezpieczniejsze kobiety na Dolnym Śląsku. Szuka ich policja [ZOBACZ] Dolnośląska policja poszukuje w regionie ponad 100 kobiet, które popełniły różne przestępstwa i wykroczenia. Najwięcej poszukiwanych Dolnoślązaczek dopuściło się drobniejszych czy poważniejszych oszustw, traktowanych jako przestępstwa, nie brakuje też poszukiwanych za kradzieże. Sprawdziliśmy listę policyjnych poszukiwanych pod kątem tych kobiet, które dopuściły się najpoważniejszych przewinień. Nie brakuje tam pań, za którymi wydano listy gończe w związku z rozbojami, włamaniami czy udziale w grupach przestępczych, także o charakterze zbrojnym! Zobaczcie kto i za co jest aktualnie poszukiwany przez policjantów w regionie.

